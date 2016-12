Chipciu şi Filip au fost supuşi unor intervenţii chirurgicale

FC Steaua București a anunţat că Alexandru Chipciu şi Lucian Filip au fost supuşi unor intervenţii chirurgicale efectuate de către medicii Ionuţ Codorean şi Flavian Arămitu, prin care s-a practicat extragerea materialelor de osteosinteză utilizate pentru tratarea fracturilor suferite în 2013. „În cazul lui Alexandru Chipciu s-a procedat exclusiv la extragerea materialelor de osteosinteză (placă + şuruburi) la nivelul gambei drepte, perioada de recuperare estimată pentru acesta fiind de o lună. În cazul lui Filip s-a practicat, pe lângă extragerea materialelor de osteosinteză la nivelul gambei drepte, o corectare chirurgicală a hallux valgus picior drept. Perioada de recuperare estimată în cazul lui Lucian este de două luni”, a anunţat FC Steaua pe site-ul oficial. Pe de altă parte, atacantul Gabriel Iancu continuă perioada de recuperare post-operatorie (ruptură corn posterior menisc intern genunchi drept) cu evoluţie favorabilă, începând de vineri alergările uşoare.

Getafe a „încurcat-o” pe FC Barcelona în campionatul Spaniei

Formaţia Getafe, antrenată de Cosmin Contra, a remizat sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia FC Barcelona, într-un meci din etapa a 15-a a campionatului Spaniei. La rândul său, Real Madrid a învins vineri seară, în deplasare, cu scorul de 4-1 (Isco 34, Bale 42, Cristiano Ronaldo 81, 88 / Verza 39), echipa Almeria. În clasament conduce Real, cu 39 de puncte, urmată de Barcelona (35p) și Atletico Madrid (32p, 14j).

Bayern Munchen, campioană de toamnă în Germania

Echipa Bayern Munchen şi-a asigurat sâmbătă, pentru a 20-a oară, titlul neoficial de campioană de toamnă în Germania, după victoria din meciul cu Augsburg, scor 4-0 (Benatia 58, Robben 59, 71, Lewandowski 68), contând pentru etapa a 15-a din Bundesliga. Bayern are 36 de puncte, în timp ce echipa de pe locul 2, Wolfsburg, are doar 29 (un joc mai puţin) şi nu mai poate ajunge echipa din Munchen în cele trei meciuri pe care le mai are de disputat până la finalul turului. Echipa bavareză îşi doreşte în acest sezon să câştige pentru a 25-a oară titlul în Germania. Bayern joacă şi în Liga Campionilor, iar astăzi îşi va afla adversara din optimile de finală. De asemenea, Bayern va evolua în martie în optimile de finală ale Cupei Germaniei, cu Eintracht Braunschweig.

Naționala Croaţiei, sancționată de UEFA

Croaţia va juca următorul meci din preliminariile EURO 2016 de pe teren propriu cu o parte a tribunelor închise, din cauza incidentelor de la meciul cu Italia, din 16 noiembrie, de la Milano. De asemenea, forul croat va trebui să achite o penalitate sportivă de 80.000 de euro. Următorul meci al Croaţiei va avea loc la Zagreb, la 28 martie, cu Norvegia. Italia a primit o penalitate sportivă de 13.000 de euro. Pe de altă parte, echipa belgiană Anderlecht Bruxelles va juca următorul meci în Cupele Europene, de pe teren propriu, cu tribunele parţial închise, din cauza incidentelor şi a problemelor de organizare la meciul din Liga Campionilor cu Galatasaray Istanbul, disputat la 26 noiembrie. Echipa belgiană va trebui să achite şi o penalitate sportivă de 17.000 de euro.

Salzburg a stabilit un nou record de goluri înscrise în grupele UEFA Europa League

Victoria cu 5-1 reușită joi seară, în fața Astrei Giurgiu, pe teren propriu, a ajutat echipa austriacă Red Bull Salzburg să stabilească un record de eficacitate în grupele UEFA Europa League - 21 de goluri înscrise. Precedentul record era de 18 goluri, deținut de Anderlecht Bruxelles, Zenit Sankt Petersburg și ȚSKA Moscova. De asemenea, Salzburg a egalat mai vechea performanță a lui PSV Eindhoven, de a încheia pentru a treia oară neînvinsă faza grupelor celei de-a doua competiții europene intercluburi. Echipa austriacă a egalat alt record mai vechi, deținut de PSV și Sporting Lisabona, câștigând pentru a treia oară o grupă din UEL.

Sergio Aguero, cel mai bun jucător al lunii noiembrie în Premier League

Atacantul argentinian Sergio „Kun” Aguero, de la Manchester City, a fost desemnat cel mai bun jucător al lunii noiembrie în Premier League. În vârstă de 26 de ani, Aguero a marcat trei goluri și a dat două pase de gol pentru Manchester City, care a însumat trei victorii și un egal în luna trecută. Argentinianul, care i-a devansat pe Danny Ings (Burnley) și Charlie Austin (Queens Park Rangers), a mai câștigat acest premiu în luna octombrie a anului 2013. Premiul pentru cel mai bun antrenor al lunii noiembrie i-a revenit lui Alan Pardew (53 de ani), care a condus Newcastle la trei victorii consecutive, cu FC Liverpool, West Bromwich și Queens Park Rangers, față de o singură înfrângere, cu West Ham United.

Serghei Kriveţ, cel mai bun jucător belarus al anului

Mijlocaşul echipei FC Metz, Serghei Kriveţ, în vârstă de 28 de ani, a fost desemnat cel mai bun jucător belarus al anului 2014. Kriveţ a fost achiziţionat de FC Metz în vară, după un sezon în care a marcat 10 goluri şi a dat 11 pase decisive în campionat pentru BATE Borisov. Kriveţ a mai primit şi premiul pentru cel mai bun mijlocaş. Tehnicianul formaţiei BATE Borisov, Viktor Gonşarenko, a fost ales antrenorul anului, iar mijlocaşul echipei Dinamo Minsk, Igor Stasevici, a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul Belarusului. Cel mai bun portar a fost ales Artur Kotenko (Şahtior Soligorsk), cel mai bun fundaş a fost desemnat Egor Filipenko (BATE Borisov), iar premiul pentru cel mai bun atacant i-a revenit lui Mihail Gordeiciuk (BATE Borisov).

Henrik Mkhitarian va lipsi şase săptămâni de pe teren

Mijlocaşul armean al echipei Borussia Dortmund, Henrik Mkhitarian, a suferit o ruptură musculară la coapsa dreaptă şi va lipsi şase săptămâni de pe teren, a anunţat, ieri, clubul german. Internaţionalul armean s-a accidentat în timpul meciului pierdut, sâmbătă, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei Hertha Berlin. În vârstă de 26 de ani, Henrik Mkhitarian, va rata ultimele două meciuri ale Borussiei Dortmund din acest an, cu VfL Wolfsburg (miercuri) şi cu Werder Bremen (sâmbătă).

Secundul lui Schalke 04, rănit la cap de o brichetă

Antrenorul secund al echipei Schalke 04 Gelsenkirchen, Sven Hübscher, a fost rănit la cap de o brichetă din metal aruncată din tribună, la meciul de sâmbătă, de pe teren propriu, cu FC Koln. Lui Hübscher i s-au aplicat câteva puncte de sutură după acest incident. „Sperăm că vinovatul va fi identificat. Este inacceptabil”, a declarat directorul sportiv al clubului din Gelsenkirchen, Horst Heldt. Schalke 04 a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de FC Koln, într-un meci din etapa a 15-a a campionatului Germaniei.

Kompany şi Dzeko nu vor mai juca în acest an

Căpitanul echipei Manchester City, Vincent Kompany, şi atacantul Edin Dzeko sunt accidentaţi şi nu vor mai putea juca în acest an, a declarat, sâmbătă, tehnicianul Manuel Pellegrini. „Vincent are aceeaşi problemă la ischiogambieri ca acum două săptămâni. În ceea ce îl priveşte pe Edin, acesta are o problemă musculară la pulpă. Este dificil, pentru că mai avem multe meciuri, vom disputa trei în decurs de zece zile. Este imposibil ca ei să mai joace până la finalul anului”, a spus Pellegrini. Manchester City a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia Leicester, în etapa a 16-a a campionatului Angliei.

Mehmed Bazdarevic, noul selecţioner al Bosniei-Herţegovina

Antrenorul Mehmed Bazdarevic, fost tehnician al echipelor Grenoble şi Sochaux, a fost numit, sâmbătă, în funcţia de selecţioner al Bosniei-Herţegovina. Bazdarevic a antrenat ultima dată, până în vara anului 2013, echipa din Qatar Al Wakrah, iar recent a negociat cu MC Alger (Algeria), dar fără succes. Bazdarevic îi succede la naţionala Bosniei lui Safet Susic, demis la 17 noiembrie. Naţionala Bosniei-Herţegovina se află pe locul 5, penultimul, în Grupa B de calificare la Campionatul European din 2016. În cele patru meciuri disputate în preliminarii, bosniacii au înregistrat două remize şi două înfrângeri.

Viaţa lui Paul Gascoigne, subiect de film

Un film despre viaţa lui Paul Gascoigne se află în faza de planificare, un contract iniţial în acest sens fiind deja semnat, iar fostul internaţional englez ar vrea ca rolul său să fie jucat de Sean Bean. „S-a semnat un contract iniţial. Lucrăm cu o companie de producţie importantă, care a fost nominalizată la premiile Oscar în trecut. Paul a avut o viaţă incredibilă şi ştim că va fi redată corect pe ecrane. Paul este foarte încântat”, a declarat un apropiat al fostului fotbalist în vârstă de 47 de ani. În film va fi prezentată viaţa lui Gascoigne, cu momente din cariera sa, dar va fi redată şi lupta acestuia cu dependenţa de alcool. Bean, în vârstă de 55 de ani, este cunoscut, între altele, pentru rolul Boromir din trilogia „Stăpânul Inelelor“.