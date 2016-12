ILIE NĂSTASE ŞI ANDREI PAVEL VOR SUSŢINE UN MECI DEMONSTRATIV LA BRAŞOV

Fostul lider al clasamentului ATP Ilie Năstase şi căpitanul-nejucător al echipei de Cupa Davis a României Andrei Pavel vor susţine sâmbătă, de la ora 19.00, la Baza Sportivă „Olimpia“ din Braşov, un meci demonstrativ în cadrul turneului challenger care are loc în localitate. Potrivit unui comunicat al organizatorilor BRD Braşov Challenger, meciul, la care intrarea va fi gratuită, se va desfăşura după cele două semifinale de simplu şi finala de dublu.

ROMÂNIA PARTICIPĂ CU 12 SPORTIVI LA MONDIALELE DE TIR

România participă la Campionatele Mondiale de tir sportiv de la Granada (Spania), programate în perioada 6-20 septembrie, cu un lot de 12 sportivi, dintre care nu lipsește campionul olimpic en titre Alin Moldoveanu. Lotul României pentru ediția a 51-a a Campionatelor Mondiale îi cuprinde pe Alin Moldoveanu (pușcă aer comprimat, 10 m), Lucia Mihalache (skeet), Roxana Manole (skeet), Ioan Toman (skeet), Roxana Tudose (pușcă aer comprimat, culcat, 3 poziții), Laura Ilie (pușcă aer comprimat, culcat, 3 poziții), Ion Rareș (pistol aer comprimat, pistol liber), Vlad Săcăleanu (pistol aer comprimat, pistol liber, pistol viteză), Denis Ionașcu (trap), Ioana Cristea (pușcă aer comprimat, pușcă culcat, pușcă 3 poziții), Francesca Pop (pistol aer comprimat, pistol sport) și Adela Frangu (trap). Obiectivul federației este de „a obține o clasare între locurile 7-10”.

COVALIU SPERĂ LA MEDALII LA JO DIN 2016

Antrenorul lotului naţional de sabie al României, Mihai Covaliu, a declarat că îşi doreşte medalii cât mai strălucitoare la Jocurile Olimpice din 2016. „Îmi doresc ca toţi elevii mei să aibă rezultate mai bune decât am avut eu. Eu cred că orice este posibil cu multă muncă şi dăruire. Ne dorim medalii cât mai strălucitoare la Jocurile Olimpice din 2016! Din echipa de la Londra a rămas doar Dolniceanu, dar eu sunt optimist“, a spus Covaliu. „Eu îmi propun ca la Jocurile Olimpice din 2016 să urc pe podium. Şansele sunt destul de mari. Urmează să înceapă calificările, iar eu sunt optimist. La echipe, din formula de la Londra am rămas doar eu, dar am câţiva colegi tineri, care pot progresa mult. Nu mă consider un lider al noii generaţii, dar pot spune că îi încurajez mereu pe mai tinerii mei colegi şi le împărtăşesc din experienţa mea“, a precizat și Tiberiu Dolniceanu.

CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET

Campionatul Mondial de baschet masculin, care se desfășoară în aceste zile în Spania, a adus o nouă surpriză de proporții - înfrângerea vicecampioanei en titre - Turcia, în fața unei echipe mai slab cotate pe plan mondial - Ucraina! Iată rezultatele înregistrate în ultimele zile - luni: Iran - Serbia 70-83; Franța - Egipt 94-55; Brazilia - Spania 63-82; Croația - Senegal 75-77; Argentina - Filipine 85-81; Porto Rico - Grecia 79-90; marți: Ucraina - Turcia 64-58!; Angola - Mexic 55-79.

CVARTET DE TOP ÎN ECHIPA DE CUPA DAVIS A FRANŢEI

Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a Franţei, Arnaud Clement, i-a convocat pe tenismenii Jo-Wilfried Tsonga (locul 10 ATP), Richard Gasquet (14 ATP), Gael Monfils (24 ATP) şi Julien Benneteau (28 ATP) pentru meciul cu Cehia, din semifinalele competiţiei. Julien Benneteau a fost convocat în dauna lui Gilles Simon (locul 31 ATP), care va fi doar rezervă. Tsonga, Monfils şi Simon sunt singurii jucători francezi care s-au calificat în optimile de finală ale probei de simplu de la US Open. Partida Franţa - Cehia, din semifinalele Cupei Davis, se va disputa la Paris, în perioada 12-14 septembrie.

BERDYCH A REVENIT ÎN ECHIPA CEHIEI DE CUPA DAVIS

Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a Cehiei, Jaroslav Navratil, a anunţat că i-a convocat pe jucătorii Tomas Berdych (locul 7 ATP), Lukas Rosol (27 ATP), Radek Stepanek (39 ATP) şi Jiri Vesely (75 ATP) pentru meciul cu Franţa, din semifinalele competiţiei. „Alegerea a fost foarte uşoară, deoarece toţi jucătorii convocaţi sunt în Top 100. Din păcate, nu avem alţi jucători la acest nivel, nu mai este niciun tenisman ceh în Top 200. Sunt fericit că Berdych a revenit alături de noi. Cu el în echipă avem mai multe şanse la victorie, deşi formaţia Franţei este înfricoşătoare”, a declarat Navratil. Cehia a câştigat ultimele două ediţii ale Cupei Davis, dar în acest sezon Tomas Berdych a renunţat la meciul cu Japonia de la Tokyo, din sferturile de finală, câştigat de europeni cu scorul de 5-0. Cele două echipe s-au întâlnit de 14 ori până acum în Cupa Davis, fiecare formaţie obţinând câte şapte victorii.

NICOLE VAIDISOVA VREA SĂ REVINĂ PE TEREN

Tenismena Nicole Vaidisova, care s-a retras din activitate în 2010, la 20 de ani, va încerca să revină pe teren la un turneu ITF din SUA, programat în această lună. Semifinalistă la Roland Garros (2006) şi la Australian Open (2007), Vaidisova a primit un wild-card la turneul ITF de la Albuquerque, dotat cu premii de 75.000 de dolari, care începe la 15 septembrie, a anunțat agentul jucătoarei, Olivier van Lindonk. Vaidisova, fost număr 7 mondial (mai 2007), care a câştigat şase titluri WTA, s-a retras din activitate în 2010, când era pe locul 176 mondial. Tenismena din Cehia a câştigat primul său titlu WTA în 2004, la Vancouver, la 15 ani şi trei luni. Vaidisova s-a căsătorit cu Radek Stepanek în iulie 2010, dar cei doi au divorţat în iunie 2013.