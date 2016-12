ÎNSCRIERI PENTRU CUPA „FRIENDS” LA MINIFOTBAL

Pe 13 septembrie va debuta ediţia 2014-2015 a Cupei „Friends” la minifotbal. Meciurile se vor desfășura tot pe terenul Bazei Sportive „Friends” din Constanţa, situată pe bulevardul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian. Înscrieri în competiție încă se mai pot face. Organizatorii au anunțat că mai sunt patru locuri libere și că îi așteaptă pe doritori până pe 7 septembrie, când vor avea loc ședința tehnică și tragerea la sorți. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0722.887.981

EMIL SĂNDOI, NOUL ANTRENOR AL CS U. CRAIOVA

Sorin Cârţu va ocupa funcţia de director tehnic la CS Universitatea Craiova, iar Emil Săndoi va fi antrenor principal, cei doi având ca principal obiectiv salvarea echipei de la retrogradare. Potrivit lui Sorin Cârţu, atât el, cât şi Săndoi vor avea aceleaşi responsabilităţi la echipă. Cei doi au preluat formaţia după ce antrenorul Ionel Gane şi-a reziliat contractul. În cele 6 etape din startul sezonului, Universitatea Craiova a acumulat doar 2 puncte, ocupând ultima poziţie în clasamentul Ligii I.

RUSIA VREA SĂ REDUCĂ NUMĂRUL DE JUCĂTORI STRĂINI

Rusia vrea să reducă numărul de jucători străini care evoluează în această ţară, pentru ca, astfel, sportivii ruşi să poată progresa, a anunţat, ieri, ministrul Sporturilor, Vitali Mutko. El a precizat că se pregăteşte o lege pentru reducerea numărului de jucători care evoluează în diverse competiţii din ţară. „Dorim ca sportivii ruşi să joace un rol de prim-plan în cluburile din ţară”, a declarat Vitali Mutko. La echipele de fotbal, numărul jucătorilor străini va fi redus la şase. Cluburile de hochei pe gheaţă, volei şi baschet vor avea dreptul doar la trei jucători străini. În mai, selecţionerul echipei de fotbal, italianul Fabio Capello, a apreciat că în Rusia evoluează prea mulţi jucători străini, astfel că se reduce aria de selecţie pentru naţională.

RAY WILKINS - NOUL SELECŢIONER AL IORDANIEI

Fostul mijlocaş al echipei Manchester United, Ray Wilkins, a fost numit selecţioner al Iordaniei, a anunţat federaţia iordaniană. Fostul internaţional englez, care a jucat pentru United în perioada 1979-1984, a fost recent secundul lui Rene Muelensteen la Fulham, până la demiterea din luna februarie. Wilkins, 57 de ani, va fi ajutat de fostul atacant al echipei Arsenal, Frank Stapleton. El va prelua echipa după meciul amical cu China din 9 septembrie.

ZICO VA ANTRENA ÎN CAMPIONATUL INDIEI

Fostul fotbalist brazilian Zico va antrena echipa FC Goa, din campionatul Indiei, a anunţat Indian Super League (ISL) pe Twitter. La 61 de ani, Zico, care a jucat la trei ediţii ale Cupei Mondiale cu Brazilia, va prelua formaţia FC Goa, iar aceasta va evolua într-un campionat desfăşurat pe parcursul a zece săptămâni. La competiţia indiană vor mai participa şi alte vedete, precum francezii David Trezeguet şi Robert Pires, italianul Alessandro Del Piero sau englezul David James.

KHEDIRA NU VA JUCA CU SCOŢIA

Mijlocaşul Sami Khedira, care are probleme la coapsa stângă, nu a evoluat în meciul amical cu Argentina, disputat aseară, de la Dusseldorf, şi va rata partida de duminică, din preliminariile Euro 2016, cu Scoţia, a anunţat federaţia germană. Mijlocaşul echipei Real Madrid a venit accidentat din Spania şi nu a putut participa la antrenamentul de luni. Mai multe teste efectuate marţi au arătat că are o ruptură musculară la coapsa stângă. Khedira este al patrulea jucător care nu va evolua în cele două meciuri, după fundaşii Jerome Boateng, Mats Hummels şi mijlocaşul Mesut Ozil, care acuză probleme musculare. Bastian Schweinsteiger, numit căpitan, şi fundaşul Shkodran Mustafi nu figurează în lotul anunţat vineri pentru meciurile cu Argentina şi Scoţia.

CHIELLINI RATEAZĂ MECIUL AMICAL CU OLANDA

Fundaşul Giorgio Chiellini nu va evolua în meciul amical pe care Italia îl va susţine în compania Olandei, azi, la Bari, a anunţat federaţia italiană. Accidentat la pulpă, Chiellini este incert şi pentru meciul din 9 septembrie cu Norvegia, de la Oslo, din preliminariile Euro 2016.

PETROLUL, SANCŢIONATĂ CU 20.000 DE LEI ŞI INTERZICEREA SPECTATORILOR ÎN TREI SECTOARE

Gruparea Petrolul Ploieşti a fost sancţionată de către Comisia de Discipliniă a FRF cu o penalitate sportivă de 20.000 lei şi interzicerea spectatorilor în trei sectoare la următoarele două partide de pe teren propriu, în urma incidentelor de la meciul cu CFR Cluj. Jucătorul Filipe Teixeira a fost supendat de către comisie pentru următoarele trei partide, în urma eliminării din partida Petrolul - CFR Cluj 1-2, în timp ce Geraldo Alves (FC Petrolul) va fi suspendat pentru un joc. După ce a fost eliminat în minutul 81, Teixeira, extrem de nervos, a încercat să sară la arbitru, fiind stăpânit cu greu de Geraldo şi Gerson. După ce a ieşit de pe teren, Teixeira i-a dat tricoul arbitrului de rezervă. În minutul 86, centralul Sebastian Colţescu s-a îndreptat către asistentul Mircea Orbuleţ, care i-a spus că din tribune s-au aruncat obiecte. După ce s-a asigurat că Orbuleţ este în regulă, Colţescu le-a cerut organizatorilor să facă un apel ca publicul să nu mai arunce cu obiecte.

LOBONŢ NU VA JUCA ÎN LIGA CAMPIONILOR

Portarul Bogdan Lobonţ nu a fost inclus de antrenorul Rudi Garcia în lotul echipei AS Roma pentru grupele Ligii Campionilor, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru jucătorii Federico Balzaretti, Urby Emanuelson şi Antonio Sanabria, informează site-ul oficial al grupării romane. Lotul complet al AS Roma pentru Liga Campionilor - portari: De Sanctis, Skorupski, Curci; fundaşi: Astori, Castan, Cole, Holebas, Maicon, Manolas, Torosidis, Yanga-Mbiwa; mijlocaşi: De Rossi, Florenzi, Keita, Nainggolan, Paredes, Pjanici, Strootman, Ucan; atacanţi: Borriello, Destro, Gervinho, Iturbe, Ljajici, Totti. AS Roma face parte din grupa E a Ligii Campionilor, alături de Bayern Munchen (Germania), Manchester City (Anglia) şi ŢSKA Moscova (Rusia).

DURM ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BORUSSIA DORTMUND

Fundaşul Erik Durm, campion mondial cu Germania, şi-a prelungit pentru încă două sezoane, până pe 30 iunie 2019, contractul cu Borussia Dortmund. Fundaşul de 22 de ani figurează şi în lotul Germaniei pentru partida cu Scoţia, de duminică, din preliminariile EURO 2016.

PSG A REFUZAT 40 MILIOANE EURO PENTRU MARQUINHOS

Președintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a dezvăluit că a refuzat o ofertă de 40 milioane euro pentru fundașul central brazilian Marquinhos. „Am primit o ofertă mare de la FC Barcelona, de peste 40 milioane euro, dar noi nu angajăm jucători pe care să-i revindem. Nu suntem aici ca să facem comerț, ci pentru a construi un club mare cu jucători de talent”, a declarat Al-Khelaifi pentru „Le Parisien“. Oficialul francez a amintit că s-a încercat transferul lui Angel Di Maria de la Real Madrid, dar pretențiile spaniolilor au fost prea mari: „Timp de 2-3 săptămâni am vorbit despre asta cu amicul meu Florentino Perez. Ne-am văzut de două ori, am făcut o ofertă, dar nu ne-am pus de acord la preț. Pentru mine, era foarte scump. Nu avea legătură cu fair-play-ul financiar. El voia să vină, dar nu a fost posibil”.

ÎN COLUMBIA S-A TURNAT UN FILM CU VALDERRAMA

Fostul fotbalist columbian Carlos Valderrama, în vârstă de 53 de ani, debutează pe marile ecrane într-un film de comedie, ce va fi lansat în curând la Bogota. Titlul acestei coproducţii argentiniano-columbiene, „Por un puñado de pelos” (Pentru un pumn de păr), ce va fi lansată pe 18 septembrie, evocă renumita coafură blondă şi creaţă a fostului căpitan al echipei naţionale de fotbal a Columbiei. Valderrama interpretează în această comedie rolul primarului dintr-un sat în care, potrivit legendei, un izvor pe cât de natural, pe atât de misterios are multe efecte benefice, inclusiv creşterea părului „într-o manieră magică şi abundentă”. Carlos Valderrama a condus naţionala Columbiei la Campionatele Mondiale din Italia (1990), Statele Unite (1994) şi Franţa (1998). Sponsorul mai multor şcoli de fotbal, fostul fotbalist columbian a participat şi la campanii împotriva cancerului, vopsindu-şi pentru acea ocazie, fără să ezite, celebra coafură blondă în culoarea roz. Carlos Valderrama a fost şi pe punctul de a participa la alegerile parlamentare din 2013, dar s-a retras în ultimul moment din cursa electorală.

CLEVERLEY A FOST ÎMPRUMUTAT LA ASTON VILLA

Internaţionalul englez Tom Cleverley a fost împrumutat până la finalul sezonului de Manchester United la Aston Villa, un împrumut început chiar înainte de închiderea perioadei de mercato şi ratificat marţi de Premier League. Format la United, unde evolua din 2007, mijlocaşul de 25 de ani a disputat 55 de meciuri în campionat şi a înscris trei goluri. El a mai fost împrumutat şi la Leicester, Wigan sau Bradford. Cleverley are 13 selecţii în naționala Angliei. După Philippe Senderos, Joe Cole, Kieran Richardson, Aly Cissokho şi Carlos Sanchez, el este al şaselea jucător transferat de Aston Villa în această vară.

AZPILICUETA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU CHELSEA

Fundaşul spaniol Cesar Azpilicueta şi-a prelungit contractul cu gruparea Chelsea Londra pentru încă cinci sezoane, până în iunie 2019. Azpilicueta, în vârstă de 25 de ani, a venit la Chelsea în august 2012, de la Olympique Marseille. Fundaşul a evoluat în 95 de meciuri pentru Chelsea în toate competiţiile.

NURI ŞAHIN VA LIPSI DE PE TEREN DOUĂ LUNI

Mijlocaşul echipei Borussia Dortmund, Nuri Şahin, a fost operat la genunchiul stâng şi va lipsi de pe teren aproximativ două luni, a anunţat clubul german. Şahin, revenit la Dortmund în 2013, după trei sezoane la Real Madrid, în care a fost mai mult împrumutat la alte formaţii, este al patrulea jucător indisponibil al vicecampioanei Germaniei, după Ilkay Gundogan, Marcel Schmelzer şi Jakub Blaszczykowski. Nuri Şahin, în vârstă de 25 de ani, a mai evoluat în cariera sa la echipele Feyenoord Rotterdam şi FC Liverpool.