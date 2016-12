Ultima gală de box din 2014

Asociaţia Judeţeană de Box Constanța va organiza sâmbătă, de la ora 15.00, în sala de box a Complexului Sportiv „Tomis“ din Constanța, situat pe strada Flămânda, o gală festivă „de evaluare a activității asociației în anul 2014”, după cum a precizat antrenorul Mihai Constantin, directorul executiv al AJ Box. Vor fi meciuri la toate categoriile de vârstă (cadeți, juniori, tineret și seniori), între pugiliști legitimați la CS Farul Constanța, CS Năvodari și Callatis Mangalia. Nu vor lipsi vicecampionul mondial și medaliatul cu bronz la Europenele de tineret, Arsen Mustafa (CS Farul), dar nici cei trei campioni naționali de seniori din anul 2014, Enver Amiș, Florentin Niculescu (ambii de la CS Farul) și Ionuț Băluță (CS Năvodari), precum și alți sportivi constănțeni medaliați la Campionate Naționale sau la Cupa României. „Vor participa boxeri de la toate structurile sportive, antrenorii și arbitrii care au contribuit la desfășurarea în bune condiții a parteneriatului dintre Primăria Constanţa și Asociaţia Judeţeană de Box având ca obiectiv promovarea sportului cu mănuși din județul Constanța, dar și dezvoltarea boxului constănţean la nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. Cu sprijinul Primăriei, vom acorda cadouri de Crăciun tuturor sportivilor. În plus, pregătim surprize deosebite pentru toți participanții la gală și pentru spectatori”, a anunțat Mihai Constantin.

Handbalistele tricolore înfruntă Ungaria, în primul meci din Grupa Principală I

După ce a învins joi seară Ucraina, cu scorul de 23-22 (12-9), obținând cu destule emoții calificarea în Grupa Principală I, naționala de handbal feminin a României va începe sâmbătă o nouă luptă pentru o posibilă prezență în semifinalele Campionatului European care are loc în Ungaria și Croația. Handbalistele tricolore vor întâlni, de la ora 21.30 (în direct la TVR 2), la Debrecen, chiar echipa gazdă, Ungaria, într-un meci decisiv pentru ambele formații. Plecând în această fază cu un punct - România, respectiv două - Ungaria, cele două reprezentative sunt condamnate să câștige toate cele trei jocuri din această fază a competiției pentru a spera la un loc în careul de ași. România va mai evolua în această grupă împotriva Spaniei (luni, ora 17.00, TVR 2) și Poloniei (miercuri, ora 17.00, TVR 2).

Cupa Ligii la fotbal, sferturi de finală

După ce vineri seară, după închiderea ediției, s-a disputat întâlnirea dintre Pandurii Tg. Jiu și Oțelul Galați, sferturile de finală ale Cupei Ligii-Adeplast la fotbal programează sâmbătă o singură partidă, Dinamo București - U. Cluj (ora 20.00, Look TV). Duminică vor avea loc ultimele două meciuri din sferturi: Astra Giurgiu - FC Viitorul (ora 16.30, Look TV) și CSMS Iași - Steaua București (ora 20.00, Look Plus și Dolce Sport 1).

Divizia A1 la volei feminin

La sfârșitul acestei săptămâni este programată etapa a 10-a din Divizia A1 la volei feminin, penultima din turul campionatului. Iată partidele de sâmbătă: ACS Penicilina Iaşi - CSU Medicina CSŞ Tg. Mureş (ora 10.30); Dinamo Bucureşti - CSM Tîrgovişte (ora 13.15, în direct la Digi Sport 3); CS Volei Alba-Blaj - SCM U. Craiova (ora 18.00); CSM Bucureşti - CSM Satu Mare (ora 18.00); CSM Lugoj - Unic LPS Piatra Neamţ (ora 18.30). Meciul Ştiinţa Bacău - Universitatea Cluj se va disputa duminică, de la ora 11.00.

Fundaţia Olimpică Română oferă pensii sociale pentru zece foşti sportivi

Fundaţia Olimpică Română va oferi, prin intermediul programului „Împreună pentru sportivii României”, pensii sociale lunare timp de un an, în valoare de 300 de lei, pentru zece cazuri sociale din rândul foştilor sportivi. Primii zece beneficiari selectaţi provin din următoarele sporturi: tenis de masă, handbal, rugby, gimnastică şi scrimă. Fostul jucător de rugby George Baltă, care la 20 de ani a rămas paralizat de la piept în jos în urma unui meci, este unul dintre beneficiarii pensiei sociale. Preşedintele Fundaţiei Olimpice Române, fosta campioană olimpică la gimnastică Andreea Răducan, speră ca în programul amintit să se implice cât mai multe companii. „Sportul de performanţă implică şi foarte multe riscuri, motiv pentru care există numeroase cazuri de sportivi accidentaţi, persoane care, deşi s-au dedicat total sportului, ajung în situaţia de a renunţa la tot, fără a avea veniturile necesare să ducă o viaţă decentă. În plus, există sportivi cu performanţe deosebite de-a lungul carierei, care, ajungând la o vârstă înaintată, întâmpină mai multe probleme, atât de sănătate, cât şi financiare”, a declarat Andreea Răducan.

Liviu Răducanu, noul președinte al Federației Române de Polo

Liviu Răducanu a fost ales, vineri, în funcția de președinte al Federației Române de Polo, în cadrul Adunării Generale extraordinare care a avut loc la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, cu 19 voturi, față de numai 9 ale contracandidatului său, Călin Găvruș. Tot în cadrul alegerilor de la FR Polo, Florin Birta a fost ales în funcția de vicepreședinte. La Adunarea Generală au fost reprezentate 28 de cluburi și asociații județene cu drept de vot. Liviu Răducanu (60 de ani) a fost jucător la Dinamo București, căpitan al echipei naționale și antrenor al formației din Șoseaua Ștefan cel Mare. Federația Română de Polo rămăsese fără președinte după ce Anatolie Grințescu, aflat în funcție din 2008, a decedat la începutul lunii iunie. Mandatul lui Răducanu este unul de completare și este valabil până în 2016.

Emanuel Gyenes revine în Raliul Dakar după două ediţii de absenţă

Motociclistul Emanuel Gyenes va reveni în Raliul Dakar, el urmând să participe la ediţia din 2015 a competiţiei după ce a absentat la ultimele două. Gyenes va concura pentru echipa Autonet Motorcycle Team, aceasta fiind a cincea sa prezenţă la startul cursei. Obiectivul său este clasarea între primii 20 de piloţi, aşa cum a făcut-o la ediţiile din 2011 şi 2012. Startul Raliului Dakar va avea loc la data de 4 ianuarie, în Buenos Aires, iar competiţia va include 13 probe speciale cu o lungime totală de 4.752 de kilometri la categoria moto. Traseul total parcurs de competitori va fi de 9.295 de kilometri. După ce vor parcurge Bolivia şi Chile, concurenţii de la cele trei clase - auto, moto şi camioane - vor reveni în capitala Argentinei, la data de 17 ianuarie. Gyenes, care va avea numărul 49, va concura pe o motocicletă KTM 450 Rally la categoria Maraton, la fel ca în 2011. Piloţii de la această categorie nu au voie să schimbe, de-a lungul celor două săptămâni, o serie de componente ale motocicletei printre acestea aflându-se şi motorul.

Euroliga de baschet masculin

CSKA Moscova a rămas singura echipă neînvinsă din Euroliga de baschet masculin după disputarea a jumătate din partidele etapei a noua, deși a învins foarte greu pe Unicaja, după prelungiri. FC Barcelona a suferit o înfrângere neașteptată, pe teren propriu, în fața campioanei Turciei, echipă pe care o învinsese în tur, la Istanbul! Fenerbahce și-a luat revanșa, dar nu mai poate prinde prima poziție în grupă, care va reveni spaniolilor. Învingând pe Panathinaikos Atena, EA7 Milano și-a asigurat ultimul loc calificant din Grupa C. Rezultatele meciurilor disputate joi seară - GRUPA B: Cedevita Zagreb - Maccabi Tel Aviv 71-82, Unicaja Malaga - CSKA Moscova 75-76 OT; GRUPA C: FC Bayern Munchen - PGE Turow 95-89, EA7 Milano - Panathinaikos Atena 66-64, FC Barcelona - Fenerbahce Ulker 89-91. Miercuri s-a jucat partida contând pentru grupa D: Neptunas Klaipeda - Galatasaray Istanbul 82-72. Vineri seară, după închiderea ediției, s-au jucat următoarele partide - GRUPA A: UNICS Kazan - Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes - Nizhny Novgorod, Dinamo Sassari - Real Madrid; GRUPA B: Limoges CSP - ALBA Berlin; GRUPA D: Laboral Kutxa - Valencia Basket, Olympiacos Pireu - Steaua Roșie Belgrad.

Kaillie Humphries, campioană olimpică la bob, a fost aleasă sportivul anului în Canada

Kaillie Humphries, în vârstă de 29 de ani, campioană olimpică la bob, a fost aleasă sportivul anului în Canada. Humphries a câştigat în 2014 al doilea său titlu olimpic din carieră, la Soci, şi s-a clasat pe primul loc în ierarhia Cupei Mondiale de bob. Kaillie Humphries i-a devansat în opţiunile pentru titlul de cel mai bun sportiv canadian al anului 2014 pe jucătorii de tenis Milos Raonic şi Eugenie Bouchard, jucătorul de hochei pe gheaţă Drew Doughty (Los Angeles Kings) şi jucătorul de lacrosse Johnny Powless. În 2013, cel mai bun sportiv din Canada a fost ales Jon Cornish, jucător al echipei Calgary Stampeders, din liga de fotbal canadian.

Vicecampioane olimpice jefuite la Rio de Janeiro

Sportivele britanice Hannah Mills şi Saskia Clark, vicecampioane olimpice la yachting la Londra, au declarat că au fost jefuite la Rio de Janeiro, după o şedinţă de pregătire. „Plăcuta noastră plimbare de la clubul de yachting la hotel s-a transformat în ceva urât, atunci când doi indivizi cu cuţite au alergat spre noi, ne-au îmbrâncit şi au smuls tot ce aveam la noi. Pe lângă lucrurile care valorează ceva, cel mai enervant este faptul că ne-au luat combinezoanele pe care le foloseam atunci când navigam. Incredibil”, au notat cele două sportive pe Facebook. Pe Twitter, cele două au postat un comentariu mai scurt, precizând cu au fost agresate, dar acum sunt bine. „Bun venit la Rio!”, au scris ele, ironic. Mills şi Clark au câştigat medalia de argint la clasa 470 a competiţiei feminine de yahting la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012. În acelaşi an, cele două britanice au câştigat titlul mondial.

John Isner va fi antrenat de Justin Gimelstob

Tenismanul american John Isner, locul 19 ATP, va fi antrenat în 2015 de conaţionalul său Justin Gimelstob, după ce a încheiat colaborarea cu Mike Sell. „Sunt foarte încântat şi abia aştept să încep munca alături de Justin Gimelstob. Am avut o colaborare bună cu Mike Sell, am avut multe de învăţat de la el. Dar era timpul să încerc ceva nou”, declarat Isner, în vârstă de 29 de ani. Justin Gimelstob, în vârstă de 37 de ani, a ocupat locul 63 ATP în aprilie 1999 şi a câştigat în cariera sa 13 turnee în proba de dublu.

Echipa ciclistă Astana a primit licenţa pentru World Tour

Echipa de ciclism Astana, din care face parte şi câştigătorul Turului Franţei din 2014, italianul Vincenzo Nibali, a primit licenţa pentru World Tour din partea Comisiei de Licenţiere a Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI). „Rămâne o situaţie delicată la Astana din cauza numărului mare de cazuri de dopaj. Îi vom monitoriza constant”, a declarat preşedintele UCI, Brian Cookson. În 2014, la Astana au fost înregistrate două cazuri de dopaj cu eritropoietină (EPO), cele ale fraţilor Valentin şi Maksim Iglinski. Alte trei cazuri de dopaj s-au înregistrat la formaţia continentală a kazahilor. Pe de altă parte, echipa franceză Europcar nu a primit licenţa World Tour din cauza problemelor financiare. Licenţa pentru World Tour permite echipelor să participe în marile competiţii, printre care cele trei mari tururi, cele din Italia, Franţa şi Spania.