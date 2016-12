Tiberiu Dolniceanu, cel mai bun sportiv al FR Scrimă în 2014

Sabrerul Tiberiu Dolniceanu, medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de la Kazan (Rusia), a primit premiul pentru cel mai bun sportiv al Federaţiei Române de Scrimă în anul 2014. Dolniceanu a fost urmat în clasament de spadasina Simona Gherman, medaliată cu aur în proba de echipe de la Campionatul European de la Strasbourg, competiţie unde a urcat şi pe treapta a treia a podiumului în proba individuală. Spadasina Ana Maria Brînză s-a clasat pe locul 3, în timp ce pe locurile 4 şi 5 sunt coechipierele ei, Simona Pop şi Maria Udrea. Floretista Maria Boldor, medaliată cu bronz la Campionatele Europene de juniori de la Ierusalim, a fost desemnată a şasea sportivă a anului, ea fiind urmată de sabrerii Alin Badea, Iulian Teodosiu, Ciprian Gălăţanu şi Tudor Cucu. La eveniment au participat şi ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, şi preşedintele COSR, Alin Petrache. „A fost un an dificil pentru toată lumea, dar ne bucurăm că avem ce premia. Am obţinut performanţe şi ne-am îndeplinit obiectivele. Urmează un an şi mai greu, pentru că vin calificările pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Acum, suntem în toiul pregătirilor pentru sezonul viitor”, a declarat preşedintele FR Scrimă, Mihai Covaliu.

Euroliga de baschet masculin

Galatasaray a obținut ultimul loc disponibil din grupa D pentru faza următoare a Euroligii de baschet masculin, învingând pe Olympiacos într-un meci disputat fără spectatori la Istanbul. Câștigători ai grupei, grecii nu s-au agitat prea mult, Galata obținând o victorie nesperată! Contracandidata Galatei - Neptunas Klaipeda - n-a reușit să producă supriza la Valencia, chiar dacă spaniolii erau ultimii în grupă și nu aveau pentru ce să lupte. În Grupa A, partida pentru prima poziție a fost tranșată clar de Real Madrid, chiar dacă Anadolu a pus ceva probleme în prima repriză. Rezultate de joi - GRUPA A: Real Madrid - Anadolu Efes 90-70; GRUPA B: CSKA Moscova - Limoges CSP 88-56; Maccabi Tel Aviv - Unicaja Malaga 81-73; GRUPA C: PGE Turow - EA7 Milan 96-101; GRUPA D: Valencia Basket - Neptunas Klaipeda 103-65, Galatasaray Istanbul - Olympiacos Pireu 79-74. Vineri seară s-au jucat următoarele partide - GRUPA A: Nizhny Novgorod - UNICS Kazan, Zalgiris Kaunas - Dinamo Sassari; GRUPA B: ALBA Berlin - Cedevita Zagreb; GRUPA C: Fenerbahce Ulker Istanbul - FC Bayern Munchen, Panathinaikos Atena - FC Barcelona; GRUPA D: Steaua Roșie Belgrad - Laboral Kutxa.

O pereche de adidaşi purtată de Michael Jordan a fost vândută cu peste 33.000 de dolari

O pereche de adidaşi purtată de fostul baschetbalist Michael Jordan în perioada universităţii a fost vândută la o licitaţie cu peste 33.000 de dolari, a anunţat presa americană. Conform publicaţiei „Complex”, perechea de adidaşi de culoare albastru deschis a fost vândută pentru 33.378 de dolari. Cumpărătorul a dorit să rămână anonim, la fel ca şi vânzătorul, despre care s-a aflat totuşi că este un prieten din liceu al lui Michael Jordan. Conform unei agenţii specializate în vânzarea de suveniruri, adidaşii au fost purtaţi de Michael Jordan în primul an de universitate la North Carolina, în sezonul 1981-82. Universitatea North Carolina a câştigat în acel sezon titlul universitar, după ce a învins în finală Universitatea Georgetown cu un coş decisiv înscris de Michael Jordan.

Ecclestone revine la conducerea Formula One Group

Omul de afaceri Bernie Ecclestone (84 de ani) a revenit la conducerea Consiliului de Administraţie al Formula One Group, care administrează drepturile comeciale ale Marelui Circ, după ce a fost achitat în procesul de corupţie ce i-a fost intentat în Germania. La începutul acestui an, britanicul s-a retras din funcţie după ce a fost acuzat că a mituit un bancher, în cadrul tranzacţiei din 2005, prin care fondul de investiţii CVC Partners a intrat în posesia unei cote din drepturile comerciale ale F1 deţinute de banca BayernLB. În august, tribunalul din Munchen a pus capăt procesului de corupţie în care era judecat Ecclestone, în schimbul achitării sumei de o sută de milioane de dolari (74 milioane de euro) de către omul de afaceri britanic. O altă revenire în Formula One Group este cea a fostului preşedinte al Ferrari, Luca di Montezemolo. Între 2012 şi 2014, italianul a reprezentat Scuderia ca director non-executiv în FOG, dar a fost înlocuit după ce a părăsit postul de la Ferrari. El revine acum în aceeaşi poziţie. Tot ca director non-executiv a fost cooptat şi omul de afaceri britanic Paul Walsh, fost CEO a companiei producătoare de băuturi alcoolice Diageo.

Luptător francez, suspendat un an pentru încălcarea regulilor antidoping

Luptătorul francez Steeve Guenot, campion olimpic la Beijing în 2008, la categoria 66 kg, a fost suspendat un an de Agenţia franceză de luptă împotriva dopajului (AFLD), pentru că a încălcat regulile antidoping. „Steeve Guenot s-a sustras de la două controale antidoping şi pentru acest lucru a fost suspendat un an”, se arată într-un comunicat al Federaţiei Franceze de Lupte. Guenot, în vârstă de 29 de ani, se află în recuperare după o operaţie la şoldul drept suferită în luna noiembrie. Federaţia Franceză a anunţat că sportivul nu va face apel la această decizie şi va putea reveni în competiţii la data de 30 iulie 2015. Guenot a cucerit și medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.

Steven Nyman a câștigat coborârea de la Val Gardena

Americanul Steven Nyman a câștigat vineri proba de coborâre disputată în stațiunea italiană Val Gardena, în cadrul Cupei Mondiale de schi alpin. Nyman (32 de ani), aflat la a treia sa victorie în Cupa Mondială, a fost urmat în clasament de norvegianul Kjetil Jansrud, la 31 de sutimi, și de italianul Dominik Paris, la 1,15 secunde. Cursa a fost întreruptă timp de 20 minute, din cauza căzăturii austriacului Florian Scheiber, care a fost transportat apoi cu elicopterul la spital. În clasamentul general al Cupei Mondiale, norvegianul Kjetil Jansrud l-a devansat pe fostul lider, austriacul Marcel Hirscher.

Chris Evert împlinește 60 de ani

Jucătoarea de tenis Chris Evert s-a născut la data de 21 decembrie 1954, în Fort Laurdale, Florida. Tatăl ei, jucător profesionist de tenis, este cel care a inițiat-o în acest sport. Ca urmare, a ocupat primul loc la campionatul de tenis destinat fetelor până în 14 ani. După un sezon spectaculos în 1971, în care a câștigat 46 de meciuri consecutive, la vârsta de 18 ani debutează în turnee profesioniste. Datorită calităților sportive și fizice, a intrat în vizorul media la numai 20 de ani, pentru câștigarea primului Grand Slam din carieră, dar și datorită relației amoroase cu jucătorul de tenis Jimmy Connors. A devenit jucătoare profesionistă la 21 decembrie 1972 și s-a retras după turneul US Open din 1989. De-a lungul carierei, a fost numărul 1 mondial timp de șapte ani. A câștigat 55 de meciuri în 1974, record nedepășit de nimeni timp de zece ani. A câștigat 1.309 meciuri, fiind prima jucătoare profesionistă de tenis care deține acest record. Are 157 de titluri, a câștigat 18 turnee de Grand Slam (3 la Wimbledon, 7 la Rolland Garros, 2 la Australian Open și 6 la US Open). A fost votată sportiva anului de către Associated Press de patru ori în carieră, iar în 1976 a primit titlul de sportiva anului din partea revistei „Sports Illustrated“. În 1995, a fost primită în International Tennis Hall Of Fame. În 1999, a fost numită unul dintre cei mai buni 50 de sportivi ai secolului XX. În 1979, s-a căsătorit cu jucătorul englez de tenis John Lloyd. Au divorțat câțiva ani mai târziu. Chris s-a recăsătorit în 1988 cu Andy Mill, un fost campion olimpic la schi, având trei fii. Au divorțat în 2006. Fosta jucătoare de tenis s-a căsătorit pentru a treia oară în 2008, cu un jucător australian de golf, de care a divorțat la sfârșitul anului 2009.

Ciclistul italian Mauro Santambrogio a fost depistat, din nou, pozitiv

Ciclistul italian Mauro Santambrogio, suspendat în acest moment pentru dopaj, a fost din nou depistat pozitiv la un control în afara competiţiilor, la 22 octombrie, a anunţat Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI). Italianul a fost depistat pozitiv cu testosteron, dar poate solicita proba B. Santambrogio a fost depistat pozitiv cu eritropoietină (EPO) în Turul Italiei din 2013, pe când evolua la echipa Vini Fantini. În vârstă de 30 de ani, Mauro Santambrogio îşi propusese să revină în competiţii în 2015, după ce îi expira suspendarea de doi ani, la echipa Amore Vita.