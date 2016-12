Ştefan Radu ar putea semna cu AC Milan în ianuarie

Fundaşul formaţiei Lazio Roma, Ştefan Radu, ar putea semna un acord cu AC Milan în ianuarie, gruparea milaneză dorind să-şi consolideze defensiva. Potrivit publicației „Il Messaggero“, Radu este o prioritate pentru AC Milan, care se confruntă cu probleme în defensivă după accidentările lui Alex, Ignazio Abate şi Mattia De Sciglio. „Il Messagero“ scrie că Radu vrea să meargă la AC Milan (locul 7 în Serie A) sau la o echipă din Anglia, chiar dacă mai are contract cu Lazio până în 2016. Ştefan Radu evoluează pentru Lazio Roma (locul 4) din 2008.

Olăroiu a obţinut o remiză cu Al Ahli, înaintea plecării la naţionala Arabiei Saudite

Formaţia Al Ahli, cu Cosmin Olăroiu la conducerea tehnică, a obţinut o remiză, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Bani Yas, în etapa a 13-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite, joc după care românul va pleca la naţionala Arabiei Saudite. Al Ahli se află pe locul 6 în clasamentul campionatului din Emirate, cu 20 de puncte. Olăroiu va fi selecţionerul naţionalei Arabiei Saudite la Cupa Asiei pe naţiuni, competiţie care se va desfăşura din 9 ianuarie 2015, în Australia. El se află în ţările arabe din 2007 şi a antrenat până în prezent echipele Al Hilal (Arabia Saudită), Al Sadd (Qatar), Al Ain (Emiratele Arabe Unite) şi Al Ahli Dubai.

Cristiano Ronaldo a participat la dezvelirea propriei statui

Atacantul portughez echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo a participat, duminică, la dezvelirea propriei statui la Funchal, oraşul său natal din insula Madeira. Statuia de bronz, care a fost realizată de Ricardo Velosa şi are o înălţime de 3,40 metri şi 800 de kilograme, a fost amplasată în Praca do Mar, pe malul mării, locul pe unde trec cei mai mulţi turişti. „Este un moment special pentru mine. Sunt foarte mândru să am o astfel de statuie. Este o motivaţie în plus pentru a continua să câştig trofee şi titluri”, a declarat Cristiano Ronaldo, care a fost înconjurat de familie la acest eveniment.

Jorge Luis Pinto este noul selecţioner al Hondurasului

Columbianul Jorge Luis Pinto a fost numit în funcţia de selecţioner al Hondurasului, având ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2018. „Visul meu este să ajungem în Rusia”, a afirmat antrenorul într-o conferinţă de presă la Tegucigalpa. Pinto (62 de ani) a fost selecţioner al echipei statului Costa Rica, pe care a condus-o până în sferturile CM 2014, din Brazilia. El îi succede în funcţie lui Hernan Medford, demis din cauza rezultatelor slabe.

Hart continuă la Manchester City până în 2018

Portarul Joe Hart şi-a prelungit contractul cu Manchester City până la finalul sezonului 2018-2019, a anunţat gruparea engleză, pe site-ul oficial. Hart, în vârstă de 27 de ani, se alătură astfel lui Sergio Aguero, Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov, Samir Nasri şi David Silva, care şi-au prelungit contractele în 2014. „Sunt foarte fericit, sunt aici de mult timp şi mi-am dorit să rămân. Mi-a plăcut fiecare moment petrecut la această echipă”, a declarat Hart, care a evoluat în 276 de meciuri pentru Manchester City, grupare la care a fost legitimat în 2006.

Huntelaar şi-a prelungit contractul cu Schalke 04

Internaţionalul olandez Klaas-Jan Huntelaar şi-a prelungit cu doi ani contractul cu Schalke 04, noua înţelegere fiind valabilă până la 30 iunie 2017, a anunţat clubul german. Contractul lui Huntelaar are o opţiune pentru încă un sezon. Klaas-Jan Huntelaar este legitimat la Schalke din august 2010.

FIFA interzice ca jucătorii să fie deţinuţi de terţi începând din mai 2015

Comitetul Executiv al FIFA a decis să pună în aplicare, de la 1 mai 2015, interdicţia ca jucătorii să se afle în proprietatea unor terţi (TPO, third-party ownership). În comunicatul FIFA se precizează că acordurile existente vor fi menţinute până la expirare, iar noile contracte semnate între 1 ianuarie şi 30 aprilie 2015 vor fi limitate la maximum un an. Practica jucătorilor deţinuţi de terţi este în vigoare în America de Sud, fiind prezentă şi în Spania şi Portugalia. Drepturile sportive ale jucătorilor sunt deţinute în coproprietate de cluburi şi investitori.

Roberto Carlos a demisionat de la Sivasspor

Fostul internaţional brazilian Roberto Carlos a demisionat din funcţia de antrenor al echipei Sivasspor, după ce echipa turcă a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de Istanbul BB. Sivasspor ocupă penultimul loc în campionatul Turciei, cu doar două victorii şi patru remize în 14 etape. Roberto Carlos, în vârstă de 41 de ani, a preluat-o pe Sivasspor în 2013, iar în sezonul trecut a dus-o pe locul 5 în clasament.