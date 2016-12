PRIMELE PARTIDE LA “CUPA STELELOR ESTULUI“

Ieri, pe terenul Central al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“ au avut loc primele partide ale celei de-a patra ediții a turneului internațional “Cupa Stelelor Estului“, competiție rezervată jucătorilor născuți după 1 ianuarie 1999. Iată rezultatele înregistrate: Galatasaray Istanbul - Academia de Fotbal “Ferenc Puskas“ 1-2 și Academia Hagi - Cerno More Varna 4-0. Astăzi se vor disputa meciurile: Galatasaray Istanbul - Cerno More Varna (ora 17.00), Academia Hagi - Academia Puskas (ora 19.00). Intrarea este liberă.

BLATTER CANDIDEAZĂ LA AL CINCILEA MANDAT LA ŞEFIA FIFA

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, în vârstă de 78 de ani, a confirmat că va candida pentru un nou mandat la conducerea forului fotbalistic mondial la alegerile programate în iunie 2015, la Sao Paulo. „Voi informa Comitetul Executiv. Este o chestiune de respect să spun familiei fotbalului: „Da, voi candida, sunt pregătit“”, a declarat Blatter, într-un mesaj video difuzat la Manchester, în cadrul Soccerex, congres despre fotbal. Elveţianul, care a împlinit 78 de ani la 10 martie, conduce FIFA din 1998. Francezul Jerome Champagne, în vârstă de 55 de ani, fost vicepreşedinte al organizaţiei, a fost primul care şi-a anunţat candidatura la alegerile din 2015.

REUS S-A ACCIDENTAT LA GLEZNA STÂNGĂ

Mijlocaşul german Marco Reus s-a accidentat la glezna stângă în finalul meciului cu Scoţia, scor 2-1, din preliminariile Euro 2016, de duminică, de la Dortmund. Reus s-a accidentat la un duel cu un adversar şi a fost înlocuit de Matthias Ginter. „Reus este accidentat. Nu pare la fel de grav ca accidentarea de la meciul cu Armenia, dar trebuie să aşteptăm rezultatele testelor”, a declarat selecţionerul Joachim Low. Atacantul echipei Borussia Dortmund a suferit o ruptură parţială de ligament la gleza stângă la meciul cu Armenia, din 6 iunie, astfel că nu a evoluat la Cupa Mondială.

CLAUZĂ SPECIALĂ PENTRU DI MARIA

Real Madrid va încasa de la Manchester United patru milioane de lire sterline (cinci milioane de euro) dacă atacantul Angel Di Maria va câştiga „Balonul de Aur“ ca jucător al grupării de pe „Old Trafford“, conform unei clauze din contractul de transfer al argentinianului. Potrivit sursei citate, această clauză a fost introdusă în contract la cererea clubului madrilen şi a reprezentanţilor jucătorului, iar gruparea engleză a acceptat-o. Angel Di Maria, 26 de ani, a fost transferat recent de Manchester United de la Real Madrid pentru suma de aproape 60 de milioane de lire sterline (aproximativ 75 de milioane de euro). „Balonul de Aur“ recompensează în fiecare an cel mai bun jucător din lume, fiind decernat în urma unei anchete în rândul selecţionerilor, căpitanilor de echipe naţionale şi reprezentanţilor presei.

ANTAL A ÎNSCRIS PENTRU GENCLERBIRLIGI ÎNTR-UN MECI AMICAL

Fotbalistul echipei Genclerbirligi, Liviu Antal, a înscris un gol în meciul amical câştigat pe teren propriu cu scorul de 4-1 în faţa formaţiei Mersin Idmanyurdu. Antal, care a jucat până în minutul 60, a marcat în minutul 52, din penalty. Celelalte goluri ale gazdelor au fost înscrise de Mervan Celik, Berat Tosun şi Nizamettin Calişkan. Pentru Mersin a marcat fostul stelist Ricardo Pedriel, în minutul 55.

MARADONA A FOST IMPLICAT ÎNTR-O ÎNCĂIERARE ÎN CROAŢIA

Fostul internaţional argentinian Diego Maradona a fost implicat într-o încăierare în faţa unui club de noapte din Dubrovnik. Incidentul a avut loc în momentul în care Maradona, aflat în vacanţă în Croaţia, ieşea din clubul Revelin. Maradona s-a încăierat cu un bărbat care îl filma, în conflict implicându-se şi însoţitorii fostului fotbalist. Poliţia locală a confirmat faptul că a avut loc un incident, dar a precizat că nu a intervenit deoarece nu a existat nicio plângere. Acest incident vine la o lună după ce Maradona a fost filmat lovind un jurnalist argentinian pentru că i-ar fi făcut cu ochiul fostei sale soţii.

DAVID LUIZ NU VA EVOLUA ÎN MECIUL CU ECUADOR

Fundaşul central David Luiz nu va evolua în meciul amical al Braziliei cu Ecuador, programat astăzi la New York, a anunţat clubul Paris Saint-Germain. „Accidentat la meciul cu naţionala Columbiei de vineri, David Luiz va fi indisponibil pentru partida amicală cu Ecuador”, notează site-ul oficial al campioanei Franţei. „Din nefericire, am simţit o durere la un genunchi”, a declarat David Luiz pentru site-ul Confederaţiei braziliene (CBF), adăugând că a început recuperarea, fără a preciza însă perioada de absenţă.

PLATINI ÎL AVERTIZEAZĂ PE RIBERY

Preşedintele UEFA, Michel Platini, i-a reamintit lui Franck Ribery că poate fi suspendat pentru trei meciuri la Bayern Munchen dacă refuză o convocare la naţionala Franţei. „Franck nu poate decide singur dacă joacă sau nu pentru Franţa. Dacă selecţionerul Didier Deschamps îl convoacă, el va trebui să vină. Este stabilit în regulamentul FIFA. Dacă nu vine, riscă o suspendare de trei meciuri la Bayern Munchen”, a declarat Platini într-un interviu pentru „Bild“. Preşedintele UEFA nu înţelege decizia lui Ribery de a se retrage din echipa națională, anunţată de jucător pe 13 august, într-un interviu pentru „Kicker“. „El este francez, iar Euro 2016 este în Franţa, nu în Polonia. Trebuie să vrea să mai joace”, a afirmat Platini. Ribery (30 de ani) nu a jucat încă niciun meci cu Bayern Munchen în acest sezon, din cauza unei probleme la genunchi.

MALOUDA ESTE LIBER DE CONTRACT

Cariera fostului internaţional francez Florent Malouda e în declin. Liber după ce şi-a reziliat contractul cu Trabzonspor, mijlocaşul ofensiv de 34 de ani nu şi-a găsit echipă în această vară. Pentru a se menţine cât de cât în formă, se antrenează cu echipa de liga secundă Chateauroux, cea care l-a lansat în fotbalul profesionist și unde a jucat între 1996 şi 2000. Malouda a trecut apoi pe la Guingamp, Lyon, Chelsea şi Trabzonspor. De Malouda mai este interesată şi Metz, locul 14 în Ligue I după patru etape.

ZOKORA ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN NAŢIONALA COASTEI DE FILDEŞ

Fundaşul ivorian Didier Zokora (Akhisar Belediyespor), în vârstă de 33 de ani, a anunţat că s-a retras din naţionala Coastei de Fildeş. „Cred că trebuie să ştiu să mă opresc, după ce am dedicat 15 ani din viaţa mea echipei naţionale şi am participat de şase ori la Cupa Africii pe Naţiuni şi la trei ediţii ale Campionatului Mondial. Consider că mi-am ajutat echipa. Însă totul are un final şi trebuie să ştiu să mă retrag. Aceasta este decizia mea”, a spus Zokora. El a precizat că i-a informat pe conducătorii federaţiei ivoriene (FIF) în legătură cu hotărârea sa. „Au încercat să mă facă să mă răzgândesc, dar nu mai am aceeaşi dorinţă şi nu mai sunt la fel de motivat. Din acest moment, trebuie să las locul meu tinerilor”, a adăugat Zokora, care a debutat în naţionala Coastei de Fildeş în anul 2000. El a evoluat de atunci în 117 meciuri pentru naţionala ţării sale, ultimul fiind cel cu Columbia, scor 1-2, disputat în data de 19 iunie, în cadrul CM din Brazilia.