Zotta spune că Dusan Uhrin jr. va antrena FC Brașov din 10 ianuarie

Directorul general al echipei FC Braşov, Constantin Zotta a declarat, ieri, că l-a ales pe cehul Dusan Uhrin jr. pentru funcţia de antrenor principal pentru că era nevoie de un tehnician de top, acesta urmând să preia formaţia ardeleană din 10 ianuarie. „Mă bucur că am reuşit să batem palma cu Dusan Uhrin jr. pentru că era nevoie de un antrenor de top, iar el are un astfel de profil. Am purtat o discuţie cu el împreună cu patronul Ioan Neculaie şi avem încredere că lucrurile se vor schimba la FC Braşov. Dusan Uhrin jr. cunoaşte fotbalul românesc pentru că a mai fost la echipe din ţară şi sigur va face treabă bună la noi. Va prelua echipa în 10 ianuarie, atunci când jucătorii se vor reuni după vacanţă”, a spus Constantin Zotta. În vârstă de 47 de ani, Dusan Uhrin jr. a mai antrenat în Liga 1 mai bine de doi ani, la două echipe, Poli Timişoara şi CFR Cluj. În prezent, echipa braşoveană, locul 10 în Liga I cu 19 puncte după 16 etape.

Recordul de voturi pentru echipa anului UEFA a fost depăşit după doar o săptămână

Recordul de 6,3 milioane de voturi pentru echipa anului UEFA, realizat în 2013, a fost depăşit după numai o săptămână şi cu mai bine de o lună înaintea expirării termenului de votare, informează site-ul oficial al forului european. În primele 24 de ore votaseră deja 3.166.801 de persoane. Perioada de votare se va încheia la 6 ianuarie 2015, la ora 14.00, iar rezultatele votului vor fi anunţate la 9 ianuarie. Fanii pot alege echipa ideală a anului 2014 dintr-o listă de 40 de jucători selectaţi de uefa.com, distribuiţi astfel: patru portari, 12 fundaşi, 12 mijlocaşi şi 12 atacanţi. Dintre jucătorii care au evoluat în finala Ligii Campionilor, 12 se regăsesc printre nominalizaţi. În total, 14 cluburi din şapte campionate au jucători nominalizaţi.

UEFA a confirmat victoria Serbiei în meciul cu Albania, fără acordarea celor trei puncte

UEFA a respins apelurile Albaniei şi Serbiei, sancţionate după incidentele survenite la meciul direct din preliminariile EURO 2016, disputat la 14 octombrie, la Belgrad, confirmând victoria sârbilor cu 3-0, însă fără acordarea celor trei puncte. La 24 octombrie, Corpul de Control, Etică şi Disciplină a UEFA a decis ca meciul Serbia - Albania, suspendat din cauza incidentelor la 14 octombrie, să fie omologat 3-0 pentru sârbi, iar gazdelor să le fie retrase trei puncte. De asemenea, federaţia albaneză şi cea sârbă au fost fost amendate cu câte 100.000 de euro, iar forului din Serbia i s-a impus să joace următoarele două meciuri de pe teren propriu sub egida UEFA cu porţile închise. UEFA a deschis la 15 octombrie proceduri disciplinare după meciul suspendat Serbia - Albania, gazdele fiind cercetate pentru invadarea terenului de către suporteri şi pentru organizare necorespunzătoare, iar oaspeţii pentru refuzul de a continua partida şi pentru steagul arborat cu o dronă deasupra gazonului. Incidentele care au dus la întreruperea meciului Serbia - Albania au izbucnit după ce o dronă pe care era arborat drapelul cu o hartă reprezentând „Marea Albanie” a survolat stadionul. Drona a provocat furia jucătorilor sârbi, Stefan Mitrovic reuşind să prindă acest steag, moment în care a izbucnit o încăierare generală pe teren, iar fanii au intrat în suprafaţa de joc. Meciul a fost întrerupt în minutul 41, la scorul de 0-0.

Cristiano Ronaldo, jucătorul anului în viziunea publicaţiei engleze „Four Four Two”

Atacantul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a fost desemnat jucătorul anului 2014 de publicaţia engleză „Four Four Two”. Cristiano Ronaldo, care a câştigat Liga Campionilor şi Supercupa Europei în 2014 cu Real Madrid, este urmat în această ierarhie de fundaşul german Philipp Lahm (Bayern Munchen) şi de atacantul argentinian Lionel Messi (FC Barcelona). Pe următoarele locuri se află portarul german Manuel Neuer (Bayern Munchen), atacantul galez Gareth Bale (Real Madrid), atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain), atacantul spaniol Diego Costa (Atletico Madrid / Chelsea Londra), atacantul uruguayan Luis Suarez (FC Liverpool / FC Barcelona), mijlocaşul argentinian Angel Di Maria (Real Madrid / Manchester United) şi mijlocaşul olandez Arjen Robben (Bayern Munchen).

Suporterii englezi l-au desemnat pe Aguero drept cel mai bun jucător al anului

Federația suporterilor de fotbal din Anglia și Țara Galilor (FSF) l-a desemnat pe argentinianul Sergio „Kun” Aguero, atacantul echipei Manchester City, cel mai bun jucător al anului 2014 în Premier League, cu ocazia unei ceremonii care a avut loc la Londra. Pentru acest premiu au mai fost nominalizați, de asemenea, belgianul Eden Hazard, sârbul Branislav Ivanovic (ambii Chelsea Londra), ivorianul Yaya Toure (Manchester City), englezul Raheem Sterling (FC Liverpool) și francezul Morgan Schneiderlin (Southampton). Aguero, catalogat săptămâna aceasta de antrenorul său, chilianul Manuel Pellegrini, drept „unul dintre cei mai bun fotbaliști ai lumii în acest moment”, îi succede urguayanului Luis Suarez, actualul jucător al Barcelonei, care a primit acest titlu din partea FSF anul trecut, când evolua la FC Liverpool.

Amical Franţa - Brazilia, la 26 martie

Reprezentativa de fotbal a Franţei va întâlni selecţionata Braziliei, într-un meci amical programat la 26 martie 2015, pe „Stade de France”, a anunţat Federaţia Franceză de Fotbal. Acesta va fi primul meci al anului viitor pentru Franţa, care după trei zile va juca în compania Danemarcei. În cadrul pregătirii pentru EURO 2016, jucătorii lui Didier Deschamps vor mai întâlni Albania (13 iunie), Portugalia (4 septembrie), Serbia (7 septembrie), Armenia (8 octombrie) şi Anglia (17 noiembrie).

Legia Varşovia va juca două meciuri fără spectatori

UEFA a decis ca echipa poloneză Legia Varşovia să joace două meciuri fără spectatori, ca urmare a comportamentului rasist al suporterilor în meciul disputat la Lokeren, în UEFA Europa League, la 27 noiembrie. UEFA a reproşat echipei poloneze comportamentul rasist al fanilor, dar şi utilizarea de dispozitive pirotehnice pe teren. Arbitrul a fost nevoit să întrerupă acest meci pentru calmarea spiritelor. Legia Varşovia va disputa următoarele două meciuri din cupele europene fără spectatori. De asemenea, clubul nu va putea vinde bilete suporterilor pentru următorul meci în deplasare şi a fost amendat cu 105.000 euro. Echipa poloneză este pe primul loc în Grupa L a UEL înainte de ultima etapă, programată la 11 decembrie, când va întâlni formaţia Trabzonspor.

Sami Khedira a suferit o comoţie cerebrală

Sami Khedira, mijlocaşul formaţiei Real Madrid, a petrecut noaptea de marţi spre miercuri la spital, după ce a suferit o comoţie cerebrală în meciul cu echipa Cornella, din campionatul Spaniei, informează presa spaniolă. Sami Khedira s-a accidentat în minutul 55 al meciului disputate pe arena „Santiago Bernabeu”, la un duel cu David Garcia. El a fost înlocuit cu Jese, revenit pe teren după opt luni. Formaţia Real Madrid s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Spaniei, după ce a învins echipa Cornella, din a treia ligă, cu scorul de 5-0 (James Rodriguez 16, 34, Isco 33, Chicharito Hernandez 60, Jese 78), în manşa retur a 16-imilor de finală ale competiţiei. În tur, Real Madrid s-a impus cu scorul de 4-1. Ieri, în jurul prânzului, Sami Khedira a fost externat. „După testele neurologice efectutate, Sami Khedira a primit acordul medicilor pentru a părăsi spitalul”, a anunţat clubul madrilen.

Clubul Levksi Sofia, amendat cu 19.200 de euro pentru insulte rasiste

Clubul Levski Sofia a fost amendat cu 19.200 de euro pentru insulte rasiste la adresa internaţionalului franco-senegalez Jackson Mendy, de la Litex Loveci, la un meci din campionatul Bulgariei, a anunțat forul fotbalistic de la Sofia. Fundaşul formaţiei Litex Loveci a fost ţinta insultelor rasiste la meciul din etapa a 17-a a campionatului Bulgariei, scor 2-2. În vârstă de 27 de ani, Jackson Mendy a semnat cu Litex în vară, după un sezon la CSKA Sofia. El a spus că nu a auzit insultele de la partida de sâmbătă. Gruparea Levski Sofia este adeseori sancţionată pentru incidente şi rasism. În luna octombrie, clubul a primit o amendă de 9.800 de euro, pentru că fanii au desfăşurat un banner pe care scria: „Spuneţi da rasismului”, referire la sloganul UEFA: „Spuneţi nu rasismului”.

Pele a părăsit unitatea de terapie specială

Fostul internaţional brazilian Pele a părăsit unitatea de terapie specială şi a fost readus în salon, se arată într-un comunicat al spitalului „Albert Einstein” din Sao Paulo. „Pacientul Esdson Arantes do Nascimento, supranumit Pele, se simte bine şi face plimbări în salon. El nu are nevoie de asistenţă renală şi se află sub îngrijire semi-intensivă”, se spune în comunicatul spitalului. Starea de sănătate a lui Pele, spitalizat din cauza unei infecţii urinare, s-a înrăutăţit săptămâna trecută şi fostul internaţional brazilian a fost mutat într-o unitate de terapie specială. În vârstă de 74 de ani, Pele a fost spitalizat la câteva zile după ce a fost operat pentru înlăturarea unor calculi renali.

Juventus a rămas fără Romulo pentru următoarele trei luni

Jucătorul echipei Juventus Torino, Romulo, va fi operat de pubalgie, a anunţat clubul italian, care a subliniat că acesta va fi indisponibil trei luni. Romulo, împrumutat de la Hellas Verona, a fost operat ieri, la Sao Paulo. Rômulo Souza Orestes Caldeira (27 de ani) este brazilian și evoluează ca fundaș sau mijlocaș lateral dreapta. Pe lista jucătorilor care vor absenta mai mult timp se află şi ghanezul Asamoah, accidentat la genunchiul stâng. Acesta nu va evolua nici la Cupa Africii pe Naţiuni 2015.

Vermaelen a fost operat cu succes şi va lipsi patru luni

Fundaşul belgian al echipei FC Barcelona, Thomas Vermaelen, accidentat la coapsa dreaptă, a fost operat cu succes, a anunţat clubul catalan, care a estimat că jucătorul va lipsi de pe teren circa patru luni. „Thomas Vermaelen a fost operat cu succes la coapsa dreaptă de un specialist din Finlanda. Timpul estimat de convalescenţă va fi de circa patru luni”, a anunţat FC Barcelona. Belgianul în vârstă de 29 de ani a fost achiziţionat de FC Barcelona în luna august, de la Arsenal Londra, și nu a jucat nicio partidă oficială pentru catalani!

Regele şi regina Suediei au vizitat clubul Paris Saint-Germain

Regele Carl XVI Gustaf al Suediei şi regina Silvia au vizitat marţi clubul Paris Saint-Germain, unde au fost primiţi de compatriotul lor Zlatan Ibrahimovic. Regele şi regina s-au întâlnit la stadionul „Parc des Princes” cu Ibrahimovic, cu preşedintele PSG, Nasser Al-Khelaïfi, cu directorul general Jean-Claude Blanc, dar şi cu ministrul francez al Sporturilor, Patrick Kanner. Ei s-au întâlnit apoi cu mai mulţi copii care beneficiază de programele Fundaţiei PSG, ce ajută tineri cu probleme de sănătate sau sociale. Regele şi regina au discutat câteva minute cu Ibrahimovic, care apoi a plecat la antrenament. La întâlnire a fost prezentă şi Sabrina Delannoy, căpitanul echipei feminine a clubului PSG.

Rivaldo şi-a scos echipa la vânzare pe o reţea de socializare

Fostul jucător brazilian Rivaldo a utilizat reţeaua de socializare Instagram pentru a scoate la vânzare echipa de ligă secundă pe care o deţine în Brazilia de şase ani. „Eu, Rivaldo, actual proprietar al Mogi Mirim Esporte Clube, din anumite motive, am decis să caut un nou proprietar. Echipa este în campionatul Sao Paulo de primă divizie, adică a doua ligă braziliană şi deţine propriul patrimoniu. Persoanele care sunt interesate să investească mă pot contacta la această adresă”, a scrie campionul mondial din 2002 pe Instagram. Mogi Mirim, clubul la care Rivaldo a fost descoperit în 1993, a reuşit promovarea în a doua divizie în acest sezon, după zece ani de declin. La Mogi Mirim, Rivaldo s-a retras din activitate în acest an, în martie, la 41 de ani. Potrivit presei locale, fostul atacant al FC Barcelona a mai încercat să vândă echipa şi în 2013.