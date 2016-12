CALLATIS A RATAT DEBUTUL ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Vineri a debutat noul sezon din Liga a III-a la fotbal, eșalon în care evoluează și Callatis 2012 Mangalia. Sâmbătă, în prima etapă a sezonului 2014-2015, mangalioții au pierdut meciul jucat în deplasare cu AFC Metalosport Galați, scor 2-1 (D. Sandu 82, 88 - Erdinci Cogali 32). Celelalte rezultate ale rundei inaugurale: CS Tunari - Metaloglobus Bucureşti 4-2; Înainte Modelu - Viitorul Axintele 2-2; Delta Dobrogea Tulcea - Gloria Popești Leordeni 3-1; Oțelul II Galaţi - Juventus Bucureşti 0-1; Viitorul Domneşti - Dunărea Călăraşi 1-3; Voința Snagov - Dinamo II București 2-1.

TORJE A ÎNSCRIS UN GOL ÎN PRIMA ETAPĂ DIN TURCIA

Fotbalistul echipei Torku Konyaspor, Gabriel Torje, a înscris un gol în meciul pierdut sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-2, în faţa formaţiei Eskişehirspor, în prima etapă a campionatului Turciei. Torje a marcat în minutul 14. Pentru gazde au înscris Gucer (66) şi Zengin (76-penalty). Gabriel Torje, care a primit un cartonaş galben în minutul 29, a jucat până în minutul 69, iar Ciprian Marica a fost integralist la Konyaspor.

BOURCEANU REVINE LA STEAUA BUCUREŞTI

Clubul Trabzonspor a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că l-a împrumutat pe fotbalistul Alexandru Bourceanu pentru un sezon grupării Steaua Bucureşti. „Fotbalistul Alexandru Bourceanu a fost împrumutat gratuit pentru sezonul 2014-2015 la Steaua Bucureşti”, este anunţul clubului din Trabzon. Alexandru Bourceanu a fost achiziţionat de Trabzonspor în luna februarie a acestui an, de la Steaua.

GIGEL BUCUR, DECISIV ÎN VICTORIA CELOR DE LA KUBAN

Atacantul Gigel Bucur a înscris unicul gol al partidei pe care Kuban Krasnodar a câştigat-o sâmbătă, în deplasare, în faţa formaţiei Arsenal Tula, în etapa a şasea a campionatului Rusiei. Bucur, intrat pe teren în minutul 55, a marcat în minutul 86. Jucătorul român a primit un cartonaş galben, în minutul 90. Kuban se află pe locul 2 în clasamentul campionatului Rusiei, cu 14 puncte. Lider este Zenit Sankt Petersburg, cu 15 puncte şi un joc mai puţin.

BALOTELLI NU A FOST CONVOCAT LA NAȚIONALA ITALIEI

Atacantul Mario Balotelli nu a fost convocat de selecţionerul Italiei, Antonio Conte, pentru meciul amical cu Olanda şi pentru partida cu Norvegia, din preliminariile Euro 2016. În atac, Conte i-a preferat pe Stephan El Shaarawy, accidentat aproape tot sezonul, pe Simone Zaza, convocat în premieră, şi pe foştii săi jucători de la Juventus, Pablo Osvaldo şi Sebastian Giovinco. Italia întâlneşte Olanda în meci amical joi, la Bari, şi Norvegia, pe 9 septembrie, în preliminariile Euro 2016. Cei 27 de jucători convocaţi sunt următorii: portari - Gianluigi Buffon (Juventus), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain), Mattia Perin (Genoa), Daniele Padelli (Torino); fundaşi: Davide Astori (AS Roma), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Gabriel Paletta (Parme), Andrea Ranocchia (Inter); mijlocaşi: Antonio Candreva (Lazio), Matteo Darmian (Torino), Mattia De Sciglio (AC Milan), Alessandro Florenzi (AS Roma), Emanuele Giaccherini (Sunderland), Cristian Maggio (Napoli), Daniele De Rossi (AS Roma), Claudio Marchisio (Juventus), Marco Parolo (Lazio), Manuel Pasqual (Fiorentina), Andrea Poli (AC Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain); atacanţi: Mattia Destro (AS Roma), Stephan El Shaarawy (AC Milan), Sebastian Giovinco (Juventus), Ciro Immobile (Borussia Dortmund), Pablo Osvaldo (Inter), Simone Zaza (Sassuolo).

SALOMON KALOU VA JUCA LA HERTHA BERLIN

Gruparea Hertha Berlin a anunţat, duminică, transferul atacantului ivorian Salomon Kalou, în vârstă de 29 de ani, de la OSC Lille. „S-a făcut. Salomon Kalou va juca la Hertha. Bun venit!”, a scris, pe Twitter, Michael Preetz, managerul clubului din Bundesliga. Potrivit presei, Kalou, fost jucător la Chelsea, va avea un contract pe trei ani, pentru un salariu anual de circa trei milioane de euro. Valoarea transferului ar fi între 2,5 şi 3 milioane de euro. Kalou a venit la Lille în 2012, după şase ani la Chelsea, şi avea contract până în 2016.

VALDEZ A SUFERIT O RUPTURĂ DE LIGAMENT ÎNCRUCIŞAT

Atacantul paraguayan Nelson Valdez a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul stâng, a anunţat, sâmbătă, clubul Eintracht Frankfurt. „Din păcate, temerile s-au adeverit. Valdez a suferit o ruptură de ligament încrucişat”, a anunţat clubul german. Valdez a fost înlocuit în minutul 56 al meciului cu VfL Wolfsburg şi ar urma să fie indisponibil şase luni. În vârstă de 30 de ani, Valdez a semnat un contract cu Eintracht Frankfurt în luna iulie, pentru două sezoane.

ALEX SONG, ÎMPRUMUTAT LA WEST HAM

FC Barcelona a anunţat sâmbătă, pe site-ul oficial, că a ajuns la un acord cu gruparea West Ham pentru ca internaţionalul camerunez Alex Song să fie împrumutat clubului din Anglia. Conform înţelegerii, Song va juca la West Ham în sezonul 2014/2015. Alex Song a fost achiziţionat de FC Barcelona în vara anului 2012, de la Arsenal Londra.

DANIEL AGGER, TRANSFERAT LA BRONDBY

Clubul Liverpool a anunţat sâmbătă, pe site-ul oficial, că internaţionalul danez Daniel Agger a fost transferat la Brondby IF, grupare la care s-a format. „Să plec de aici este foarte greu, pentru că Liverpool a jucat un rol important o lungă perioadă în viaţa mea şi a familiei mele. Însă a apărut ocazia de a reveni acasă şi, în acest stadiu al carierei mele, consider că este decizia potrivită”, a declarat fotbalistul în vârstă de 29 de ani. Agger era legitimat la Liverpool din 2006 și a evoluat pentru „cormorani“ în 232 de meciuri, înscriind 14 goluri.

GERMANUL KRAMER NU MAI ARE AMINTIRI DE LA FINALA CM 2014!

Internaţionalul german Christoph Kramer, victima unei comoţii cerebrale în timpul finalei CM 2014, 1-0 cu Argentina, a afirmat că nu-şi va mai putea aminti niciodată cele 30 de minute petrecute pe arena „Maracana“ înainte de a fi înlocuit. „Medicii sunt siguri că amintirile mele de la această finală nu vor mai reveni”, a declarat mijlocaşul echipei Borussia Mönchengladbach. Kramer (23 de ani) s-a lovit la cap la un duel cu fundaşul argentinian Ezequiel Garay, pe 13 iulie, la Rio de Janeiro. Aliniat în ultimul moment în primul 11, după accidentarea lui Sami Khedira la încălzire, el a fost înlocuit cu Andre Schürrle în minutul 32. Câteva zile mai târziu, arbitrul finalei, italianul Nicola Rizzoli, a povestit presei că germanul l-a întrebat, după lovitură: „Arbitre, asta este finala?”.

AS ROMA L-A ACHIZIŢIONAT PE GRECUL HOLEBAS

Fundaşul stânga grec al echipei Olympiakos Pireu, Jose Holebas, a semnat un contract pe trei sezoane cu AS Roma, pentru un milion de euro, plus 500.000 bonus, a anunţat clubul italian. Holebas, în vârstă de 30 de ani, va fi coechipier la AS Roma cu alţi doi jucători eleni, Vasilis Torosidis şi Kostas Manolas. AS Roma a debutat cu o victorie în actuala ediţie din Serie A, 2-0 cu Fiorentina.

INTER L-A ÎMPRUMUTAT PE ALVAREZ LA SUNDERLAND

Mijlocaşul argentinian al echipei Internazionale Milano, Ricardo Gabriel Alvarez, a fost împrumutat pentru un sezon la formaţia Sunderland, a anunţat „Gazzetta dello Sport“. Pentru acest împrumut, gruparea engleză va plăti un milion de euro, iar în vara viitoare va trebui să achite încă 11 milioane de euro dacă va dori să-l transfere definitiv pe sud-american. Ricky Alvarez, în vârstă de 26 de ani, a fost achiziţionat de Inter în 2011, după patru sezoane petrecute la Velez Sarsfield.

FERNANDO TORRES A FOST ÎMPRUMUTAT LA AC MILAN

Chelsea Londra a anunţat că a ajuns la un acord cu AC Milan pentru a-l împrumuta pe atacantul Fernando Torres grupării italiene pe o durată de doi ani. „Chelsea şi AC Milan s-au înţeles în privinţa unui contract pe doi ani de împrumut al lui Fernando Torres la clubul italian. Operaţiunea depinde acum de înţelegerea dintre Fernando şi AC Milan privind termenii şi de vizita medicală”, a precizat gruparea londoneză. Fernando Torres (30 de ani) este legitimat la Chelsea Londra din ianuarie 2011.

CHELSEA LONDRA L-A ACHIZIŢIONAT PE LOIC REMY

Atacantul echipei Queens Park Rangers, Loic Remy, a semnat ieri un contract pe patru sezoane cu formaţia Chelsea Londra, a anunţat „L'Equipe“. Chelsea a plătit clauza de reziliere a contractului lui Remy cu QPR, care se ridica la 12 milioane de euro. Internaţionalul francez în vârstă de 27 de ani îl va înlocui la Chelsea pe spaniolul Fernando Torres, cedat la AC Milan.