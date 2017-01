TURNEUL ”TALENT CUP” DE LA OVIDIU

Marţi seară, pe terenul central al Academiei de Fotbal ”Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, s-au disputat partidele din ziua a doua a celei de-a patra ediții a turneului ”Talent Cup”, rezervat juniorilor A. După succesul categoric înregistrat în ziua inaugurală, în faţa lui FC Braşov, scor 9-2, Academia Hagi a câștigat și disputa cu CS Universitatea Craiova, scor 5-3 (Ianis Hagi 28-pen., Fl. Coman 39, 80, Cicâldău 85, T. Căpuşă 90 / Burlacu 30, Buzărnescu 32, Armăşelu 56). Pentru Academia Hagi (antrenor Vasile Mănăilă) au evoluat următorii jucători: Dur-Bozoancă - T. Căpuşă, Ghiţă, Kilyen, Vlădescu (72 Rusu) - Ianis Hagi (72 Cicâldău), Iani (88 Trancă), Casap (72 Dumitrescu) - Grecu (62 Stoica), Fl. Coman, Ciobanu (88 Manole). În celălalt meci, Steaua București a pierdut cu FC Braşov, scor 1-3. Aseară, în penultimul meci al turneului, CS Universitatea Craiova - FC Braşov 2-3. Clasament: 1. Academia Hagi 6p (golaveraj: 14-5), 2. FC Braşov 6p (8-12), 3. Steaua 3p, 4. CS U. Craiova 0p. Partida Academia Hagi - Steaua Bucureşti s-a disputat aseară, după închiderea ediției.

ACADEMIA HAGI ARE 11 JUCĂTORI CONVOCAŢI LA LOTURILE NAŢIONALE

Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi” are 11 jucători convocaţi la loturile echipelor naţionale Under 19 şi Under 17, pentru acţiunile din luna septembrie, a anunțat site-ul oficial al şcolii de fotbal. Selecţionerul echipei naţionale U19, Doru Isac, i-a convocat pe Florin Cioablă şi Cristian Manea. Aceştia fac parte din lotul de jucători chemaţi pentru a înfrunta formaţia reprezentativă Under 20 a Angliei, meci programat la 5 septembrie, în Regatul Unit. Reunirea lotului U19 este prevăzută pentru 2 septembrie, la Mogoşoaia. Alte nouă telegrame au sosit pentru componenţii lotului naţional U17, pregătit de Florin Răducioiu, pe numele jucătorilor Cosmin Dur-Bozoancă, Virgil Ghiţă, Szabolcs Kilyen, Tiberiu Căpuşă, Carlo Casap, Ianis Hagi, Robert Grecu, Andrei Ciobanu şi Florinel Coman. Reunirea este programată pentru 12 septembrie, la Mogoşoaia. Jucătorii vor petrece 20 de zile în cantonament, urmând ca apoi să dispute meciurile grupei preliminare de calificare la Turul de Elită. La 14 şi 16 septembrie sunt programate două meciuri test contra Republicii Moldova U17, apoi urmează un stagiu de pregătire la Cheile Grădiştei, între 17-22 septembrie, iar la 23 septembrie se va pleca în Andorra, pentru meciurile grupei preliminare de calificare contra Cehiei (25 septembrie), Danemarcei (27 septembrie) şi Andorrei (30 septembrie).

JUCĂTORII OŢELULUI GALAŢI AU REFUZAT SĂ SE ANTRENEZE

Jucătorii echipei Oţelul Galaţi au refuzat, ieri, să se antreneze, deşi administratorul special al clubului, Lucian Ciofoaia, a declarat că a găsit soluţii pentru rezolvarea problemelor financiare. Jucătorii au anunţat că nu se vor mai prezenta la antrenamente până când nu îşi vor primi restanţele financiare. Mai mult, fotbaliştii gălăţeni ar fi ameninţat cu neprezentarea la meciul programat luni, de la ora 18.30, cu Rapid Bucureşti, în etapa a 6-a a Ligii 1 la fotbal. După cinci etape, Oţelul a acumulat doar două puncte şi se află pe ultimul loc în clasament.

MECIUL ISRAEL - BELGIA, DIN PRELIMINARIILE EURO 2016, AMÂNAT PENTRU MARTIE 2015

Meciul dintre Belgia şi Israel, din preliminariile Campionatului European de fotbal din 2016, prevăzut iniţial la 9 septembrie, a fost amânat pentru 31 martie 2015, a anunţat Federaţia Belgiană de Fotbal. Federaţia belgiană, federaţia israeliană şi UEFA au ajuns la un acord pentru a amâna acest meci, programat la Tel Aviv. Belgia şi Israel figurează în grupa de calificare la EURO 2016 alături de Bosnia & Herţegovina, Ţara Galilor, Cipru şi Andorra.

DI MARIA, CONTRACT PE CINCI SEZOANE CU MANCHESTER UNITED

Mijlocaşul argentinian al formaţiei Real Madrid, Angel Di Maria, în vârstă de 26 de ani, a semnat un contract cu Manchester United pentru cinci sezoane, în cadrul unui transfer de 75 de milioane de euro, record pentru campionatul Angliei. „Manchester United anunţă cu bucurie că Angel Di Maria a fost transferat pentru o sumă-record de 59,7 milioane de lire sterline. Angel ni se alătură pentru cinci ani”, a anunţat clubul englez, într-un comunicat. Format la Rosario, Di Maria a venit în Europa, la Benfica Lisabona, în 2007, iar în 2010 a fost transferat la Real Madrid, pentru suma de 33 de milioane de euro.

MANCHESTER UNITED, ELIMINATĂ RUȘINOS DIN CUPA LIGII ANGLIEI

Manchester United, care a reuşit, prin aducerea lui Angel Di Maria, cel mai scump transfer din fotbalul englez, a fost eliminată, marţi seară, din Cupa Ligii Angliei, de formaţia Milton Keynes Dons, din liga a treia, scor 0-4. Manchester United a aliniat la acest meci din turul al doilea al Cupei Ligii Angliei o echipă B, cu zece schimbări față de formula obișnuită, fără Rooney sau Van Persie. Tehnicianul Louis Van Gaal nu a reuşit încă să câştige vreun meci cu Manchester United, echipa fiind învinsă în prima etapă din campionat de Swansea (scor 2-1) şi remizând (scor 1-1) cu Sunderland. Marţi seară, United a anunţat aducerea lui Angel Di Maria, pentru 75 de milioane de euro şi un contract pe cinci sezoane. Argentinianul ar putea debuta sâmbătă, la meciul cu Burnley.

ALMUNIA ARE PROBLEME LA INIMĂ ŞI SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Portarul spaniol Manuel Almunia se va retrage din activitate deoarece are probleme cardiace, a anunţat, ieri, cotidianul „Marca“. Portarul urma să semneze un contract cu echipa italiană Cagliari, însă la vizita medicală i-au fost descoperite probleme la inimă. În vârstă de 37 de ani, Almunia a evoluat în ultimele două sezoane la Watford. El a fost legitimat în perioada 2004-2012 la Arsenal Londra.

ETO'O A SEMNAT CU EVERTON

Atacantul camerunez Samuel Eto'o a semnat un contract pe două sezoane cu Everton, a anunţat gruparea engleză, pe site-ul oficial. În vârstă de 33 de ani, Eto'o are 118 selecţii în naţionala Camerunului, pentru care a marcat 56 de goluri. De-a lungul carierei, el a mai evoluat la Real Madrid, Mallorca, FC Barcelona, Anji Mahacikala, Internazionale Milano sau Chelsea Londra.

FC BARCELONA L-A ACHIZIŢIONAT PE DOUGLAS PEREIRA

Fundaşul dreapta brazilian al echipei Sao Paulo, Douglas Pereira, va semna un contract pe cinci sezoane cu FC Barcelona, a anunţat clubul catalan, care a plătit suma de patru milioane de euro pentru acest transfer. „FC Barcelona şi Sao Paulo FC au ajuns la un acord pentru transferul jucătorului Douglas Pereira. Operaţiunea este de patru milioane de euro şi 1,5 milioane de euro în funcţie de meciurile jucate”, se arată într-un comunicat al FC Barcelona. În vârstă de 24 de ani, Douglas va veni la Barcelona la finalul săptămânii, pentru a efectua vizita medicală şi a semna contractul, a precizat clubul catalan.

FUNDAȘUL GREC MANOLAS VA JUCA LA AS ROMA

Fundaşul central al echipei Olympiacos Pireu, Kostas Manolas, a semnat un contract pe cinci sezoane cu AS Roma, a anunţat clubul italian. În vârstă de 23 de ani, Manolas a fost transferat la Roma pentru suma de 13 milioane de euro. La Roma, Manolas se alătură coechipierului său din naţionala Greciei, Vasilis Torosidis. Manolas a câştigat două titluri naţionale consecutive cu Olympiacos Pireu şi a fost titular în naţionala Greciei la Cupa Mondială din Brazilia.

MECI DE RETRAGERE PENTRU LANDON DONOVAN

Landon Donovan, cel mai bun marcator din istoria echipei SUA, va reveni la naţionala americană pentru un ultim meci, în luna octombrie, a anunţat US Soccer. În vârstă de 32 de ani, Donovan, care nu a fost convocat de Jurgen Klinsmann pentru Cupa Mondială din Brazilia, a anunţat, în luna iulie, că se retrage din prima reprezentativă. Federaţia Americană de Fotbal a decis să-i ofere o ultimă selecţie, a 157-a, cu ocazia meciului amical cu Ecuador, programat la 10 octombrie, la East Hartford (Connecticut). Atacantul echipei Los Angeles Galaxy a marcat 57 de goluri pentru naţionala SUA. Donovan a fost convocat pentru prima oară la naţională în octombrie 2000.