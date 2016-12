"CUPA STELELOR ESTULUI"

Pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi“ au continuat, ieri, partidele din cadrul ediției a 4-a a turneului internațional “Cupa Stelelor Estului“. Iată rezultatele înregistrate: Galatasaray Istanbul - Cerno More Varna 3-1 și Academia Hagi - Academia “Ferenc Puskas“ 2-1. Ultimele partide vor avea loc mâine, după următorul program: Academia “Ferenc Puskas“ - Cerno More Varna (ora 17.00) și Academia Hagi - Galatasaray Istanbul (ora 19.00).

BORCEA A FOST DUS LA SPITAL

Omul de afaceri Cristian Borcea, condamnat la şase ani şi patru luni de închisoare în dosarul transferurilor de jucători și încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă, a ajuns din nou la spital, ieri, de data aceasta pentru un control oftalmologic. Cristian Borcea a fost dus, ieri dimineață, la Spitalul Militar din Constanţa, unde a stat câteva zeci de minute, fiind apoi transportat înapoi la penitenciar. În ultimele luni, Cristi Borcea a fost transportat de mai multe ori la spital, el având probleme cardiace. Astfel, Borcea a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, la începutul lunii iulie, după ce a acuzat dureri în zona toracelui. El a fost transportat la spital de două ori, fiind internat la Secția de Cardiologie pentru analize și investigaţii amănunţite, fiindu-i făcută și o coronarografie, care, potrivit medicilor, a ieșit bine. În luna august, Cristi Borcea a ajuns la aceeași unitate sanitară, pentru analize și investigații care nu puteau fi făcute în rețeaua sanitară a penitenciarelor. Cristi Borcea a fost condamnat la şase ani şi patru luni de închisoare în dosarul transferurilor de jucători, el executându-și pedeapsa la Penitenciarul Poarta Albă.

CFR CLUJ L-A TRANSFERAT PE FEREBORY DORE

Clubul CFR Cluj l-a achiziţionat pe atacantul congolez Ferebory Dore, de la gruparea bulgară Botev Plovdiv. „Cluburile CFR 1907 Cluj şi Botev Plovdiv au ajuns la un acord privind transferul atacantului Ferebory Dore. Îi dorim mult succes la CFR şi cât mai multe goluri!”, este anunţul clubului clujean. Dore a fost achiziţionat de Botev Plovdiv în luna ianuarie 2014, de la Petrolul Ploieşti. Atacantul în vârstă de 25 de ani revine după nouă luni în România, el jucând pentru Petrolul în prima parte a sezonului 2013-14. La echipa prahoveană, Dore a marcat şase goluri în 21 de meciuri. În această vară, CFR i-a adus pe Mirko Ivanovski de la Astra Giurgiu, Ionuţ Larie de la Viitorul Constanța, mijlocaşii Davide Petrucci şi Christian, precum şi atacanţii Filip Jazvic şi Guima.

IBRAHIMOVICI A JUCAT MECIUL 100 LA NAȚIONALĂ

Atacantul Zlatan Ibrahimovici a disputat luni seară, contra Austriei (scor 1-1), în preliminariile Euro 2016, meciul său cu numărul 100 în tricoul naționalei de fotbal a Suediei. Jucătorul echipei franceze Paris Saint-Germain, în vârstă de 32 de ani, a atins acest număr rotund de selecții la doar patru zile după ce a marcat golul 50 pentru reprezentativa scandinavă, un nou record.

GHETELE PURTATE DE SCHWEINSTEIGER ÎN FINALA CM 2014, ÎN MUZEUL FOTBALULUI GERMAN

Ghetele pe care Bastian Schweinsteiger le-a purtat în finala Campionatului Mondial din Brazilia, câştigată de naţionala Germaniei în faţa Argentinei, scor 1-0, vor fi expuse în muzeul fotbalului german, care va fi inaugurat în 2015, la Dortmund. „Aceste ghete vor avea un loc de onoare în casa noastră”, a declarat directorul muzeului, Manuel Neukirchen. Schweinsteiger, în vârstă de 30 de ani, a fost integralist în meciul Germaniei cu Argentina, în urma căruia nemții au câştigat titlul mondial pentru a patra oară.

BLATTER DOREȘTE SĂ TESTEZE IMAGINILE VIDEO ÎN ARBITRAJ

Președintele Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Joseph Blatter, a declarat luni că dorește să testeze imaginile video „au ralenti” în cadrul competițiilor, pentru a permite antrenorilor să conteste deciziile arbitrilor în cursul unui meci. „Această măsură va putea fi pusă în practică doar în competițiile în care toate meciurile beneficiază de acoperire televizată sau în competițiile pentru juniori ale FIFA, cum ar fi CM Under 20, care se va disputa anul viitor, în Noua Zeelandă, unde am putea testa acest sistem „challenge video“. Sper că vom putea găsi o ligă, semiprofesionistă sau profesionistă, care va încerca să folosească acest sistem”, a explicat Blatter la Manchester, în cadrul conferinței Soccerex. Președintele FIFA a mai spus că-și dorește ca „antrenorii să aibă dreptul, o dată sau de două ori pe repriză, să facă apel la video pentru a contesta o decizie a arbitrului, dar numai când jocul este oprit”. Blatter a emis pentru prima oară ideea utilizării imaginilor video cu încetinitorul în timpul Congresului FIFA care s-a desfășurat în iunie, la Sao Paulo. El a spus, de asemenea, că vrea de acum să supună propunerea sa IFAB (organul care are exclusivitatea legii jocului).

MONDIALUL DIN QATAR SE JOACĂ IARNA

Perioadele ianuarie - februarie 2022 şi noiembrie - decembrie 2022 reprezintă eventualele alternative pentru Campionatul Mondial din Qatar, a anunţat FIFA. „Secretarul general al FIFA, Jerome Valcke, a precizat că, potrivit înţelegerii cu privire la găzduirea turneului, Campionatul Mondial trebuie să aibă loc în 2022. Opţiunile ianuarie - februarie 2022 şi noiembrie - decembrie 2022 au fost prezentate ca alternative pentru iunie - iulie 2022 şi s-au formulat deja comentarii”, a precizat forul mondial într-un comunicat, la finalul unei reuniuni cu privire la calendarul internaţional 2018-2024. Alegerea Qatarului ca gazdă a CM 2022 a provocat polemică în privinţa condiţiilor de atribuire, ceea ce a determinat FIFA să deschidă o anchetă. Însă programarea turneului vara, când temperaturile sunt foarte ridicate, a determinat de asemenea FIFA să se gândească la o alternativă. În luna mai, preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a afirmat că atribuirea organizării CM 2022 Qatarului a fost o greşeală şi că este „mai mult decât probabil” ca turneul să se desfăşoare iarna. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a afirmat încă de la început că meciurile de la CM 2022 ar trebui să aibă loc iarna.

RAY RICE, CRITICAT DE OBAMA

Jucătorul Ray Rice, fost la echipa de fotbal american Baltimore Ravens, surprins de o cameră de supraveghere cum îşi lovea logodnica, a fost aspru criticat de preşedintele SUA, Barack Obama. „Să loveşti o femeie nu este ceva ce face un bărbat adevărat şi acest lucru este adevărat indiferent dacă actul de violenţă se produce în public sau, mult mai des, în spatele uşilor închise“, a afirmat Obama, prin intermediul unui comunicat dat publicităţii de purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest. Echipa de fotbal american Baltimore Ravens a pus capăt, luni, colaborării cu jucătorul Ray Rice, după ce în presă au apărut imagini surprinse de o cameră de supraveghere, în care sportivul poate fi văzut lovindu-şi logodnica, într-un lift din Atlantic City, în luna februarie. Ray Rice face deja obiectul unei suspendări de două meciuri pentru comportamentul său violent.