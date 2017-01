STAVROSITU, LOCUL 3 ÎN TOPUL CELOR MAI FRUMOASE GOLURI DIN EUROPA

Golul marcat de Marius Stavrositu în partida HCM Constanța - HC Vaslui, din semifinalele Cupei României la handbal masculin din sezonul trecut, printr-o aruncare cu efect din lovitură de la 7 metri, a obținut locul 3 în topul celor mai frumoase reușite, într-un concurs organizat de site-ul de specialitate handball-planet. Pe primul loc s-a situat Timur Dibirov (Rusia), cu 1.697 voturi, urmat de Anita Gorbitz (Ungaria), cu 1.571 voturi, și de Marius Stavrositu, cu 1.323 voturi. Pe locul 4 s-a situat, la mare distanță, Mikkel Hansen (Danemarca, 764 voturi).

CARAVANA SCRIMEI, ȘI LA CONSTANȚA

Federația Română de Scrimă organizează în perioada 31 august - 9 septembrie, pentru prima dată în istoria sa, o caravană de popularizare a scrimei în întreaga țară. 11 orașe vor primi pe cei mai mari campioni și antrenori de scrimă în activitate, într-o acțiune fără egal în România. La Constanța, caravana va poposi luni, 1 septembrie, demonstrația urmând să se desfășoare pe platoul din fața Sălii Sporturilor, începând cu ora 11.00. Participanți din partea Federației Române de Scrimă: Mihai Covaliu, Ana Maria Brînză, Tiberiu Dolniceanu, Simona Gherman, Florin Zalomir, Rareș Dumitrescu, Alin Badea, Iulian Teodosiu, George Iancu, Mădălin Bucur, Mihai Cruțu, Adrian Dabija, Dorin Băzăvan, Alexandra Predescu, Maria Boldor, Mălina Călugăreanu, Ana Maria Constantin, Simona Pop, Greta Vereș, Bianca Pascu și Mirela Ifrim. Scopul acestei acțiuni îl reprezintă popularizarea scrimei, atragerea a cât mai mulți copii spre sala de scrimă, explicarea beneficiilor practicării unui sport, interacțiunea dintre copii și marii campioni ai scrimei românești. Evenimentul cuprinde demonstrații de scrimă, lecții de istorie a scrimei, prezentarea cluburilor din orașele gazdă, dialog între campioni și copii, ședințe de autografe și fotografii.

ANDREEA CHIŢU, VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ LA JUDO

Sportiva Andreea Chiţu a obţinut, ieri, medalia de argint la Campionatele Mondiale de judo de la Celiabinsk (Rusia), după ce a fost învinsă în finala categoriei 52 de kilograme de Majlinda Kelmendi din Kosovo, care evoluează sub steagul Federaţiei Internaţionale (IJF). Chiţu a fost învinsă de Kelmendi printr-un waza-ri şi un yuko. Andreea Chiţu a avut primul tur liber în Grupa D, iar în turul secund a învins-o pe Christianne Legentil (Mauritius), trecând apoi şi de sportiva italiană Odette Giuffrida. În ultimul meci din grupă, Andreea Chiţu a câştigat lupta cu Mareen Kraeh (Germania, nr. 3 mondial) şi s-a calificat în semifinale. În această fază, Chiţu a întâlnit-o pe Erika Miranda (Brazilia, nr. 2 mondial), câştigătoarea Grupei C, pe care a învins-o, calificându-se în finală. În ultimul act, Andreea Chiţu a întâlnit-o pe deţinătoarea titlului mondial, Majlinda Kelmendi (Kosovo), dar care evoluează sub steagul IJF. Andreea Chiţu are 26 de ani, iar în palmaresul său se mai află titlul european, cucerit în 2012, medalie de argint la CE din 2013, dar şi medalie de bronz la Campionatul Mondial din 2011. De asemenea, Chiţu este multiplă campioană naţională şi medaliată la competiţiile Grand Prix.

HARI DUMITRAŞ, NOUL PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE RUGBY

Fostul căpitan al echipei naţionale Haralambie ”Hari” Dumitraş este noul preşedinte al Federaţiei Române de Rugby (FRR), el fiind ales cu unanimitate de voturi de către cei 73 de membri prezenţi la Adunarea Generală desfășurată ieri. Fost antrenor al echipei naţionale de rugby a României, Hari Dumitraş, în vârstă de 54 de ani, a fost singurul candidat la şefia FRR. Dumitraş preia funcţia lăsată liberă de Alin Petrache, care a demisionat la 4 iunie, după ce a câştigat alegerile la preşedinţia Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Mandatul lui Dumitraş la şefia FRR este valabil până în 2017.

CICLISTUL SERGHEI TVETCOV, PE LOCUL 3 ÎN TURUL COLORADO

Ciclistul Serghei Tvetcov, component al formației americane continentale Jelly Belly p/b Maxxis, a ocupat locul 3 în clasamentul general în Turul Colorado - USA Pro Challenge, reușind cel mai bun rezultat al ciclismului românesc din ultimele decenii! Moldoveanul naturalizat român în 2013 a reușit o evoluție constantă pe parcursul celor șapte etape ale competiției, fiind depășit doar de americanii Tejay van Garderen (de la echipa BMC Racing Team, campionul absolut din 2013 și ocupantul locului 14 în clasamentul mondial) și Tom Danielson. Tvetcov l-a devansat in extremis cu patru secunde, în lupta pentru ultimul loc pe podium, chiar pe polonezul Rafal Majka (cel mai bun cățărător în Turul Franței 2014). Tvetcov s-a clasat de trei ori pe podium în ierarhia de etapă și nu a coborât mai jos de poziția a 13-a. El a terminat concursul după 20 ore, 7 minute și 27 secunde, la un minut si 45 secunde după americanul Tejay van Garderen. Tvetcov s-a clasat, totodată, pe locul 4 în ierarhia sprinterilor, fiind primul non-american din clasament. Pentru rezultatul său, Tvetcov va primi 40 de puncte UCI. „Sunt încântat de această performanță. Mă simt minunat că mi-am dovedit în primul rând mie că pot ține ritmul cu numele mari din circuitul mondial”, a declarat la final Tvetcov, care peste o lună va reprezenta România la Campionatul Mondial de la Ponferrada (Spania).

GARBINE MUGURUZA, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA US OPEN

Jucătoarea spaniolă de tenis Garbine Muguruza, cap de serie nr. 25, a fost eliminată, luni noapte, în primul tur la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Muguruza, locul 26 WTA, a fost învinsă în primul tur, cu scorul 6-3, 7-6 (7/4), de Mirjana Lucic-Baroni (Croaţia), poziţia 121 în ierarhia mondială. Pe tabloul masculin de la US Open, doi favoriţi au fost eliminaţi în primul tur. Rusul Mihail Iujnîi, cap de serie nr. 21, a fost învins, cu scorul de 7-5, 7-6 (7/4), 2-6, 7-6 (7/1), de australianul Nick Kyrgios, iar francezul Julien Benneteau, al 24-lea favorit, a fost întrecut, cu scorul de 7-6 (7/4), 5-7, 6-4, 4-6, 6-4, de compatriotul său Benoît Paire.

DEL POTRO, BĂNUIT DE EVAZIUNE FISCALĂ

Tenismanul Juan Martin del Potro, locul 13 ATP, este suspectat de evaziune fiscală, justiţia argentiniană deschizând o anchetă în acest caz, au declarat surse judiciare. „Este adevărat că a fost deschisă o anchetă judiciară pentru evaziune fiscală împotriva lui Del Potro”, a spus sursa, care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Conform presei locale, Juan Martin del Potro nu a declarat în 2010 la Fisc suma de 3.682.492,88 de pesos (aproximativ 330.000 de euro). Ancheta a demarat în urma unei plângeri a Administraţiei Federale Fiscale (AFIP) cu privire la participarea lui Del Potro la reclame în favoarea unei firme înregistrate în Uruguay pe numele părinţilor săi. Tenismanul argentinian, câştigător la US Open în 2009 şi care nu a mai evoluat în circuitul ATP din luna februarie, din cauza unei accidentări, s-a apărat printr-o scrisoare publicată în jurnalul „Perfil“. Del Potro a asigurat că nu există nicio evaziune fiscală şi a precizat că a anulat contractul cu acea firmă la 22 februarie 2014. Conform plângerii AFIP, Juan Martin del Potro a decis să înfiinţeze firma părinţilor săi în Uruguay, deoarece în Argentina taxele sunt mai mari.