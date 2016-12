MARIUS SADOVEAC A SEMNAT CU HCM BAIA MARE

Marius Sadoveac, fostul jucător al campioanei HCM Constanța, a semnat un contract valabil până în 2016 cu Minaur Baia Mare, echipă pentru care ar putea debuta joi, în etapa a 2-a a Ligii Naționale, când băimărenii vor evolua, în deplasare, cu... HCM Constanța. În vârstă de 29 de ani, Sadoveac a debutat în Liga Națională pentru Poli Timișoara, iar în perioada 2008-2014 a jucat pentru HCM Constanța, formație cu care a cucerit șase titluri de campion național.

ULTIMUL MECI DIN ETAPA A 3-A A LN DE HANDBAL FEMININ

Ieri, în ultima partidă din etapa a 3-a a Ligii Naționale de handbal feminin, Universitatea Alexandrion Cluj - CSM București 25-45. Etapa a 4-a a Ligii Naționale de handbal feminin va debuta, joi, cu meciul HCM Baia Mare - CSU Neptun (ora 17.00), urmând ca restul partidelor să aibă loc sâmbătă și duminică.

NADIA COMĂNECI A ACORDAT BURSE PE UN AN PENTRU ZECE GIMNASTE

Fosta multiplă campioană olimpică la gimnastică Nadia Comăneci a acordat zece burse pe un an pentru zece sportive cu probleme financiare, valoarea lunară a acestora fiind de 100 de euro fiecare. Bursele, acordate împreună cu producătorul de saltele Dormeo, fac parte din proiectul „10 pentru gimnastică!”, astfel încât tinerele sportive să-şi poată continua activitatea până când vor ajunge la lotul de junioare. Cele zece beneficiare ale burselor de 100 de euro lunar sunt Beatrice Butunoi, Anne-Marie Micu, Ioana Stănciulescu, Bianca Mihaela Dorobanţu, Camelia Anghel, Ana Maria Puiu, Caroline Tătaru, Larisa Scarlat, Alisia Moroşan şi Gianina Dan.

CSM TÎRGOVIȘTE S-A RĂZGÂNDIT ȘI VA JUCA ÎN CUPA BALCANICĂ LA VOLEI

Echipa feminină de volei CSM Tîrgoviște va participa la ediția 2014 a Cupei Balcanice, în perioada 4-6 octombrie, la Ankara. La competiție vor mai lua parte echipa gazdă a turneului, Ilbank Ankara, și formația bulgară VC Marița Plovdiv, sistemul de joc fiind „fiecare cu fiecare“. Câștigătoarea turneului va participa în Cupa Challenge. Inițial, pe 28 august, Asociația Balcanică de Volei (BVA) anunțase că doar Ilbank și Marița se înscriseseră în această competiție.

HALEP SE MENŢINE PE LOCUL 2 ÎN CLASAMENTUL WTA

Tenismena constănțeană Simona Halep se menţine pe locul 2, cu 6.160 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, chiar dacă a fost eliminată încă din turul al treilea de la US Open. Următoarea jucătoare din România în această ierarhie este Irina-Camelia Begu, care a urcat șapte poziții, pe 54, cu 966p. Monica Niculescu a urcat opt poziții, pe 60, cu 900p, Sorana Cîrstea a coborât trei poziții, pe 83, cu 674p, iar Alexandra Dulgheru a coborât trei locuri, pe 98, cu 574p. La dublu, cea mai bine clasată sportivă din România este Niculescu, care a coborât două poziții, pe 39, cu 1.940p. În top 100 se mai află Begu, care a coborât trei locuri, pe 76, cu 1.089p, şi Raluca-Ioana Olaru, tot în coborâre cu două locuri, pe 77, cu 1.078p. Primele trei jucătoare din clasamentul WTA de simplu sunt următoarele: 1. Serena Williams (SUA) 9.430p; 2. Simona Halep (România) 6.160p; 3. Petra Kvitova (Cehia) 5.926p.

NICULESCU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA HONG KONG

Perechea formată din Monica Niculescu și Andreja Klepac (Slovenia), cap de serie nr. 2, a fost eliminată, ieri, în primul tur al turneului de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Cele două au fost învinse de sportivele chineze Yafan Wang şi Jie Zheng, scor 6-4, 6-2, după o oră şi 18 minute de joc. Monica Niculescu a evolua aseară și în cadrul probei de simplu, unde a întâlnit-o în primul tur pe germanca Sabine Lisicki.

BEGU - ÎN SFERTURI LA DUBLU, LA TAŞKENT

Perechea alcătuită din Irina-Camelia Begu și Karin Knapp (Italia) s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Taşkent (Uzbekistan), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Cele două au trecut în runda inaugurală, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră şi zece minute de joc, de perechea Olga Govorţova (Belarus) și Klaudia Jans-Ignacik (Polonia), cap de serie nr. 4. În sferturi, Begu şi Knapp vor juca în compania învingătoarei din meciul dintre Bojana Jovanovski / Danka Kovinici (Serbia / Muntenegru) - Elena Bogdan / Olivia Rogowska (România / Australia).

SERENA WILLIAMS A CÂŞTIGAT US OPEN

Numărul 1 mondial, Serena Williams, a câştigat al 18-lea titlu de Mare Șlem din carieră, după ce a trecut, duminică, în finală la US Open de daneza Caroline Wozniacki, scor 6-3, 6-3, după o oră şi 15 minute de joc. Cu al 18-lea titlu de Mare Șlem, americanca le egalează pe Chris Evert şi Martina Navratilova, doar germanca Steffi Graf având mai multe trofee de acest fel, 22. Serena Williams are 63 de titluri WTA în palmares, dintre care şase câştigate în 2014. La Flushing Meadows, Williams, antrenată de francezul Patrick Mouratoglou, nu a pierdut niciun set în şapte meciuri. Wozniacki, 24 de ani, a jucat a doua finală de Grand Slam, după cea pierdută în 2009 tot la US Open.

ROMÂNIA, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA BASCHET 3X3

Naţionala de baschet masculin a României a câştigat, duminică, medalia de aur a primei ediţii a Campionatului European 3x3 de la Bucureşti, după ce a învins reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 18-16. România devine astfel prima campioană europeană la baschet masculin 3x3, competiţia organizată la Bucureşti fiind ediţia inaugurală a CE.

Rezultatele obţinute anterior de echipa României, formată din jucătorii Angel Santana, Bogdan Popescu, Cătălin Vlaicu şi Ştefan Vasile, sunt următoarele: 16-13 cu Italia, 15-8 cu Azerbaidjan şi 20-21 cu Slovenia (în grupa C), 21-15 cu Belgia (în sferturile de finală) şi 18-13 cu Lituania (în semifinale). Medalia de bronz a revenit echipei Lituaniei, care a învins în finala mică Grecia, cu scorul de 21-18. La feminin, România, în componenţa Gabriela Mărginean, Andra Haas, Anca Şipoş şi Alina Crăciun, a învins Irlanda cu 17-12 şi Ucraina cu 20-17 şi a pierdut cu Elveţia, cu 15-20 (în grupa C), iar în sferturi a fost învinsă de Rusia, cu 15-21. Medalia de aur a competiţiei feminine a fost câştigată de Rusia, scor 16-13, cu Slovenia, în timp ce Belgia a cucerit medalia de bronz după victoria din finala mică, în faţa Olandei, cu scorul de 16-10. Potrivit FR Baschet, peste 10.000 de spectatori au asistat la prima ediţie a Campionatului European de la Bucureşti în cele trei zile de competiţie.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET

La Campionatul Mondial de baschet masculin, care se desfășoară în aceste zile în Spania, s-au jucat optimile de finală, în care am înregistrat o mare surpriză - eliminarea Greciei de către Serbia, după ce elenii terminaseră faza grupelor fără înfrângere! Dacă SUA și Spania au câștigat meciurile pe care le-au avut, Turcia a suferit mult pentru calificare! Vicecampioana mondială en titre a jucat slab în disputa cu Australia și era condusă cu 64-59 în ultimul minut de joc. Dar turcii au reușit două coșuri de 3p în ultimele 48 de secunde, obținând o victorie incredibilă! Rezultatele optimilor de finală: SUA - Mexic 86-63; Franța - Croația 69-64; Republica Dominicană - Slovenia 61-71; Spania - Senegal 89-56; Noua Zeelandă - Lituania 71-76; Serbia - Grecia 90-72; Turcia - Australia 65-64; Brazilia - Argentina 85-65. Sferturile de finală se vor desfășura după următorul program - marți: Lituania - Turcia; Slovenia - SUA; miercuri: Serbia - Brazilia; Franța - Spania.

EUROPENELE DE BASCHET DIN 2015 VOR AVEA LOC ÎN PATRU ȚĂRI!

Campionatul European de baschet masculin din 2015 va avea loc în Franţa, Germania, Croaţia şi Letonia, a anunţat ieri forul continental de profil. Franţa a fost aleasă şi pentru faza finală a competiţiei. Grupele se vor desfăşura la Zagreb (Croaţia), Montpellier (Franţa), Berlin (Germania) şi Riga (Letonia), iar faza finală va avea loc pe „Lille Arena“. Iniţial, turneul ar fi trebuit să aibă loc în Ucraina, dar acestei ţări i s-a retras organizarea în luna iunie, din cauza situaţiei instabile. Campionatul European de baschet din 2015 se va desfăşura în perioada 5-20 septembrie.

ROMÂNIA VA PARTICIPA CU 19 SPORTIVI LA JOCURILE EUROPENE DE VARĂ SPECIAL OLYMPICS

România va fi reprezentată la Jocurile Europene de Vară Special Olympics, care vor avea loc în perioada 9-21 septembrie, la Antwerp, în Belgia, de o delegaţie compusă din 28 de persoane. Delegaţia Special Olympics România care va pleca astăzi spre Belgia, de pe Aeroportul „Henri Coandă“, are în componenţă 19 sportivi şi 9 antrenori, care vor participa la competiţii de gimnastică, bocce, judo, nataţie şi tenis de masă. La Jocurile Europene de Vară Special Olympics 2014 vor participa peste 2.000 de sportivi Special Olympics din peste 50 de delegaţii, care vor concura la 10 discipline sportive. Jocurile Europene mai reunesc peste 1.000 de antrenori, 4.000 de voluntari şi peste 2.500 membri de familie.

CARUANA A CÂȘTIGAT TURNEUL DE ȘAH SINQUEFIELD CUP

Marele maestru italian Fabiano Caruana a câștigat turneul de șah Sinquefield Cup, care a avut loc la Saint Louis, în Statele Unite ale Americii, cu participarea celor mai buni jucători din lume. Caruana a acumulat 8,5 puncte din 10 posibile, cu trei mai multe decât norvegianul Magnus Carlsen, actualul campion mondial. Pe locul 3 s-a clasat bulgarul Veselin Topalov, fost campion mondial, cu 5 puncte.