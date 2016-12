Meciuri în devans în Divizia A1 la volei Sâmbătă, cu începere de la ora 17.00, Sala Sporturilor din Constanța va găzdui meciul dintre Club Volei Municipal Tomis Constanța și Steaua București, contând pentru etapa a 9-a din Divizia A1 la volei masculin. Runda a 9-a va debuta astăzi, cu partida televizată dintre CSM Bucureşti și Ştiinţa Explorări Baia Mare (ora 17.30, în direct la Digi Sport 3). Clasament DA la volei masculin: Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 23p (setaveraj 24:4), 2. CSVM Zalău 20p (21:6), 3. Dinamo Bucureşti 18p (20:9), 4. SCM U. Craiova 16p (20:12), 5. CSM Bucureşti 13p (18:13), 6. Arcada Galaţi 11p (16:17), 7. Explorări Baia Mare 9p (11:18), 8. VCM Piatra Neamţ 8p (11:18), 9. Unirea Dej 8p (10:18), 10. Banatul Caransebeș 7p (11:20), 11. Phoenix Șimleu 7p (9:19), 12. Steaua Bucureşti 4p (5:22). De la ora 19.30, același canal TV va transmite în direct derby-ul campionatului feminin, în care se întâlnesc CSM Bucureşti și CS Volei Alba-Blaj, singurele echipe cu doar o înfrângere la activ în etapele precedente.

Ultima zi de înscrieri la Cupa Crăciunului la fotbal-tenis

Iubitorii și practicanții de fotbal-tenis, mai cunoscut în mod popular drept tenis cu piciorul, se mai pot înscrie azi, până la ora 18.00, la startul tradiționalei întreceri Cupa Crăciunului, competiție organizată de fostul arbitru, fotbalist și președinte al FC Farul Constanța, Marcel Lică, la Eden Club din Constanța. Echipele sunt formate din câte trei jucători (fără limită de vârstă), iar meciurile vor avea loc în incinta sportivă din bulevardul Aurel Vlaicu nr. 70. Ședința tehnică a evenimentului este programată azi, de la ora 18.00, la Eden Club, iar înscrierile și ultimele detalii pot fi aflate la nr. de telefon 0720.50.22.60.

HC Odorhei - Red Boys Differdange, în optimile de finală ale Challenge Cup la handbal masculin

Echipa de handbal masculin HC Odorhei va întâlni formaţia Red Boys Differdange (Luxemburg), în optimile de finală ale Challenge Cup, potrivit tragerii la sorţi de ieri, de la Viena. Manşa tur se va disputa pe terenul echipei HC Odorhei, iar cea retur în deplasare, ambele meciuri fiind programate în februarie 2015. HC Odorhei a obţinut calificarea în optimile de finală ale competiţiei după ce a eliminat formaţia Cambridge HC (Marea Britanie), cu o dublă victorie în turul al treilea al competiţiei, 35-14 şi 43-21.

Șapte judoka români la Grand Slam-ul de la Tokyo

Șapte judoka români vor participa la turneul internațional IJF Grand Slam de la Tokyo, care va avea loc în perioada 5-7 decembrie. La feminin vom fi reprezentați de Monica Ungureanu (categoria 48 kg), Andreea Chițu (52 kg), Corina Căprioriu și Loredana Ohîi (ambele la 57 kg). Ungureanu a câștigat recent Grand Prix-ul de la Qingdao (China), având o victorie anul acesta și în Grand Prix-ul de la Zagreb. Chițu, vicecampioană mondială la Celiabinsk, anul acesta, s-a impus în 2014 în Grand Prix-urile de la Tașkent și Jeju (Coreea de Sud), ocupând locul secund la Abu Dhabi. Căprioriu, vicecampioană olimpică la Londra, a câștigat anul acesta Grand Prix-ul de la Tașkent, în timp ce pentru Ohîi cele mai bune performanțe din 2014 sunt locurile 3 de la Tiumen și Zagreb. La masculin vor concura Robert Florian Papp (73 kg), Daniel Natea și Vlăduț Simionescu (ambii la +100 kg). Natea are un succes în 2014, la Grand Slam Abu Dhabi, în timp ce la Baku și la Ulaanbaatar s-a clasat pe locul al treilea. Simionescu a obținut un loc 2 la Abu Dhabi și o clasare pe 3 la Zagreb. La competiție vor lua startul 275 de sportivi din 42 de țări, 151 la masculin și 124 la feminin.

Achiziții exotice pentru hocheiul românesc

Un jucător sud-coreean și altul leton sunt cele mai noi achiziții din hocheiul românesc, anunță Federația Română de Hochei pe Gheață pe site-ul său oficial. La campioana Corona Brașov a venit fundașul sud-coreean Ki Hoon Han, în vârstă de 28 de ani, care s-a remarcat prin agresivitate până în acest moment. Sport Club Miercurea Ciuc l-a pierdut pe portarul titular, Ruczuj, care are o inflamație la ligamentele unui genunchi. Pentru a acoperi golul dintre buturi, conducerea formației harghitene a apelat la serviciile letonului Martins Raitums, care între 2006 și 2011 a fost al doilea goalkeeper al naționalei baltice, participantă la Campionatele Mondiale în grupa valorică de elită.

Euroliga de baschet masculin

Ultimele partide din etapa a opta a Euroligii de baschet masculin se vor juca astăzi, după următorul program - Grupa B: CSKA Moscova - Cedevita Zagreb; Grupa C: PGE Turow - FC Barcelona; Grupa D: Galatasaray Istanbul - Laboral Kutxa; Olympiacos Pireu - Neptunas Klaipeda; Valencia Basket - Crvena Zvezda. Miercuri s-a disputat o partidă contând pentru grupa C: EA7 Milano - FC Bayern Munchen 83-81. Singurele echipe neînvinse până acum - CSKA și FC Barcelona - au șanse mari să continue seria invincibilității și în această etapă, întâlnind echipe modeste, care au mai au doar șanse teoretice de calificare. Cel mai important meci este cel de la Valencia, acolo unde echipa gazdă are nevoie de victorie pentru a continua să spere la calificarea în faza următoare, după ce a ocupat ultimul loc în clasamentul grupei D de la începutul competiției!

Formula 1 limitează la 18 ani vârsta minimă a piloților

Formula 1 va impune o limită de vârstă de 18 ani pentru piloții care vor participa la Campionatul Mondial, începând cu sezonul 2016, a anunțat Federația Internațională de Automobilism (FIA). Dacă măsura ar fi fost aplicată începând din sezonul viitor, pilotul olandez Max Verstappen, care a împlinit 17 ani în luna septembrie, ar fi fost împiedicat să concureze pentru echipa Toro Rosso, cu care a semnat încă de la vârsta de 16 ani. El va deveni cel mai tânăr pilot care a concurat vreodată în Formula 1, în luna martie, cu ocazia Marelui Premiu al Australiei, etapa de debut a Mondialului 2015. Verstappen, al cărui tată este fostul pilot de Formula 1 Jos Verstappen, va fi coechipier la Toro Rosso cu spaniolul Carlos Sainz jr. (20 de ani), fiul cunoscutului pilot de raliuri cu același nume, cei doi urmând să formeze cel mai tânăr cuplu de piloți în sezonul viitor. FIA a anunțat că noua regulă se va aplica în momentul atribuirii super-licenței obligatorii. Aceasta impune echipelor să angajeze doar piloți cu licență validă, pe care Verstappen ar fi fost prea tânăr să o obțină, și să demonstreze totodată o bună cunoaștere a regulamentelor sportive. Piloții vor trebui, de asemenea, să concureze cel puțin doi ani în formulele minore înainte de a face pasul către Marele Circ, o clauză care l-ar fi împiedicat, de exemplu, pe finlandezul Kimi Raikkonen, campionul mondial de Formula 1 în 2007, să debuteze la echipa Sauber, în anul 2001.

Del Potro revine pe teren după aproape un an

Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro a confirmat că își va apăra titlul în turneul de la Sydney, programat între 11 și 17 ianuarie 2015, revenirea sa în circuitul profesionist, după o pauză de 10 luni, fiind programată o săptămână mai devreme, la Brisbane. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a avut parte de un an 2014 de coșmar, pe care l-a ratat în mare parte din cauza unei operații la încheietura mâinii stângi. O accidentare asemănătoare a suferit și Rafael Nadal. După Wimbledon, campionul iberic nu a mai evoluat timp de mai bine de trei luni, din cauza unei probleme la încheietura mâinii drepte. Din fericire pentru spaniol, refacerea a fost mult mai rapidă decât în cazul lui DelPo, care în 2014 a luat startul la doar patru turnee, iar ultima sa apariție pe teren a fost la Dubai, în 25 februarie. El a fost operat apoi pe 24 martie, însă nu a putut forța revenirea pe final de an. Turneul ATP 250 de la Brisbane (Australia) va debuta pe 4 ianuarie, iar lista participanților include multe nume importante: finaliștii de anul trecut, Lleyton Hewitt și Roger Federer, plus Kei Nishikori, Milos Raonic, Marin Cilic și Grigor Dimitrov.

Echipa ciclistă Astana nu a primit licenţa pentru World Tour

Echipa kazahă de ciclism Astana, din care face parte şi câştigătorul Turului Franţei din 2014, italianul Vincenzo Nibali, nu a primit licenţa pentru World Tour din partea Comisiei de Licenţiere a Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI). Această decizie a fost luată după ce, în 2014, la Astana au fost înregistrate două cazuri de dopaj cu eritropoietină (EPO), cele ale fraţilor Valentin şi Maxim Iglinski. Alte trei cazuri de dopaj s-au înregistrat la formaţia continentală a kazahilor. Echipa Astana are posibilitatea să facă apel la TAS. Licenţa pentru World Tour permite echipelor să participe în marile competiţii, printre care cele trei mari tururi, Turul Italiei, Turul Franţei şi Turul Spaniei. Comisia de Licenţiere a UCI este un organism autonom format din avocaţi şi jurişti.

Recorduri mondiale la CM de înot în bazin scurt

Miercuri, la Doha (Qatar), au debutat Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt, competiție la care participă și doi sportivi români. În prima zi, Alexandru Coci și Robert Glință au fost eliminați încă din calificări, nivelul seriilor fiind extrem de ridicat. Semnificativ este și faptul că încă din prima zi au fost doborâte mai multe recorduri mondiale: ștafeta masculină a Rusiei în proba de 4x50 metri liber (în serii), ștafeta feminină a Olandei la 4x200 m liber, Mireia Belmonte (Spania) la 400 m mixt şi 200 m fluture. Cu un minut, 59 de secunde şi 61 de sutimi, vicecampioana olimpică din 2012 la 200 m fluture a devenit prima sportivă care coboară sub două minute în acestă probă.