Vermiglio a părăsit Copra Piacenza pentru o echipă din Iran!

Problemele financiare de la Copra Volley Piacenza, una dintre adversarele formației constănțene Club Volei Municipal Tomis în Liga Campionilor la volei masculin, au mai făcut o „victimă”. După ce universalul Kevin Le Roux, titular de bază al echipei, a semnat în noiembrie cu gruparea coreeană Cheonan Hyundai, la începutul acestui an a părăsit Piacenza și jucătorul care evolua în diagonală cu francezul, coordonatorul Valerio Vermiglio. Fostul internațional italian va juca în Iran, la Shahrdari Urmia, singura echipă care nu a suferit până acum nicio înfrângere în actuala ediție de campionat. Sâmbătă, în prima etapă din returul sezonului regulat, Piacenza a pierdut pe terenul lui CMC Ravenna, scor 0:3 (22:25, 19:25, 21:25). Coordonator a fost portughezul Miguel Tavares Rodrigues (21 de ani), care nu a avut rezervă pe post! Rămâne de văzut dacă italienii vor aduce un alt coordonator cu experiență, așa cum au făcut cu Le Roux, substituit după câteva zile de cubanezul Raydel Romero Poey (32 de ani). Copra are cu siguranță nevoie de încă un coordonator, măcar ca rezervă pentru Tavares.

Euroliga de baschet masculin

Prima etapă din TOP16 din Euroliga de baschet masculin s-a desfășurat pe parcursul... a doi ani, două partide jucându-se la 30 decembrie 2014 (Galatasaray Istanbul - Zalgiris Kaunas 78-69 și Panathinaikos Atena - Maccabi Tel Aviv 83-76), ambele contând pentru Grupa E, iar celelalte șase meciuri s-au disputat la 2 ianuarie 2015 - GRUPA E: Steaua Roșie Belgrad - Real Madrid 72-79, ALBA Berlin - FC Barcelona 80-70!; GRUPA F: Fenerbahce Istanbul - CSKA Moscova 81-84, Laboral Kutxa - Anadolu Efes 67-72, EA7 Milan - Nizhny Novgorod 59-79, Unicaja Malaga - Olympiacos Pireu 61-69. Anul 2015 a început cu o uriașă surpriză - înfrângerea campioanei Spaniei la Berlin, în fața unei echipe modeste, pentru care calificarea în TOP16 a reprezentat o performanță! În Grupa F, toate cele patru partide s-au încheiat cu victoria oaspeților, CSKA continând să fie singura echipă neînvinsă din Euroligă!

Jaromir Jagr, cel mai în vârstă hocheist care a reuşit să marcheze de trei ori într-un meci

Jucătorul ceh al echipei New Jersey Devils, Jaromir Jagr, a devenit, la aproape 43 de ani, cel mai în vârstă hocheist din NHL care a reuşit să marcheze de trei ori într-un meci, sâmbătă, în victoria cu Philadelphia Flyers, scor 5-2. La 42 de ani şi 322 de zile, el a reuşit a 15-a triplă din carieră, prima din 22 martie 2006, şi l-a depăşit pe Gordie Howe, care deţinea recordul la 41 de ani şi 216 zile. Totodată, Jagr s-a apropiat de Phil Esposito, al cincilea cel mai bun marcator din istorie (717 goluri), ducând la 714 totalul reuşitelor sale. Cehul joacă în NHL din 1990, când a venit la Pittsburgh Penguins. El a mai evoluat la Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars şi Boston Bruins, iar din 2013 joacă la New Jersey Devils.

Play-off în NFL

Sezonul regulat din ediția 2014 a NFL (campionatul nord-american de fotbal american) s-a încheiat în ultimul weekend al anului 2014, după o întrecere mai echilibrată ca niciodată. Câștigătoarele celor două conferințe - New England Patriots (AFC) și Seattle Seahawks (NFC) - au avut 12 victorii și patru înfrângeri, fiind departajate de urmăritoare la rezultate directe! Play-off-ul a debutat sâmbătă, cu etapa wild-card, ambele partide încheindu-se cu rezultate surprinzătoare: Carolina Panthers - Arizona Cardinals 27-16 (NFC) și Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens 17-30 (AFC).

Rutierul columbian Darwin Atapuma a fost agresat la un antrenament

Rutierul columbian Darwin Atapuma (BMC) a fost rănit la mâna stângă de persoane înarmate, în timp ce se antrena la Narino, în sudul Columbiei. „Am fost abordat de persoane înarmate care m-au ameninţat cu un cuţit şi au încercat să-mi ia bicicleta”, a declarat Atapuma. Agresorii au fost reţinuţi de poliţie câteva ore mai târziu. Din cauza rănilor, sportivul columbian nu se va putea antrena circa 10 zile, conform unui comunicat al BMC.

Vincenzo Nibali, oprit de poliţie în timp ce se antrena

Rutierul italian Vincenzo Nibali, câştigător al Turului Franţei în 2014, a fost oprit de poliţie în timp ce se antrena în Italia, pe 2 ianuarie. „Am văzut un panou pe care scria că este gheaţă pe drum, dar nu credeam că este valabil şi pentru biciclete. Poliţiştii mi-au cerut actele. Am fost surprins şi le-am explicat ce făceam. Nu vreau niciun privilegiu”, a declarat Nibali. Italianul se afla la antrenament alături de fratele său şi alţi doi sportivi.