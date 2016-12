Luni, 29 decembrie, a doua zi de înscrieri la Trofeul “Telegraf”

În prima zi de înscrieri la a 24-a ediție a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală - cea mai veche competiție de acest gen din țară -, șase formații au achitat taxa de participare: Inter Năvodari, Vulturii Cazino Constanța, Club 29 Constanța, AS Performer Constanța, Sian Image Constanța și Macedonia Ovidiu. Înscrierile continuă luni, 29 decembrie, între orele 13.00 şi 16.00, la sediul cotidianului “Telegraf”, b-dul Mamaia nr. 296, etajul II. Taxa de înscriere pentru ediţia a 24-a este de 1.050 de lei. De asemenea, Trofeul “Telegraf” ar putea avea și o variantă pentru „ultra” old-boys - concurenți peste 45 de ani - în caz că se vor strânge un număr rezonabil de echipe. Şedinţa tehnică se va desfăşura la începutul anului 2015, primele partide urmând să fie programate la Sala Sporturilor - cel mai probabil în cel de-al doilea weekend din 2015. La înscriere trebuie prezentată o fotocopie după Certificatul de Identitate Sportivă al clubului sportiv care va fi înscris în competiţie, fie el cu sau fără personalitate juridică. În plus, echipele participante vor trebui să prezinte un tabel cu componenţii lotului, vizat de un medic. Trofeul “Telegraf” este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

Ungureanu continuă să conducă în ancheta site-ului Handball-Planet.com

Nominalizate între cele mai bune handbaliste ale anului în ancheta site-ului Handball-Planet.com, internaționalele Paula Ungureanu (HCM Baia Mare) și Cristina Neagu (ZRK Buducnost Podgorica) ocupă poziții fruntașe în clasamentul pe posturi pentru desemnarea celor mai bune handbaliste din lume în 2014. Vineri, Paula Ungureanu era pe primul loc în clasamentul portarilor, cu 42% din voturi (1.744 de voturi), urmată de Katrin Lunde (Gyor / Norvegia) - 25%, Silje Margaretha Solberg (Team Tvis Holstebro / Norvegia) - 19% și Clara Woltering (ZRK Buducnost / Germania - 15%. În ierarhia interilor stânga, Cristina Neagu se afla pe poziția secundă, cu 36% din voturi (2.790 de voturi), fiind devansată de Eduarda Amorim (Gyor / Brazilia) - 39% și urmată de Estavana Polman (Team Esbjerg / Olanda) - 20% și Andrea Penezic (Vardar Skopje / Croația) - 5%. Ajunsă la a patra ediție, ancheta va reuni voturile internauților, până la 6 ianuarie, precum și pe cele ale experților.

Cristina Ene a ratat calificarea în finala turneului ITF de la Pune

Jucătoarea de tenis Cristina Ene, venită din calificări, a ratat, vineri, accederea în finala turneului ITF de la Pune (India), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Ene a fost învinsă în semifinale, cu scorul de 6-1, 3-6, 6-3, de Ankita Raina (India), cap de serie nr. 4. Jucătoarea Nicoleta-Cătălina Dascălu, cap de serie nr. 8, a ratat calificarea în semifinalele turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Dascălu a fost învinsă în sferturile de finală, cu scorul de 4-6, 6-0, 6-0, de Dia Evtimova (Bulgaria), a doua favorită a competiţiei.

35.000 de voluntari pentru JO din 2020

Autoritățile din Tokyo au anunțat că vor forma circa 35.000 de voluntari pentru a oferi servicii de traducere turiștilor străini care vor veni la Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice 2020, găzduite de capitala japoneză. Conform planului autorităților, toți voluntarii trebuie să aibă cel puțin un nivel minim de cunoștințe în limba engleză, iar cei care vor fi selecționați vor urma cursuri de aprofundare a limbii engleze. Autoritățile au pregătit și un plan de salvare aerian, care să permită unor unități speciale de pompieri să intervină și să salveze mase mari de oameni în cazul unor incendii sau cutremure de magnitudine mare.

LeBron James conduce în clasamentul voturilor pentru All Star Game

Baschetbalistul echipei Cleveland Cavaliers, LeBron James, conduce în clasamentul voturilor pentru All Star Game, meciul care opune anual cei mai buni jucători din Conferinţele de Est şi de Vest ale ligii profesioniste nord-americane de baschet, a anunţat NBA. James, dublu campion NBA şi de patru ori ales cel mai bun baschetbalist al ligii, a adunat deja 552.967 de voturi. El este urmat de Stephen Curry (Golden State Warriors), cu 549.095 de voturi, şi Anthony Davis (New Orleans Pelicans), cu 524.623 de voturi. Votul pentru alegerea jucătorilor se va încheia la 19 ianuarie 2015, iar meciul de All Star Game se va disputa la 15 februarie, la New York. În cazul în care votul s-ar fi încheiat joi, Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), cel mai bun jucător al sezonului precedent, nu ar fi participat la All Star Game.

Wim Fissette o va antrena pe Taylor Townsend

Belgianul Wim Fissette, antrenorul cu care a lucrat Simona Halep în acest an, o va pregăti în sezonul viitor pe jucătoarea americană de tenis Taylor Townsend, 18 ani, locul 104 WTA, informează nieuwsblad.be, care precizează că informaţia nu este încă oficială. Townsend a avut câteva rezultate promiţătoare în acest an. Ea a câştigat două turnee ITF, la Charlottesville şi la Indian Harbour Beach, a trecut un tur la Indian Wells, după o victorie în faţa italiencei Karin Knapp, locul 49 atunci, şi a ajuns în turul doi la Cincinnati, după ce a jucat calificări (victorii la Alison Riske - 43 WTA, Silvia Soler-Espinosa - 72 WTA şi Klara Koukalova - 36 WTA). Însă cea mai bună performanţă a înregistrat-o la Roland Garros, unde Townsend a participat după ce a obţinut un wild-card din partea federaţiei americane de tenis. Americanca, locul 205 WTA atunci, s-a calificat în trurul trei după ce le-a eliminat pe Vania King, locul 65 WTA, şi Alize Cornet, locul 21 WTA, cedând apoi în faţa spaniolei Carla Suárez Navarro, locul 15 WTA. Fost antrenor al jucătoarelor Kim Clijsters şi Sabine Lisicki, Wim Fissette fusese angajat la începutul acestei luni de Madison Keys, 19 ani, pentru turneele din Europa şi urma să colaboreze în pregătirea sportivei cu fosta ocupantă a locului 1 WTA Lindsay Davenport. Însă jucătoarea americană de pe locul 30 WTA a renunţat la antrenorul belgian după câteva zile, fără a dezvălui motivele acestei decizii. Simona Halep a renunţat la colaborarea cu Wim Fissette după Turneul Campioanelor de la Singapore, unde românca s-a calificat în finală. Victor Ioniţă este noul antrenor al Simonei Halep, în sezonul 2015, din echipa sportivei de pe locul 3 WTA mai făcând parte şi preparatorul fizic Theodor Cercel şi consultantul Thomas Högstedt.

Marin Cilic nu va participa la turneul de la Brisbane

Tenismanul croat Marin Cilici nu va participa la turneul de la Brisbane (Australia), care va începe la 5 ianuarie 2015, din cauza unei accidentări la umărul drept, a anunţat „L'Equipe“. Cilic, care se confruntă cu această accidentare de aproximativ şase luni, a evoluat foarte puţin în a doua parte a sezonului recent încheiat. Învingător în acest an la US Open, croatul este incert şi pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, programat în perioada 19 ianuarie - 1 februarie.

Tipsarevic nu va evolua la Australian Open

Tenismanul sârb Janko Tipsarevic, fost nr. 8 în clasamentul ATP în 2012, nu va participa la Australian Open din cauza unei infecţii pulmonare, a anunţat „L'Equipe“. Tipsarevic nu a mai jucat în circuitul ATP din octombrie 2013, după ce s-a accidentat la picior în primul tur al turneului de la Valencia. Tenismanul sârb în vârstă de 30 de ani a câştigat patru turnee în cariera sa, la Chennai (2013), Stuttgart (2012), Moscova şi Kuala Lumpur (2011).