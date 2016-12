FC VIITORUL SUSȚINE UN AMICAL CU PANATHINAIKOS

Profitând de întreruperea campionatului Ligii I, FC Viitorul va susţine un meci de verificare la Atena. Adversară va fi multipla campioană a Greciei, Panathinaikos, meciul fiind programat sâmbătă (6 septembrie 2014), de la ora 20.00, pe stadionul “Apostolos Nikolaidis“ din Atena. Întrecerile interne din Grecia și România sunt întrerupte în weekend-ul care urmează deoarece duminică (7 septembrie) este programată întâlnirea Grecia - România, din preliminariile Euro 2016.

STEAUA A ÎNCHEIAT CAMPANIA DE TRANSFERURI

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Steaua, Valeriu Argăseală, a declarat că jucătorii Paul Papp, Alexandru Bourceanu şi Raul Rusescu reprezintă ultimele transferuri ale campioanei României din această vară. „Raul şi Alex au revenit de la echipele la care au plecat, pentru că ei ştiu ce înseamnă să joci la Steaua, ei au cunoştinţă de spiritul Stelei şi au experienţa competiţiilor internaţionale jucate cu Steaua. Paul Papp a fost în vederile noastre înainte să plece din ţară, şi-a făcut stagiul acolo, cu o mică pauză în România, iar acum a venit la Steaua. Se poate integra în sistemul de joc al Stelei şi cred că aceste trei achiziţii vor da forţa necesară Stelei pentru a-şi îndeplini obiectivele propuse pentru anul ăsta“, a spus Argăseală. Valeriu Argăseală a afirmat că, pentru Papp şi Rusescu, Steaua are opţiune de cumpărare în vara viitoare. „În momentul în care jucătorii au venit la Steaua, nu a fost niciun fel de altă discuţie legată de alte transferuri sau o altă discuţie legată de a veni sau nu a veni aceşti jucători. Paul şi Raul sunt un an de zile împrumutaţi, cu opţiune de cumpărare. Sunt sume importante. I-am luat împrumut pentru că înţelegerea cu cluburile respective a fost în acest mod“, a completat Argăseală.

BAREME DE 1.250 LEI PENTRU ARBITRII DIN LIGA A II-A

Comitetul de urgenţă al FRF a stabilit ca observatorii partidelor din Liga a II-a să primească o indemnizaţie de 1.250 de lei pentru un joc, în timp ce oficialii meciurilor de Liga a III-a vor primi câte 500 de lei, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al federaţiei. „Prin Hotărârea nr. 17 a Comitetului de Urgență al FRF din data de 25.08.2014 s-au stabilit baremele pentru Liga 2 și Liga 3. Delegatul beneficiază de indemnizaţie de observator de joc în valoare de 1.250 lei, pentru Liga a II-a, respectiv 500 lei, pentru Liga a III-a“, se arată în comunicatul Federaţiei Române de Fotbal. Potrivit sursei citate, sumele menţionate sunt brute, iar în cazul plătitorilor de TVA, includ TVA.

AUTOBERGAMO DEVA A CÂŞTIGAT SUPERCUPA ROMÂNIEI LA FUTSAL

Campioana Autobergamo Deva a câştigat Supercupa României la futsal, impunându-se cu scorul de 7-4 în faţa deţinătoarei Cupei, City US Tîrgu Mureş. Golurile au fost marcate de Cristi Matei (2), Adrian Moţ (2) şi Robert Lupu (3) pentru Deva, respectiv Dumitru Stoica (2), Ferenc Csomo şi Lucian Nicuşan. Partida s-a disputat în Sala Sporturilor din Chiajna şi a fost arbitrată de o brigadă formată din Bogdan Sorescu, Gabriel Gherman şi Septimiu Burtescu.

PARTIDE AMICALE

Cum preliminariile Euro 2016 programează o singură rundă de meciuri oficiale în acest weekend, multe formații europene au programat partide amicale pentru o mai bună omogenizare. Capul de afiș al serii este deținut de reeditarea ultimei finale mondiale, din iulie, Germania găzduind Argentina la Dusseldorf, oaspeții urmând să evolueze fără Messi, ușor accidentat. Iată programul complet al meciurilor în care sunt angrenate echipe europene: Rusia - Azerbaidjan; Lituania - EAU; Ucraina - Moldova; Letonia - Armenia; Danemarca - Turcia; Cehia - SUA; Germania - Argentina; Irlanda - Oman; Anglia - Norvegia.

MANCHESTER UNITED A ANUNȚAT ÎMPRUMUTUL LUI FALCAO

Oficialii clubului Manchester United au confirmat, ieri dimineaţă, împrumutul pe un sezon, cu drept de achiziţionare definitivă, al atacantului columbian Radamel Falcao de la echipa AS Monaco. „Suntem fericiţi să vă anunţăm că Radamel Falcao a fost adus împrumut pentru un sezon de la AS Monaco, cu drept de achiziţionare definitivă”, se arată într-o postare pe contul de Twitter al clubului englez, în care apare şi o poză cu atacantul columbian în tricoul lui Manchester United. Conform unor surse din cadrul grupării AS Monaco, împrumutul lui Falcao o va costa pe Manchester United 10 milioane de euro. Dacă în vara viitoare vor dori să-l achiziţioneze definitiv pe internaţionalul columbian, englezii vor trebui să plătească 55 de milioane de euro. Pe de altă parte, oficialii clubului Manchester United au anunţat transferul fundaşului olandez al echipei Ajax Amsterdam, Daley Blind (24 de ani), în schimbul a 18 milioane de euro. Daley Blind, fiul fostului internaţional olandez Danny Blind, a semnat un contract pe patru ani cu Manchester United.

FC PORTO L-A ACHIZIŢIONAT PE BRAZILIANUL OTAVIO

Mijlocaşul brazilian al echipei Internacional Porto Alegre, Otavio, a semnat un contract pe cinci sezoane cu formaţia FC Porto, a anunţat clubul portughez. Conform presei lusitane, pentru achiziţionarea lui Otavio, în vârstă de 19 ani, FC Porto va plăti 7 milioane de euro. Gruparea portugheză a anunţat că Otavio va avea o clauză de reziliere a înţelegerii de 50 de milioane de euro.

GALATASARAY I-A TRANSFERAT PE PANDEV ŞI DZEMAILI

Jucătorii echipei SSC Napoli Goran Pandev şi Blerim Dzeimaili au fost cedaţi la formaţia Galatasaray Istanbul, a anunţat clubul italian. Atacantul macedonean Goran Pandev a semnat un contract pe un sezon, cu drept de prelungire pentru încă unul, în timp ce mijlocaşul elveţian Blerim Dzemaili va juca în următorii trei ani la Galatasaray. În urma cestei tranzacţii, SSC Napoli va încasa 4 milioane de euro.

AS ROMA L-A ÎMPRUMUTAT PE YAPOU YANGA-MBIWA

Fundaşul francez al echipei Newcastle United, Yapou Yanga-Mbiwa, a fost cedat sub formă de împrumut pentru un sezon la formaţia AS Roma, a anunţat presa italiană. Pentru împrumutul internaţionalului francez, AS Roma va plăti un milion de euro, iar dacă în vara viitoare va dori achiziţionarea definitivă a acestuia, va trebui să mai achite cinci milioane de euro. Yapou Yanga-Mbiwa, în vârstă de 25 de ani, a fost campion al Franţei cu Montpellier, în 2012.

ATACANTUL ITALIAN AMAURI VA JUCA LA FC TORINO

Atacantul italian de origine braziliană al echipei FC Parma, Amauri, a fost achiziţionat de formaţia FC Torino, care în această vară i-a cedat pe Ciro Immobile la Borussia Dortmund şi Alessio Cerci la Atletico Madrid. Amauri, în vârstă de 34 de ani, a marcat 18 goluri în două sezoane jucate la FC Parma. Amauri Carvalho de Oliveira a mai evoluat în cariera sa la echipele Santa Catarina, Bellinzona, SSC Napoli, Piacenza, Empoli, Messina, Chievo Verona, US Palermo, Juventus Torino şi AC Fiorentina.

ARSENAL LONDRA L-A ACHIZIŢIONAT PE DANNY WELBECK

Atacantul echipei Manchester United, Danny Welbeck, a fost achiziţionat de formaţia Arsenal Londra, care nu a anunţat suma de transfer şi nici durata contractului. Conform presei britanice, Arsenal va plăti pentru achiziţionarea internaţionalului englez peste 20 de milioane de euro. „Danny Welbeck este noul jucător al echipei Arsenal. Suma de transfer este confidenţială, iar jucătorul va avea un contract pe termen lung”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul grupării londoneze. Danny Welbeck, în vârstă de 23 de ani, a fost cedat de Manchester United după achiziţionarea atacantului columbian Radamel Falcao de la AS Monaco.

MANCHESTER CITY L-A ÎMPRUMUTAT PE NEGREDO LA FC VALENCIA

Atacantul echipei Manchester City, Alvaro Negredo, a fost împrumutat pentru un sezon, cu drept de achiziţionare definitivă, la formaţia FC Valencia. Negredo, în vârstă de 29 de ani, a fost achiziţionat de Manchester City în 2013, de la FC Sevilla. El a câştigat titlul în Premier League, în primul sezon petrecut în Anglia. Internaţionalul spaniol a fost operat în luna iulie şi va fi indisponibil până în octombrie. De asemenea, FC Valencia l-a adus sub formă de împrumut şi pe mijlocaşul brazilian al formaţiei Rio Ave, Filipe Augusti.

OSCAR GARCIA VA FI NOUL ANTRENOR AL LUI TAMAŞ LA WATFORD

Spaniolul Oscar Garcia, care a demisionat săptămâna trecută de la Maccabi Tel Aviv, este noul antrenor al echipei Watford, din a doua ligă engleză, la care este legitimat şi fundaşul Gabriel Tamaş. Garcia, în vârstă de 41 de ani, a condus în sezonul trecut echipa Brighton, de unde a demisionat după înfrângerea din play-off. El a fost numit antrenor la Maccabi Tel Aviv în iunie, funcţie din care a demisionat după două luni, ca urmare a situaţiei din Israel. La Watford, el îl înlocuieşte pe Beppe Sannino, care a demisionat duminică, după ce preluase echipa în decembrie 2013.

CLUBURILE EUROPENE AU CHELTUIT PESTE TREI MILIARDE DE DOLARI ÎN PERIOADA DE TRANSFERURI

Premier League, campionatul Angliei, a dominat piaţa de transferuri în această vară, în timp ce valoarea totală a tranzacţiilor în Europa se ridică la peste trei miliarde de dolari. Cele 20 de cluburi din Premier League au cheltuit circa 835 milioane de lire sterline (1,38 miliarde de dolari, 1 miliard de euro), Manchester United fiind în frunte, cu peste 150 milioane de lire sterline investite. Totalul Premier League depăşeşte cu 200 milioane de lire sterline recordul de anul trecut, 630 milioane de lire sterline. Cluburile din prima ligă spaniolă au cheltuit peste 700 milioane de dolari (530 milioane de euro), Real Madrid şi FC Barcelona fiind în frunte, cu transferurile costisitoare ale lui James Rodriguez şi Luis Suarez. Serie A este pe locul 3, cu 450 de milioane de dolari (345 milioane de euro), campionatul Italiei fiind urmat de cel al Germaniei, unde s-au cheltuit 415 milioane de dolari (315 milioane de euro). Ligue 1, campionatul Franţei, ocupă locul 5, cu 165 de milioane de dolari (125 milioane de euro). Sistemul de reglementare a transferurilor din cadrul FIFA arată că 1.164 de jucători au fost transferaţi în cele cinci mari campionate europene în cursul perioadei de mercato de două luni. Aceste achiziţii de jucători reprezintă 85 la sută din valoarea totală a sumei cheltuite în principalele 26 de campionate europene.

HULK S-A ACCIDENTAT ŞI VA LIPSI ÎNTRE PATRU ŞI ŞASE SĂPTĂMÂNI

Atacantul brazilian al echipei Zenit Sankt Petersburg, Hulk, s-a accidentat la coapsă şi va lipsi de pe teren între patru şi şase săptămâni. Hulk s-a accidentat în finalul partidei de campionat cu Lokomotiv Moscova, scor 1-0, iar testele medicale au arătat că va fi nevoit să stea departe de teren între patru şi şase săptămâni. Internaţionalul brazilian în vârstă de 28 de ani va rata primele două meciuri pe care Zenit Sankt Petersburg le va disputa în grupa C a Ligii Campionilor, cu Benfica Lisabona (16 septembrie) şi AS Monaco (1 octombrie).

SCHWEINSTEIGER VA FI NOUL CĂPITAN AL NAŢIONALEI GERMANIEI

Mijlocaşul echipei Bayern Munchen, Bastian Schweinsteiger, va fi noul căpitan al naţionalei Germaniei, după retragerea fundaşului Philipp Lahm, a anunţat selecţionerul Joachim Low. Schweinsteiger, în vârstă de 30 de ani şi cu 103 selecţii la prima reprezentativă, nu va evolua în partida amicală cu naționala Argentinei, care va avea loc astăzi, la Dusseldorf. Germania a învins Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finala Campionatului Mondial din Brazilia, din această vară. Philipp Lahm şi-a anunţat retragerea din naţionala Germaniei la cinci zile după ce a devenit campion mondial.

HELDER POSTIGA VA JUCA LA DEPORTIVO LA CORUNA

Atacantul portughez al echipei FC Valencia, Helder Postiga, a semnat un contract pe un sezon cu formaţia Deportivo La Coruna, a anunţat „L'Equipe“. Internaţionalul portughez în vârstă de 32 de ani a semnat cu La Coruna din postura de jucător liber de contract, după ce şi-a reziliat înţelegerea cu Valencia. Helder Postiga a mai evoluat în cariera sa la echipele FC Porto, Tottenham Hotspur, AS Saint-Etienne, Panathinaikos Atena, Sporting Lisabona, Real Zaragoza şi Lazio Roma.

SAVIOLA ÎȘI CONTINUĂ CARIERA ÎN ITALIA

Atacantul argentinian Javier Saviola, care a devenit jucător liber de contract după ce i-a expirat înţelegerea cu echipa Olympiacos Pireu, va juca la formaţia Hellas Verona. Saviola, în vârstă de 32 de ani, a semnat cu gruparea italiană după ce a efectuat marţi dimineaţă vizita medicală. Javier Saviola a evoluat în cariera sa la echipele River Plate, FC Barcelona, AS Monaco, FC Sevilla, Real Madrid, Benfica Lisabona şi Malaga.