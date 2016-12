România va participa, în premieră, la All Stars-ul baschetului 3x3, la Doha

România va fi reprezentată în premieră de echipa Bucureştiului la All Stars-ul baschetului 3x3, care va avea loc vineri, la Doha, în Qatar, conform unui comunicat al managerului formaţiei reprezentative. Cei mai buni jucători de baschet 3x3 din lume se vor înfrunta la Doha pentru premii în valoare totală de 120.000 de dolari. Echipa Bucureştiului, singura din lume care a participat la toate cele trei finale ale circuitului mondial FIBA 3x3 World Tour, va fi condusă la Doha de Angel Santana, fost jucător la formația Baschet Club Farul Constanța, campion european cu naţionala de 3x3 a României şi cel mai bine clasat jucător european în FIBA 3x3 World Rankings. Acesta îi va avea alături pe Iulian Corneanu şi Cristian Crăciun, coechipierii săi de la Ştiinţa Bucureşti, lotul fiind completat de un jucător spaniol, Alejandro Machin. Reprezentanta Capitalei, locul 4 la turneul final al circuitului mondial de baschet 3x3, nu s-a putut prezenta în formula clasică. Bogdan Popescu, Cătălin Vlaicu şi Vasile Ştefan, care au contribuit şi la cucerirea medaliilor de aur la Europene, sunt angrenaţi în Liga Naţională de Baschet alături de echipele lor de club şi nu vor juca la Doha. FIBA 3x3 All Stars reuneşte în Qatar şase echipe: câştigătoarea circuitului mondial, echipele celor mai bine clasaţi jucători din Europa, America şi restul lumii, echipa celui mai bine clasat jucător din lume la categoria sub 18 ani, precum şi o reprezentantă a gazdelor. Fiecare echipă va primi din start 10.000 de dolari pentru participarea la acest regal al baschetului 3x3, iar câştigătoarea va fi recompensată cu un cec în valoare de 25.000 de dolari. România este una dintre cele mai bine cotate ţări din lume în baschetul 3x3, în anul 2014 câştigând titlul european şi ocupând locul 4 la finala circuitului mondial. Totodată, românii au atins faza sferturilor de finală la Campionatele Mondiale de la Moscova şi au obţinut locul 2 la Mastersul FIBA de la Praga, în competiţiile masculine, în timp ce fetele au atins faza sferturilor de finală atât la Mondiale, cât şi la Europene.

Andreea Chiţu a fost desemnată sportivul prahovean al anului

Sportiva Andreea Chiţu, medaliată cu argint şi bronz la Campionatele Mondiale, respectiv Campionatele Europene de judo, a fost desemnată cel mai bun sportiv al anului 2014 de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova. DJST Prahova a întocmit ierarhia celor mai buni sportivi ai judeţului în conformitate cu punctajul acumulat de aceștia în competiţiile internaţionale. Echipele anului 2014 au fost desemnate CSU Asesoft Ploieşti (campioană naţională la baschet masculin, participantă în EuroCup) şi FC Petrolul Ploieşti (locul 3 în Liga1, participantă în play-off-ul UEFA Europa League). Festivitatea de premiere a performerilor anului 2014 va avea loc mâine, la sediul DJST Prahova.

Victorie și eșec pentru echipele românești din Liga MOL la hochei

HSC Miercurea Ciuc a învins în deplasare pe Ferencvarosi TC, scor 3-2 (1-0, 0-0, 1-2, 1-0), după prelungiri, într-un meci din Liga MOL la hochei pe gheață. Ciucanii s-au impus în prelungiri, prin golul marcat de Satek, jucător care a fost desemnat omul meciului, el înscriind toate cele trei goluri ale echipei sale. Tot luni seară, ASC Corona Brașov a pierdut la Budapesta pe terenul celor de la Ujpest, scor 5-3 (2-0, 2-1, 1-2). În clasament conduce Miskolci Jegesmedvek, cu 51 de puncte din 24 de jocuri, urmată de Dab.Docler 50p (23j), HC Nove Zamky 48p (24j), Corona 44p (24j), Debreceni HK 32p (23j), UTE 29p (26j), Ferencvaros 24p (26j) și Miercurea Ciuc 13p (24j).

Euroliga de baschet masculin

Prima partidă din etapa a noua a Euroligii de baschet masculin este programată în această seară, în Grupa D: Neptunas Klaipeda - Galatasaray Istanbul. Este un meci foarte important pentru calificarea în grupele semifinale, învingătoarea fiind ca și calificată mai departe. Galatasaray are și avantajul succesului din tur, o victorie în Lituania putând duce chiar la calificarea matematică în grupele semifinale. Celelalte partide ale etapei a noua sunt programate joi și vineri.

Guardiola va deveni consultantul naţionalei de rugby a Japoniei

Tehnicianul spaniol al formaţiei Bayern Munchen, Josep Guardiola, va deveni consultantul echipei naţionale de rugby a Japoniei, a anunţat, ieri, cotidianul nipon „Kyodo News“, citat de site-ul calciomercato.com. Conform sursei citate, Guardiola are o relaţie foarte bună cu antrenorul reprezentativei de rugby a Japoniei, australianul Eddie Jones. „Am asistat la câteva antrenamente ale echipei Bayern Munchen şi am învăţat multe lucruri. Guardiola este cel mai bun antrenor de fotbal din lume, întotdeauna ai de învăţat de la el. Rugbyul şi fotbalul au multe aspecte comune în ceea ce priveşte circulaţia balonului. Barcelona şi Bayern Munchen sub comanda lui Guardiola au jucat cel mai bun fotbal. Principiile celor două sporturi sunt aceleaşi”, a declarat Eddie Jones. Japonia face parte din Grupa B la Cupa Mondială din 2015, alături de selecţionatele din Africa de Sud, Samoa, Scoţia şi SUA.

Martina Navratilova va face parte din staff-ul jucătoarei Agnieszka Radwanska

Fosta jucătoarea americană de tenis Martina Navratilova va face parte din staful polonezei Agnieszka Radwanska, a anunţat, luni seară, sportiva clasată pe locul 6 WTA, citată de „L'Equipe“. În vârstă de 58 de ani, Navratilova o va ajuta pe Radwanska în încercarea de a câştiga un titlu de Grand Slam. Navratilova a obținut 59 de titluri de Grand Slam, 18 la simplu, 31 la dublu şi zece la dublu mixt. În vârstă de 25 de ani, Radwanska a câştigat în cariera sa 14 turnee, dar niciunul de Grand Slam. Mai multe jucătoare din Top 10 au renunţat, la finalul acestui an, la antrenorii cu care au lucrat în 2014. Simona Halep (locul 3 WTA) nu va mai fi antrenată de belgianul Wim Fissette în 2015, sezon în care tehnicianul o va pregăti pe americanca Madison Keys (locul 30 WTA), la turneele din afara SUA. Halep va fi antrenată în sezonul viitor de Victor Ioniţă, iar suedezul Thomas Hogstedt îi va fi consilier. De asemenea, canadianca Eugenie Bouchard (locul 7 WTA) a renunţat la colaborarea cu antrenorul Nick Saviano.

Blatter a votat în favoarea introducerii limitei de vârstă pentru membrii CIO

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a votat, ieri, în favoarea introducerii limitei de vârstă de 80 de ani pentru membrii Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), chiar dacă acest lucru îl va obliga să renunţe la funcţie peste doi ani. Măsura a fost adoptată în unanimitate în cadrul unei sesiuni a Comitetului Internaţional Olimpic care a avut loc la Monaco. Blatter, care este membru CIO, va trebui să renunţe la funcţia sa peste doi ani, atunci când va împlini 80 de ani. Anterior, preşedintele FIFA a criticat introducerea limitei de vârstă, considerând-o „discriminatorie”. Joseph Blatter va candida pentru al cincilea mandat la preşedinţia FIFA în mai 2015.

CIO a recunoscut Comitetul Olimpic din Kosovo

Membrii Comitetului Internațional Olimpic (CIO), reuniți în sesiune la Monaco, au recunoscut ieri Comitetul Olimpic din Kosovo, autorizându-i pe sportivii din această regiune să participe la preliminariile Jocurilor Olimpice de vară de la Rio, din anul 2016. Kosovo devine astfel al 205-lea comitet olimpic național care se alătură forului mondial și al 50-lea de pe continentul european. În unanimitate, membrii CIO au validat decizia Comitetului Executiv, care acordase Kosovo, în octombrie, o recunoaștere temporară. Kosovo, fostă provincie sârbă care și-a proclamat unilateral independența în 2008, dispune de un comitet național olimpic începând din anul 1992. De asemenea, Kosovo are peste 30 de federații afiliate, între care 13 discipline olimpice. Printre acesta, șase (tenis de masă, tir cu arcul, judo, yachting, haltere și pentatlon modern) sunt membre ale federațiilor lor internaționale, iar celelalte - în curs de recunoaștere.

CIO va lansa un canal olimpic digital

Comitetul Internațional Olimpic (CIO), reunit în sesiune la Monte Carlo, a aprobat lansarea în 2015 a unui canal olimpic digital, difuzat într-o primă fază pe internet și disponibil 365 de zile pe an în lumea întreagă. Cu un buget de 446 milioane euro pe perioada 2015-2021, acest canal are drept scop „furnizarea unei platforme în vederea unei expuneri permanente a sporturilor din programul olimpic și în afara perioadei Jocurilor Olimpice”. Acest canal, care nu este destinat să concureze cu canalele deținătoare de drepturi pentru acoperirea Jocurilor, „va utiliza bogatele active patrimoniale ale CIO”, a explicat Yiannis Exarchos, președintele Serviciilor olimpice de radio-televiziune (OBS), în fața celor 104 membri ai CIO. Bugetul va fi asigurat în mare parte de CIO (175 milioane euro), comitetele olimpice naționale (72 milioane euro), federațiile internaționale (72 milioane euro) și din vânzări (133 milioane euro). Canalul, cu sedii în Spania și Elveția, va fi difuzat pe internet și destinat aplicațiilor mobile, „în limbile locale, cu susținerea difuzorilor locali”, a precizat Exarchos.

Tribunalul sud-african a amânat pentru miercuri decizia privind recursul în cazul Oscar Pistorius

Tribunalul sud-african, care l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pe Oscar Pistorius pentru omor din culpă, a amânat pentru miercuri decizia privind solicitarea de recurs a Parchetului în cazul campionului paralimpic. Judecătoarea Thokozile Masipa a ascultat timp de trei ore expunerile celor două părţi şi a decis să amâne pentru miercuri, la ora 9.30, decizia privind recursul depus de Parchetul sud-african. Oscar Pistorius a fost condamnat, la 21 octombrie, la cinci ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de omor din culpă în procesul în care era acuzat că a ucis-o pe prietena sa Reeva Steenkamp. Judecătoarea Thokozile Masipa l-a mai condamnat pe Pistorius la trei ani de închisoare cu suspendare pentru folosire de arme de foc. în vârstă de 27 de ani, Pistorius a împuşcat-o mortal la 14 februarie 2013 pe Reeva Steenkamp, model sud-african cu care avea o relaţie de trei luni. Sportivul a decis să nu conteste sentinţa primită.

Prinţul William şi soţia lui au asistat la un meci din NBA

Prințul William şi ducesa de Cambridge, Kate, au asistat la partida de baschet Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers, unde s-au întâlnit cu rapperul Jay-Z şi cu soţia acestuia, Beyonce, dar şi cu baschetbalistul LeBron James. Cei doi au asistat pentru prima oară la un meci din NBA, ei urmărind partida de pe primul rând al tribunei. Prezenţa lor la meci a coincis şi cu continuarea protestelor din SUA, după ce un juriu a decis să nu înceapă judecarea unui poliţist care a omorât, prin strangulare, un bărbat de culoare, Eric Garner. James s-a solidarizat cu protestatarii, el purtând la încălzire un tricou pe care scria „I Can't Breathe” (n.r. - Nu pot respira), ultimele cuvinte ale lui Eric Garner înainte de a muri. Prințul şi ducesa au asistat la meci pentru a marca noul parteneriat dintre fundaţia regală şi NBA. Liga profesionistă nord-americană va susţine acţiunile de caritate ale fundaţiei, prin care se încearcă formarea de noi antrenori. În timpul primei reprize a meciului, cei doi au cinat cu conducătorii NBA într-o încăpere alăturată sălii în care avea loc partida. Fostul baschetbalist Dikembe Mutombo şi jucătorul spaniol Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder) au fost numiţi ambasadori ai organizaţiei conduse de prințul William. După terminarea partidei, LeBron James s-a întâlnit cu prințul William şi ducesa Kate, cărora le-a oferit o cutie cu brioşe din oraşul său natal, Akron (Ohio). James le-a mai făcut cadou celor doi tricouri de joc ale echipei Cleveland Cavaliers, unul grena, de copii, pentru prinţul George, pe care scria George, numele fiului cuplului regal, şi avea numărul 1, şi unul galben de adulţi, pe care scria Cambridge, cu numărul 7. La final, când s-au realizat fotografiile oficiale, James şi-a pus mâna pe umărul ducesei Kate, încălcând astfel protocolul regal.