Jucătorii Stelei au efectuat vizita medicală la INMS

Fotbaliştii echipei Steaua au efectuat, ieri, la Institutul Naţional de Medicină Sportivă (INMS), vizita medicală înaintea reluării pregătirilor pentru partea a doua a sezonului. La INMS au fost prezenţi inclusiv jucătorii Lucian Sânmărtean şi Lukasz Szukala, care au semnat în ultima săptămână contracte de joc cu formaţia pregătită de Victor Piţurcă, Al Ittihad. Reunirea echipei pentru returul Ligii 1 va avea loc azi, de la ora 10.00, când este programată şi prima şedinţă de pregătire din 2015. La sediul INMS au fost prezenţi 24 de jucători - portari: Arlauskis şi V. Cojocaru; fundași:, Toşca, Râpă, Papp, L. Filip, Luchin, Latovlevici, G. Matei, Szukala şi Pham-Huy Tien; mijlocași: I. Neagu, N. Stanciu, Breeveld, Adi Popa, Sânmărtean, Cr. Tănase, Bourceanu, Chipciu, Vâlceanu şi Prepeliţă; atacanți: Rusescu, G. Iancu şi Keşeru. De la vizita medicală au absentat portarul Florin Niţă, care a efectuat-o deja, şi fundaşul Paul Pîrvulescu, care ar urma să fie împrumutat. Steaua va efectua în această iarnă două stagii de pregătire, unul în Spania, la Oliva Nova, în perioada 10-22 ianuarie, şi unul în Turcia, la Belek (Antalya), în perioada 25 ianuarie - 9 februarie.

FC Botoşani vrea să profite de problemele altor echipe şi să acceadă în UEL

Preşedintele FC Botoşani, Cornel Şfaiţer, a declarat ieri că formaţia antrenată de Leo Grozavu are şanse să se lupte pentru un loc în UEFA Europa League, ţinând cont de problemele cu care se confruntă alte echipe. Şfaiţer a precizat că ar fi o onoare ca FC Botoşani să participe în UEL, deşi recunoaşte că echipa sa nu are experienţă pentru această competiţie. „Am reluat pregătirile şi i-am văzut pe jucători dornici să facă o pregătire bună şi, de ce nu, să facem un retur de campionat de excepţie, cum a fost anul trecut. Anul acesta ne dorim mai mult şi sunt sigur că băieţii vor munci, vor da totul ca FC Botoşani să termine pe un loc foarte bun. Nu e exclusă o clasare pe loc de Liga Europa. Ar fi o onoare să jucăm în Cupele Europene. Totuşi, trebuie să fim realişti şi să înţelegem că nu avem experienţa necesară. Dar, dacă vom ajunge acolo, nu vom da înapoi”, a afirmat Şfaiţer. La finalul turului Ligii 1, FC Botoşani ocupă locul 7, cu 27 de puncte, în timp ce FC Petrolul, formaţia de pe locul 3, are 33 de puncte.

Cupa Asiei la fotbal

Astăzi, în Australia, debutează Cupa Asiei la fotbal, meciul de deschidere fiind programat la ora 11.00, ora României: Australia - Kuwait, contând pentru Grupa A, grupă în care mai sunt Coreea de Sud și Oman. Componența celorlalte grupe - GRUPA B: China, Coreea DPR, Arabia Saudită, Uzbekistan; GRUPA C: Bahrain, Iran, Qatar, Emiratele Arabe Unite; GRUPA D: Irak, Japonia, Iordania, Palestina. Din fiecare grupă se vor califica primele două clasate, în faza eliminatorie, când vor fi sferturi de finală, semifinale și finale. Reamintim că naționala Arabiei Saudite este antrenată de Cosmin Olăroiu.

Preşedintele clubului FC Barcelona nu va participa la Gala FIFA

Preşedintele clubului FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a anunţat că nu va participa la Gala FIFA de decernare a „Balonului de Aur”, în urma interdicţiei de a face transferuri, dictată de forul mondial grupării catalane. „Nu voi merge la Gala FIFA. Clubul va fi reprezentat de altcineva”, a declarat Bartomeu. Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, este unul dintre cei trei finalişti la „Balonul de Aur”, alături de portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) şi germanul Manuel Neuer (Bayern Munchen). Decernarea trofeului „Balonul de Aur” 2014 va avea loc luni, 12 ianuarie, în cadrul unei gale care se va desfăşura la Zurich.

Minut de reculegere la toate meciurile din Franţa

Un minut de reculegere va fi ţinut la toate meciurile din primele două ligi franceze, din weekend, în memoria victimelor atentatului de la sediul parizian al revistei satirice „Charlie Hebdo“, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal din Franţa. Cel puţin 12 persoane au murit, miercuri, într-un atac comis de indivizi înarmaţi cu arme automate şi lansatoare de rachete la sediul parizian al revistei satirice „Charlie Hebdo”. Printre victime se numără directorul publicaţiei, Stéphane Charbonnier (Charb), şi alţi trei cunoscuţi caricaturişti - Jean Cabut (Cabu), Bernard Verlhac (Tignous) şi Georges Wolinski (Wolinski).

Ferebory Dore, în lotul naţionalei din Congo pentru CAN

Ferebory Dore atacantul echipei CFR Cluj, a fost convocat la naţionala statului Congo pentru turneul final al Cupei Africii pe Naţiuni (CAN), care se va desfăşura în Guineea Ecuatorială, în perioada 17 ianuarie - 8 februarie, a anunţat, ieri, „L'Equipe“. Selecţionerul naţionalei din Congo, francezul Claude Le Roy, a convocat următorii 23 de jucători - portari: Mafoumbi (Le Pontet), Massa (AC Leopards), Ndzila (Etoile du Congo); fundaşi: Baudry (Amiens), Bissiki (AC Leopards), Bouka Moutou (Angers), Mavoungou (CNFF), Moubio (AC Leopards), Nganga (Charleroi), Nganga (FC Aarau); mijlocaşi: Babele (AC Leopards), Binguila (Diables Noirs), Gandze (AC Leopards), C. Malonga (Lausanne), Ndinga (Olympiacos Pireu), Oniangue (Reims); atacanţi: Bifouma (Almeria), Ferebory Dore (CFR Cluj), Douniama (Guingamp), Ganvoula (Raja Casablanca), Litsingi (FK Teplice), D. Malonga (Hibernian), Ondama (Wydad Casablanca). Congo face parte din Grupa A la Cupa Africii pe Naţiuni, alături de reprezentativele din Guineea Ecuatorială, Burkina Faso şi Gabon.

Lotul Ghanei pentru Cupa Africii pe Naţiuni

Selecţionerul naţionalei Ghanei, israelianul Avram Grant, a anunţat, ieri, lotul definitiv pentru turneul final al Cupei Africii pe Naţiuni, care se va desfăşura în Guineea Ecuatorială, în perioada 17 ianuarie - 8 februarie, informează „L'Equipe“. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Braimah (Mirandes), Dauda (AshGold), Sowah (Don Bosco); fundaşi: Afful (Esperance Tunis), Boye (Erciyesspor), Mensah (Evian TG), Mohammed (Maritzburg), Rahman (FC Augsburg), Edwin (Mpumalanga Black Aces), Amartey (FC Copenhaga); mijlocaşi: Mohammed (FK Krasnodar), Agyemang-Badu (Udinese), Acquah (FC Parma), Asante (TP Mazembe), Atsu (Everton), Wakaso (Celtic Glasgow), Andre Ayew (Olympique Marseille), Acheampong (Anderlecht Bruxelles), Accam (Chicago Fire); atacanţi: Jordan Ayew (Lorient), Otoo (Songdal), Asamoah Gyan (Al Ain), Appiah (Cambridge United). Ghana face parte din Grupa C la Cupa Africii pe Naţiuni, alături de reprezentativele Algeriei, Senegalului şi Africii de Sud.

Cupa Portugaliei la fotbal

Echipele Sporting Braga şi Sporting Lisabona s-au calificat în semifinalele Cupei Portugaliei, după ce au învins formaţiile Beleneneses Lisabona şi Famalicao, în sferturile de finală ale competiţiei, informează „A Bola”. Sporting Braga a trecut, pe teren propriu, cu scorul de 7-1 (Aderlan Santos 15, Rafa Silva 22, Ruben Micael 43, Felipe Pardo 47, Eder 68, Alan 77, Pedro Tiba 89 / Fabio Nunes 57). Sporting Lisabona a învins, acasă, cu scorul de 4-0 (Andre Carillo 33, Joao Mario 47, Paulo Oliveira 68, Fredy Montero 75), pe Famalicao, din liga a treia. Partida Maritimo Funchal - Nacional Madeira a avut loc aseară. În semifinalele Cupei Portugaliei s-a mai calificat echipa Rio Ave.

Vitor Pereira este noul antrenor al echipei Olympiacos Pireu

Vitor Pereira, fost antrenor al echipei FC Porto, va prelua formaţia Olympiacos Pireu, după demiterea spaniolului Michel, a anunţat clubul grec. Pereira a câştigat campionatul Portugaliei cu FC Porto în 2012 şi 2013, iar apoi a plecat la clubul saudit Al-Ahli Jeddah. Olympiacos nu a precizat durata contractului, dar presa elenă scrie că Pereira ar fi semnat pentru două sezoane şi jumătate.

Bolivia are un nou selecționer

Tehnicianul Mauricio Soria a fost numit în funcţia de selecţioner al naţionalei Boliviei, înlocuindu-l pe spaniolul Xabier Azkargorta. În vârstă de 48 de ani, Soria va fi pe banca tehnică la Copa America, care se va desfăşura în luna iunie, în Chile, şi va avea ca obiectiv calificarea la turneul final al Cupei Mondiale din 2018. Mauricio Ronald Soria Portillo a fost portarul naţionalei Boliviei şi a câştigat medalia de argint la Copa America, în 1997. El a mai pregătit în cariera sa formaţiile Blooming, Wilstermann, Real Potosi şi The Strongest.