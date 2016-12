Fundașul Astrei Giurgiu, Ben Youssef, dorit de OGC Nice

Fundaşul franco-tunisian al echipei Astra Giurgiu, Syam Ben Youssef, se află în atenţia clubului OGC Nice, care doreşte să-şi întărească defensiva. În vârstă de 25 de ani, Ben Youssef mai are contract cu Astra Giurgiu până în vară, dar antrenorul formaţiei OGC Nice, Claude Puel, ar dori să-l achiziţioneze încă din această iarnă. La finalul turului din Ligue 1, OGC Nice ocupă locul 11, cu 22 de puncte. Ben Youssef a fost convocat în lotul lărgit al naţionalei Tunisiei pentru Cupa Africii pe Naţiuni, care se va desfăşura în Guineea Ecuatorială, în perioada 17 ianuarie - 8 februarie 2015. De asemenea, selecţionerul belgian al Tunisiei, Georges Leekens, l-a chemat şi pe fostul atacant al formaţiei Petrolul Ploieşti, Younes Hamza (Ludogoreţ Razgrad). Tunisia face parte din grupa B la Cupa Africii pe Naţiuni, alături de reprezentativele din Insulele Capului Verde, RD Congo şi Zambia.

Platini continuă să susţină introducerea cartonaşului alb în fotbal

Preşedintele UEFA, Michel Platini, şi-a relansat, duminică, la Dubai, propunerea sa privind introducerea cartonaşului alb în fotbal, care să elimine temporar de pe teren un jucător, pentru a reduce utilizarea cartonaşului galben. „Cartonaşul alb reduce tensiunea în raport cu utilizarea celor galbene şi roşii pe timpul meciurilor”, a declarat fostul internaţional francez la deschiderea celei de-a noua ediţii a Conferinţei Internaţionale pentru Sport de la Dubai. Arbitrul ar sancţiona astfel un jucător cu cartonaşul alb la primul avertisment, în loc să aştepte un al doilea avertisment pentru a-l sancţiona cu un cartonaş galben. Totuşi, „trebuie să convingem FIFA”, a adăugat Platini, forul internaţional fiind până în prezent destul de reticent vizavi de această propunere. Francezul a mai pledat pentru fair-play pe stadioane şi le-a cerut jucătorilor să nu mai conteste deciziile arbitrilor pentru „a da un exemplu celor mai tineri”. Nu este pentru prima dată când Platini vorbeşte despre cartonaşul alb. Într-o carte apărută în octombrie, el s-a declarat în favoarea creării unui cartonaş alb care ar fi urmat de o eliminare temporară a jucătorului, o pauză de zece minute pe bancă.

AC Milan l-a achiziţionat definitiv pe Torres

AC Milan l-a achiziţionat definitiv pe atacantul Fernando Torres, de la Chelsea Londra, dar fotbalistul spaniol va ajunge la Atletico Madrid sub formă de împrumut, informează BBC. În august, Torres a fost împrumutat doi ani la AC Milan, iar din 5 ianuarie 2015 el va fi definitiv jucătorul italienilor, a precizat Chelsea, pe site-ul oficial. BBC scrie că atacantul în vârstă de 30 de ani nu va rămâne pe „San Siro”, ci va fi împrumutat un an şi jumătate la campioana Spaniei, Atletico Madrid, club unde el şi-a început activitatea. La schimb, madrilenii îl vor împrumuta la AC Milan pe atacantul italian Alessio Cerci (27 de ani). Fernando Torres a evoluat la Chelsea din ianuarie 2011, când a fost transferat de la Liverpool pentru suma de 50 de milioane de lire sterline, o sumă-record pentru Anglia la vremea respectivă.

Interes enorm pentru amicalul Real Madrid - AC Milan din Dubai

Meciul Real Madrid - AC Milan, programat mâine în Dubai Challenge Cup, a stârnit un mare interes în Emiratele Arabe Unite, unde s-au vândut deja 40.000 de bilete pentru jocul găzduit de arena „Sevens Stadium“. Bilete au avut prețuri de la 45 euro până la 334 euro, în zona VIP. Site-urile specializate mai oferă la vânzare bilete la prețuri piperate, de la 190 euro la 1.200 euro, în zona VIP. Real Madrid, recenta câștigătoare a Campionatului Mondial al cluburilor, participă în premieră la Dubai Challenge Cup, în timp ce AC Milan a câștigat deja trofeul de trei ori: în 2009 (când a învins-o pe Hamburger SV), 2011 (Al Ahli) și 2012 (PSG).

Wenger a obţinut victoria cu numărul 400 în Premier League ca antrenor la Arsenal

Antrenorul echipei Arsenal, Arsene Wenger, a obţinut vineri, în meciul cu Queens Park Rangers, scor 2-1 (Alexis Sanchez 37, Rosicky 65 - Austin 79-pen), din etapa a 18-a, victoria cu numărul 400 ca tehnician al formaţiei londoneze, în Premier League. Din minutul 53, gazdele au evoluat în zece jucători, după eliminarea lui Olivier Giroud, iar în minutul 9 Sanchez a ratat un penalty. Cu Wenger antrenor, Arsenal a jucat 694 de meciuri în prima ligă engleză, cu o rată a succeselor de 57,6 la sută. Francezul ocupă locul 2 în Premier League, după Sir Alex Ferguson, care are 528 de meciuri câştigate cu Manchester United, în 809 partide (65,3 la sută). Totodată, Wenger a atins 600 de victorii în toate competiţiile. Sub conducerea francezului, Arsenal a cucerit titlul de trei ori (1998, 2002, 2004) şi Cupa Angliei de patru ori (1998, 2002, 2003 şi 2005). În Liga Campionilor, Arsenal a pierdut în 2006, la Paris, finala cu FC Barcelona, scor 1-2, aceasta fiind cea mai bună performanţă pe plan internaţional din cariera lui Wenger. Totodată, cu Wenger pe banca tehnică, Arsenal a pierdut în 2000, la Copenhaga, după executarea loviturilor de departajare, finala Cupei UEFA, în faţa formaţiei Galatasaray Istanbul, la care evoluau pe atunci Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu.

Giroud a fost suspendat trei meciuri

Atacantul echipei Arsenal Londra, Olivier Giroud, a fost suspendat trei meciuri după ce l-a lovit cu capul în faţă pe jucătorul formaţiei Queens Park Rangers, Nedum Onuoha. Internaţionalul francez în vârstă de 28 de ani a fost eliminat în urma acestei agresiuni, dar Arsenal s-a impus cu scorul de 2-1. Astfel, Giroud ratează partidele de campionat cu West Ham United (disputată ieri) şi Southampton (1 ianuarie 2015) şi întâlnirea cu Hull City (4 ianuarie), din Cupa Angliei.

Ronaldinho a revenit la antrenamentele echipei Queretaro

Atacantul brazilian Ronaldinho a revenit din vacanţă cu o întârziere de două săptămâni şi a participat la antrenamentele echipei Queretaro. „Ronaldinho s-a întors cu un spirit de revanşă şi cu obiectvul de a lupta pentru câştigarea titlului”, a declarat Arturo Villanueva, preşedintele grupării Queretaro. Clubul mexican l-a ameninţat săptămâna trecută cu excluderea pe jucătorul brazilian, care nu s-a întors la timp din vacanţă. Fostul fotbalist al echipelor PSG, FC Barcelona şi AC Milan a obţinut permisiunea de a merge în SUA şi Brazilia pentru a-şi rezolva nişte probleme personale, la finalul Turneului Apertura al campionatului mexican. Dar brazilianul trebuia să se întoarcă în Mexic de două săptămâni, pentru a se alătura coechipierilor săi care pregătesc din 8 decembrie Turneul Clausura, competiţie ce va începe în 11 ianuarie. Villanueva preciza că va transfera un alt jucător în cazul în care Ronaldinho nu se va prezenta la echipă. Ronaldinho (34 de ani) a luat o decizie surprinzătoare în septembrie, semnând cu Queretaro, un modest club mexican. El a marcat trei goluri şi a dat o pasă decisivă în nouă meciuri jucate în Apertura, iar echipa sa a terminat pe locul 12 prima parte a sezonului.

Javier Aguirre neagă acuzațiile de trucare a unui meci din campionatul Spaniei

Selecţionerul mexican al naţionalei Japoniei, Javier Aguirre, în vârstă de 56 de ani, a respins, sâmbătă, suspiciunile de trucare a unui meci din campionatul Spaniei. Parchetul Anticorupţie din Madrid îi suspectează pe Aguirre şi alte 40 de persoane că au trucat meciul dintre echipele Real Zaragoza şi Levante, scor 2-1, din mai 2011, în urma căruia formaţia din Zaragoza a evitat retrogradarea în liga a doua. Tehnicianul mexican, care în acea perioadă o antrena pe Real Zaragoza, va trebui să compară în faţa justiţiei în luna februarie, la Valencia. „Am activat 12 ani în fotbalul spaniol şi nu am fost niciodată implicat în ceva ce contravine eticii şi profesionalismului. Nu am primit nimic şi nu am cerut nimic”, a declarat Aguirre într-o conferinţă de presă susţinută la Tokyo. Parchetul suspectează oficiali ai clubului Real Zaragoza că au vărsat în conturile jucătorilor proprii suma de 965.000 de euro, care apoi ar fi ajuns sub formă de bani lichizi la fotbaliştii de la Levante.

Sabri Lamouchi, noul antrenor al echipei El Jaish

Tehnicianul francez Sabri Lamouchi, care a părăsit naţionala Coastei de Fildeş după turneul final al CM din Brazilia, a fost numit în funcţia de antrenor principal al formaţiei El Jaish (Qatar). Lamouchi, în vârstă de 43 de ani, a refuzat în octombrie să preia funcţia de selecţioner al reprezentativei de tineret a Franţei. El Jaish, echipă care a fost antrenată şi de Răzvan Lucescu, ocupă locul 3 în campionatul din Qatar după disputarea a 15 etape, cu 25 de puncte.

Keith Millen, antrenor interimar la Crystal Palace

Tehnicianul Keith Millen a fost numit, sâmbătă, în funcţia de antrenor interimar al echipei Crystal Palace, după demiterea lui Neil Warnock, demis din funcţia de antrenor principal al echipei Crystal Palace, după ce a pierdut partida cu Southampton, scor 1-3. Warnock, în vârstă de 66 de ani, se afla în funcţie din 27 august și era la al doilea mandat la Crystal Palace, după ce mai pregătise formaţia în perioada 2007-2010. El este primul tehnician demis în acest sezon de Premier League. Millen, în vârstă de 48 de ani, va ocupa pentru a treia oară în carieră funcţia de antrenor interimar la Crystal Palace. El a fost adjunctul lui Warnock la gruparea londoneză. Printre candidații la postul de antrenor al londonezilor se află și Dan Petrescu, recent demis de la Al Arabi (Qatar). După disputarea a 18 etape din Premier League, Crystal Palace ocupă locul 18, primul retrogradabil, cu 15 puncte.

Demba Ba nu va participa la Cupa Africii pe Naţiuni

Atacantul echipei Beşiktaş Istanbul, Demba Ba, nu a fost convocat de selecţionerul Alain Giresse în lotul lărgit al naţionalei Senegalului pentru Cupa Africii pe Naţiuni, care se va desfăşura în perioada 17 ianuarie - 8 februarie 2015.

În schimb, Giresse i-a convocat printre cei 28 de fotbalişti pe atacanţii Dame N'Doye (Lokomotiv Moscova), Papiss Cisse (Newcastle United) şi Moussa Sow (Fenerbahce Istanbul). Lotul oficial de 23 de jucători va fi anunţat la 7 ianuarie. Senegalul face parte din grupa C la Cupa Africii pe Naţiuni, alături de formaţiile Ghanei, Algeriei şi Africii de Sud.

Katsuranis va evolua la Atromitos

Internaţionalul grec Kostas Katsouranis va evolua în următoarele şase luni la echipa Atromitos, ocupanta locului 9 în clasamentul primei ligi elene, el având în contract şi o opţiune de prelungire cu un an, informează „L'Equipe“. În vârstă de 35 de ani, Katsouranis a jucat ultima dată în India, la FC Pune City. Mijlocaşul a strâns 114 selecţii în naţionala ţării sale. El nu a jucat în preliminariile EURO 2016, în care Grecia face parte din Grupa F, alături de România.