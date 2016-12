DOUĂ CONSTĂNȚENCE ÎN SFERTURI LA BUDAPESTA

La finalul săptămânii trecute, la Budapesta (Ungaria), a avut loc turneul internațional de categoria a doua „Hungaro Casing Cup”, destinat tenismenilor cu vârsta sub 14 ani. La startul întrecerii au fost prezente și două sportive constănțene, ambele reușind să ajungă până în sferturile de finală în proba de simplu fete. Astfel, Gloria Ioana Mihu (Tenis Club Idu Mamaia, antrenor Damian Petcu), cap de serie nr. 9, a trecut de Timea Visontai (Ungaria), cu 6-0, 6-1, și de Marta Kostyuk (Ucraina), cu 7-5, 3-6, 6-4, dar a cedat în fața principalei favorite, Daria Solovyeva (Rusia), cu 6-1, 6-2, iar Sabina Dadaciu (CS Samtronic, antrenor Daniel Dragu), cap de serie nr. 4, le-a învins pe Reka Szalai (Ungaria), cu 6-3, 6-1, și pe Tina Cvetkovic (Slovenia), cap de serie nr. 13, însă a pierdut disputa cu Tereza Najmanova (Cehia), cap de serie nr. 11, cu 6-2, 6-3.

ROGER FEDERER A ACCES ÎN SFERTURI LA US OPEN

Tenismenul elvețian Roger Federer, al doilea favorit al ultimului turneu de Mare Șlem al anului, US Open, s-a calificat în sferturile de finală, după ce a trecut fără probleme de spaniolul Roberto Bautista, cap de serie nr. 17, scor 6-4, 6-3, 6-2. Pentru un loc în semifinale, Federer se va duela cu francezul Gael Monfils, cap de serie nr. 20, care l-a învins pe bulgarul Grigor Dimitrov, cap de serie nr. 7, scor 7-5, 7-6 (8/6), 7-5. Și cehul Tomas Berdych, al şaselea favorit, a acces în sferturi, în urma succesului înregistrat în fața austriacului Dominic Thiem, scor 6-1, 6-2, 6-4, şi va juca pentru un loc în semifinale cu croatul Marin Cilic, cap de serie nr. 14, care l-a învins pe francezul Gilles Simon, cap de serie nr. 26, scor 5-7, 7-6 (7/3), 6-4, 3-6, 6-3.

PENG SHUAI S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALE LA US OPEN

Tenismena chineză Peng Shuai s-a calificat în semifinale la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, după ce a trecut în sferturi de elveţianca Belinda Bencici, scor 6-2, 6-1. Peng, locul 39 mondial, s-a calificat pentru prima oară într-o semifinală de Mare Șlem, sportiva în vârstă de 28 de ani reușind această performanță fără să piardă vreun set în cele cinci meciuri disputate la New York. Specialistă la dublu, Peng nu a câştigat niciodată un titlu la simplu, deşi a jucat şase finale. În semifinale, asiatica se va duela cu fostul lider mondial, daneza Caroline Wozniacki, locul 11 WTA, care a învins-o în sferturi pe italianca Sara Errani, scor 6-0, 6-1. Tabloul feminin are o singură jucătoare din Top 10 mondial, dubla deţinătoare a titlului Serena Williams.

RCJ FARUL CONSTANȚA ARE ȘAPTE JUCĂTORI CONVOCAȚI LA SELECȚIONATA LUPII BUCUREȘTI

Un lot alcătuit din 30 de jucători a fost convocat la selecționata Lupii București pentru dubla cu formația italiană Calvisano, din barajul pentru European Challenge Cup, a anunțat Federația Română de Rugby. Prima partidă va avea loc la București, pe 20 septembrie, iar o săptămână mai târziu, Lupii vor juca în Italia. Campioana RCM Timișoara dă nu mai puțin de nouă jucători la lot, urmată de RCJ Farul Constanța, cu șapte: Tamba, Bădălicescu, Turașvili, Neacșu, Vlaicu, Neagu și Ilie. Lotul este format din următorii rugbyști: Alexandru Țăruș (RCM Timișoara), Constantin Pristaviță (CSM Baia Mare), Petru Tamba (RCJ Farul Constanța), Paul Rusu (CSM Baia Mare), Vlad Bădălicescu (RCJ Farul Constanța), Otar Turașvili (RCJ Farul Constanța), Claudiu Oancea (CSM Baia Mare), Valentin Popîrlan (RCM Timișoara), Johannes Van Herdeen (CSM Baia Mare), Petre Neacșu (RCJ Farul Constanța), Dorin Lazăr (RCM Timișoara), Viorel Lucaci (CSA Steaua), Alexandru Mitu (CSM București), Stelian Burcea (RCM Timișoara), Daniel Carpo (RCM Timișoara), Randall Morrison (RCM Timișoara), Florin Surugiu (CSM București), Grigoraș Diaconescu (CSA Steaua), Filip Lazăr (CSA Steaua), Valentin Calafeteanu (RCM Timișoara), Csaba Gal (CSM Baia Mare), Robert Dascălu (CSA Steaua), Paula Kinikinilau (RCM Timișoara), Florin Vlaicu (RCJ Farul Constanța), Mădălin Lemnaru (RCM Timișoara), Florin Ioniță (CSA Steaua), Robert Neagu (RCJ Farul Constanța), Ionuț Botezatu (CSM Baia Mare), Andrei Ilie (RCJ Farul Constanța) și Daniel Stătulescu (CSM București). Ieri, conducerea clubului din Timișoara a anunțat că nu va trimite niciun jucător la selecționată, motivația oficială fiind aceea că elevii lui Dennie de Villiers trebuie să se pregătească pentru Cupa României! De fapt, în primăvară, timișorenii au fost foarte dezamăgiți când Federația Română de Rugby nu a permis participarea echipei bănățene în Challenge Cup, preferată fiind echipa din Capitală.

ŞTIINŢA BACĂU A TRANSFERAT UN HANDBALIST DIN NAŢIONALA SPANIEI

Vicecampioana României la handbal masculin, Ştiinţa Bacău, a anunţat transferul internaţionalului spaniol Victor Alonso, care a jucat ultima dată la Reale Ademar Leon. Victor Alonso are 24 de ani şi joacă pe postul de inter dreapta. Debutant în naţionala Spaniei în acest an, Alonso a jucat sezonul trecut la Reale Ademar Leon, cu care a evoluat şi în Liga Campionilor. În carieră, handbalistul iberic a mai trecut pe la echipele BM Valladolid, Portland San Antonio şi Atletico Madrid. Alonso a semnat cu Ştiinţa un contract valabil pe un sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă unul. El ar urma să debuteze în meciul de sâmbătă cu Dinamo Bucureşti, contând pentru etapa a II-a a Ligii Naţionale.

CUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI VA AVEA LOC LA GALAȚI

Cupa României la hochei pe gheață, ediția 2013-2014, se va desfășura pe Patinoarul „Dunărea“ din Galați, în perioada 10-14 septembrie, cu participarea a șase echipe, împărțite în două grupe de câte trei. Câștigătoarele celor două grupe se vor înfrunta în finala programată pe 14 septembrie, de la ora 17.30. Grupa A este formată din CSM Dunărea Galați, Sport Club (HSC) Miercurea Ciuc și Progym Gheorgheni, iar în Grupa B se află Sportul Studențesc, ASC Corona 2010 Brașov și CSA Steaua București. ASC Corona Brașov a câștigat ultima ediție a Cupei României, pe 22 decembrie 2012, când a învins pe HSC, chiar la Miercurea Ciuc, cu scorul de 3-2 în finală.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET

Campionatul Mondial de baschet masculin, care se desfășoară în aceste zile în Spania, a continuat cu o nouă surpriză - înfrângerea Lituaniei, una dintre candidatele la medalii! Iată rezultatele înregistrate în ultimele zile - marți: Ucraina - Turcia 64-58; SUA - Noua Zeelandă 98-71; Finlanda - Republica Dominicană 68-74; Angola - Mexic 55-79; Australia - Lituania 82-75!; Coreea de Sud - Slovenia 72-89; miercuri: Egipt - Iran 73-88; Filipine - Porto Rico 73-77; Noua Zeelandă - Ucraina 73-61; Mexic - Australia 62-70.

NICIUN CAZ DE DOPAJ ÎN ULTIMA EDIȚIE A TURULUI FRANȚEI

Niciun control antidoping nu a avut rezultat anormal la ultima ediție a Turului ciclist al Franței, a anunțat Uniunea Ciclistă Internațională (UCI), care a precizat că au fost efectuate 719 controale sanguine și urinare, față de 622 anul trecut. „Toate eșantioanele prelevate au fost sistematic analizate pentru a detecta agenții stimulatori de eritropoieză. Raportul izotopic făcut cu spectrometrul de masă (IRMS) a fost analizat, la fel și un anumit număr de probe, în special pentru a detecta abuzul de testosteron și precursorii acestuia”, a precizat UCI. Analizele au fost toate făcute în Franța, la Laboratorul național din Chatenay-Malabry.

SE PREGĂTEȘTE UN NOU FILM DESPRE VIAŢA ŞI CARIERA PUGILISTULUI ROCKY MARCIANO

Un film despre viaţa şi cariera pugilistului Rocky Marciano, pe baza căruia a fost creat personajul interpretat de Sylvester Stallone în franciza cinematografică Rocky, se află în pregătire la Hollywood. Fratele lui Rocky Marciano, Peter, şi fiul său Rocky Marciano Jr. dezvoltă acest proiect cinematografic, care se va intitula „49-0 / The Brockton Blockbuster”, în colaborare cu administratorii fundaţiei Marciano şi cu regizorul şi scenaristul Dustin Marcellino. Filmul va fi turnat în oraşul natal al celebrului pugilist, Brockton, aflat în statul american Massachusetts. Rocky Marciano a murit într-un accident de avion, pe 31 august 1969, cu o zi înainte de a împlini vârsta de 46 de ani.

FERNANDO ALONSO CONTINUĂ CU FERRARI CEL PUȚIN DOI ANI

Pilotul spaniol Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1 cu Renault, în 2005 și 2006, dorește continuarea colaborării cu Ferrari, deși scuderia italiană nu i-a pus la dispoziție în ultimii ani o mașină cu care să se bată la titlu. Deși presa vorbește despre posibile destinații pentru spaniol, Alonso a anunțat răspicat că nu se gândește la altă echipă decât Ferrari. „E un an de când am spus că vreau să stau la Ferrari și să-mi extind contractul. Asta e dorința mea, o repet la fiecare două săptămâni, la finalul fiecărei curse. Nu am discuții cu alte echipe. Am contract pe încă doi ani și mereu am fost subiectul zvonurilor. Vom vedea ce se întâmplă, dar cel puțin doi ani nu va fi o problemă”, a declarat Alonso, 33 de ani, care a ajuns la Ferrari în 2010. De atunci, el a fost de trei ori vicecampion mondial, dar în acest sezon, cei de la Ferrari nu au câștigat nicio cursă. Ultimul succes datează din mai 2013, când Alonso a câștigat MP al Spaniei.

NAIRO QUINTANA S-A RETRAS DIN TURUL SPANIEI

Ciclistul columbian al echipei Movistar, Nairo Quintana, a căzut ieri pentru a doua oară şi s-a retras din Turul Spaniei, unde era considerat unul dintre favoriţi. Quintana, câştigător în acest an în Turul Italiei, a căzut marţi în contratimpul din etapa a X-a şi a pierdut peste trei minute în clasamentul general faţă de liderul Alberto Contador. Columbianul a terminat etapa de marţi, dar miercuri a căzut din nou în debutul etapei a XI-a. Rutierul de 24 de ani a fost prins într-o căzătură colectivă la 20 de kilometri după startul de la Pamplona şi a abandonat. Quintana a fost transportat la spital cu dureri la umărul drept.