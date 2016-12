IOAN NICULAE, SANCȚIONAT DE COMISIA DE DISCIPLINĂ A FRF

Finanţatorul grupării Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a fost sancţionat cu şase luni de suspendare şi 10.000 de lei penalitate sportivă de Comisia de Disciplină a FRF pentru declaraţii jignitoare la adresa arbitrilor, în urma unei sesizări formulate de CCA. „În baza art. 52.b din RD se sancţionează pârâtul Ioan Niculae cu suspendare 6 (şase) luni şi i se aplică o penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în soluţia comisiei publicată pe site-ul oficial al FRF. Niculae a făcut declaraţii jignitoare la adresa centralului Istvan Kovacs după meciul CFR Cluj - Astra Giurgiu, scor 4-1, din etapa a 7-a a Ligii 1. Finanţatorul afirma atunci că, la un “Campionat Mondial la şmecherie”, Kovacs ar fi în primele trei poziţii sau chiar pe prima. Conform articolului 52 (comportarea jignitoare, calomnioasă şi declaraţii care afectează imaginea fotbalului), alineatul 2, litera b din Regulamentul Disciplinar, la următoarea abatere a lui Ioan Niculae, clubul Astra Giurgiu va fi sancţionat cu scăderea a trei puncte în clasamentul Ligii 1. Ioan Niculae s-a declarat şocat de suspendare şi a precizat că, în cazul în care gruparea sa va fi depunctată, atunci o va retrage din campionat.

ROMÂNIA U17 A FOST ÎNVINSĂ DE CEHIA, ÎN PRELIMINARIILE EURO 2015

Echipa naţională de fotbal Under 17 a României a fost învinsă ieri, la Andorra la Vella, cu scorul de 2-1 (Plachy 11, Sadilek 49 / Vlad Mihalcea 27), de reprezentativa Cehiei, în primul meci al Grupei a 12-a a preliminariilor Campionatului European din 2015. Selecţionerul Florin Răducioiu a folosit următoarea echipă: Dur-Bozoancă - Motreanu, Ghiţă, Fridrich, Kilyen - Vlad Mihalcea, Oaidă (62 Casap, 76 Velcotă), I, Tănase, A. Ciobanu (65 Cârnaț) - Ianis Hagi - Fl. Coman. Următoarele jocuri ale „tricolorilor” sunt programate sâmbătă, de la ora 16.00, cu Danemarca, şi la 30 septembrie, de la ora 17.30, cu Andorra, gazda turneului de calificare. Primele două clasate şi cele mai bune cinci echipe de pe locul 3 din cele 13 grupe se vor califica la Turul de Elită.

ROMÂNIA U18, O REMIZĂ ȘI UN EȘEC CU SERBIA

Naționalele de fotbal sub 18 ani ale României și Serbiei au disputat, marți și joi, la Vrsac, două partide de verificare. Primul meci s-a încheiat la egalitate, scor 3-3 (goluri Cicâldău 2 și P. Petre), în timp ce al doilea a revenit Serbiei, scor 4-1 (gol Dulca). Printre jucătorii convocaţi de selecţionerul Andrei Spier s-au numărat şi cinci componenţi ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”: Arpad Tordai, Victor Rogoza, Bruno Vasiu, Dan Panait şi Alexandru Cicâldău.

TAMAŞ A SUFERIT O RUPTURĂ A LIGAMENTULUI ÎNCRUCIŞAT ANTERIOR

Fundaşul Gabriel Tamaş a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior, în meciul Watford - Bournemouth, astfel că internaţionalul român va sta departe de gazon o lungă perioadă. Site-ul oficial al clubului Watford a anunţat că diagnosticul a fost acordat după ce Tamaş a fost supus unei investigaţii RMN. El ieşise de pe teren, accidentat, în minutul 32. Tamaş, 30 de ani, a semnat în vară un contract pe un an cu Watford, echipă de liga a doua, la care a evoluat în zece meciuri până în prezent.

HAŢEGAN, PE LISTA PRELIMINARĂ CU ARBITRI PENTRU CM 2018

Ovidiu Haţegan se regăseşte pe lista preliminară a celor 24 de arbitri de centru nominalizaţi de FIFA pentru a oficia partidele de la Campionatul Mondial din 2018, care va fi găzduit de Rusia. Arbitrul român va participa în perioada 18-22 noiembrie la primul seminar organizat de FIFA, la sediul din Zurich, care va consta în controale medicale, fizice, analize video şi exerciţii practice pe terenul de joc. „Este o mare bucurie, o onoare să fiu inclus în grupul acesta. Este primul pas pe care l-am făcut în drumul spre atingerea ţelurilor pe care mi le-am propus. Sper ca această oportunitate să-mi deschidă drumul spre vârful arbitrajului european şi mondial”, a declarat Haţegan.

MIRCEA LUCESCU A FOST PRIMA OPȚIUNE PENTRU GALATASARAY

Preşedintele clubului Galatasaray, Unal Aysal, a declarat că tehnicianul Mircea Lucescu a fost prima opţiune a grupării din Istanbul în luna iunie, după plecarea lui Roberto Mancini, însă patronul Rinat Ahmetov nu l-a lăsat pe român să plece de la Şahtior Doneţk. „Prima noastră opţiune a fost Lucescu. Nu am ajuns la un acord deoarece patronul clubului Şahtior nu l-a lăsat să plece. M-a sunat şi mi-a spus că îi pare rău şi că nu poate să vină. Totul a durat patru zile”, a spus Aysal la postul turc TRT. Italianul Roberto Mancini a decis la 11 iunie să nu mai continue la conducerea tehnică a echipei Galatasaray. În data de 7 iulie, Galatasaray l-a numit ca antrenor principal pe Cesare Prandelli. Tehnicianul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a antrenat formaţia Galatasaray în perioada 2000-2002 şi a câştigat cu aceasta Supercupa Europei (2000) şi campionatul Turciei (2002).

OCHIROȘII, SUSPENDAT CINCI ETAPE ÎN SPANIA

Răzvan Ochiroşii, legitimat la echipa spaniolă CS Guijuelo, a fost suspendat cinci etape, după ce a fost eliminat şi l-a înjurat pe un arbitru asistent la un meci cu Oviedo, pierdut cu scorul de 0-4, în etapa a cincea a Ligii a III-a din Spania, informează tribunasalamanca.com. Ochiroşii, titular în partida cu Oviedo, disputată duminică, a primit un prim cartonaş galben în min. 30 şi pe al doilea în min. 62, fiind eliminat. Potrivit tribunasalamanca.com, centralul partidei a notat în raportul său că Ochiroşii, în timp ce părăsea terenul, s-a îndreptat spre unul dintre arbitrii asistenţi şi l-a înjurat. Răzvan Ochiroşii a fost suspendat un meci pentru eliminare şi patru partide pentru comportamentul său.

MATULEVICIUS, CONVOCAT LA NAŢIONALA LITUANIEI PENTRU PRELIMINARIILE EURO 2016

Atacantul echipei Pandurii Tg. Jiu, Deividas Matulevicius, a fost convocat la naţionala Lituaniei pentru partidele cu Estonia şi Slovenia, din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2016, informează site-ul oficial al grupării gorjene. Ambele partide ale naţionalei Lituaniei urmează să aibă loc la Vilnius, la 9 şi 12 octombrie. Matulevicius se va prezenta la reunirea lotului Lituaniei în data de 6 octombrie, după meciul din Liga 1 dintre Universitatea Cluj şi Pandurii Tg. Jiu, şi va reveni la clubul gorjean în data de 13 octombrie. Altfel, Bogdan Unguruşan a revenit la antrenamentele echipei din Tg. Jiu după o perioadă în care s-a tratat la o clinică din Cluj-Napoca, în urma rupturii musculare suferite la gambă. La antrenamentul de joi, fundaşul în vârstă de 30 de ani a efectuat doar alergări uşoare, sub atenta supraveghere a preparatorului fizic Gheorghe Avram, el urmând să reintre treptat în programul normal al echipei. Unguruşan ar putea fi apt pentru meciul cu Universitatea Cluj, din data de 4 octombrie, în funcţie de progresul său la antrenamente, iar după alte două săptămâni va fi din nou la capacitate maximă.

VFB STUTTGART L-A DEMIS PE BOBIC

Clubul VfB Stuttgart a anunţat că a pus capăt colaborării cu directorul sportiv Fredi Bobic, ca urmare a rezultatelor negative înregistrate de echipa germană în acest sezon şi a situaţiei din ultimii ani. „Principalul motiv este acumularea de rezultate negative, precum şi faptul că actuala formulă de personal nu mai oferă perspective de dezvoltare pozitivă. Îi mulţumim lui Fredi Bobic pentru munca depusă şi pentru dăruire. A reprezentat clubul într-o perioadă foarte dificilă şi a avut multe adversităţi de depăşit. Totuşi, per total, în ultimii patru ani nu a fost posibil să se creeze o echipă care să menţină o poziţie respectabilă în clasament pe termen lung”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al VfB Stuttgart, Joachim Schmidt. Bobic era oficial al clubului din Stuttgart din ianuarie 2010. De atunci, VfB Stuttgart nu a urcat între primele cinci echipe în Bundesliga, iar sezonul trecut l-a terminat chiar pe locul 15. În actuala ediţie de campionat, Stuttgart, echipă la care este legitimat Alexandru Maxim, a obţinut două puncte în cinci etape, înregistrând trei înfrângeri şi două remize. De asemenea, echipa a fost eliminată din Cupa Germaniei în primul tur, de formaţia de eşalon secund Bochum.

TIMO HILDEBRAND A SEMNAT UN CONTRACT CU EINTRACHT FRANKFURT

Fostul internaţional german Timo Hildebrand a semnat un contract cu gruparea Eintracht Frankfurt, clubul achiziţionându-l după ce portarul Kevin Trapp a suferit o ruptură de ligament la gleznă, informează cotidianul „L'Equipe“. Trapp, care s-a accidentat la meciul cu Mainz, scor 2-2, a fost operat şi va fi indisponibil 10 până la 12 săptămâni. În vârstă de 35 de ani, Hildebrand era liber de contract. El a fost legitimat ultima dată la Schalke 04 Gelsenkirchen. Eintracht Frankfurt îl mai are în lot pe portarul Felix Wiedwald.

MESSI, BRUSCAT DE WELIGTON, DUPĂ CE L-A JIGNIT PE ACESTA

Atacantul argentinian Lionel Messi a fost bruscat de fundaşul echipei Malaga, Weligton, la meciul din etapa a cincea a Primera Division, scor 0-0, după ce jucătorul Barcelonei l-ar fi jignit pe fotbalistul brazilian. La interviul de după meci, Weligton, care a fost sancţionat cu cartonaş galben pentru acest gest, la fel ca şi Gerard Pique, care sărise în apărarea colegului său de la Barcelona, a declarat că Messi l-a insultat. „A fost o fază la care am încercat să fac un zid, l-am blocat şi, fără să vreau, i-am atins faţa. Nu a fost intenţionat. Apoi, el m-a urmărit pe teren şi mi-a strigat „fiu de curvă”, iar atunci l-am apucat de faţă. Acestea sunt lucruri care rămân pe teren”, a spus Weligton despre incidentul în urma căruia Messi s-a prăbuşit pe teren. Jucătorul brazilian a afirmat că nu este interesat de criticile la care ar urma să fie supus de către reprezentanţii presei. „Nu îmi pasă, îmi pasă doar de cei care mă cunosc. Cei care mă cunosc, care ştiu cum sunt, chiar nu îmi pasă de restul. Am încercat să pun în practică ceea ce am exersat la antrenamentele din ultimele două zile, să punem presiune. Am avut ocazii şi puteam înscrie. Suntem fericiţi de modul în care am jucat şi am căpătat încredere pentru meciurile următoare. Ştiam că va fi dificil. Cu toţii am fost nevoiți să muncim, 90 de minute am alergat şi am luptat”, a completat Weligton. Pentru FC Barcelona, acesta a fost primul meci fără victorie din actuala ediţie de campionat, după patru victorii la rând, fără niciun gol primit.

MECIUL LEVANTE - ZARAGOZA, ANCHETAT DE DEPARTAMENTUL ANTICORUPŢIE

Peste 20 de jucători şi oficiali au fost citaţi de Departamentul Anticorupţie şi de Luptă împotriva Crimei Organizate din Spania, pentru a depune mărturie în legătură cu meciul Levante - Real Zaragoza, disputat la data de 21 mai 2011, în ultima etapă a campionatului Spaniei, ediţia 2010-2011. Meciul respectiv a fost câştigat de oaspeţi cu scorul de 2-1 şi Real Zaragoza s-a salvat atunci de la retrogradare. Oficialii şi jucătorii vor depune mărturie în data de 3 octombrie. Toate persoanele au fost citate pentru presupusa trucare a meciului, după ce înaintea şi în timpul partidei s-au înregistrat anomalii la pariuri. Ancheta a fost deschisă ca urmare a unei plângeri depuse la Poliţie de preşedintele ligii spaniole, Javier Tebas.

FIFA A EXTINS SUSPENDAREA A 15 JUCĂTORI ESTONI ŞI SLOVACI PENTRU ARANJAREA UNOR MECIURI

Federaţia Internaţională de Fotbal a anunţat că a extins la nivel mondial sancţiunile impuse unui număr de 13 jucători estoni şi doi fotbalişti slovaci pentru aranjarea unor meciuri pentru pariuri. În urma unei anchete demarate în 2011 de Federaţia Estonă de Fotbal, în cooperare cu autorităţile judiciare, forul baltic a suspendat din orice activitate legată de fotbal zece jucători până la data de 1 martie 2015, iar pe alţi doi până la 31 decembrie 2014. Jucătorul eston Iaroslav Dmitriev a fost suspendat pe viaţă din fotbal. Comisia de Disciplină a Federaţiei Slovace de Fotbal i-a sancţionat pe Ivan Hodur şi Robert Rak pentru 11, respectiv 15 ani, ca urmare a manipulării mai multor partide amicale în 2011. Hodur mai primise o sancţiune de 14 ani într-un caz anterior, astfel că suspendarea totală va fi de 25 de ani. La începutul anului, FIFA a confirmat extinderea suspendărilor pentru şase jucători slovaci, inclusiv Ivan Hodur, ca urmare a manipulării unor meciuri din sezonul 2013-2014 al primei ligi slovace. Suspendările variau între 14 şi 25 de ani.

VIRUSUL EBOLA A „MUTAT” DOUĂ MECIURI DIN PRELIMINARIILE CAN

Reprezentativa statului Sierra Leone va juca la Yaounde meciul pe care ar fi trebuit să îl dispute pe teren propriu cu echipa Camerunului, în data de 11 octombrie, în etapa a treia a grupelor preliminare ale Cupei Africii pe Naţiuni (CAN), a anunţat Federaţia Cameruneză de Fotbal. Federaţia din Sierra Leone a fost cea care a solicitat ca partida să se dispute la Yaounde, în Camerun. Cele două echipe se vor întâlni la Yaounde şi în 15 octombrie, în etapa a patra a grupelor preliminare ale CAN. Sierra Leone, naţiune afectată de epidemia Ebola, va trebui să joace în alte ţări toate meciurile din preliminariile CAN 2015, ca urmare a unei solicitări a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF). În etapa a doua a grupelor preliminare, Sierra Leone a jucat meciul programat pe teren propriu cu RD Congo la Lubumbashi, în RD Congo. Și meciul pe care echipa naţională a Guineei trebuia să-l dispute pe teren propriu în faţa reprezentativei Ghanei va avea loc la Casablanca (Maroc), din cauza epidemiei de Ebola, a anunţat, ieri, Federaţia Ghaneză de Fotbal. Guineea este una dintre cele mai afectate ţări africane de virusul Ebola, alături de Sierra Leone şi Liberia. Guineea a mai jucat la Casablanca şi meciul cu Togo, scor 2-1, disputat la 5 septembrie. Partida Guineea - Ghana, din etapa a III-a a grupei E a preliminariilor Cupei Africii pe Naţiuni din 2015, se va disputa la 11 octombrie, la Casablanca.