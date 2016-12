TAMAȘ VA ABSENTA ȘASE LUNI

Fundaşul Gabriel Tamaş, care a ieşit de pe teren accidentat în minutul 32 al meciului Watford - Bournemouth, a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate şi va fi indisponibil cel puţin şase luni, a declarat impresarul jucătorului, Florin Manea. „Gabi va fi nevoit să lipsească de pe teren între şase şi nouă luni. Mai aşteptăm o opinie, mai avem RMN-ul, dar lucrurile par deja clare, va fi nevoie să se opereze. Apoi va reveni în țară pentru câteva zile și va alege clinica unde se va duce pentru intervenție, va fi vorba de una din Italia, Spania sau Germania. La Watford a fost considerat cel mai bun fundaș al lor în acest început de sezon. Oricum, clubul va suporta integral costul operației sale, în Anglia nu se pune problema cu lucruri de acest gen”, a spus Florin Manea. Gabriel Tamaş face parte din lista preliminară a jucătorilor care evoluează în străinătate anunţată de selecţionerul Victor Piţurcă pentru meciurile cu Ungaria şi Finlanda, din preliminariile EURO 2016.

NAŢIONALA DE TINERET, PARTIDE AMICALE CU ALBANIA ŞI MACEDONIA

Echipa naţională de tineret a României va disputa în prima jumătate a lunii octombrie două partide amicale cu selecţionatele similare ale Albaniei şi Macedoniei, a anunțat, ieri, site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Prima partidă, cea cu Albania, se va disputa la 8 octombrie, de la ora 19.30, la Buzău, iar cea de-a doua, cu Macedonia, la 13 octombrie, de la ora 19.00, la Skopje. Lotul condus de Viorel Moldovan se va reuni la 6 octombrie, la Bucureşti, urmând ca în aceeaşi zi să plece spre Buzău, unde va intra în cantonament la hotelul „Pietroasa” până în 11 octombrie, când este prevăzută deplasarea la Skopje. Delegaţia României va reveni în ţară la 14 octombrie, la o zi după meciul cu Macedonia.

RĂZVAN LUCESCU NEGOCIAZĂ PRELUAREA ECHIPEI SKODA XANTHI

Antrenorul Răzvan Lucescu, care a fost concediat de Petrolul Ploieşti săptămâna trecută, negociază preluarea conducerii tehnice a echipei Skoda Xanthi, locul 11 în prima divizie a Greciei. „Răzvan Lucescu pare să fie alegerea conducerii clubului Xanthi pentru a-i succede lui Sakis Tsiolis pe banca tehnică. El este fiul lui Mircea Lucescu. Antrenorul de 45 de ani a fost dat afară de la Petrolul şi înlocuit de Gheorghe Mulţescu. Surse din cadrul clubului au confirmat negocierile”, a anunţat sport24.gr. Lucescu era aşteptat ieri la Xanthi, pentru negocieri. După disputarea a patru etape, Skoda Xanthi, care s-a salvat de la retrogradare în sezonul trecut datorită unui meci de baraj, se află pe locul 11 în clasament, cu o victorie, două remize şi o înfrângere. În lotul echipei se află și atacantul grec Pantelis Kapetanos, care a fost transferat în această vară după despărţirea de Steaua București, dar şi mijlocaşul Emmanouil Papasterianos, fost la Concordia Chiajna. În cazul în care va prelua pe Skoda Xanthi, Răzvan Lucescu s-ar afla la a doua experienţă în străinătate ca antrenor, după ce a pregătit în perioada 2012-2014 pe El Jaish (Qatar).

ARTUR IONIŢĂ, PRIMUL FOTBALIST MOLDOVEAN CARE MARCHEAZĂ ÎN SERIE A

Mijlocaşul Artur Ioniţă a devenit primul jucător născut în Republica Moldova care a marcat în campionatul Italiei, Serie A, după ce a adus victoria formaţiei Hellas Verona în meciul cu Torino, scor 1-0, din etapa a treia. Potrivit „Gazzetta dello Sport“, Ioniţă, născut la 17 august 1990, a intrat pe teren în minutul 64 şi a marcat golul victoriei în minutul 66. După meciul cu Torino, Ioniţă a dedicat golul tatălui său: „Când eram mic nu puteam avea tot ceea ce-mi doream, astfel că tata m-a motivat mereu să lupt pentru ce vreau. Nu am dat tricoul fanilor pentru că vreau să-l dau tatălui meu, este primul meu gol în Italia, se va bucura pentru mine”. „Gazzetta dello Sport“ notează că Ioniţă vorbeşte cinci limbi: româna, italiana, rusa, spaniola şi germana. Achiziţionat în iulie de la FC Aarau (Elveţia), Ioniţă este traducător în vestiar la Verona pentru antrenorul Andrea Mandorlini (fost şi la CFR Cluj) şi jucătorii Marquez şi Martici. Artur Ioniţă a evoluat la FC Aarau din 2009, el jucând în 142 de meciuri şi marcând 16 goluri.

UEFA A DESCHIS PROCEDURI DISCIPLINARE ÎMPOTRIVA CLUBURILOR AS ROMA ŞI CSKA MOSCOVA

UEFA a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că a deschis proceduri disciplinare împotriva grupărilor AS Roma şi CSKA Moscova, ca urmare a comportamentului suporterilor la meciul disputat de cele două echipe în data de 17 septembrie, în prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Gruparea AS Roma este vizată de procedură deoarece fanii au folosit torţe şi petarde, precum şi pentru deficienţe în organizarea meciului. CSKA Moscova face obiectul procedurii disciplinare din cauza comportamentului rasist al suporterilor, a incidentelor din tribune, precum şi a faptului că fanii au aruncat cu petarde şi torţe. Cazul va fi analizat de Comisia de Control, Etică şi Disciplină a UEFA la 3 octombrie. AS Roma a învins la 17 septembrie echipa CSKA Moscova, scor 5-1, în prima etapă a grupelor Ligii Campionilor.

FERNANDO SANTOS A FOST NUMIT SELECŢIONER AL PORTUGALIEI

Tehnicianul portughez Fernando Santos a fost numit selecţioner al reprezentativei Portugaliei, succedând în funcţie compatriotului său Paulo Bento, care a demisionat la 11 septembrie, a anunţat, ieri, Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF). Potrivit „A Bola“ şi „Record“, preşedintele FPF, Fernando Gomes, a discutat cu Santos şi l-a convins să preia echipa naţională. Fostul selecţioner al Greciei, care va împlini 60 de ani la 10 octombrie, va fi prezentat astăzi, conform anunţului FPF. Fernando Santos, selecţionerul Greciei până la finalul Cupei Mondiale din Brazilia, este suspendat opt meciuri, ca urmare a eliminării de la partida naţionalei elene cu reprezentativa statului Costa Rica, disputată la 29 iunie 2014. Santos a fost eliminat din zona tehnică la finalul prelungirilor partidei dintre Costa Rica şi Grecia, câştigată de greci cu scorul de 6-4 după loviturile de departajare, în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Fernando Santos îşi va ispăşi suspendarea la următoarele meciuri la nivel de naţională A la care se va afla în calitate oficială. Paulo Bento, în vârstă de 45 de ani, se afla în funcţia de selecţioner din 20 septembrie 2010, când l-a înlocuit pe Carlos Queiroz. El a mai pregătit în perioada 2005-2009 formaţia Sporting Lisabona. Paulo Bento a renunţat la funcţie după înfrângerea suferită de Portugalia, scor 0-1, pe teren propriu, cu Albania, la 7 septembrie, în prima etapă a Grupei I a preliminariilor EURO 2016. Portugalia va întâlni Franţa în meci amical la 11 octombrie, urmând ca apoi să joace în compania Danemarcei, în Grupa I de calificare la EURO 2016.

A DECEDAT UN FOST INTERNAȚIONAL PORTUGHEZ

Fostul internaţional portughez Fernando Cabrita a murit, luni, la vârsta de 91 de ani, într-un spital din Lisabona, a anunţat clubul Benfica, unde acesta activat ca antrenor în mai multe rânduri, după ce s-a retras din activitatea de jucător. Cabrita a jucat din 1951 până în 1953 la SCO Angers, după nouă sezoane la Olhanense. Revenit în Portugalia, el a jucat la SC Covilha. El a antrenat numeroase echipe, printre care Benfica, Beira Mar, Rio Ave sau Raja Casablanca. De asemenea, a asigurat şi interimatul echipei Portugaliei, semifinalistă la Campionatul European din 1984, din Franţa, după demisia antrenorului brazilian Otto Gloria.

18 SELECȚIONERI VOR SĂ PREGĂTEASCĂ NAȚIONALA GHANEI

Federaţia Ghaneză de Fotbal (GFA) a anunţat că au fost depuse 18 dosare de candidatură pentru postul de selecţioner. Printre candidaţi se află şi sârbul Milovan Rajevac, care a antrenat Ghana din 2008 până 2010, reuşind calificarea istorică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Africa de Sud. Un singur tehnician ghanez şi-a depus candidatura, fostul jucător al clubului englez Charlton, Kim Grant. GFA a anunţat, la 12 septembrie, demiterea lui Kwesi Appiah din funcţia de selecţioner. În funcţie din 2012, el a calificat echipa la Cupa Mondială, unde a înregistrat două înfrângeri şi o remiză. În primul meci din preliminariile CAN-2015, Ghana a remizat cu Uganda, scor 1-1. Apoi, în ciuda victoriei cu Togo, scor 3-2, Kwesi Appiah a fost demis.

MESSI - CONVOCAT, TEVEZ - ABSENT

Atacantul Lionel Messi a fost convocat de selecţionerul Gerardo Martino pentru meciurile amicale cu Brazilia şi Hong Kong, în timp ce Carlos Tevez nu a fost inclus în lot, în ciuda faptului că presa locală anunţa revenirea iminentă a jucătorului de la Juventus. Messi revine în naţională după ce a ratat meciul amical cu Germania, din cauza unei accidentări la coapsă. În schimb, Tevez este absent, deşi presa anunţa revenirea lui în lot după o pauză de peste trei ani. Cei 19 jucători convocaţi sunt următorii - portari: Sergio Romero (Sampdoria) Nahuel Guzmán (Club Tigres); fundaşi: Mateo Musacchio (Villarreal), Pablo Zabaleta (Manchester City), Martin Demichelis (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Santiago Vergini (Sunderland), Federico Fernandez (Swansea); mijlocaşi: Javier Mascherano (FC Barcelona), Lucas Biglia (Lazio Roma), Javier Pastore (PSG), Roberto Pereyra (Juventus), Angel Di Maria (Manchester United), Erik Lamela (Tottenham), Enzo Perez (Benfica), Nicolas Gaitan (Benfica); atacanţi: Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Napoli).

EMIR SPAHIC REVINE LA NAŢIONALA BOSNIEI

Fostul căpitan al reprezentativei Bosniei & Herţegovina, Emir Spahic, care s-a retras din naţională în luna august, revine la echipă după ce a fost convocat pentru meciurile cu Ţara Galilor şi Belgia, din preliminariile EURO 2016. „Când s-a retras, a rămas deschisă posibilitatea de a-l convoca dacă este necesar, iar ultimele meciuri au arătat că rămâne important pentru selecţionată”, a declarat selecţionerul Safet Susic. La 9 septembrie, Bosnia & Herţegovina a pierdut primul său meci din preliminariile EURO 2016, pe teren propriu, în faţa Ciprului, scor 1-2. Fundaşul central în vârstă de 33 de ani, care joacă la Bayer Leverkusen, s-a retras după zece ani la naţională, pe care a condus-o penttru prima oară în istorie la Cupa Mondială din Brazilia.

SAMI KHEDIRA PLEACĂ LA ARSENAL ÎN IARNĂ

Cluburile Real Madrid și Arsenal Londra au ajuns la un acord în privința transferului internaționalului german Sami Khedira, care ar urma să plece la gruparea engleză în luna ianuarie, în schimbul sumei de 11 milioane lire sterline (14 milioane euro). Khedira mai are contract până în data de 30 iunie 2015 cu Real Madrid și șanse extrem de mici de a continua pe „Santiago Bernabeu”. La Arsenal, el va încasa 140.000 de lire pe săptămână. Presa din Anglia mai scrie că nu este totul parafat, dar șansele ca tranzacția să se materializeze sunt foarte mari, mai ales că Arsene Wenger l-a dorit pe Khedira și în vară. Wenger a cheltuit în ultimul mercato 72 de milioane de lire sterline pentru cinci transferuri majore (Danny Welbeck, Alexis Sanchez, Mathieu Debuchy, David Ospina, Calum Chambers), dar n-a adus niciun mijlocaș defensiv după ce Thomas Vermaelen a plecat la FC Barcelona. Până să se oprească la Khedira, pe lista lui Wenger au mai fost William Carvalho, de la Sporting, Morgan Schneiderlin, starul celor de la Southampton, precum și Lars Bender, de la Bayer Leverkusen. Real Madrid, care îl vinde pe Khedira pentru a nu-l pierde gratis anul viitor, s-a orientat repede și oferă 32 de milioane de euro pentru Ramires, brazilianul adus la Chelsea chiar de Carlo Ancelotti, în anul 2010, de la Benfica Lisabona.

ÎNCĂ UN VETERAN ÎN INDIA: MIKAEL SILVESTRE

Superliga Indiei a mai atras un fotbalist la final de carieră. Francezul Mikael Silvestre (37 de ani) va fi coechipier cu Adrian Mutu la Chennai Titans. Fostul fundaş al lui Internazionale Milano, Arsenal Londra şi Manchester United a rămas fără echipă la începutul acestui an, după o experienţă în Major League Soccer, la Portland Timbers, unde, din cauza unei accidentări, a bifat doar opt partide. Robert Pires, Alessandro del Piero, David Trezeguet, Joan Capdevila, Marco Materazzi şi Nicolas Anelka sunt cele mai sonore nume ale fostelor vedete care au acceptat să joace în India între 12 octombrie şi 20 decembrie, pe salarii extrem de generoase. Spre exemplu, Mutu va încasa 500.000 de euro în perioada respectivă, iar Petrolul Ploiești, care l-a împrumutat pe trei luni, se va alege cu 100.000 de euro.

CANDREVA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU LAZIO

Mijlocaşul Antonio Candreva şi-a prelungit contractul cu Lazio Roma până în 2019, a anunţat gruparea romană, la care jucătorul evoluează din 2012. „Mulţumesc clubului şi preşedintelui Claudio Lotito pentru că s-a ţinut de cuvânt. Sunt foarte fericit şi voiam să rămân aici. Acum trebuie să ne gândim doar la meciuri, obiectivul nostru este să fim în primele cinci”, a declarat Candreva. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai jucat pentru Udinese, Livorno, Juventus, Parma şi Cesena.

DJAKPA VA FI INDISPONIBIL ŞASE LUNI

Internaţionalul ivorian Constant Djakpa va fi indisponibil şase luni, după ce a suferit o ruptură de ligamente la meciul echipei sale, Eintracht Frankfurt, cu Schalke, scor 2-2, din etapa a patra a campionatului Germaniei. Mijlocaşul de 27 de ani s-a accidentat în minutul 57 al partidei şi a fost scos de pe teren pe targă. El urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale în zilele următoare. „Este o veste îngrijorătoare. Sperăm că va reveni pe teren cât mai curând posibil”, a declarat antrenorul Thomas Schaaf.