Simona Halep, premiată cu 30.000 de lei de MTS pentru rezultatele din... 2013

Simona Halep a fost recompensată de Ministerul Tineretului şi Sportului pentru rezultatele obţinute în anul 2013 cu Premiul naţional pentru sport, în valoare de 30.000 de lei, anunţat de fostul ministru Nicolae Bănicioiu la 21 februarie 2014, dar publicat în „Monitorul Oficial“ în 30 decembrie 2014. „Ministerul Tineretului şi Sportului acordă Premiul naţional pentru sport, în valoare de 30.000 de lei, pentru rezultatele de excepţie obţinute în anul 2013 de Simona Halep. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în „Monitorul Oficial al României“, Partea I. Prezentul ordin va fi difuzat prin Direcţia juridic şi resurse umane tuturor direcţiilor de specialitate”, se menţionează în ordinul semnat de actualul ministru al Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, la 13 noiembrie 2014 şi publicat în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, Nr. 969 din 30 decembrie 2014. Secretarul de stat Carmen Tocală a declarat, ieri, că ordinul trebuia publicat în luna iunie 2014, însă, din cauza „schimbărilor succesive” din cadrul MTS, absenţa acestuia a fost observată la verificarea de la finalul anului. „Este premiul acordat de Nicu Bănicioiu în februarie 2014. El trebuia publicat mai devreme, dar din cauza schimbărilor succesive s-a publicat foarte târziu (n.r. - în „Monitorul Oficial“). Trebuia să fie publicat în iunie, iar noi, la final de an, când am verificat dacă avem toate actele publicate, am observat că acest ordin privind premiul pe 2013 nu a fost publicat. Ea (n.r. - Simona Halep) a primit ordinul, a primit distincţiile, dar a fost această întârziere la Monitor”, a afirmat Tocală. La 21 februarie 2014, fostul ministru al MTS, Nicolae Bănicioiu, îi acorda jucătoarei de tenis Simona Halep, la acea dată numărul 9 mondial (locul 3 WTA acum), titlul de Maestru al Sportului şi Premiul naţional pentru sport pentru rezultatele obţinute în anul 2013.

Sportivul anului 2014 va fi desemnat de MTS până la 15 ianuarie

Sportivului anului 2014 va fi desemnat de Ministerul Tineretului şi Sportului până la 15 ianuarie, secretarul de stat Carmen Tocală declarând însă că este posibil ca acest titlu să fie acordat şi unei federaţii. „Pe anul 2014 se stabileşte sportivul anului până în 15 ianuarie. Asta în funcţie de criteriile de finanţare din 2013-2014. Şi în funcţie de obiectivele realizate vedem cine poate fi sportivul anului. Sau poate federaţia anului. Acest lucru se stabileşte cu consultarea COSR-ului, nu este vorba de aprobare, aşa scrie în lege”, a afirmat Carmen Tocală. Secretarul de stat a menţionat că ministerul ia în calcul şi premierea celui mai bun sportiv în fiecare lună. „Vrem să iniţiem şi o altă formă, în fiecare lună să avem un sportiv premiat. Dar să vedem, să discutăm şi cu federaţiile”, a adăugat Tocală.

Daniel Mureşan a revenit la Minaur Baia Mare după zece ani

Formația masculină de handbal Minaur Baia Mare s-a reunit, ieri, având şi o noutate în lot, interul dreapta Daniel Mureşan. În vârstă de 28 de ani, Mureşan a revenit la echipa la care s-a lansat în 2004 şi pe care a părăsit-o în 2007, în favoarea unui transfer la campioana HCM Constanţa. Ulterior, Daniel Mureşan a mai jucat la Sporting Lisabona, Energia Pandurii Tg. Jiu şi Potaissa Turda. Daniel Mureşan ar putea debuta pentru Minaur Baia Mare la finalul lunii, când noua sa echipă va întâlni, în deplasare, formaţia Poli Timişoara, în cadrul etapei a 16-a a Ligii Naţionale. Înaintea reluării competiţiei interne, Minaur Baia Mare este liderul clasamentului, cu 27 de puncte.

Serena Williams a solicitat un... espresso

Echipa feminină de tenis a SUA a învins, ieri, Italia, cu scorul de 3-0, la Cupa „Hopman”, turneu de tenis pe echipe care se dispută la Perth (Australia), într-o întâlnire în care liderul mondial, Serena Williams, a cerut o cafea pe teren în partida cu Flavia Penetta, câştigată cu scorul de 0-6, 6-3, 6-0. Condusă cu scorul de 5-0 în primul set, Serena Williams l-a întrebat pe arbitrul de scaun dacă i se poate aduce o cafea pe teren. „Am întrebat dacă este regulamentar să primesc un espresso (n.r. - în timpul meciului), deoarece nu am mai făcut acest lucru, dar aveam nevoie să-mi revin din cauza decalajului orar”, a explicat sportiva americană în vârstă de 33 de ani. După victoria Serenei, John Isner a dispus de Fabio Fognini, scor 5-7, 7-5, 7-6 (7/4). La dublu, Serena Williams şi John Isner au învins perechea Flavia Pennetta / Fabio Fognini, scor 6-2, 2-6, 11-9.

Cilic, incert pentru Australian Open

Participarea tenismanului Marin Cilic, locul 9 ATP, la Australian Open este incertă din cauza unei accidentări la braţul drept, croatul urmând să-şi anunţe decizia în aproximativ o săptămână. „Din nefericire, participarea mea la Australian Open este sub semnul întrebării. Încă nu m-am retras de la turneu. Aştept încă şapte sau opt zile pentru a lua o decizie”, a spus Cilic, care se reface în urma accidentării la braţ. Croatul a precizat că investigaţiile medicale făcute au arătat un progres în ultimele 20 de zile.

Piloţii Sauber contribuie la bugetul echipei de Formula 1 cu 50 de milioane de dolari

Piloţii titulari Marcus Ericsson şi Felipe Nasr, precum şi rezerva Raffaele Marciello aduc în conturile echipei Sauber suma totală de 50 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă aproape o jumătate din bugetul team-ului de Formula 1, informează planetf1.com, citând cotidianul elveţian „Blick“. Suedezul Marcus Ericsson este sponsorizat de compania Tetra Pak, în timp ce cariera lui Felipe Nasr este susţinută de Banco do Brasil. La rândul său, pilotul de rezervă italian Raffaele Marciello este component al academiei Ferrari, scuderia furnizând motoare echipei elveţiene. Din acest motiv, Sauber va beneficia de o reducere de zece milioane de dolari pentru propulsoarele pe care le va folosi în 2015. În total, contribuţia celor trei se ridică la suma de 50 de milioane de dolari (aproape 42 de milioane de euro), a precizat sursa citată. Angajarea unor piloţi care plătesc să concureze în Formula 1 este o practică des întâlnită în principalul sport automobilistic. Prezenţa piloţilor care îşi asigură cu bani locul în competiţie a născut întotdeauna dezbateri aprinse. În timp ce unii o consideră drept nocivă, pentru că afectează afirmarea adevăratelor talente, alţii contraargumentează că, la începutul carierelor lor, piloţi precum Michael Schumacher sau Fernando Alonso şi-au plătit locul în Marele Circ, iar acest lucru nu i-a împiedicat să obţină ulterior rezultate remarcabile.

Play-off în NFL

Campionatul nord-american de fotbal american a programat în weekend prima etapă a play-off-ului - etapa wild-card, meciurile disputate duminică noapte încheindu-se cu rezultate normale: Indianapolis Colts - Cincinnati Bengals 26-10 (AFC); Dallas Cowboys - Detroit Lions 24-20 (NFC). Sâmbătă noapte s-au jucat următoarele partide: Carolina Panthers - Arizona Cardinals 27-16 (NFC) și Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens 17-30 (AFC).