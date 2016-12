ROMÂNIA AR PUTEA GĂZDUI PATRU MECIURI LA EURO 2020

România, prin stadionul Arena Naţională (54.851 de locuri) din București, se află printre cele 19 ţări candidate pentru a organiza partide la turneul final al Campionatului European din 2020, care se va disputa în premieră în 13 oraşe de-a lungul Europei, având, conform speculaţiilor, peste 90 la sută şanse de izbândă. În cazul în care va fi aleasă printre cele 13 ţări, România va organiza în premieră meciuri la un turneu final al Campionatului European de fotbal. Comitetul Executiv al UEFA se va întruni, astăzi, la Geneva (Elveţia), anunţul oficial urmând să fie făcut în jurul orei 14.00. UEFA a publicat, la 10 septembrie, raportul de evaluare a celor 19 dosare de candidatură şi, potrivit acestuia, România mai are de rezolvat probleme de infrastructură. Raportul pentru România scoate în evidenţă slaba legătură dintre Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” şi oraşul Bucureşti. Un eventual succes al candidaturii României ar garanta disputarea a patru jocuri de la turneul final pe Arena Naţională: trei din faza grupelor plus un meci din optimi. Totodată, dacă echipa naţională va reuşi calificarea la EURO 2020, două dintre partidele tricolorilor din faza grupelor s-ar disputa la Bucureşti. Niciuna din cele 13 ţări alese prin vot de Comitetul Executiv al UEFA nu se va califica direct la EURO 2020. Toate reprezentativele din Europa vor fi împărţite în zece grupe de calificare, din care la turneul final vor merge ocupantele primelor două poziţii.

LICITAŢIE PENTRU DREPTURILE TV ALE UNOR PARTIDE DIN CUPA ROMÂNIEI

Compania Sport Evolution Group (SEG), partener al Federaţiei Române de Fotbal, organizează astăzi o licitaţie pentru atribuirea drepturilor TV ale unor partide din cadrul Cupei României, sezonul 2014-2015. Meciurile ale căror drepturi de transmisie în direct sunt scoase la licitaţie au fost împărţite în două pachete. Primul pachet este compus din patru meciuri: opţiunile 5 şi 6 atât din 16-imile de finală, cât şi din optimile de finală. Al doilea pachet este compus din 12 meciuri: opţiunile 7-16 din 16-imile de finală şi opţiunile 7 şi 8 din optimile de finală. Totodată, sunt scoase la licitaţie şi pachete cu drepturile radio, drepturile internet şi drepturile de telefonie mobilă ale meciurilor din Cupa României, începând cu faza 16-imilor de finală, precum şi pentru Supercupa României. Partidele din 16-imile de finală ale Cupei României-Timişoreana la fotbal se vor disputa la mijlocul săptămânii viitoare, la 23, 24 și 25 septembrie.

FLORIN CERNAT A REVENIT LA OŢELUL GALAŢI

Mijlocaşul Florin Cernat a semnat, ieri, un contract cu Oţelul Galați, echipă la care s-a format şi de la care a plecat în urmă cu 16 ani, informează site-ul oficial al grupării gălăţene. Fotbalistul a semnat un contract pe un sezon, cu posibilitatea prelungirii acestuia în cazul în care echipa se va salva de la retrogradare. „Oţelul reprezintă pentru mine a doua casă. Am venit cu sufletul. Vreau să ajut echipa să iasă din situaţia în care se află. Vin după o vacanţă prelungită şi cred că abia peste două-trei săptămâni voi putea intra pe teren”, a declarat Florin Cernat, care ar putea juca primul meci împotriva Stelei, în etapa a 10-a a Ligii 1. În vârstă de 34 de ani, Florin Cernat a mai evoluat în carieră la formațiile Dinamo Bucureşti, Dyamo Kiev, Hajduk Split, Kardemir Karabukspor şi Rizespor. Florin Cernat are 14 prezenţe în naţionala României, pentru care a marcat de două ori.

CURTEAN VA JUCA LA GAZ METAN MEDIAŞ

Mijlocaşul Alexandru Paul Curtean a semnat un contract până la sfarşitul actualului sezon cu Gaz Metan Mediaş, a anunţat, ieri, Liga Profesionistă de Fotbal. În vârstă de 27 de ani, Curtean a debutat în prima ligă la formaţia din Mediaş, în 27 iulie 2008, într-un meci cu Oţelul Galaţi. El şi-a reziliat contractul cu gruparea bulgară Botev Plovdiv şi a revenit la formaţia pentru care a înscris în sezonul 2008-2009 şapte goluri în 17 partide. Mijlocaşul a mai evoluat la Politehnica Timişoara şi Dinamo București.

CHIPCIU, SANCŢIONAT CU AVERTISMENT ŞI 9.000 DE LEI PENALITATE SPORTIVĂ

Jucătorul echipei Steaua București, Alexandru Chipciu, a fost sancţionat cu avertisment şi 9.000 de lei penalitate sportivă de către Comisia de Disciplină a FRF ca urmare a declaraţiilor făcute la adresa arbitrului Lucian Rusandu, după eliminarea sa din partida cu Ceahlăul Piatra Neamţ. În min. 90+3 al meciului respectiv, încheiat cu scorul de 0-1, Chipciu a fost eliminat de arbitrul jocului, primind al doilea cartonaş galben pentru simulare. După meci, Chipciu a lăsat să se înţeleagă faptul că Rusandu a greşit intenţionat în favoarea formaţiei Ceahlăul. „Trebuia să primesc penalty când mi-a dat roşu, dar nu vreau să comentez arbitrajul. Ştiu în ce direcţie este arbitrul, pentru că îl cunosc de când eram la Braşov. Îl cunosc foarte, foarte bine, repet. Dar mă opresc aici”, a afirmat Chipciu la finalul acelei partide. Pentru această declaraţie, Comisia Centrală a Arbitrilor a făcut plângere la Comisia de Disciplină a FRF.

CFR CLUJ ARE DATORII CĂTRE JUCĂTORII DJOKOVIC ŞI GANEA

Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF a obligat clubul CFR Cluj la plata a 80.800 de euro către jucătorii Damjan Djokovic şi Liviu Ganea, reprezentând restanţe salariale. Cea mai mare parte din această sumă, 70.000 de euro, gruparea ardeleană trebuie să i-o achite croatului Djokovic, cel care a evoluat la CFR Cluj sub formă de împrumut în sezonul trecut. Către Liviu Ganea, CFR Cluj este obligată să vireze suma de 10.800 de euro. De asemenea, clubul clujean a fost obligat şi la plata sumei de 455 lei pentru fiecare jucător, reprezentând cheltuieli de judecată. De asemenea, CNSL a obligat clubul Pandurii Tg. Jiu la plata sumei de 200.207 lei, inclusiv TVA, către gruparea Gaz Metan Mediaş, în baza acordului de transfer al jucătorului Eric de Oliveira.

MIRCEA LUCESCU, BUCUROS DUPĂ EGALUL DE PE „SAN MAMES”

Mircea Lucescu s-a declarat bucuros de rezultatul de egalitate, scor 0-0, înregistrat de echipa sa, Şahtior Doneţk, miercuri seară, în partida cu Athletic Bilbao, din prima etapă a Grupei H a Ligii Campionilor. „Cred că rezultatul corespunde cu ce s-a întâmplat pe teren. Cele două echipe au stiluri diferite: noi ne bazăm pe un bun control al balonului, în timp ce adversarii preferă să atace. Da, sunt bucuros de rezultat, mai ales dacă ţinem cont de campionatul în care evoluăm şi de condiţiile în care trăim şi ne antrenăm. Ne-am confruntat cu o susţinere incredibilă din partea gazdelor de pe „San Mames“. Înaintea acestui meci, spuneam că nu ştiu nivelul la care ne aflăm, acum pot spune că suntem la un nivel bun, chiar dacă nu am marcat astăzi”, a afirmat Mircea Lucescu, potrivit site-ului oficial al clubului său.

XAVI HERNANDEZ L-A EGALAT PE RAUL GONZALEZ

Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, titular în partida cu APOEL Nicosia, l-a egalat pe fostul atacant al formaţiei Real Madrid, Raul Gonzalez, la numărul de meciuri jucate în grupele Ligii Campionilor, cei doi aflându-se pe prima poziţie cu 142 de prezenţe, informează site-ul UEFA. Xavi a câştigat de trei Liga Campionilor cu FC Barcelona. Clasamentul prezenţelor în grupele Ligii Campionilor este următorul: 1-2. Raul Gonzalez și Xavi Hernandez 142 de meciuri, 3-4. Ryan Giggs și Iker Casillas 141 de meciuri, 5. Clarence Seedorf 125 de meciuri. Clasamentul prezenţelor în Liga Campionilor, inclusiv meciurile din preliminarii, este următorul: 1. Ryan Giggs 151 de meciuri, 2. Xavi Hernandez 148 de meciuri, 3. Raul Gonzalez 144 de meciuri, 4. Iker Casillas 143 de meciuri, 5. Paolo Maldini 140 de meciuri.

PESTE 80 DE PERSOANE REŢINUTE ÎN OLANDA, CU OCAZIA MECIULUI AJAX - PSG

Peste 80 de persoane, majoritatea huligani francezi, au fost reţinute, miercuri, în Olanda, cu ocazia meciului dintre Ajax şi PSG, din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Dintre acestea, 27 au fost reţinute la Amsterdam, în timp ce 56 de huligani francezi au fost reţinuţi la Utrecht. „La Amsterdam, am arestat fani din ambele tabere, pentru tulburarea liniştii publice”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliţiei. La Utrecht, 56 de membri ai galeriei de la peluza „Boulogne” a stadionului „Parc des Princes” au fost arestaţi cu puţin timp înainte de a participa la o bătaie cu un grup de suporteri ultras locali, a precizat un reprezentant al Poliţiei franceze. „Am intervenit chiar înainte să înceapă o luptă între aceşti pseudosuporteri şi alţi huligani legaţi de clubul olandez FC Utrecht”, a spus acesta. Poliţia olandeză, cea franceză, dar şi cea belgiană au colaborat cu ocazia acestui meci, considerat ca fiind de risc ridicat, pentru a evita eventualele înfruntări între grupurile de huligani. Controalele la punctele de acces rutier, feroviar şi aerian în Amsterdam au fost înăsprite. Echipa franceză Paris Saint-Germain a terminat la egalitate, miercuri, în deplasare, scor 1-1 (1-0), cu formaţia olandeză Ajax Amsterdam, în prima etapă a Grupei F a Ligii Campionilor. Oaspeţii au deschis scorul prin Cavani, în min. 14, gazdele reuşind egalarea prin Schone, în min. 74.

INCIDENTE LA MECIUL AS ROMA - CSKA MOSCOVA

Cel puţin doi suporteri ai echipei CSKA Moscova au fost spitalizaţi în capitala Italiei, în urma incidentelor violente care au avut loc în tribune, miercuri, înainte şi după meciul cu AS Roma, din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Potrivit ediţiei online a cotidianului „Gazzetta dello Sport“, unul dintre răniţi a primit o lovitură de cuţit în stomac, dar viaţa lui nu este în pericol. Celălalt a fost lovit la cap cu o sticlă. Poliţia a intervenit în sectoarele ocupate de fanii ruşi pentru a-i calma pe cei mai violenţi dintre aceştia. Spre finalul partidei, câştigată de AS Roma cu scorul de 5-1 (Iturbe 6, Gervinho 10, 31, Maicon 20, Ignashevich 50-autogol / Musa 82), suporterii echipei din Moscova au început să arunce cu fumigene înspre tribuna vecină, ocupată de susţinătorii formaţiei italiene, care le-au retrimis către ruşi. Forţele speciale au intervenit pentru a restabili ordinea, folosind bastoanele din dotare. Antrenorul echipei AS Roma, Rudy Garcia, a declarat, la Canale 5, că „un meci de fotbal nu ar trebui să se termine cu bătaie”. „Trebuie să luăm măsuri pentru a-i elimina pe cei care produc astfel de probleme”, a adăugat Rudy Garcia.

MANDZUKIC A FOST OPERAT

Mario Mandzukic, atacantul croat al echipei Atletico Madrid, a fost operat, ieri, de un chirurg maxilo-facial, după ce şi-a spart nasul în partida cu Olympiacos Pireu, scor 2-3, din prima etapă a Grupei A a Ligii Campionilor, a anunţat clubul spaniol. Mandzukic a fost lovit cu cotul în nas de fundaşul elveţian Pajtim Kasami, în min. 3 al meciului, dar a continuat să joace şi a reuşit să înscrie un gol. Conform cotidianului „As“, internaţionalul croat va fi indisponibil două săptămâni, iar apoi va purta o mască de protecţie.

OFICIALII FIFA, OBLIGAȚI SĂ RETURNEZE CEASURILE DE 25.000 DOLARI PRIMITE CADOU LA CM 2014

Mai mulți membri ai Comitetului Executiv al FIFA se numără printre cei 50 de oficiali din lumea fotbalului cărora li s-a cerut să returneze ceasurile în valoare de 25.000 dolari fiecare, pe care le-au primit drept cadou din partea Confederației Braziliene de Fotbal (CBF), în timpul Campionatului Mondial din 2014. Comisia de etică a FIFA a precizat, într-un comunicat, că respectivele cadouri contravin codului de etică al organizației și nu ar fi trebuit acceptate. Forul internațional a adăugat că nu va deschide nicio procedură împotriva oficialilor care returnează ceasurile până în data de 24 octombrie. „CBF nu ar fi trebuit să ofere ceasurile, iar cei care au primit pungile cu cadouri ar fi trebuit să le verifice imediat și, atunci când au descoperit ceasurile, să le returneze sau să raporteze această situație”, a precizat Comisia de etică într-un comunicat. Aceasta a precizat că CBF a distribuit 65 de pungi cu cadouri, fiecare conținând câte un ceas Parmigiani, unui grup din care au făcut parte membri ai Comitetului Executiv al FIFA, reprezentanți ai celor 32 de selecționate participante la turneul final și reprezentanți ai federațiilor naționale din America de Sud.

VARANE CONTINUĂ LA REAL MADRID PÂNĂ ÎN 2020

Fundaşul francez Raphael Varane şi-a prelungit contractul cu echipa Real Madrid pentru încă trei sezoane, actuala înţelegere urmând să expire la 30 iunie 2020, a anunţat, ieri, „L'Equipe“. Varane, care a câştigat Liga Campionilor cu Real Madrid în această vară, şi-a pierdut locul de titular în centrul defensivei madrilene, antrenorul Carlo Ancelotti preferându-i în acest sezon pe Sergio Ramos şi Pepe. În vârstă de 21 de ani, Varane a fost achiziţionat de Real Madrid în 2011, de la RC Lens.

SERGI ROBERTO RĂMÂNE LA FC BARCELONA PÂNĂ ÎN 2019

Mijlocaşul Sergi Roberto şi-a prelungit contractul cu echipa FC Barcelona pentru încă patru sezoane, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2019. Clauza de reziliere a contractului lui Roberto (22 de ani) este de 30 de milioane de euro, dar poate urca până la 40 de milioane de euro. Sergi Roberto, internaţional spaniol de tineret, a debutat la prima echipă a Barcelonei în sezonul 2010-2011, iar în ediţia trecută de campionat a jucat în 27 de partide.

STARTUL LIGII A DOUA DIN GRECIA, AMÂNAT DIN CAUZA PROBLEMELOR FINANCIARE

Startul ligii a doua din Grecia, programat la 27 septembrie, a fost amânat din cauza dificultăţilor economice şi financiare prin care trec ţara şi cluburile, a anunţat Liga Elenă de Fotbal, care a solicitat o întrevedere cu premierul Antonis Samaris, cu lideri politici şi cu Federaţia Greacă de Fotbal pentru a găsi soluţii. Conform presei locale, principalul sponsor al cluburilor din liga a doua, Organizaţia de pronosticuri fotbalistice (OPAP), a redus cu 30 la sută subvenţiile faţă de sezonul trecut.

ANTRENORUL PAUL LAMBERT ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU ASTON VILLA

Antrenorul Paul Lambert şi-a prelungit contractul cu echipa Aston Villa pentru încă trei sezoane, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2018. „Sunt hotărât să continui să construiesc o echipă puternică la Aston Villa”, a declarat Paul Lambert, în vârstă de 45 de ani, care se află în funcţie din 2012. Aston Villa a încheiat ultimele două sezoane pe locul 15 în Premier League, iar în actuala ediţie ocupă poziţia a doua după patru etape.

SOLSKJAER A RENUNŢAT LA FUNCŢIA DE ANTRENOR AL ECHIPEI CARDIFF CITY

Fostul internaţional norvegian Ole-Gunnar Solskjaer a decis să renunţe la funcţia de antrenor principal al echipei Cardiff City, la nouă luni după ce a preluat conducerea tehnică a formaţiei de ligă secundă engleză. „Îi mulţumesc proprietarului Vincent Tan pentru că mi-a oferit oportunitatea de a antrena. Îl respect mult şi îi urez numai bine. Punctele noastre de vedere diferite cu privire la conducerea clubului m-au determinat să renunţ”, a declarat Solskjaer. Norvegianul se afla la conducerea formaţiei Cardiff City din luna ianuarie şi, cu el ca antrenor, echipa a retrogradat în liga a doua engleză. În acest sezon, Cardiff City se află pe locul 17 în Championship.

FOSTUL INTERNAŢIONAL UCRAINEAN ANDREI GUSIN A DECEDAT ÎN URMA UNUI ACCIDENT DE MOTOCICLETĂ

Fostul internaţional ucrainean Andrei Gusin a decedat, miercuri, la vârsta de 41 de ani, în urma unui accident de motocicletă, a anunţat site-ul oficial al UEFA. Gusin a pierdut controlul motocicletei într-o curbă pe motodromul „Şaika” din Kiev. Fostul mijlocaş de la Dynamo Kiev, care era căsătorit şi avea trei băieţi, a murit pe loc. Andrei Gusin a câştigat şapte titluri de campion şi patru Cupe ale Ucrainei cu Dynamo Kiev, alături de care a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor în 1999. El a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Karpatîi Lvov, Krîlia Sovetov Samara şi Saturn Moskovskaia Oblast. Gusin a marcat şase goluri în cele 71 de meciuri jucate pentru naţionala Ucrainei.

FOTBALIST SUSPENDAT DOI ANI PENTRU CĂ S-A FOLOSIT DE DUBLĂ IDENTITATE

Etekiama Agiti Tady, un jucător originar din Republica Democratică Congo, a fost suspendat doi ani după ce a evoluat pentru Rwanda sub un alt nume, a anunţat Confederaţia Africană de Fotbal (CAF). Atacantul echipei AS Vita Club din Kinshasa a evoluat pentru Rwanda sub numele Dady Simeon Birori. Suspendarea lui este imediată, astfel că jucătorul nu va putea participa cu clubul său la semifinalele Ligii Campionilor Africii, în care va întâlni, la finalul acestei săptămâni, pe teren propriu, formaţia tunisiană CS Sfaxien. Rwanda a fost descalifcată din preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni - 2015, la 15 august, după ce oficiali din Republica Congo (Congo- Brazzaville) au depus o plângere la CAF, referitoare la identitatea fotbalistului Tady, în urma meciului direct pe care l-au pierdut.