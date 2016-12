Divizia A1 la volei feminin

Rezultate înregistrate în etapa a 8-a din Divizia A1 la volei feminin: CSM Satu Mare - Dinamo Bucureşti 0:3 (25:27; 20:25; 16:25), Penicilina Iaşi - Unic Piatra Neamţ 3:0 (25:20, 25:23, 25:21), CSM Lugoj - CSM Bucureşti 0:3 (18:25, 9:25, 15:25), Volei Alba-Blaj - U. Cluj 3:0 (25:17, 25:16, 25:19), SCM U. Craiova - CSU Medicina Tg. Mureş 2:3 (25:21, 25:22, 14:25, 14:25, 11:15). Meciul Ştiinţa Bacău - CSM Tîrgovişte este programat astăzi, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 3). În clasament conduce Volei Alba-Blaj, cu 21 de puncte, urmată de CSM București 18p/7j, Dinamo București 18p și Știința Bacău 17p/7j.

România a învins Germania la handbal feminin

Într-un meci de verificare disputat sâmbătă, în Germania, naţionala de handbal feminin a României a învins, cu scorul de 27-23 (18-11), reprezentantiva țării gazdă. Naţionala noastră va reveni astăzi la Cluj-Napoca, unde şi-a stabilit baza de pregătire dinaintea participării la turneul final al Campionatului European din Ungaria şi Croaţia. Echipa României va juca în Grupa B la Campionatul European, la Debrecen, cu Norvegia (7 decembrie), Danemarca (9 decembrie) şi Ucraina (11 decembrie). Turneul final al CE din Ungaria şi Croaţia se va desfăşura în perioada 7 şi 21 decembrie.

Bilanț bun pentru halterofilii români la Europenele pentru juniori și tineret

Sportiva română Andreea Aanei a obținut sâmbătă trei medalii de argint la Campionatele Europene de haltere pentru juniori și tineret de la Limassol (Cipru), în cadrul categoriei +75 kg Under 23. Ea s-a clasat pe treapta a doua a podiumului la stilurile smuls (106 kg) și aruncat (135 kg), precum și la total (241 kg), după rusoaica Ekaterina Iutvolina, triplă medaliată cu aur. Tot sâmbătă, Leonard Cobzariu a cucerit medalia de argint la stilul aruncat al categoriei 105 kg Under 23, cu o performanță de 205 kg. La stilul smuls, Cobzariu s-a clasat pe locul 5, cu 166 kg, în timp ce la total reprezentantul țării noastre a ocupat poziția a 4-a, cu 371 kg. Medalia de aur a revenit letonului Arturs Plesnieks, cu 391 kg. Aanei și Cobzariu au încheiat participarea sportivilor români la această competiție, bilanțul sportivilor români la Europenele din Cipru fiind de 12 medalii la categoria Under 23 (3 de aur, 5 de argint și 4 de bronz), în timp ce la juniori acesta este de 11 medalii (1 de aur, 8 de argint și 2 de bronz).

Steaua a învins Hanovra în sferturile Eurocup la polo

Echipa de polo Steaua Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia germană Waspo 98 Hanovra, cu scorul de 9-7 (1-3, 2-1, 4-2, 2-1), în manşa tur din sferturile de finală ale Eurocup. Pentru Steaua au marcat Miroslav Randic 3 goluri, Petar Filipovic 2, Daniel Robu 2, Matej Nastran și Alexandru Ghiban. Manșa secundă se va juca la 17 decembrie, în Germania.

Adversarele României la CE de baschet feminin din 2015

Naţionala de baschet feminin a României va evolua în grupa A la Campionatul European din 2015, cu reprezentantivele Franţei, Cehiei, Ucrainei şi Muntenegrului, conform tragerii la sorţi de sâmbătă, de la Budapesta. În celelalte grupe au fost repartizate echipele: Turcia, Belarus, Polonia, Italia, Grecia (grupa B), Serbia, Croaţia, Letonia, Rusia, Marea Britanie (C) şi Spania, Slovacia, Lituania, Suedia şi Ungaria (D). La tragerea la sorţi a participat şi Carmen Tocală, în calitate de membru al Board-ului FIBA Europe, care a ales echipele din urna a doua valorică. Turneul final al Campionatului European din 2015 va fi găzduit de Ungaria şi România, între 11 şi 28 iunie, cu participarea a 20 de echipe.

Judoka Vlăduț Simionescu, locul 3 la Grand Prix-ul de la Jeju

Sportivul român Vlăduț Simionescu a ocupat locul 3 la categoria +100 kg, sâmbătă, în Grand Prix-ul IJF de la Jeju (Coreea de Sud), ultimul concurs important de judo al anului. În primul tur, Simionescu l-a învins pe taiwanezul Lee Po Yen, în optimi a trecut de sud-coreeanul Kim Soo-Whan, în sferturi s-a impus în fața azerului Ușanghi Kokauri, dar a cedat în semifinala cu celebrul judoka francez Teddy Riner, campionul mondial și olimpic en titre. În meciul pentru locurile 3-5, Vlăduț Simionscu a câștigat în fața mongolului Temuulen Battulga. La aceeași categorie, Daniel Natea a fost învins în primul tur de Battulga. Andreea Chițu câștigase joi categoria 52 kg, în timp ce Monica Ungureanu a ocupat locul 5 la 48 kg.

Euroliga de baschet masculin

N-au mai fost surprize în ultimele partide din etapa a șaptea a Euroligii de baschet masculin, chiar dacă FC Barcelona a tremurat serios în meciul cu EA7 Milano! Italienii au condus tot meciul, dar au ratat finalul, în ultimele două minute înscrind doar patru puncte, de la 75-76 scorul ajungând la 84-80! În urma rezultatelor din Grupa C, alături de FC Barcelona s-au calificat în faza următoare și Panathinaikos Atena și Fenerbahce Ulker Istanbul. Rezultate - GRUPA A: Nizhny Novgorod - Zalgiris Kaunas 55-61, Anadolu Efes Istanbul - Dinamo Sassari 85-62; GRUPA B: Cedevita Zagreb - Limoges CSP 102-83; GRUPA C: Panathinaikos Atena - FC Bayern Munchen 87-72, FC Barcelona - EA7 Milano 84-80; GRUPA D: Valencia Basket - Galatasaray Istanbul 78-71.

Un arbitru israelian de cricket a murit după ce a fost lovit de o minge

Un arbitru israelian a decedat sâmbătă, după ce a fost lovit în figură de o minge la un meci de cricket, a anunţat federaţia de profil din Israel. Mingea l-a lovit în maxilar pe Hillel Oscar, în vârstă de 55 de ani, la un meci disputat la Ashdod. Cricketul israelian este în stare de şoc după acest deces, survenit la ultima partidă a sezonului în liga naţională. Hillel Oscar era arbitru internaţional, anterior fiind căpitanul naţionalei de cricket a Israelului. Doar cu două zile înaintea acestei tragedii, jucătorul australian de cricket Philip Hughes deceda în urma unei răni căpătate după ce a fost lovit în zona capului de o minge.

Banca Centrală a Braziliei a emis monede dedicate JO din 2016

Banca Centrală a Braziliei a emis săptămâna trecută primele nouă tipuri de monede, dintr-un total de 36, dintr-o serie dedicată Jocurilor Olimpice din 2016, competiţie ce va avea loc la Rio de Janeiro. Printre monedele emise se numără şi una de aur, în valoare de aproximativ 370 de euro, şi patru de argint. Moneda din aur prezintă un omagiu adus celebrei statui a lui Iisus din Rio de Janeiro, precum şi probei-vedetă a atletismului olimpic, cea de 100 m plat. 5.000 de monede din aur vor putea fi cumpărate de colecţionari. Pe monede este inscripţionată deviza JO, „Citius, Altius, Fortius”. Primul lot de monede de argint este format din 25.000 de piese la preţul de 60 de euro fiecare. Monedele prezintă imagini din Rio de Janeiro. Monedele de un real, distribuite prin intermediul băncilor, celebrează disciplinele olimpice şi paralimpice. Monedele din aur şi argint vor fi vândute la filialele Băncii Centrale a Braziliei.

Săritorul Simon Amman a câștigat pe trambulina mare de la Kuusamo

Elvețianul Simon Amman a câștigat concursul de sărituri cu schiurile pentru Cupa Mondială 2014-2015 desfășurat la Kuusamo (Finlanda), cvadruplul campion olimpic reușind să se impună pe trambulina mare cu sărituri de 139,5 m și 142 m, total punctelor fiind de 284,1. Pe locurile următoare s-au situat japonezii Daiki Ito, cu 276,1p (138 m + 137,5 m), și Noriaki Kasai, cu 270,5p (131 m + 136,5 m). Pentru Amman (33 de ani) a fost prima victorie după ce s-a impus anul trecut în prima etapă a Turneului celor 4 trambuline, pe 29 decembrie, dar și a 22-a victorie a carierei în Cupa Mondială. Cea mai lungă săritură a concursului i-a aparținut austriacului Andreas Kofler, 144,5 metri, înregistrată în prima rundă, însă Kofler nu a reușit să repete performanța în runda secundă și a încheiat concursul doar pe locul al patrulea. Grație acestui succes, Ammann a trecut pe primul loc în clasamentul general, depășindu-l pe cehul Roman Koudelka, învingător la Kligenthal, în Germania, în urmă cu o săptămână, în etapa de debut a stagiunii. Koudelka a fost al zecelea la Kuusamo.