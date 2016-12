ÎNSCRIERILE PENTRU CUPA "FRIENDS” LA MINIFOTBAL CONTINUĂ PÂNĂ DUMINICĂ

Pe 13 septembrie va debuta Cupa „Friends” la minifotbal, ajunsă la ediţia a VI-a. Meciurile se vor desfășura tot pe terenul Bazei Sportive „Friends” din Constanţa, situată pe bulevardul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian. Înscrieri în competiție încă se mai pot face. Organizatorii au anunțat că mai sunt patru locuri libere și că îi așteaptă pe doritori până pe 7 septembrie, când vor avea loc ședința tehnică și tragerea la sorți. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0722.887.981.

TRICOLORII MICI JOACĂ VINERI ÎMPOTRIVA ANGLIEI

Echipa naţională Under 20 a României va juca vineri, de la ora 21.30, la Telford, un meci amical cu reprezentativa similară a Angliei. Selecţionerul Doru Isac a convocat următorii 18 jucători pentru această întâlnire: portari - Răzvan Began (CFR Cluj), Răzvan Negrilă (Pandurii Târgu Jiu); fundaşi - Andrei Roman (Astra Giurgiu), Adrian Petricău (FC Bihor), Radu Crişan (Universitatea Cluj), Robert Gherghe (FC Olt), Marius Halmaghe (Honved Budapesta), Valentin Petricău (FC Bihor); mijlocaşi - Robert Căruţă (Ceahlăul Piatra Neamţ), Bogdan Danciu (LPS Buzău), Andy Asandului (LPS Bihor), Vlad Olteanu (FC Braşov), George Ionaşcu (Cremonese), Nicuşor Fota (LPS Slatina), Silviu Balaure (ACS Poli Timişoara); atacanţi - Sadi Akari (Gloria Bistriţa), Alexandru Tudorie (Oţelul Galaţi), George Mareş (Petrolul Ploieşti). Delegaţia României va pleca spre Anglia mâine şi va reveni în ţară pe 6 septembrie.

JAVIER HERNANDEZ A FOST ÎMPRUMUTAT LA REAL MADRID

Internaţionalul mexican Javier „Chicharito” Hernandez a fost împrumutat de Manchester United grupării Real Madrid, înţelegerea fiind valabilă până la finalul acestui sezonul, când spaniolii au opţiunea de a-l cumpăra. Chicharito Hernandez a fost achiziţionat de Manchester United în 2010, de la Chivas Guadalajara.

ALESSIO CERCI S-A ÎNȚELES CU ATLETICO MADRID

Atletico Madrid a anunţat, pe site-ul oficial, că a ajuns la un acord cu Torino pentru transferul fotbalistului Alessio Cerci la gruparea spaniolă, internaţionalul italian urmând să semneze un contract pe trei sezoane. „Acordul cu Torino pentru transferul lui Cerci este o bucurie pentru toţi. Era obiectivul nostru să ne întărim echipa pentru a face faţă provocărilor care ne aşteaptă în acest sezon. A trebuit să facem eforturi semnificative după toate operaţiunile din vară, dar suntem convinşi că a meritat, pentru că îl considerăm pe Cerci un jucător-cheie pentru echipa noastră. Va aduce incisivitate, viteză, goluri. Ne va permite să avem mai multe variante în jocul nostru ofensiv”, a declarat managerul sportiv al clubului Atletico. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani, format la AS Roma, juca la Torino din 2012.

MESSI A SUFERIT O CONTRACTURĂ LA COAPSĂ

Lionel Messi a suferit o contractură la coapsa dreaptă la meciul cu Villarreal, câştigat, duminică, scor 1-0, a anunţat FC Barcelona. „Messi a suferit o contractură la aductorul drept”, se arată într-un comunicat al clubului catalan, în care se menţionează că fotbalistul nu va fi folosit din precauţie, fără să se precizeze durata indisponibilităţii argentinianului. Ca urmare a acestei accidentări, Messi va rata meciul amical al Argentinei cu Germania, programat miercuri. „Leo Messi va rămâne la Barcelona ca măsură de precauţie din cauza unei dureri la nivelul aductorului drept. El va lipsi la meciul pentru pace de la Roma, din această seară (n.r. - luni seară), şi nu va participa nici la partida Argentinei cu Germania”, a anunţat FC Barcelona.

LEWIS HOLTBY, ÎMPRUMUTAT DE TOTTENHAM

Internaţionalul german al echipei Tottenham Hotspur, Lewis Holtby, va fi împrumutat pentru un sezon la gruparea Hamburger SV. Jucătorul în vârstă de 23 de ani a fost transferat de Tottenham în iarna anului 2013 de la Schalke 04, însă nu a reuşit să se impună în prima echipă. În iarna anului 2014, Holtby a fost împrumutat pentru o jumătate de sezon la Fulham. Holtby nu este singurul jucător care ar urma să părăsească pe Tottenham în acest an. Mijlocaşul brazilian Sandro este dorit de Harry Redknapp la Queens Park Rangers, la fel ca şi Aaron Lennon, care este cerut de Stoke City pentru un sezon, în timp ce fundaşul Zeki Fryers ar putea fi transferat la Crystal Palace. În schimb, atacantul echipei Manchester United, Danny Welbeck, ar putea fi împrumutat la Tottenham, în timp ce transferul mijlocaşului Benjamin Stambouli (Montpellier) pentru aproximativ 7,5 milioane de euro ar putea fi confirmat azi.

MARCO VAN GINKEL A FOST ÎMPRUMUTAT LA AC MILAN

Mijlocaşul olandez Marco van Ginkel a fost împrumutat de gruparea Chelsea Londra la AC Milan, pentru un sezon. „AC Milan este o echipă mare. Cred că voi avea şansa de a juca la Milan într-un campionat puternic, împotriva unor echipe puternice”, a declarat Van Ginkel. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a fost achiziţionat de Chelsea în iulie 2013, de la Vitesse Arnhem, cu 8 milioane de lire sterline. El a jucat de atunci în doar câteva meciuri pentru echipa londoneză.

MECIUL GRECIA - ROMÂNIA VA FI TRANSMIS PE UN ECRAN URIAŞ, LA ARENA NAŢIONALĂ

Federaţia Română de Fotbal a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că meciul pe care reprezentativa României îl va disputa la sfârşitul acestei săptămâni, în deplasare, cu Grecia, în preliminariile Campionatului European din 2016, va fi transmis pe un ecran uriaş, la Arena Naţională. „Federația Română de Fotbal și echipa națională te provoacă să formăm cea mai mare galerie a tricolorilor la meciul Grecia - România de duminică. Drumul spre EURO 2016 începe peste câteva zile, cu partida care se va disputa fără spectatori, pe stadionul „Karaiskakis“ din Atena. Te așteptăm duminică, în incinta Arenei Naționale, să urmărim împreună, pe un ecran uriaș, debutul tricolorilor în această campanie de calificare! Federația Română de Fotbal în parteneriat cu Primăria Capitalei și împreună cu sponsorii Timișoreana, Adidas și Carrefour au pregătit primul cantonament al suporterilor echipei naționale: de la ora 16.00 venim la stadion în culorile României, începem încălzirea cântând pentru tricolori, iar de la 21.45 trăim împreună marele meci. După 8 ani, putem ajunge din nou la un turneu final. Suntem alături de tricolori și, de la peste 1.000 de kilometri de Atena, strigăm împreună, duminică seară: HAI ROMÂNIA!”, notează frf.ro.

RUSESCU A REVENIT LA STEAUA

Atacantul Rau Rusescu a fost împrumutat un sezon, de FC Sevilla, formaţiei de la care l-a achiziţionat, FC Steaua, a anunţat site-ul oficial al grupării bucureştene. „Clubul nostru îi doreşte golgheterului Ligii 1 din sezonul 2012-2013, care a contribuit decisiv la cucerirea titlului cu numărul 24 al Stelei, să aibă parte de cel puţin acelaşi succes în tricoul roş-albastru şi în acest an”, se arată pe site-ul Stelei. Rusescu, 26 de ani, s-a transferat la Steaua în vara anului 2011, de la Unirea Urziceni. După doi ani, el a fost achiziţionat de FC Sevilla, care l-a împrumutat în iarnă la Sporting Braga. Rusescu este al doilea jucător readus la echipă de Steaua, după mijlocaşul Alexandru Bourceanu, împrumutat de la Trabzonspor.

MANCHESTER UNITED L-A ÎMPRUMUTAT PE FALCAO DE LA AS MONACO

Manchester United a acceptat condiţiile grupării AS Monaco pentru a-l împrumuta pe Radamel Falcao. United va plăti 10 milioane de euro pentru împrumutul pe un sezon al atacantului de 28 de ani și va avea opțiune de cumpărare în vara viitoare, pentru 55 de milioane de euro. Falcao a fost achiziţionat de AS Monaco în 2013, de la Atletico Madrid, pentru 47 de milioane de euro şi are contract până în 2018. Atacantul columbian va avea un salariu de 12 milioane de euro pe sezon.

CONTE MIZEAZĂ PE PIRLO LA NAŢIONALA ITALIEI

Selecţionerul Italiei, Antonio Conte, a declarat că Andrea Pirlo (35 de ani) poate continua să joace pentru reprezentativa italiană. „Am vrut să mă asigur că el este încă motivat. Este un luptător, mi-a spus că este disponibil şi este suficient pentru mine”, a spus Conte. În luna iunie, Pirlo a anunţat că se gândeşte să se retragă din echipa naţională a Italiei după CM 2014. „Am o vârstă şi trebuie să fac loc tinerilor”, a afirmat el atunci, menţionând totuşi că, în cazul în care va fi nevoie de el, se va prezenta la naţională. Pirlo, care a fost antrenat timp de trei sezoane de Antonio Conte la Juventus Torino, s-a accidentat în această vară la şoldul drept şi nu a fost convocat pentru meciul amical al Italiei cu Olanda, programat joi, la Bari, şi pentru prima partidă a italienilor din preliminariile Campionatului European din 2016, cu Norvegia (9 septembrie).

MITROGLOU A FOST ÎMPRUMUTAT DE FULHAM LA OLYMPIACOS

Internaţionalul grec Kostas Mitroglou, care face parte din lotul elen pentru meciul cu România, a fost împrumutat de Fulham pentru un sezon clubului Olympiacos Pireu. Mitroglou a fost achiziţionat de Fulham în luna ianuarie, chiar de la Olympiacos. Fotbalistul a semnat în ianuarie un contract cu gruparea engleză pe patru ani şi jumătate, estimat la 15,8 milioane de euro. Fulham a retrogradat la finalul sezonului 2013-2014. Cu Olympiacos, Mitroglou va juca în grupa A a Ligii Campionilor, din care mai fac parte Malmo FF, Juventus Torino şi Atletico Madrid.

ALDERWEIRELD VA JUCA LA SOUTHAMPTON

Fundaşul belgian al echipei Atletico Madrid, Tobias Alderweireld, în vârstă de 25 de ani, a fost împrumutat pentru un sezon la gruparea engleză Southampton, la care este legitimat şi internaţionalul român Florin Gardoş. Alderweireld, campion în sezonul trecut cu Atletico Madrid în Spania, a mai fost dorit în această vară de Arsenal Londra şi West Ham United. „Doresc să aduc încă doi jucători, un atacant şi un fundaş. Toby Alderweireld a efectuat vizita medicală în cursul zilei de luni şi sperăm să aducem încă un atacant. Nu pot să spun încă pe cine dorim”, a spus tehnicianul olandez Ronald Koeman. Alderweireld a fost transferat de Atletico Madrid de la Ajax Amsterdam în 2013, pentru 6 milioane de lire sterline (aproximativ 7,5 milioane de euro).