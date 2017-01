Chiricheş a marcat pentru Tottenham în Cupa Angliei

Fundaşul Vlad Chiricheş a marcat un gol pentru echipa sa, Tottenham Hotspur, care s-a calificat în turul 4 al Cupei Angliei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 4-2 (2-2), formaţia Burnley, într-o rejucare din turul 3 al competiţiei. Chiricheş a jucat pe postul de fundaş dreapta, a înscris golul al treilea al gazdelor, în minutul 49, a primit un cartonaş galben în minutul 70 şi a fost înlocuit cu Eric Dier, în minutul 80. Celelalte goluri ale învingătorilor au fost marcate de Paulinho (min. 10), Capoue (min. 45+2) şi Rose (min. 52), iar pentru oaspeţi au înscris Sordell (min. 3) şi Wallace (min. 8). Southampton, cu fundaşul Florin Gardoş integralist, s-a calificat şi ea în turul 4, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 1-0 (Long 19), formaţia Ipswich Town, din liga a doua. Tot într-o rejucare din turul 3, Bradford City (liga a treia) a învins cu 4-0 formaţia Milwall (liga a doua). În turul 4 al Cupei Angliei, Tottenham o va întâlni pe Leicester City, Southampton o va înfrunta pe Crystal Palace, iar Bradford City va juca împotriva lui Chelsea Londra.

Marica a revenit la antrenamente

Atacantul echipei Konyaspor, Ciprian Marica, a anunţat, printr-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, că a efectuat primul antrenament alături de coechipieri după operaţia de menisc. „Hey, prieteni! Am avut o zi grozavă, pentru mine fotbalul a reînceput în această după-amiază. Pe 24 octombrie am suferit intervenţia chirurgicală. În fiecare minut care s-a scurs de atunci mi-am dorit să simt din nou mirosul ierbii proaspete, să alerg din nou pe gazon alături de coechipieri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, azi am făcut primul antrenament cu echipa. După o pauză de 2 luni şi 21 de zile. A fost o zi minunată!”, a scris Marica. Internaţionalul român a mai spus că îşi doreşte ca anul 2015 să fie cel mai bun din cariera sa: „Vă mulţumesc din suflet celor care aţi fost alături şi m-aţi încurajat în toată perioada asta. Pentru că este un nou început, îmi pun şi dorinţe! Îmi doresc un 2015 mai bun ca toţi ceilalţi ani din cariera mea. Sper ca şi în plan personal să fie aşa cum visez. Vă doresc şi vouă să aveţi un an grozav şi o viaţă minunată!”.

Cristian Ianu a fost achiziţionat de FC Lucerna

Atacantul echipei FC Lausanne (liga a doua) Cristian Ianu a fost achiziţionat de formaţia FC Lucerna (liga întâi), pentru care a mai evoluat în perioada 2009-2011. Ianu, care era golgheterul ligii secunde din Elveţia, cu 13 reuşite în 18 meciuri, va purta numărul 20 la Lucerna. Jucătorul în vârstă de 31 de ani a mai evoluat în cariera sa la echipele UTA, Bellinzona, FC Aarau, FC Sion şi Wohlen. După disputarea a 18 etape din prima ligă elveţiană, FC Lucerna se află pe ultimul loc, cu 13 puncte.

Concediat de Manchester United pentru afirmaţii rasiste la adresa românilor şi bulgarilor

Clubul Manchester United a încetat colaborarea cu un căutător danez de talente, după ce acesta a făcut comentarii rasiste la adresa imigranţilor est-europeni, nominalizându-i pe „ţiganii din România şi Bulgaria”. Torben Aakjaer, care colabora cu gruparea de pe „Old Trafford” din 2011, afirma pe o reţea de socializare că ar spori personalul de la graniţele Danemarcei pentru ca „toţi jegoşii de est-europeni să fie ţinuţi afară”. După ce un utilizator i-a atras atenţia cu privire la o poveste referitoare la o sticlă de apă turnată în capul unui cerşetor în capitala Danemarcei, Aakjaer a răspus şi mai iritat: „Trebuie să fii prea implicat în mafia roşie din Copenhaga să nu crezi că toţi aceşti jegoşi din estul Europei merită un şut în fund peste graniţă. Da, în cazuri ca acestea generalizez. Nu este vorba de un muncitor polonez care munceşte din greu în construcţii sau de un şofer ceh de taxi. Este vorba de ţigani din România, Bulgaria etc. Şi în cazurile astea nu trebuie arătată milă. Nu sunt pentru violenţă, dar un pahar cu apă nu răneşte pe nimeni”. Cotidianul britanic „The Guardian“ a adus aceste comentarii în atenţia clubului Manchester United, care a decis imediat încetarea colaborării cu Aakjaer. „Clubul a primit dovezi de la „Guardian“, a lansat imediat o investigaţie şi a încheiat colaborarea cu dl. Aakjaer. Manchester United nu este o organizaţie exclusivistă şi nu va tolera acest fel de comportament”, a anunţat gruparea engleză.

Cupa Asiei la fotbal

A 16-a ediție a Cupei Asiei la fotbal continuă în Australia cu rezultate normale, surprizele lipsind aproape cu desăvârșire! Joi s-au jucat partidele din etapa a doua a Grupei C: Bahrain - EAU 1-2 (Okwunwanne 26 / Mabkhout 1, Husain 73-autogol), Qatar - Iran 0-1 (Azmoun 52). Clasament: 1. EAU 6p (6-2); 2. Iran 6p (3-0); 3. Bahrain 0p (1-4); 4. Qatar 0p (1-5). Cu aceste victorii, naționalele Iranului și Emiratelor Arabe Unite au obținut calificarea matematică în sferturile de finală. Astăzi sunt programate ultimele partide din runda a doua, cele contând pentru Grupa D: Palestina - Iordania (ora 9.00) și Irak - Japonia (ora 11.00).

FC Sevilla s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Spaniei

FC Sevilla s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Spaniei, după ce a învins miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (Gameiro 19, 56, Iago Aspas 28, Denis Suarez 64), formaţia Granada, în manşa secundă a optimilor de finală ale competiţiei. În tur, FC Sevilla s-a impus cu scorul de 2-1. S-au mai calificat în sferturi echipele Espanyol Barcelona, Levante, Villareal, Athletic Bilbao şi Getafe. Partidele Real Madrid - Atletico Madrid (în tur 0-2) şi Elche - FC Barcelona (în tur 0-5) s-au jucat aseară.

Lille a devenit ultima semifinalistă a Cupei Franţei

Echipa OSC Lille s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Franţei, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (Corchia 9, Kjaer 69), formaţia FC Nantes, în sferturile de finală ale competiţiei. În semifinale s-au mai calificat echipele SC Bastia, Paris Saint-Germain şi AS Monaco. Se joacă în manșă unică, după următorul program: Lille - PSG (3 februarie) și Monaco - Bastia (4 februarie).

Dennis Praet, cel mai bun jucător din campionatul Belgiei în 2014

Mijlocaşul echipei Anderlecht Bruxelles Dennis Praet a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul Belgiei în 2014. „Să primesc acest premiu este o onoare foarte mare. Este fantastic să primeşti această recunoaştere la nivel individual. Vreau să le mulţumesc părinţilor mei pentru sacrificiile făcute”, a declarat Praet. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost urmat în această ierarhie de Victor Vazquez (FC Bruges) şi Hans Vanaken (Lokeren). Coechipierul lui Praet, Youri Tielemans, a fost ales cel mai bun tânăr din campionatul bgelgian, în timp ce premiul pentru antrenorul anului i-a revenit lui Besnik Hasi (Anderlecht Bruxelles). Mathew Ryan (FC Bruges) a fost ales cel mai bun portar din campionatul intern, în timp ce Thibaut Courtois (Chelsea Londra) a fost desemnat cel mai bun fotbalist belgian care evoluează în străinătate.

Premiu post-mortem pentru Albert Ebosse

Premiul pentru golgheterul campionatului Algeriei în sezonul 2013-2014 a fost înmânat, miercuri seară, mamei atacantului camerunez Albert Ebosse, decedat după un meci în august 2014. „Dacă Dumnezeu a făcut acest lucru, înseamnă că fiul meu se odihneşte în pace. Vreau să-l urmez”, a declarat mama lui Ebosse. Albert Ebosse a câştigat titlul de golgheter în Algeria, reuşind să înscrie 15 goluri pentru echipa JS Kabylie. Atacantul camerunez avea 24 de ani şi a murit la 23 august, la finalul unui meci pierdut de formaţia sa, după ce a fost lovit de o bucată de ardezie aruncată din tribune. Ebosse a fost rănit la cap şi a murit la spital.

Fundaşul echipei Indianapolis Colts, Josh McNary, acuzat de viol

Fundaşul echipei de fotbal american Indianapolis Colts, Josh McNary, este acuzat de o femeie de 29 de ani că a violat-o după o noapte în care cei doi s-au cunoscut într-un bar. Procurorii americani l-au acuzat pe jucătorul de 26 de ani pentru viol, atac şi vătămare corporală. Incidentul incriminat ar fi avut loc la data de 1 decembrie 2014. Femeia a declarat că a terminat programul la muncă la 23.30, după care a ieşit cu nişte prieteni. Ei au mers în mai multe baruri, după care a ajuns într-un „apartament necunoscut”, spre dimineaţă, cu un bărbat pe care abia îl cunoscuse. Ea a precizat că nu ştie cum a ajuns în apartament. Totuşi, ea a admis că l-a sărutat pe bărbat şi că a flirtat cu el, înainte de a se certa cu el. Potrivit documentelor depuse la tribunal, cei doi au ajuns în dormitor, unde el a încercat să o sărute. Femeia a precizat că McNary s-a supărat când i-a spus să se oprească şi a împiedicat-o să plece. „M-a intimidat şi m-a speriat”, a declarat ea poliţiei. Femeia a mai spus că a luat un telefon mobil când a plecat din apartament, iar poliţia a fost îndrumată spre McNary. Reprezentanţii clubului au anunţat că încearcă să adune mai multe informaţii pentru a afla ce s-a întâmplat.