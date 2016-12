LUPTĂTORUL GHEORGHIȚĂ ȘTEFAN, ÎNVINS ÎN SFERTURILE CM DE LA TAȘKENT

Sportivul român Gheorghiță Ștefan s-a oprit în sferturile de finală ale categoriei 86 kg, stilul liber, la Campionatele Mondiale de lupte de la Tașkent (Uzbekistan). Gheorghiță Ștefan a trecut în șaisprezecimi de sud-coreeanul Lee Donk-Wook, în optimi l-a învins pe ungurul Istvan Vereb, dar a pierdut în sferturi la azerul Gamzat Osmanov și a încheiat pe locul 13. Tot pe 13 s-a clasat Andrei Dukov, la categoria 57 kg, după ce a trecut de canadianul Steven Takahashi în primul tur, fiind întrecut în optimi de Vladislav Andreev (Belarus). La categoria 70 kg, Adrian Ionuț Moise a cedat în calificări în fața sud-coreeanului Kim Dai-Sung și a terminat pe locul 17.

SEMIFINALE PENTRU ALEXANDER GIMA ȘI ȘTEFAN PALOȘI

Tenismenul constănțean Ștefan Paloși a ajuns până în semifinalele unuia dintre cele mai importante turnee de juniori sub 14 ani din Europa, „Sanchez-Casal Youth Cup”, competiție internațională de categoria I, desfășurată la Barcelona. Sportivul legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” și pregătit de Ionuț Brătulescu, cap de serie nr. 2, i-a învins pe Matas Supranavicius (Lituania), cu 6-3, 6-1, Roni Rikkonen (Finlanda), cu 6-1, 6-1, Ernesto Turegano Julian (Spania), cu 2-6, 6-2, 7-6, și Bodin Zarkovic (Serbia), cap de serie nr. 6, cu 6-3, 6-2, dar a ratat finala, după ce a cedat în fața rusului Yan Bondarevskiy, cap de serie nr. 3, cu 6-7, 6-0, 6-1. Un alt tenismen constănțean, Alexander Gima, a atins faza semifinalelor la Intesa Sanpaolo Cup, competiție internațională de categoria a III-a pentru juniori sub 14 ani. Sportivul legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” și pregătit de Daniel Dragu, cap de serie nr. 4, a trecut de Andrei Oprișor, cu 6-3, 6-2, Ștefan Andreescu, cu 6-0, 6-0, Laurențiu Boici, cap de serie nr. 5, cu 6-2, 7-6, dar a cedat în penultimul act, în duelul cu principalul favorit, Nini Dică, cu 6-4, 6-1.

HORIA TECĂU A REVENIT ÎN TOP 20 ATP LA DUBLU

Tenismenul constănțean Horia Tecău a revenit în Top 20 ATP la dublu, după ce a urcat patru locuri, pe 17, cu 3.490 de puncte, în timp ce Florin Mergea a pătruns în premieră în Top 30, pe locul 29, cu 2.480p, după o ascensiune de şapte poziţii, în urma evoluţiilor de la US Open. În plus, Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer se află pe locul 8 în clasamentul celor mai bune echipe de dublu din acest an și păstrează șanse de a se califica la Turneul Campionilor, care va avea loc la Londra, la sfârșitul acestui an. La simplu, tenismanul Adrian Ungur a urcat trei locuri, pe 134, cu 439p, în clasamentul ATP. Următorii jucători români din ierarhia mondială sunt Victor Hănescu, care a urcat şapte poziţii, până pe locul 143, cu 405p, şi Marius Copil, care a urcat o poziție, pe 174, cu 296p. La vârful ierarhiei de simplu a tenismenilor profesionişti, croatul Marin Cilic, învingătorul de la US Open, a urcat patru poziții, pe 12, iar finalistul Kei Nishikori, a săltat trei locuri, pe 8. Primii trei jucători din clasamentul ATP de simplu sunt următorii: 1. Novak Djokovici (Serbia) 12.290p; 2. Rafael Nadal (Spania) 8.670p; 3. Roger Federer (Elveţia) 8.030p.

IRINA BEGU, ÎN TURUL SECUND LA TAŞKENT

Tenismena Irina-Camelia Begu, locul 54 WTA şi cap de serie nr. 2, a învins-o ieri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe sportiva ucraineană Katerina Kozlova, locul 147 WTA, şi s-a calificat în manşa secundă a turneului WTA de la Taşkent, dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari, după o oră şi şapte minute. Prin prezența în turul secund, românca și-a asigurat 30 de puncte WTA şi 3.420 de dolari. În turul doi, Begu va evolua împotriva unei alte jucătoare din Ucraina, Lesia Ţurenko, locul 124 WTA, sportivă venită din calificări.

MARIN CILIC A CÂŞTIGAT US OPEN

Tenismenul croat Marin Cilic, locul 16 ATP şi cap de serie nr. 14, a câştigat US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, după ce l-a învins, cu scorul de 6-3, 6-3, 6-3, în finală, pe tenismenul japonez Kei Nishikori, locul 11 ATP şi cap de serie nr. 10, după o oră şi 54 de minute. Cilic este la primul succes într-un turneu de Mare Șlem și a devenit primul croat care reuşeşte o asemenea peformanţă de la Goran Ivanisevici, triumfător la Wimbledon, în 2001. Cilic nu a participat la ediţia trecută a US Open, deoarece era în stare de suspendare. El a fost depistat pozitiv cu un stimulant, în mai 2013, şi a fost suspendat nouă luni de ITF, care a considerat totuşi că jucătorul nu a încercat să-şi îmbunătăţească peformanţele sportive luând o tabletă de coramină-glucoză. TAS i-a redus ulterior suspendarea la patru luni. În urma succesului, croatul va primi un cec de 3 milioane de dolari, iar Nishikori - unul de 1,45 milioane de dolari. Cilic nu câştigase anterior niciun turneu din categoria Masters 1.000, nici de 500 de puncte, ci numai competiţii de 250 de puncte. Jucătorul de 25 de ani are în palmares 11 titluri la competiţiile cotate mai slab, patru dintre acestea fiind cucerite pe teren propriu, la Zagreb. Cilic este al optulea jucător în activitate care a câştigat un Mare Șlem. Totuşi, el mai are în palmares un titlu important, la juniori, la Roland Garros, în 2005.

CAMPIONATUL MONDIAL DE LUPTE DIN 2017 VA AVEA LOC LA PARIS

Comitetul executiv al Uniunii Mondiale a Luptelor (UWW), noul brand al federației internaționale de lupte (FILA), a anunțat cu ocazia Mondialelor 2014, care se desfășoară în aceste zile la Tașkent (Uzbekistan), că ediția din 2017 a Campionatelor Mondiale de lupte se va desfășura la Paris. Franța a mai organizat această competiție în 2003, la Creteil. În 2017, întrecerile vor avea loc în Palatul Sporturilor Paris-Bercy. „Organizarea Campionatului Mondial la Paris va fi un element major al dezvoltării acestei discipline în următorii ani. Paris 2017 va oferi o formidabilă expunere mediatică, o ocazie unică de promovare a activităților federației franceze de lupte și de promovare a echipelor Franței, feminină și masculină, în rândul publicului”, a declarat Alain Bertholom, președintele federației franceze de lupte.

MICHAEL SCHUMACHER A FOST EXTERNAT ŞI VA FI TRATAT ÎN CONTINUARE LA DOMICILIU

Fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost externat din spitalul de la Lausanne şi va fi tratat în continuare la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland, a anunţat familia septuplului campion. „Recuperarea lui Michael va continua acasă. În ultimele săptămâni şi luni, el a făcut progrese, având în vedere gravitatea rănilor sale, dar mai este de parcurs un drum lung şi dificil”, se arată într-un comunicat al familiei lui Schumacher. Purtătoarea de cuvânt a familiei, Sabine Kehm, a declarat că Schumacher se află de marţi la domiciliul său, o proprietate de pe malul lacului Leman. Pe 29 decembrie 2013, Schumacher a fost victima unui accident la schi, în staţiunea franceză Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble după ce a suferit un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală. Până la 16 iunie, Schumacher a fost în comă. El a fost transferat, la 18 iunie, la o unitate medicală de specialitate din Lausanne. În unitatea respectivă, pentru Michael Schumacher a început o fază de neuroreabilitare care poate dura între trei luni şi doi ani.