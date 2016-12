TECĂU, ÎN SFERTURI LA SHENZEN

Perechea formată din tenismanul constănțean Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 1, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Shenzen (China), dotat cu premii totale de 655.955 de dolari. Tecău şi Rojer au trecut în primul tur de perechea Colin Fleming / Robert Lindstedt (Marea Britanie / Suedia), scor 6-2, 6-1, după 55 de minute de joc. În sferturi, Tecău şi Rojer vor întâlni perechea rusă Evgheni Donskov / Teimuraz Gabaşvili. Pentru accederea în sferturi, Tecău şi Rojer vor primi 5.300 de dolari şi 45 de puncte ATP.

LUCIAN LOGIGAN, CAMPION BALCANIC LA MOUNTAIN BIKE

Ciclistul Lucian Logigan a câştigat, la Skopje, medalia de aur din cadrul Campionatului Balcanic la mountain bike, în timp ce Ovidiu Tudor Oprea, participant în 2004 la Jocurile Olimpice de la Atena, a încheiat pe poziţia secundă. De asemenea, Ede Molnar a urcat pe ultima treaptă a podiumului la juniori. România a avut, în total, şase reprezentanţi la Balcaniada de la Skopje. La categoria sub 23 ani, Alexandru Stancu a ocupat locul 4, în timp ce Cristian Losonczi a terminat cursa pe poziţia a 7-a. În concursul feminin, Irina Dumitru s-a clasat pe locul 4. Sportivii au parcurs șase ture pe un circuit de patru kilometri, amenajat pe dealurile ce împrejmuiesc oraşul Skopje. Competiţia a făcut parte din calendarul UCI (categoria C3), primii cinci sportivi adunând puncte în clasamentul mondial la mountain bike. Clasamentul a fost unul coroborat pentru Elite şi Under 23, motiv pentru care Lucian Logigan s-a clasat pe locul 2, în timp ce Ovidiu Tudor Oprea a ocupat locul 4 în această ierarhie. Prezenţa cicliştilor la JO 2016 în proba de mountain bike se face pe baza unui clasament pe naţiuni, în care fiecare ţară punctează prin rezultatele celor mai buni trei sportivi clasaţi. Doar primele 24 de naţiuni pot trimite reprezentanţi la Rio de Janeiro. „Din cauza şicanelor făcute de fosta conducere a federaţiei, care a organizat în paralel un pseudo-campionat naţional, UCI ne-a anulat temporar, până la clarificarea situaţiei interne, punctele de la Campionatele Naţionale. Fără ele, nu avem absolut nicio şansă să ajungem la Jocurile Olimpice. În plus, am avea nevoie ca alături de mine şi Lucian să vină şi un al treilea sportiv de top să adune puncte pentru România. Ciclişti de valoare există, însă aici intervine şi factorul financiar. Sunt totuşi optimist că în 2015 se vor rezolva toate aceste lucruri”, a declarat Ovidiu Tudor Oprea, care este şi vicepreşedinte al federaţiei.

LASCĂR PANĂ ESTE NOUL DIRECTOR TEHNIC AL ECHIPEI HCM BAIA MARE

Lascăr Pană a fost numit în funcția de director tehnic al echipei HCM Baia Mare, campioana națională la handbal feminin, potrivit site-ului oficial al clubului. „Voi încerca, cu experiența mea, să-l ajut pe Costică Buceschi, pentru că este un antrenor tânăr și talentat, dar are nevoie de ajutor. Această sarcină mă onorează, pentru că formația de handbal feminin HCM Baia Mare nu este una oarecare, ci este o echipă de vârf a României și tinde spre topul european”, a declarat antrenorul emerit Lascăr Pană. Numirea lui Pană vine după ce Buceschi și-a prezentat demisia, sâmbătă, la finalul meciului cu Mureșul Tg. Mureș, câștigat cu 41-21 de maramureșence. Buceschi a fost ulterior confirmat în funcție luni, după o discuție cu primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. HCM Baia Mare fusese învinsă în etapa a cincea de Corona Brașov, sub Tâmpa, cu scorul de 29-28 (13-15), eșec ce a provocat critici dure din partea lui Cherecheș.

CSM ORADEA DEBUTEAZĂ MÂINE ÎN PRELIMINARIILE LIGII CAMPIONILOR LA POLO

Campioana României la polo, CSM Oradea, va debuta în Grupa B din turul întâi al preliminariilor Ligii Campionilor, joi, cu formaţia muntenegreană Jadran Herceg Novi, care şi găzduieşte turneul. Din Grupa B mai fac parte echipele Montpellier Waterpolo (Franţa), Sintez Kazan (Rusia), cu care orădenii vor juca vineri, Mladost Zagreb, pe care CSM o va întâlni sâmbătă, şi Waspo 98 Hanovra, cu care campioana României va evolua duminică, în ultima zi a turneului. Primele cinci clasate se vor califica în turul 2 al Ligii Campionilor, iar echipa de pe locul 6 va continua în preliminariile Eurocup. În turul 2 al Ligii Campionilor sunt calificate direct Primorje EB Rijeka (Croaţia), ASC Duisburg (Germania), Szolnok (Ungaria), Pro Recco (Italia), Steaua Roşie Belgrad (Serbia) şi Yumze Istanbul (Turcia). Meciurile din turul 2 se vor juca între 17 și 19 octombrie, în sistem turneu, cu patru grupe a câte patru echipe, primele două clasate urmând să avanseze în turul 3. În această fază, partidele se vor juca în 29 octombrie şi 12 noiembrie, câştigătoarele urmând să se califice în grupe, care programează meciuri între 29 noiembrie şi 2 mai 2015. Turneul Final Six al Ligii Campionilor este programat între 28 și 30 mai, la Barcelona.

PRIMA VICTORIE PENTRU CORONA BRAȘOV ÎN LIGA MOL LA HOCHEI

ASC Corona Brașov a reușit prima sa victorie în actuala ediție a Ligii Mol la hochei pe gheață, luni, în deplasare, cu scorul de 5-4 (0-0, 3-1, 2-3), în fața formației Debreceni HK. Martin Saluga (2), Zsolt Molnar, Jaroslav Obsut și Arpad Mihaly au marcat golurile brașovenilor, care veneau după două eșecuri în prelungiri. În alt meci, UTE a învins pe HSC Miercurea Ciuc cu scorul de 4-1 (0-1, 2-0, 2-0). Ciucanii, aflați la al treilea eșec consecutiv, au deschis scorul prin Michal Satek, dar Ujpest a punctat de câte două ori în reprizele următoare. Pe primul loc în clasament se află Miskolci Jegesmedvék, cu 6 puncte din două jocuri, urmată de HC Nové Zámky 5p (2j), Dab.Docler 5p (2j), ASC Corona Brașov 5p (3j), UTE 4p (3j), Debreceni HK 3p (3j), Ferencvárosi TC 2p (2j) și HSC Miercurea Ciuc 0p (3j).

MOROŞANU SE PREGĂTEȘTE PENTRU SUPERKOMBAT OLANDA

Cătălin Moroşanu, luptătorul supranumit „Moartea din Carpaţi”, va evolua în main-eventul galei Superkombat World Grand Prix de la Almere în faţa favoritului local Brian Douwes, dar nu se teme de nimic. Consilierul judeţean de la Iaşi ameninţă că îl va stoarce ca pe o portocală pe cel poreclit „Bad Ass” datorită stilului său foarte agresiv. „Brian, te mănânc cu tot cu portocale! Nu mai rămâne nimic din tine! Te fac fresh ca să nu mai ai tupeul altă dată să te pui cu românii. Dacă tot comentau olandezii că nu ne vor în Schengen, atunci mergem noi peste ei. Îl demolez!”, a spus Moroşanu cu patru zile înaintea primei gale organizate vreodată de Superkombat pe tărâm olandez, patria kickboxului. Cu 38 de victorii, dintre care 23 prin KO, Moroşanu va avea de înfruntat un oponent la fel de experimentat, olandezul adunând 32 de succese (17 înainte de limită), printre victimele sale numărându-se Dzevad Poturak, Jahfarr Wilnis şi Ricardo van den Bos. El se poate lăuda și cu un meci egal cu Rico Verhoeven, actualul număr 1 mondial la categoria grea. Ieşeanul nu va fi singurul român de la Almere, oraşul lui Remy Bonjasky. Cristi Spetcu, antrenat de Ciprian Sora, se va duela cu un marocan mai înalt decât el cu 10 centimetri, Hamza Soesie. În total, luptători din 10 ţări sunt anunţaţi în programul Superkombat World Grand Prix Olanda, cel mai important eveniment din kickboxul olandez al ultimilor trei ani, puternic afectat din cauza problemelor legislative. Superkombat Olanda este al cincilea World Grand Prix din acest an și primul organizat în Olanda, patria kickboxului modern și țara care a dat lumii cel mai mare număr de campioni mondiali în K-1. Anterior, promotorul Eduard Irimia a organizat gale în Germania, Muntenegru, Austria, Brazilia, Bulgaria, Italia și Emiratele Arabe Unite. Evenimentul din 27 septembrie va avea loc la TopSportCentrum din Almere, un complex sportiv ultramodern, inaugurat în urmă cu câțiva ani. 4.500 de locuri are sala din Almere, preţul unui bilet fiind de 35 de euro.

ALONSO PĂRĂSEȘTE FERRARI?

Pilotul spaniol de Formula 1 Fernando Alonso ar putea pleca de la Ferrari la finalul acestui sezon, deși are contract cu scuderia italiană până la finalul anului 2016! Conform „Gazzetta dello Sport“, spaniolul a anunțat echipa italiană că intenționează să plece de la Ferrari la finalul anului. Alonso este sătul de criticile mass-mediei italiene, în condițiile în care - în acest sezon de F1 - a alergat mult mai bine decât coechipierul său, Kimi Raikkonen! Pentru moment, conducerea scuderiei italiene a negat orice despărțire de Alonso, susținând că spaniolul va fi pilot Ferrari și în 2015.

HALTEROFILII NORD-COREENI, “DOPAȚI” CU IUBIRE PENTRU LIDERUL KIM JONG-UN

Halterofilii din Coreea de Nord, care au stabilit mai multe recorduri mondiale la Jocurile Asiatice de la Incheon, au afirmat că forţa lor vine din “iubirea” pentru liderul regimului comunist, Kim Jong-Un. Un antrenament dur nu explică forma sportivilor nord-coreeni la competiţia din Coreea de Sud. Dorinţa de fier a liderului Kim Jong-Un şi doctrina sunt cele mai puternice “droguri”, au explicat aceşti sportivi, eroi în Coreea de Nord. „Atunci când te înarmezi cu spiritul şi ideologia din învăţămintele tovarăşului nostru Kim Jong-Un, poţi sparge o piatră cu un ou sau poţi bate un record mondial. Acesta este secretul meu”, a declarat Om Yun-Chol, sportiv în vârstă de 23 de ani. Campion olimpic en titre, Om Yun-Chol a depăşit, sâmbătă, recordul mondial la categoria -56 kg, ridicând 170 kg. Compatriotul său Kim Un-guk a stabilit trei recorduri mondiale şi a câştigat aurul la -62 kilograme. „M-am antrenat din greu, dar am putut realiza această performanţă doar datorită iubirii şi binecuvântării respectatului nostru tovarăş Kim Jong-Un”, a subliniat acesta. Kim Jong-Un a preluat conducerea Coreei de Nord de la tatăl său, Kim Jong-Il, mort în decembrie 2011, devenind astfel al treilea conducător al statului comunist fondat de bunicul său, Kim il-Sung.

MECI DE CRICKET PE VÂRFUL KILIMANJARO, LA 5.785 M ALTITUDINE

Două echipe de cricket, compuse din jucători veniți din toate colțurile lumii, au început o istovitoare ascensiune pe flancul vulcanului adormit al vârfului Kilimanjaro, cel mai înalt pisc montan de pe continentul african, pentru a disputa un meci la altitudinea de 5.785 metri și a stabili, astfel, un nou record mondial. Acest vis excentric îi aparține șefului expediției, britanicul David Harper, un consultant în imobiliare, care a dezvăluit că a decis să organizeze partida de pe Kilimanjaro după ce soția sa i-a spus că singurul mod în care va putea juca vreodată cricket de înalt nivel ar fi să joace pe vârful unui munte! „Kilimanjaro nu este câtuși de puțin locul în care mi-aș fi imaginat să joc, însă provocarea este enormă din cauza altitudinii, așa că petrecerea să înceapă”, a spus legenda cricketului englez Ashley Giles, căpitanul uneia dintre cele două echipe, compuse din jucători profesioniști și amatori. Sosirea jucătorilor, în principal englezi, dar și australieni, kenyeni, canadieni și sud-africani, este prevăzută pentru vineri în zori, după o ascensiune de o săptămână. Însă aceștia vor fi nevoiți apoi să instaleze o pistă de plastic pe cenușa vulcanului adormit, după care să joace un meci de mai multe ore, în aerul rarefiat și rece, înconjurați de enorme blocuri de gheață. Aerul la această altitudine conține de două ori mai puțin oxigen decât la nivelul mării, ceea ce impune un efort fizic dublu decât în mod normal. Echipele au adus cu ele butelii de oxigen, pentru cazurile de urgență. În frigul glacial, se pot produce vijelii de zăpadă, însă David Harper se consolează cu faptul că „măcar meciul nu va putea fi întrerupt de ploaie”. Arbitrii se vor asigura că partida se va disputa după toate regulile jocului, pentru a putea pretinde stabilirea unui nou record mondial. Expediția, compusă din 30 de jucători și arbitri, este asistată de o echipă logistică tanzaniană indispensabilă, de peste 100 de persoane, care ajută la transportarea echipamentului sportiv și a hranei până în vârf. Recordul actual este de 5.165 m și a fost înregistrat în 2009, în tabăra de bază de pe Everest, în Nepal, cu 600 m mai jos decât obiectivul pe care încearcă să-l atingă în această săptămână sportivii prezenți pe Kilimanjaro.