Chiricheş, dorit de cinci cluburi europene

Trei cluburi din Italia, AS Roma, Internazionale Milano şi Juventus Torino, unul din Germania, Schalke 04, şi altul din Anglia, Arsenal Londra, doresc să-l transfere, în această iarnă, pe fundaşul Vald Chiricheş de la Tottenham Hotspur, informează presa engleză. Potrivit express.co.uk, grupările cele mai interesate de jucătorul român sunt AS Roma şi Arsenal. Clubul din capitala Italiei ar fi deschis deja negocierile cu Chiricheş şi ar fi obţinut un accept de principiu din partea acestuia pentru a trece la formaţia din Serie A. Italienii ar agrea pentru început un împrumut, cu o posibilitate de cumpărare a fotbalistului în vară. La rândul lor, oficialii clubului Arsenal mizează pe faptul că îi oferă românului posibilitatea de a rămâne la Londra. De asemenea, Napoli şi Inter, echipe cu probleme în compartimentul defensiv, sunt aşteptate la negocieri în această săptămână de oficialii de la Tottenham, a scris Evening Standard. Deşi Tottenham a refuzat iniţial să-l împrumute pe Chiricheş, dorind să-l transfere definitiv, conducerea celor de pe White Hart Lane ar fi dispusă să accepte şi o cedare pentru şase luni a fundaşului către o altă echipă. Vlad Chiricheş (25 de ani) a declarat, la mijlocul lunii noiembrie, că nu este fericit la Tottenham deoarece nu evoluează prea mult.

Reghecampf, refuzat ostentativ de Piţurcă

Antrenorul formaţiei Al Hilal, Laurenţiu Reghecampf, a declarat că a intenţionat să îl salute pe tehnicianul echipei Al Ittihad, Victor Piţurcă, înaintea meciului direct din campionatul Arabiei Saudite, dar acesta l-a refuzat ostentativ, informează www.dolce-sport.ro. „Era normal să mă duc să-l salut, eram antrenorul mai tânăr, ne întâlneam doi antrenori români. Eu am făcut un gest normal, m-am dus să-l salut, dar el a refuzat, în stilul caracteristic. Am presimţit că va face asta, dar nu regret gestul, e un gest omenesc. A refuzat ostentativ, nu a vrut să dea mâna”, a afirmat Reghecampf, care a adăugat că se va întâlni din nou cu Victor Piţurcă la 23 decembrie, cu ocazia meciului Al Ittihad - Al Hilal, din optimile de finală ale Cupei Prinţului, dar de data aceasta nu îl va mai saluta. „Foarte mulţi m-au îndemnat să o fac, soţia mea, Gigi Becali, toţi colaboratorii mei... Ne întâlnim din nou pe 23 decembrie, dar nu are niciun rost să mă duc să îl mai salut, dacă a refuzat prima data. Chiar dacă nu vorbim, ne puteam saluta şi cu asta basta”, a menţionat Reghecampf. Cei doi tehnicieni se află de mai mult timp în conflict, cei doi jignindu-se şi acuzându-se reciproc de incompetenţă în perioada în care Reghecampf conducea formaţia Steaua, iar Pițurcă ocupa funcţia de selecţioner al echipei naţionale. Cei doi s-au întâlnit ca adversari, luni seară, în meciul Al Ittihad - Al Hilal, încheiat la egalitate, scor 0-0, în cadrul etapei a 10-a a campionatului Arabiei Saudite. La Al Hilal, Mihai Pintilii a fost titular, a primit un cartonaş galben în minutul 39 şi a fost înlocuit în minutul 62. În clasament, Al Ittihad este pe locul 4, cu 22 de puncte, iar Al Hilal pe locul 5, cu 17 puncte şi două meciuri mai puţin disputate.

Mascota Copei America 2015 se va numi „Zincha”

Mascota Copei America, turneul rezervat echipelor naționale de pe continentul sud-american, care va avea loc anul viitor în Chile, se va numi „Zincha”, au anunțat organizatorii. Zincha reprezintă un amestec între cuvintele zorro (vulpe) și hincha (suporter), iar mascota este o vulpiță tricoloră (galben, albastru și roșu), pasionată de fotbal. Numele a fost decis în urma votului fanilor, care au avut de ales între Zincha, Kul și Andi, primul reușind să strângă cele mai multe sufragii (47,1 la sută). Cea de-a 44-a ediție a Copei America va avea loc în Chile în perioada 11 iunie - 4 iulie 2015, iar grupele stabilite în urma tragerii la sorți care a avut loc la Vina del Mar sunt următoarele - GRUPA A: Chile, Mexic, Ecuador, Bolivia; GRUPA B: Argentina, Uruguay, Paraguay, Jamaica; GRUPA C: Brazilia, Columbia, Peru, Venezuela. Mexic și Jamaica participă la competiție în calitate de invitate. Primele două echipe din fiecare grupă plus alte două ocupante ale locului 3 se califică în sferturi de finală.

Real Madrid oferă 12 milioane de euro pentru brazilianul Lucas Silva

Echipa spaniolă Real Madrid a oferit suma de 12 milioane euro clubului brazilian Cruzeiro, în schimbul mijlocașului Lucas Silva, pe care dorește să-l transfere în perioada de mercato din luna ianuarie. Lucas Silva (21 de ani), noua „bijuterie” a fotbalului brazilian, se află în vizorul mai multor cluburi europene de top, între care și Internazionale Milano. Real dorește să-l aducă pe Santiago Bernabeu în locul germanului Sami Khedira, aflat pe picior de plecare după ce a refuzat să-și prelungească contractul cu gruparea din capitala Spaniei. Cotidianul Marca susține că oficialii lui Cruzeiro i-au fixat un preț de 15 milioane euro lui Silva, al cărui contract cu campioana en titre a Braziliei expiră în 2017

AC Milan şi-a prelungit cu cinci ani contractul cu Emirates

AC Milan şi-a prelungit cu cinci ani contractul cu compania aeriană Emirates, sponsor al grupării milaneze, conform noii înţelegeri clubul urmând să primească 100 de milioane de euro, informează ilgiornale.it. Potrivit sursei citate, noul acord, valabil până în 2020, are valoarea cu 40 la sută mai mare faţă de cel anterior. Din suma de 100 de milioane de euro, pe care AC Milan o va primi pe parcursul a cinci ani, 15 milioane reprezintă bonusuri pentru rezultate sportive. Contractul de sponsorizare a fost prezentat, într-o conferinţă de presă, de Tim Clark, preşedinte al companiei Emirates, şi Barbara Berlusconi, vicepreşedinta AC Milan. „Suntem foarte mulţumiţi. Cu siguranţă acest acord ne va ajuta în perioada de transferuri. Bineînţeles, există o sumă fixă şi una variabilă, ca la toate contractele de acest gen. Dacă Milan va obţine rezultate importante ar putea avea acces la resurse mai mari”, a declarat Barbara Berlusconi, conform Gazzetta dello Sport. Emirates este sponsor al AC Milan din sezonul 2010-2011.

Philippe Troussier va antrena echipa chineză Hangzhou Greentown

Tehnicianul francez Philippe Troussier, în vârstă de 59 de ani, va antrena echipa Hangzhou Greentown, din prima ligă chineză, a anunţat, ieri, L'Equipe. Troussier a mai antrenat în China formaţia Shenzhen Ruby, în perioada 2011-2013. Philippe Troussier a mai pregătit în cariera sa echipele Red Star 93, Creteil, ASEC Mimosas, Kaizer Chiefs, CA Rabat, FUS Rabat, Olympique Marseille, Ryukyo, CS Sfaxien şi naţionalele din Coasta de Fildeş, Nigeria, Burkina Faso, Africa de Sud, Japonia, Qatar şi Maroc. Hangzhou Greentown a încheiat sezonul precedent pe locul 12, din 16 formaţii, şi a evitat retrogradarea în liga secundă.

S-au anunțat candidații la titlul de cel mai bun fotbalist african al anului

Mijlocaşul ivorian Yaya Toure (Manchester City) se numără printre cei cinci candidaţi la titlul de cel mai bun fotbalist african al anului 2014, anunţă Confederaţia Africană de Fotbal (CAF). Alături de Toure, a câştigat acest trofeu în ultimii trei ani, mai candidează pentru titlul de anul acesta nigerianul Ahmed Musa (ȚSKA Moscova), ghanezul Asamoah Gyan (Al-Ain/EAU), portarul nigerian Vincent Enyeama (Lille) şi atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund). De asemenea, au fost anunţaţi şi pretendenţii pentru titlul de cel mai bun fotbalist care joacă pe Continentul Negru: algerienii Akram Djahnit şi El Hedi Belamieri, ambii de la ES Setif, tunisianul Fakhreddine Ben Youssef (CS Sfaxien), congolezul Firmin Mubele Ndombe (AS Vita Kinshasa) şi sud-africanul Senzo Robert Meyiwa (Orlando Pirates Johannesburg). De menţionat că portarul Meyiwa a fost desemnat candidat post-mortem, el fiind ucis în timpul unui jaf armat, în seara de 26 octombrie.

Algerianul Yacine Brahimi, jucătorul african al anului într-un sondaj realizat de BBC

Atacantul algerian al echipei FC Porto, Yacine Brahimi, a câştigat titlul de cel mai bun jucător african al anului 2014, conform unui sondaj realizat de BBC. El i-a devansat pe nigerianul Vincent Enyeama, gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang şi ivorienii Gervinho şi Yaya Toure. În vârstă de 24 de ani, Brahimi este primul algerian care primeşte această recompensă decernată de public. Un număr record de votanţi din 207 de ţări s-a înregistrat pentru ediţia 2014.

Everton Ribeiro, cel mai bun jucător din campionatul Braziliei

Mijlocaşul echipei Cruzeiro, Everton Ribeiro, în vârstă de 25 de ani, a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul Braziliei în 2014. Ribeiro, dublu campion al Braziliei cu formaţia Cruzeiro, a primit acest titlu şi în 2013. Atacantul echipei Goias, Erik Nascimento de Lima (20 de ani) a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist din campionatul brazilian, iar Marcelo Oliveira (Cruzeiro) a primit titlul de cel mai bun antrenor. Echipa anului 2014 în campionatul Braziliei este următoarea: Jefferson (Botafogo) - Marcos Rocha (Atletico Mineiro), Dede (Cruzeiro), Gil (Corinthians), Egidio (Cruzeiro) - Everton Ribeiro (Cruzeiro), Lucas Silva (Cruzeiro), Souza (Sao Paulo), Ricardo Goulart (Cruzeiro) - Diego Tardelli (Atletico Mineiro), Guerrero (Corinthians).