FC FARUL SE ÎNTĂREȘTE ÎNAINTEA DEBUTULUI ÎN LIGA A II-A

Pe ultima sută de metri înaintea debutului noului sezon al Ligii a II-a, FC Farul a reușit să se întărească atât în apărare, cât și în ofensivă. Astfel, gruparea de pe litoral s-a mișcat rapid după ce a portarul Laurențiu Marin a devenit indisponibil, fiind diagnosticat cu hepatită, și l-a adus pe Silvian Ciucă, un goalkeeper de 25 de ani, care a mai apărat la Dinamo II, Gaz Metan CFR Craiova și Minerul Lupeni. În plus, fostul jucător al Ceahlăului Piatra Neamț, fundașul Alexandru Forminte, în vârstă de 31 de ani, se află în negocieri pentru a semna un contract cu echipa pregătită de Marian Pană. În ofensivă, constănțenii au mai transferat un atacant, Marco Enciu, în vârstă de 25 de ani, care a mai evoluat la Metalul Reșița, Poli Timișoara și ACU Arad.

ETAPA A 2-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Sâmbătă se vor disputa meciurile din cadrul etapei a doua a Ligii a IV-a la fotbal. Programul partidelor este următorul - SERIA EST, ora 10.00 - juniorii și ora 12.00 - seniorii: Înfrățirea Cogealac - Avântul Comana, ora 16.00 și 18.00: CS Agigea - Litoral Corbu, Vulturii Cazino Constanța - Aurora 23 August, Unirea Topraisar - Victoria Mihai Viteazu, Victoria Cumpăna - Portul Constanța, ora 18.00 - seniori: Sparta Techirghiol - CS Eforie; SERIA VEST, ora 11.00 - seniori: FC Viitorul II Constanța - Progresul Medgidia, ora 15.00 și 17.00: Axiopolis Cernavodă - Carsium Hârșova, ora 16.00 și 18.00: Perla Murfatlar - Dunărea Ostrov, CS Mihail Kogălniceanu - CSO Ovidiu, Voința Valu lui Traian - Știința Poarta Albă, Gloria Băneasa - CFR Constanța.

IONUŢ CHIRILĂ, NOUL ANTRENOR AL CSMS IAŞI

Preşedintele CSMS Iaşi, Florin Prunea, a declarat, joi, că înţelegerea cu antrenorul Marius Lăcătuş a fost reziliată, conducerea tehnică a echipei urmând a fi preluată de Ionuţ Chirilă. „În urma deciziei Comitetului Director, s-a decis rezilierea înţelegerii cu Marius Lăcătuş. Am discutat cu Marius dimineaţă (n.r. - joi) şi am decis de comun accord să reziliem contractul. Locul lui Marius Lăcătuş va fi luat de Ionuţ Chirilă, cu care am ajuns la un acord verbal. Acesta urmează să ajungă astăzi (n.r. - joi) la Iaşi şi să discutăm detaliile contractuale”, a spus Prunea. Ionuţ Chirilă a fost prezentat oficial joi după-amiază, într-o conferinţă de presă. Lăcătuş era antrenor principal al CSMS Iaşi din octombrie 2013, el reuşind să promoveze formaţia în Liga 1. Ionuţ Chirilă a antrenat ultima dată pe Concordia Chiajna. CSMS Iaşi este a patra echipă din Liga 1 care îşi schimbă antrenorul în acest început de sezon, după Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Braşov şi FC Viitorul.

FC BRAŞOV TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ PESTE 120.000 DE EURO CĂTRE CINCI JUCĂTORI

Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF a obligat Fotbal Club Braşov să plătească suma de 120.500 de euro către jucătorii Romeo Surdu, Andrei Cristea, Alexandru Mateiu, Cristian Bordea şi Janos Szekely, informează site-ul oficial al LPF. De asemenea, FC Braşov va trebui să achite 1.820 de lei cheltuieli de judecată. Suma de 120.500 de euro pe care FC Braşov o are de achitat celor cinci fotbalişti se împarte astfel: 42.000 de euro - lui Surdu, 35.000 de euro - lui Cristea, 33.000 de euro - lui Mateiu, 6.500 de euro - lui Bordea şi 4.000 de euro - lui Szekely. Clubul Astra Giurgiu a fost obligat să achite suma de 20.000 de euro către Andrei Mureşan şi 8.000 de euro către Sergiu Ungurean, plus 910 lei cheltuieli de judecată. Gruparea CFR Cluj a fost obligată la plata sumei de 20.300 de euro, echivalentul în lei, către atacantul Paul Batin şi 455 de lei taxă de procedură. FC Vaslui a fost obligată la plata a 62.064 de euro net către portarul Cătălin Straton şi 455 de lei taxă de procedură. Toate deciziile pot fi atacate cu recurs.

PANTILIMON A DEBUTAT LA SUNDERLAND

Echipa Sunderland, cu românul Costel Pantilimon în premieră în poartă la un meci oficial, a învins miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 3-0 (Gomez 77, Johnson 87, Wickham 88), formaţia de eşalon secund Birmingham City şi s-a calificat în turul al treilea al Cupei Ligii Angliei. Costel Pantilimon a fost achiziţionat de Sunderland în luna iunie, când a semnat un contract pe patru ani. În primele două etape ale actualei ediţii a campionatului Angliei, el a fost rezervă.

PLATINI NU VA CANDIDA LA FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL FIFA

Preşedintele UEFA, Michel Platini, nu va candida la funcţia de conducător al Federaţiei Internaţionale de Fotbal, a anunţat, ieri, belgianul Michel D'Hooghe, membru atât al forului mondial, cât şi al celui european, informează „L'Equipe“. Conform sursei citate, Platini nu doreşte să intre în competiţie cu actualul preşedinte al FIFA, Joseph Blatter, deoarece nu este sigur de victorie. Platini a confirmat ieri, într-o conferinţă de presă, faptul că nu va candida la preşedinţia FIFA. Singura persoană care şi-a anunţat până în acest moment candidatura este francezul Jerome Champagne, în vârstă de 56 de ani. Alegerile pentru preşedinţia FIFA vor avea loc în 29 mai 2015. Blatter a lăsat să se înţeleagă că va candida pentru al cincilea mandat, dar nu şi-a oficializat încă decizia.

XABI ALONSO NU VA MAI JUCA ÎN NAŢIONALA SPANIEI...

Xabi Alonso, fotbalistul echipei Real Madrid, şi-a anunţat retragerea din naţionala Spaniei, cu care a câştigat titlul european în 2010 şi pe cel european în 2008 şi în 2012, informează site-ul oficial al reprezentativei spaniole. „Vreau să vă anunţ că mi-am încheiat cariera la naţionala spaniolă. Cel mai dificil este să ştii când să spui „adio“ şi, după ce m-am gândit mult, consider că acel moment a sosit. Închei o etapă glorioasă la naţională, care a început în urmă cu peste unsprezece ani, şi am făcut parte dintr-o generaţie istorică, ce a îndeplinit visul a milioane de fani, câştigând în patru ani un titlu mondial şi două europene. (...) Vreau să le mulţumesc tuturor antrenorilor mei, colegilor, angajaţilor acestei echipe şi milioanelor de suporteri care mi-au arătat mereu afecţiunea şi respectul lor. Inaki Saez, regretatul Luis Aragones şi Vicente del Bosque sunt oameni pe care nu îi voi uita niciodată, pentru că m-au făcut să cresc în plan profesional şi personal”, a notat Alonso într-o scrisoare deschisă postată pe site-ul sefutbol.com. În vârstă de 32 de ani, Xabi Alonso a debutat în naţionala Spaniei la 30 aprilie 2003 şi de atunci a evoluat în 114 meciuri pentru aceasta.

...ȘI PLEACĂ DE LA REAL MADRID LA BAYERN MUNCHEN

Clubul Bayern Munchen a anunţat, pe site-ul oficial, că a ajuns la un acord de transfer cu mijlocaşul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, iar jucătorul a efectuat, ieri, vizita medicală. „Am ajuns la un acord cu Xabi Alonso pentru transferul său. El va veni astăzi (n.r. - joi) la Munchen, pentru vizita medicală. Sperăm să ajungem la un acord şi cu Real Madrid în următoarele două zile”, a declarat Hans-Christian Dreesen, directorul financiar al grupării germane. Xabi Alonso mai are contract cu Real Madrid până în vara anului 2016.

ETO'O ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN NAŢIONALA CAMERUNULUI

Atacantul camerunez Samuel Eto'o, care a semnat marţi un contract pe doi ani cu Everton, a anunţat că se retrage din naţionala ţării sale. „Vă informez pe această cale că îmi închei cariera la echipa naţională. Mulţumesc Africii şi tuturor fanilor mei pentru dragostea lor”, a precizat Eto'o, miercuri, pe contul său de Twitter. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a participat cu reprezentativa Camerunului la patru ediţii ale Cupei Mondiale (1998, 2002, 2010 și 2014). El a evoluat în 116 meciuri pentru naţionala cameruneză, cu care a câştigat de două ori Cupa Africii pe Naţiuni (2000 și 2002). Eto'o este cel mai bun marcator din istoria echipei Camerunului, cu 56 de reuşite.

DEL PIERO VA EVOLUA ÎN CAMPIONATUL INDIEI

Fostul atacant al formaţiei Juventus Torino, Alessandro Del Piero, va juca, în perioada 12 octombrie - 20 decembrie, în campionatul Indiei, la formaţia Dynamos Delhi, a anunţat, ieri, cotidianul „The Times of India“, citat de „Corriere dello Sport“. Del Piero a fost prezentat oficial, ieri, într-o conferinţă de presă. Echipa Dynamos Delhi este proprietatea unei companii de televiziune prin cablu. În nou-înfiinţatul campionat al Indiei vor mai evolua francezii David Trezeguet şi Robert Pires, spaniolii Luis Garcia şi Joan Capdevila şi englezul David James. Cele opt echipe care vor juca în campionatul indian sunt Goa, Dynamos Delhi, Guwahati, Kochi, Kolkata, Mumbai, Pune FC şi Chennai.

O SUPORTERĂ A ECHIPEI CERRO PORTENO A FOST UCISĂ

O tânără suporteră a echipei paraguayene Cerro Porteno a fost ucisă marţi seară, fiind împuşcată în timp ce părăsea stadionul „Defensor del Chaco“ din Asuncion, informează site-ul sports.it. Tânăra în vârstă de 20 de ani a fost atacată de un grup de tineri susţinători ai formaţiei Olimpia Asuncion, rivala tradiţională a celor de la Cerro Porteno. Huliganii au înconjurat-o pe tânără şi unul dintre ei i-a tras un glonţ în cap. Victima a fost transportată de urgenţă la spital, dar a decedat după câteva ore. După moartea suporterei echipei Cerro Porteno, pe internet a apărut un mesaj de la un user care s-a semnat „Xavito Ruiz Xd” şi care a scris „unul mai puţin”.