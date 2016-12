Contra este dorit în China, la Guangzhou

Clubul Getafe a primit o ofertă de la Guangzhou R&F pentru tehnicianul Cosmin Contra, informează cotidianul „AS“, care menţionează că gruparea chineză îl vrea de la echipa spaniolă şi pe mijlocaşul Medhi Lacen. „Echipa din Orient a abordat clubul Getafe pentru antrenor şi mijlocaş. Răspunsul: trei milioane pentru tehnician sau cinci pentru ambii”, notează jurnalul spaniol. Guangzhou R&F, locul 3 în campionatul chinez, caută un succesor pentru Sven Goran Eriksson, care a plecat la Shanghai SIPG. Cosmin Contra se află la conducerea tehnică a echipei Getafe din luna martie.

Neymar i-a votat pentru „Balonul de Aur” pe Messi, Cristiano Ronaldo şi Mascherano

Căpitanul naționalei Braziliei, Neymar, a declarat pentru O Globo TV că pentru trofeul „Balonul de Aur” i-a votat, în ordine, pe Lionel Messi, coechipierul său de la FC Barcelona, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) şi Javier Mascherano (FC Barcelona). Neymar nu l-a inclus în topul său pe Manuel Neuer, portarul campioanei mondiale, Germania, şi finalist pentru trofeul decernat de FIFA şi „France Football“, alături de Messi şi Ronaldo. „Balonul de Aur” va fi decernat la data de 12 ianuarie 2015, la Zurich.

Conte a fost desemnat cel mai bun antrenor din campionatul Italiei

Antonio Conte a fost desemnat cel mai bun antrenor din campionatul Italiei în sezonul trecut, după ce a condus Juventus Torino la un al treilea titlu consecutiv de campioană. El a renunţat la funcţia de antrenor al torinezilor în vară şi a preluat naționala Italiei, după Campionatul Mondial din Brazilia. În sezonul trecut, Juventus a câştigat al 30-lea său titlu de campioană a Italiei, cu un record de 102 puncte.

Pentru al treilea an consecutiv, Pirlo a fost ales cel mai bun jucător din Serie A

Mijlocaşul Andrea Pirlo, în vârstă de 34 de ani, a fost ales drept cel mai bun jucător din Serie A pentru al treilea an consecutiv, luni seară, la gala organizată de Asociaţia Fotbaliştilor Italieni. Din echipa anului fac parte şase jucători de la Juventus Torino, care a câştigat titlul pentru a treia oară consecutiv. Echipa sezonului 2013-14 din Serie A este următoarea: Gianluigi Buffon (Juventus Torino) - Matteo Darmian (Torino), Andrea Barzagli (Juventus), Mehdi Benatia (AS Roma / FC Bayern Munchen), Kwadwo Asamoah (Juventus) - Andrea Pirlo (Juventus), Paul Pogba (Juventus), Arturo Vidal (Juventus) - Ciro Immobile (Torino / Borussia Dortmund), Gonzalo Higuaín (SSC Napoli), Carlos Tévez (Juventus).

FIFA a respins apelul lui Michael Garcia

Comisia de Apel a FIFA a anunţat, ieri, că a respins ca inadmisibil memoriul investigatorului-şef Michael Garcia, care a contestat raportul Comisiei de Etică a forului mondial în ceea ce priveşte acordarea drepturilor de organizare a ediţiilor din 2018 şi 2022 ale Cupei Mondiale. Hans-Joachim Eckert, preşedintele Comisiei de Etică a FIFA, a concluzionat că, deşi au existat dovezi de „conduită potenţial problematică” a unor persoane, procesul de candidatură nu a fost compromis. Garcia a denunţat prezentarea ca fiind eronată şi incompletă şi a sesizat Comisia de Apel a FIFA. Comisia de Apel a FIFA susţine, în motivarea deciziei, că raportul prezentat de Eckert „nu reprezintă o decizie, astfel încât nu poate accepta apelul”.

Condamnat la închisoare pentru că l-a şantajat pe Uli Hoeness

Un bărbat care a încercat să obţină suma de 215.000 de euro de la fostul preşedinte al clubului Bayern Munchen Uli Hoeness, aflat în închisoare pentru fraudă fiscală, a fost condamnat ieri, în Germania, la trei ani şi nouă luni de închisoare. Procurorul Klaus Reichenberger a cerut o pedeapsă de patru ani şi trei luni de închisoare, considerând că bărbatul de 51 de ani a dovedit prin faptele sale o „energie criminală”. Pedeapsa este mai mare decât cea primită de Hoeness, trei ani şi jumătate de închisoare, pentru o fraudă fiscală de aproape 30 de milioane de euro. Luni, în deschiderea procesului, şantajistul a făcut o mărturisire completă, justficându-şi actele sale prin faptul că se afla într-o situaţie financiară precară. Condamnat şi cu alte ocazii (n.r. - delapidare, furt etc.), el a explicat de asemenea că a avut impresia că Uli Hoeness a fost mai puţin sever pedepsit decât a fost el. Bărbatul i-a trimis lui Hoeness o scrisoare de ameninţare, semnată „Mister X“, în timp ce fostul conducător al clubului Bayern aştepta să fie încarcerat după condamnarea sa în luna martie. În acea scrisoare, şantajistul i-a cerut 215.000 de euro lui Hoeness, garantându-i în schimbul acestei sume condiţii normale de detenţie, sub pretextul că are o importantă influenţă în închisoare. Soţia lui Uli Hoeness a alertat poliţia, iar autorul scrisorii a fost arestat în luna mai, în urma unui flgrant. Uli Hoeness a fost condamnat, la 13 martie, pentru o fraudă fiscală de 28,5 milioane de euro. El a început să-şi execute pedeapsa în luna iunie.