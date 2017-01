Simona Halep a primit „Premiul naţional pentru sport”

Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) a emis un ordin publicat marți, în Monitorul Oficial (n.r. - M. Of. nr. 0969 din 30 Decembrie 2014, conform Act nr. 802/13 Noiembrie 2014), prin care jucătoarei constănțene de tenis Simona Halep i-a fost acordat „Premiul naţional pentru sport”, premiu în valoare de 30.000 de lei. Acest premiu a fost oferit „pentru rezultatele de excepţie obţinute în anul 2013”. La 22 decembrie, în cadrul unei conferinţe de presă privind „Raportul de Activitate al MTS pe anul 2014”, Gabriela Szabo, ministrul Tineretului şi Sportului, a declarat că un simbol al sportului românesc este astăzi jucătoarea de tenis Simona Halep, al cărui nume este pe buzele tuturor.

Constantin Lupulescu, cel mai bun șahist român al anului

Constantin Lupulescu, sportiv legitimat la AEM Luxten Timișoara, a fost desemnat cel mai bun șahist român al anului 2014, în clasamentul întocmit de federația de specialitate. Lupulescu a totalizat 1500 de puncte și a fost urmat în această ierarhie națională de Irina Bulmaga (Politehnica - Antibiotice Iași), cu 1300p, și de Cristina Foișor (AEM Luxten Timișoara), cu 1125p. Cei trei de pe podium sunt urmați de Corina Peptan (CSM București, 1065p), Mihnea Costachi (CSU Alba Iulia, 800p), Bogdan Deac (CSU Ploiești, 770p), Vlad Barnaure (CSM Baia Mare, 600p), Mărioara Cosman (CS Sînandrei Timiș, 320p), Luminița Cosma (ACS Apa Nova București, 300p) și Daria Vișănescu (Medicina Timișoara, 140p).

Euroliga de baschet masculin

Prima etapă din TOP16 a Euroligii de baschet masculin a programat, în Grupa E, două partide, în ambele jocuri disputate marți seară impunându-se gazdele: Galatasaray Istanbul - Zalgiris Kaunas 78-69 și Panathinaikos Atena - Maccabi Tel Aviv 83-76. La Istanbul gazdele s-au impus relativ lejer, forțând în repriza secundă, după ce lituanienii dominaseră prima repriză. La Atena situația a fost diferită, meciul fiind dominat de oaspeți timp de trei sferturi. În ultimul sfert campioana Greciei a avut o revenire de senzație (scorul a fost 23-12 în ultimul sfert!) și s-a impus meritat învingând deținătoarea trofeului! Celelalte partide ale primei etape din TOP16 se vor juca vineri, 2 ianuarie. după următorul program - GRUPA E: Steaua Roșie Belgrad - Real Madrid, ALBA Berlin - FC Barcelona; GRUPA F: Fenerbahce Istanbul - CSKA Moscova, Laboral Kutxa - Anadolu Efes, EA7 Milan - Nizhny Novgorod, Unicaja Malaga - Olympiacos Pireu.

Jules Bianchi nu este conştient, dar poate să respire singur

Familia lui Jules Bianchi a precizat marţi, într-un comunicat, că pilotul francez de Formula 1 este în continuare inconştient ca urmare a accidentului suferit în luna octombrie, dar poate să respire fără ajutorul aparatelor. „La încheierea unui an foarte dificil pentru familia noastră, vrem să le oferim fanilor informaţii cu privire la situaţia medicală a lui Jules. Pentru noi a fost un pas semnificativ şi foarte liniştitor faptul că am putut să îl aducem pe Jules acasă în Franţa, luna trecută, pentru a-şi continua recuperarea înconjurat de familie şi prieteni. De atunci, Jules a fost tratat foarte bine în secţia de terapie intensivă a Spitalului Universitar din Nisa şi acum în centrul de recuperare al spitalului. Starea neurologică a lui Jules rămâne neschimbată: el nu este conştient, dar poate să respire fără ajutor. Nu avem noutăţi semnificative, dar ne linişteşte faptul că Jules continuă să lupte, ceea ce îi permite personalului medical care are grijă de el să înceapă programul de recuperare planificat”, se arată în comunicatul familiei lui Bianchi. Pilotul francez a suferit un accident grav în data de 5 octombrie, la Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei.

Niciun pilot de Formula 1 nu va purta numărul 1 în 2015

Federația internațională de automobilism (FIA) a dat publicității lista piloților angajați pentru sezonul 2015, precum și numărul pe care îl va purta fiecare. Fostul pilot cu nr. 1, Sebastian Vettel, va purta numărul 5, pe care l-a arborat deja la Fiorano, la primul său rulaj cu Ferrari. În schimb, Lewis Hamilton a fost autorizat să nu ia numărul lăsat liber de german și va păstra numărul 44. FIA și-a completat tabloul încorporând și scuderiile Caterham și Manor F1 Team (Marussia), aceasta din urmă rămânând să fie confirmată, din cauza recentei sale vânzări la licitație. Evident, niciun nume de pilot nu a fost menționat pentru aceste două echipe. Iată piloții angajați în 2015 și numerele pe care le vor purta: Lewis Hamilton (Mercedes) - 44; Nico Rosberg (Mercedes) - 6; Daniel Ricciardo (Red Bull) - 3; Daniil Kviat (Red Bull) - 26; Felipe Massa (Williams) - 19; Valtteri Bottas (Williams) - 77; Sebastian Vettel (Ferrari) - 5; Kimi Raikkonen (Ferrari) - 7; Fernando Alonso (McLaren) - 14; Jenson Button (McLaren) - 22; Nico Hulkenberg (Force India) - 27; Sergio Perez (Force India) - 11; Max Verstappen (Toro Rosso) - 33; Carlos Sainz (Toro Rosso) - 55; Romain Grosjean (Lotus) - 8; Pastor Maldonado (Lotus) - 13; Marcus Ericsson (Sauber) - 9; Felipe Nasr (Sauber) - 12.

Italianul Marciello, pilot de teste şi de rezervă la Sauber în 2015

Pilotul italian de GP2, Raffele Marciello, 20 de ani, va fi pilot de teste şi de rezervă la echipa de Formula 1 Sauber în 2015, a anunţat, miercuri, team-ul elveţian, într-un comunicat. Marciello a debutat în karting în 2005 iar de sezonul trecut evoluează în GP2. El s-a declarat „foarte fericit” să ajungă la Sauber, echipă cu „o lungă tradiţie în formarea de piloţi excelenţi”.

Andy Murray a semnat un contract de sponsorizare în valoare de 15 milioane de lire sterline

Tenismanul britanic Andy Murray, numărul 6 ATP, a semnat un contract de sponsorizare în valoare de aproximativ 15 milioane de lire sterline cu compania americană producătoare de echipament sportiv Under Armour. Acordul este valabil patru ani. Conform contractului, Murray va purta în timpul competiţiilor echipament, încălţăminte şi accesorii marca Under Armour. De asemenea, el va participa la activităţi de promovare pentru firma americană. Andy Murray a avut anterior contract cu firma Adidas. Înţelegerea a fost tot în valoare de aproximativ 15 milioane de lire sterline, însă pe cinci ani. Compania Under Armour mai are contracte cu sportivi ca Tom Brady şi Lindsey Vonn.

Patinatorul japonez Yuzuru Hanyu a fost supus unei intervenţii chirurgicale

Campionul olimpic şi mondial en titre, japonezul Yuzuru Hanyu, va absenta şase săptămâni din competiţie, după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru dureri abdominale, a anunţat presa niponă. În vârstă de 20 de ani, Hanyu s-a impus la Grand Prix-ul de la Barcelona, deşi acuza dueri abdominale. În noiembrie, el s-a accidentat la cap, după ce s-a lovit de un alt patinator, la încălzire, la Cupa Chinei de la Shanghaï.