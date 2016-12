VICTORIE PENTRU MINAUR

Într-un meci din etapa a 3-a a Ligii Naționale de handbal masculin, disputat ieri, HCM Minaur Baia Mare a dispus pe teren propriu, scor 26-22, de Politehnica Timișoara. Ultimul meci al acestei etape, dintre Potaissa Turda și HCM Constanța, va avea loc la 1 octombrie. Clasamentul Ligii Naționale de handbal masculin se prezintă astfel: 1. Știința Bacău 7p, 2. HC Odorhei 6p (60-42), 3. CSM București 6p (65-55), 4. Minaur Baia Mare 6p (72-68), 5. Steaua 4p (83-78), 6. HC Vaslui 4p (77-79), 7. Dinamo 4p (81-86), 8. HCM Constanța 3p (56-55), 9. Dunărea Călărași 3p (82-83), 10. Poli Timișoara 3p (71-76), 11. Potaissa Turda 3p (56-63), 12. Suceava 0p (49-54), 13. Pandurii Tg. Jiu 0p (69-86).

CSM BUCUREȘTI POATE PIERDE LA “MASA VERDE“ MECIUL CU SCM CRAIOVA

În ultima partidă din etapa a 4-a a Ligii Naționale de handbal feminin, CSM București a învins pe teren propriu, scor 28-16, pe SCM Craiova. În ciuda acestui rezultat, bucureștencele ar putea pierde la “masa verde“, pentru că antrenorii gazdelor nu au avut ecusoanele și nu au putut sta pe banca tehnică. Până la luarea unei decizii oficiale, clasamentul după disputarea acestei partide se prezintă astfel: Clasament: 1. CSM București 12p (133-78), 2. Corona Brașov 12p (119-76), 3. HCM Baia Mare 12p (130-92), 4. Dunărea Brăila 12p (131-104), 4., 5. HCM Roman 7p (100-99), 6. SCM Craiova 6p (67-68), 7. HC Zalău 6p (97-108), 8. HCM Rm. Vâlcea 4p (93-94), 9. CSU Neptun 3p (99-110), 10. Unirea Slobozia 3p (92-113), 11. Cetate Deva 3p (104-126), 12. U. Cluj 2p (111-133), 13. CSM Ploiești 0p (84-109), 14. Tg. Mureș 0p (88-126).

ALIN ALEXUC-CIURARIU A RATAT BRONZUL LA CM DE LUPTE

Alin Alexuc-Ciurariu a fost învins de turcul Cenk Ildem în finala pentru medalia de bronz a categoriei 98 kg, la Campionatele Mondiale de lupte greco-romane de la Taşkent (Uzbekistan). Alexuc-Ciurariu a fost învins cu 1-0 de Ildem. Medalia de aur i-a revenit armeanului Artur Sleksanian, care s-a impus în faţa germanului Adrian Hassler cu 8-0. Alin Alexuc-Ciurariu a încheiat proba pe locul 5. Sportivul român trecuse în calificări de austriacul Daniel Gastl, după care, în optimi de finală, a pierdut în faţa germanului Adrian Hassler. În recalificări, Alexuc-Ciurariu l-a învins pe bulgarul Miloslav Iuriev Metodiev.

HSC MIERCUREA CIUC A CÂȘTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI

HSC Miercurea Ciuc a câștigat Cupa României la hochei pe gheață, duminică, pe Patinoarul „Dunărea“ din Galați, după ce a învins-o în finală pe ASC Corona 2010 Brașov, deținătoarea trofeului, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0), după prelungiri. Brașovenii au deschis scorul prin Arpad Mihaly (26:11), dar ciucanii au egalat la scurt timp, prin Ede Mihaly (28:51). Golul victoriei a fost marcat pentru Sport Club de același Ede Mihaly, spre finele timpului suplimentar. Sport Club Miercurea Ciuc va trebui să își apere trofeul în luna decembrie, când, la Gheorghieni, este programată ediția 2014-2015 a acestei competiții.

BELLU ȘI BITANG S-AU RETRAS DE LA LOTUL OLIMPIC DE GIMNASTICĂ

Mariana Bitang a anunțat ieri că ea şi Octavian Bellu nu mai sunt antrenori coordonatori ai lotului olimpic feminin de gimnastică, astfel că nu vor însoţi delegaţia României la Campionatele Mondiale de la Nanning (China), competiţie care va începe în 3 octombrie. „După Campionatele Europene, după luna iunie, calitatea noastră de antrenori coordonatori a încetat. Este o decizie definitivă. Încercăm să mai ajutăm cum putem, am făcut cât am putut”, a declarat Bitang. Cei doi vor continua însă implicarea în parteneriatul public-privat dintre OMV Petrom şi gimnastica feminină, conform contractului care a fost semnat în primăvara acestui an, suma donată de sponsor fiind de 2,5 milioane de euro pentru dezvoltare şi selecţie la nivelul copiilor, în intervalul 2014-2016. Printre prevederile acestui proiect se numără şi selecţionarea a circa 150 de copii din toată ţara, cu vârste între 5 şi 9 ani, care vor intra în pregătire în şase centre regionale: Bucureşti (cluburile Steaua şi Dinamo), Deva, Oneşti, Timişoara şi Constanţa. Pe 30 mai, antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică, Octavian Bellu, şi antrenoarea Mariana Bitang şi-au depus demisiile din Comitetul Olimpic şi Sportiv Român prin e-mail.

ROMÂNIA VA FI REPREZENTATĂ DE 20 DE SPORTIVI LA CE DE JUDO PENTRU JUNIORI

Delegaţia României care va participa la Campionatele Europene de judo pentru juniori, ce vor fi găzduite de Sala Polivalentă din Bucureşti, este compusă din 20 de sportivi, obiectivul fiind câştigarea a cel puţin două medalii, dintre care una de aur. Lotul feminin este format din Camelia Ioniţă (categoria 44 kilograme), Alexandra Pop şi Denisa Ungureanu (48 kg), Larisa Florian şi Oana Nicolaescu (ambele la 52 kg), Ştefania Dobre şi Andreea Florian (ambele la 57 kg), Mădălina Pantea (70 kg), Andreea Panea şi Alexandra Mazilu (ambele la + 78 kg). La masculin, România va fi reprezentată de Eduard Selea (55 kg), Adrian Stoica (60 kg), Marcel Cercea (66 kg), Elemer Szocs şi Alexandru Raicu (73 kg), Zoltan Farkaş (81 kg), Ionuţ Vasian şi Botond Koncz (ambii la 90 kg), Luca Kunszabo (100 kg) şi Mircea Croitoru (+100 kg). Vineri şi sâmbătă sunt programate meciurile preliminare şi finalele la individual, iar duminică se vor desfăşura concursurile pe echipe. La competiţie sunt aşteptaţi peste 600 de sportivi din 45 de ţări.

NAȚIONALA DE RUGBY, LOCUL 10 ÎN SEVENS GRAND PRIX SERIES

Echipa naţională de rugby în 7 a României s-a clasat pe locul 10 în a treia etapă a circuitului Sevens Grand Prix Series, desfăşurată la sfârşitul săptămânii trecute, la Manchester. România a înregistrat următoarele rezultate: 12-42 cu Anglia, 0-31 cu Rusia și 7-38 cu Belgia, toate în Grupa A, 17-10 cu Georgia în semifinala turneului locurilor 9-12 și 7-26 cu Portugalia în finala pentru locurile 9-10. Etapa de la Manchester a fost câştigată de Anglia, care a învins în finală Franţa, cu scorul de 28-21. Ultima etapă din acest an a Sevens Grand Prix Series va avea loc la Bucureşti, în perioada 20-21 septembrie, pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf“.

SIMONA HALEP RĂMÂNE PE LOCUL 2 WTA

Tenismena constănțeană Simona Halep se menţine pe locul 2, cu 6.160 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri. Următoarea jucătoare din România în această ierarhie este Irina-Camelia Begu, care a urcat o poziție, pe 53, cu 966p. Monica Niculescu se menţine pe poziţia 60, cu 900p, Sorana Cîrstea a coborât un loc, pe 84, cu 674p, iar Alexandra Dulgheru a alunecat un loc, pe 99, cu 576p. În Top 200 se mai află Cristina-Andreea Mitu, în coborâre cu patru poziții, pe 165, cu 331p, şi Alexandra Cadanţu, de asemenea în coborâre, 29 de poziții, pe 199, cu 274p. La dublu, cea mai bine clasată sportivă din România este Niculescu, care se menţine pe locul 39, cu 1.940p. În Top 100 se mai află Begu, care a urcat două poziții, pe 74, cu 1.129 de puncte, şi Raluca-Ioana Olaru, în coborâre cu un loc, pe 78, cu 1.078p. Primele trei jucătoare din clasamentul WTA de simplu sunt următoarele: 1. Serena Williams (SUA) 9.430p; 2. Simona Halep (România) 6.160p; 3. Petra Kvitova (Cehia) 5.926p.

HORIA TECĂU, PE LOCUL 17 ATP LA DUBLU

Tenismanul constănțean Horia Tecău a rămas pe locul 17, cu 3.490 de puncte, în clasamentul ATP de dublu, conform ierarhiei ce a fost dată publicităţii ieri. Și Florin Mergea se menține pe poziţia 29 la dublu, cu 2.480p. La simplu, Adrian Ungur a urcat două poziţii şi se află pe locul 132, cu 439p, Victor Hănescu a urcat patru locuri, până pe 139, cu 405p, iar Marius Copil a rămas pe poziţia 174, cu 296p. Primii trei jucători din clasamentul ATP de simplu sunt următorii: 1. Novak Djokovici (Serbia) 12.150p; 2. Rafael Nadal (Spania) 8.665p; 3. Roger Federer (Elveţia) 8.170p.

MONICA NICULESCU, ÎN SFERTURI DE DUBLU LA GUANGZHOU

Perechea formată din Monica Niculescu și Elitsa Kostova (Bulgaria) s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Guangzhou, dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Cele două au învins în primul tur, cu scorul de 6-3, 7-6 (7), într-o oră şi 36 de minute, cuplul chinez Shilin Xu și Zhaoxuan Yang. În runda următoare, Niculescu şi Kostova vor întâlni perechea Andreja Klepac (Slovenia) și Maria-Teresa Torro-Flor (Spania), cap de serie nr. 2. Pentru prezența în turul secund, cele două vor primi 2.623 de dolari și 60 de puncte WTA.

IRINA BEGU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA SEUL

Tenismena Irina-Camelia Begu, locul 53 WTA, a ratat, ieri, calificarea în turul doi al turneului de la Seul, dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Românca a fost învinsă în primul tur, cu scorul de 6-2, 3-6, 7-5, de sportiva sud-africană Chanelle Scheepers, numărul 83 mondial, după două ore de joc. Pentru prezența pe tabloul principal, Begu va primi 2.774 de dolari și un punct WTA. Tot ieri, Ana Bogdan a abandonat în ultimul tur al calificărilor, în faţa sportivei ruse Elizaveta Kulihkova. În momentul abandonului, Kulihkova conducea cu 2-0 în setul doi, după ce câştigase primul set cu 6-3. În proba de dublu de la Seul, perechea formată din Elena Bogdan și Hiroko Kuwata (Japonia) s-a calificat în sferturile de finală după ce a trecut în primul tur, cu scorul de 6-1, 6-2, în 46 de minute, de cuplul sud-coreean Hye-Min Lee și Se-Jin Lee. În primul tur al probei de dublu de la Seul mai participă Ana Bogdan, care face pereche cu germanca Anna-Lena Friedsam, şi Irina-Camelia Begu împreună cu sportiva spaniolă Lara Arruabarrena.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET

SUA a câștigat titlul suprem la cea de-a 17-a ediție a Campionatului Mondial de baschet masculin, care s-a încheiat duminică seara, în Spania: SUA - Serbia 129-92. Americanii au prins o zi de excepție în meciul final, având 50% la aruncările de 3p, aceasta fiind explicația pentru diferența mare de scor. SUA a cucerit astfel al 5-lea titlu mondial, egalând performanța Serbiei (care este și continuatoarea fostei Iugoslavii ca palmares). Americanul Kyrie Irving a fost numit MVP-ul turneului final, iar 5-ul ideal al competiției arată astfel: Kyrie Irving, Kenneth Faried (SUA), Milos Teodosic (Serbia), Nicolas Batum (Franța) și Pau Gasol (Spania).

MIRJANA LUCICI-BARONI A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA QUEBEC

Tenismena croată Mirjana Lucici-Baroni a învins-o duminică, scor 6-4, 6-3, pe americanca Venus Williams, principala favorită, în finala turneului de la Quebec şi a obţinut primul său titlu WTA după 16 ani. Lucici-Baroni, locul 80 WTA, s-a impus în faţa jucătoarei Venus Williams (19 WTA) într-o oră şi 23 de minute. Croata nu mai câştigase un titlu din 1998, când s-a impus în ţara sa, la Bol. Ea mai are în palmares titlul la Bol în 1997. Lucici-Baroni a jucat în 1999 în semifinalele turneului de la Wimbledon. În perioada 2004-2009 ea a avut doar câteva prezenţe în meciuri oficiale, din cauza unor probleme de familie. Sportiva croată a trecut în acest an, în turul trei la US Open, de românca Simona Halep. Lucici-Baroni a depăşit recordul japonezei Kimiko Date-Krumm, care a înregistrat un interval de 13 ani şi o lună între două titluri WTA.

SERBIA SE MENŢINE ÎN GRUPA MONDIALĂ A CUPEI DAVIS

Serbia se menţine în Grupa Mondială a Cupei Davis, ca urmare a victoriei pe care a înregistrat-o Filip Krajinovici în faţa lui Yuki Bhambri, în ultimul meci al întâlnirii de la Bangalore, cu India. Krajinovici l-a învins pe Bhambri cu scorul de 6-3, 6-4, 6-4. Meciul a început duminică, dar a fost întrerupt la scorul de 6-3, 4-4 din cauza ploii, astfel că a continuat luni. Vineri, Dusan Lajovici s-a impus în faţa lui Yuki Bhambri, scor 6-3, 6-2, 7-5, iar Filip Krajinovici l-a învins pe Somdev Devvarman, scor 6-1, 4-6, 6-3, 6-2. Sâmbătă, perechea Ilija Bozoljac și Nenad Zimonjici a fost învinsă de cuplul Rohan Bopanna și Leander Paes, scor 1-6, 6-7(4), 6-3, 6-3, 8-6. Duminică, Lajovici a pierdut în fața lui Devvarman, scor 1-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-2. Ca urmare a acestor rezultate, Serbia a câştigat întâlnirea cu India cu scorul general 3-2.

SPANIA A RETROGRADAT DIN GRUPA MONDIALĂ A CUPEI DAVIS

Spania, care a câştigat de cinci ori Cupa Davis din 2000 până în prezent, nu va evolua în Grupa Mondială în 2015, fiind învinsă de play-off de Brazilia, scor 3-1, în întâlnirea desfăşurată la Sao Paulo. Echipa spaniolă, fără Rafael Nadal şi David Ferrer, a pierdut orice şansă de a rămâne în Grupa Mondială după ce Roberto Bautista Agut a fost învins de Thomaz Bellucci duminică, scor 6-4, 3-6, 6-3, 6-2, în al treilea meci de simplu al întâlnirii. Vineri, Bautista Agut s-a impus în faţa brazilianului Rogerio Dutra Silva, scor 6-3, 6-1, 6-0, iar Pablo Andujar a fost învins de Thomaz Bellucci, scor 3-6, 6-7(6), 6-4, 7-5, 6-3. Sâmbătă, perechea Marc Lopez și David Marrero a fost învinsă de cuplul Marcelo Melo și Bruno Soares, scor 6-3, 7-5, 7-5. Spania a câştigat Cupa Davis în 2000, 2004, 2008, 2009 şi 2011. La sfârşitul săptămânii trecute s-au mai înregistrat următoarele rezultate în barajul pentru Grupa Mondială: Australia - Uzbekistan 5-0, India - Serbia 2-3, Olanda - Croaţia 2-3, Ucraina - Belgia 2-3, Israel - Argentina 2-3, Canada - Columbia 3-2, Brazilia - Spania 3-1, SUA - Slovacia 5-0.

CONTADOR A CÂŞTIGAT PENTRU A TREIA OARĂ ÎN CARIERĂ TURUL SPANIEI

Ciclistul spaniol al echipei Tinkoff-Saxo, Alberto Contador, a câştigat pentru a treia oară în carieră Turul Spaniei, cursă în care s-a mai impus în 2008 şi 2012. Contador, în vârstă de 31 de ani, i-a devansat în clasamentul general pe britanicul Chris Froome (Sky) şi pe spaniolul Alejandro Valverde (Movistar). Alberto Contador s-a hotărât în ultimul moment să participe în Vuelta, după ce a suferit o fisură de tibie în Turul Franţei. Spaniolul, supranumit „Pistolero”, a mai câştigat în cariera sa de două ori Turul Franţei (2007, 2009) şi Turul Italiei (2008). El a mai câştigat Turul Franţei în 2010 şi Turul Italiei în 2011, dar aceste succese i-au fost anulate după ce a fost depistat pozitiv cu clenbuterol.

EUROPA A CÂȘTIGAT CUPA CONTINENTALĂ IAAF LA ATLETISM

Reprezentanții Europei au câștigat Cupa Continentală la atletism, competiție desfășurată sub egida federației internaționale (IAAF) și ajunsă la cea de-a doua ediție, încheiată duminică la Marrakech, în Maroc. Atleții de pe bătrânul continent, conduși de căpitanul lor, francezul Renaud Lavillenie, recordmanul mondial la săritura cu prăjina, au dominat întrecerile de la un capăt la altul, reușind să se impună în final, cu un total de 447,5 puncte, în fața reprezentanților Americii 390p, Africii 339p și Asiei-Pacific 257,5p. Premiile totale puse în joc la actuala ediție a Cupei Continentale de atletism s-au ridicat la 2,9 milioane dolari, IAAF premiindu-i pe primii opt sportivi clasați la fiecare probă individuală. Astfel, ocupanții locului 1 au primit câte un cec în valoare de 30.000 dolari, în timp ce următorii doi clasați au fost recompensați cu 15.000, respectiv 10.000 dolari.

FOSTUL HOCHEIST MIROSLAV HLINKA S-A SINUCIS

Fostul component al naţionalelor de hochei pe gheaţă ale Slovaciei şi Cehiei, Miroslav Hlinka (42 de ani), s-a sinucis duminică, la Banska Bystrica. Potrivit jurnalului ceh „Sport“, Hlinka s-a spânzurat în hotelul în care era cazat. Hlinka a câştigat titlul mondial cu Slovacia în 2002 şi în ultima perioadă a fost antrenor secund al echipei din Banska Bystrica. De-a lungul carierei sportive, Miroslav Hlinka a jucat nouă meciuri pentru naţionala Cehiei şi 82 pentru Slovacia, pentru care a şi înscris 14 goluri. La nivel de echipă de club, Hlinka a evoluat pentru Sparta Praga, Slovan Bratislava, Jokerit Helsinki, MODO şi Dinamo Moscova.

MAYWEATHER SUSŢINE CĂ MAIDANA I-A MUŞCAT DEGETELE MÂINII STÂNGI

Pugilistul american Floyd Mayweather, care şi-a păstrat sâmbătă, la Las Vegas, centurile WBA şi WBC, după lupta cu argentinianul Marcos Maidana, susţine că a fost muşcat de degetele mânii stângi de adversarul său, în repriza a opta a întâlnirii. „Nu ştiu ce repriză era, dar mi-a muşcat degetele, aşa că mâna mi-a amorţit. După repriza a opta, am avut mâna amorţită şi nu am putut să-mi mai folosesc mâna stângă”, a spus Mayweather. În replică, Maidana a negat acuzaţiile. „Poate crede că sunt câine, dar nu l-am muşcat. În timpul luptei, mi-a frecat ochii cu mănuşile lui. Poate a avut mănuşile în gura mea, dar asta nu înseamnă că l-am muşcat”, a afirmat Maidana.

Pugilistul american Floyd Mayweather şi-a păstrat titlurile WBA şi WBC la categoria semimijlocie, în urma victoriei la puncte, înregistrată sâmbătă, la Las Vegas, în faţa argentinianului Marcos Maidana. Decizia arbitrilor a fost unanimă, 115-112, 116-111, 116-111, astfel că Mayweather, cel mai bine plătit sportiv din lume, şi-a trecut în palmares, la 37 de ani, cea de-a 47-a victorie (26 înainte de limită, nicio înfrângere). Cu excepţia reprizei a patra, americanul a dominat întâlnirea, oferindu-i o lecţie de realism şi precizie lui Maidana, care nu l-a pus niciodată în pericol. Cei doi s-au mai întâlnit în luna mai, când Mayweather s-a impus după o luptă mult mai echilibrată. În urma acestui meci, Floyd Mayweather a primit o bursă de 32 de milioane de dolari (24,5 milioane de euro), fără a include cota din reţeta TV.

STUART BINGHAM A CÂȘTIGAT FINALA MASTERSULUI DE LA SHANGHAI

Stuart Bingham a obţinut al doilea trofeu major al carierei graţie victoriei categorice din finala Mastersului de snooker de la Shanghai, în faţa nord-irlandezului Mark Allen. După ce în 2011 a câştigat Openul Australian, englezul în vârstă de 38 de ani s-a impus cu 10-3 în finala din localitatea chineză. Bingham, care până în finală trecuse de Li Hang, Dominic Dale, Alan McManus și Ding Junhui, a primit trofeul şi un cec în valoare de 85.000 de lire sterline, aproximativ 106.500 de euro, iar învinsul din finală a încasat un cec de 35.000 de lire sterline, aproape 44.000 de euro. Graţie acestui succes, Bingham urcă pe locul 9 în clasamentul mondial, de pe poziţia a 11-a ocupată înaintea turneului din Asia. Allen are, la rândul său, o ascensiune de două poziţii, de pe 9 până pe locul 7.