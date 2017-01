FC VIITORUL I-A TRANSFERAT PE MAMELE, PIŢ ŞI MĂRKUŞ

FC Viitorul, echipă patronată de Gheorghe Hagi, a transferat, ieri, trei jucători, pe fundaşul Iulian Mamele, pe mijlocaşul Adrian Piţ şi pe atacantul Adrian Mărkuş, toţi efectuând deja primul antrenament la noua lor formaţie. Fostul jucător al formaţiei Pandurii Tg. Jiu Iulian Mamele, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, În vârstă de 31 de ani, mijlocaşul stânga Adrian Piț a evoluat ultima oară la Khazar Lankaran, după ce a mai jucat la UT Arad, FC Bellinzona (Elveția), AS Roma, Pisa, Triestina și U. Cluj. El a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu drept de prelungire. Adrian Mărkuș este un atacant în vârstă de 22 de ani, care a mai jucat la Gaz Metan Mediaș, FC Bihor și FC Kaposvari (Ungaria). Mărkuș este jucătorul Viitorului pentru următorii trei ani. FC Viitorul a rămas fără antrenor principal după demisia lui Bogdan Stelea, iar după primele patru etape din Liga 1 are doar două puncte acumulate în clasament.

AURELIAN CHIŢU ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU VALENCIENNES

Atacantul Aurelian Chiţu şi echipa franceză Valenciennes, retrogradată în liga a doua, au decis de comun acord să rezilieze contractul care expira în vara anului 2017, a anunţat „L'Equipe“. În vârstă de 23 de ani, Aurelian Chiţu a fost achiziţionat de Valenciennes în vara anului 2013, însă a jucat doar şapte meciuri în Ligue 1. Chiţu a fost împrumutat în ianuarie la formaţia elenă PAS Giannina.

REMIZĂ ÎN PRIMA MANŞĂ A SUPERCUPEI SPANIEI

Formaţia Real Madrid a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), partida disputată marţi seară, pe stadionul „Santiago Bernabeu”, cu Atletico Madrid, contând pentru prima manşă a Supercupei Spaniei. Gazdele au deschis scorul în minutul 81, prin James Rodriguez, în timp ce campioana Spaniei a egalat în mintul 87, prin Raul Garcia. La deţinătoarea Cupei Spaniei, atacantul Cristiano Ronaldo a fost înlocuit la pauză cu James Rodriguez, în urma unei accidentări suferite de jucătorul portughez. Meciul retur va avea loc vineri seară, pe stadionul „Vicente Calderon”.

JUCĂTORII ECHIPEI SAN LORENZO I-AU PREZENTAT PAPEI FRANCISC COPA LIBERTADORES

O delegaţie a clubului San Lorenzo Buenos Aires a mers la Vatican şi i-a prezentat, ieri, trofeul Copei Libertadores, cucerit în premieră, celui mai cunoscut suporter al formaţiei argentiniene, Papa Francisc. Suveranul Pontif a primit mai multe tricouri „roş-albastre” ale echipei sale favorite şi s-a fotografiat cu jucătorii şi oficialii prezenţi, după ce a ţinut să ia în mâinile sale imensul trofeu de argint. „Salut campionii Americii, San Lorenzo, parte din identitatea mea culturală”, le-a spus fotbaliştilor Papa Francisc, care este din copilărie suporter al echipei San Lorenzo. Miercurea trecută, înainte de a se îmbarca în avion pentru o vizită în Coreea de Sud, Papa Francisc a spus: „Astăzi e o zi specială”, făcând referire la finala Copei Libertadores. Apoi, în avion, pe drumul de întoarcere, el a spus că, „după locul 2 din Brazilia (n.r. - ocupat de naţionala Argentinei, la Cupa Mondială), a fost o veste bună”. „L-am văzut cu bucurie, dar nu a fost un miracol, nu. Pentru mine, San Lorenzo este echipa cu care ţinea întreaga familie. Tatăl meu juca în echipa de baschet. Şi când eram copii, mergeam uneori şi cu mama la stadion”, şi-a amintit Suveranul Pontif. Echipa argentiniană San Lorenzo a câştigat, miercurea trecută, Copa Libertadores, după ce a învins la Buenos Aires, cu scorul de 1-0 (Nestor Ortigoza 36-pen.), formaţia paraguayană Nacional Asuncion, în manşa retur a finalei. În partida tur, disputată la Asuncion, scorul a fost egal, 1-1.

UEFA A DESCHIS O ANCHETĂ DUPĂ DECLARAŢIILE RASISTE ALE PREŞEDINTELUI FIGC

O anchetă disciplinară pentru presupuse afirmaţii cu caracter rasist pe care le-ar fi făcut noul preşedinte al Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Carlo Tavecchio, a fost deschisă de UEFA, a anunţat, ieri, forul european. „Opti Poba a sosit aici şi înainte mânca banane, astăzi el joacă titular la Lazio Roma”, a declarat Tavecchio la o reuniune publică, în 25 iulie, făcând, se pare, referire la mijlocaşul francez al echipei Juventus Torino, Paul Pogba, afirmaţie care a provocat o vie polemică în Italia. În ultimii ani, UEFA a adoptat o politică de toleranţă zero faţă de orice formă de discriminare şi rasism în fotbal. Ales la 11 august în fruntea FIGC, Tavecchio a afirmat, luni, că are conştiinţa curată, după ce a fost criticat în campania electorală, pentru afirmaţiile sale. „Am adoptat trei copii în Africa, unde am o fermă de tomate, şi am construit două spitale acolo”, a spus el, la închiderea primului Consiliu Federal la care a participat în noua calitate, la Roma. În speranţa de a pune capăt polemicii iscate în jurul declaraţiilor sale, Tavecchio a precizat că a primit „scrisori de susţinere din Africa, trimise de medici, de persoane religioase, dar şi de reprezentanţi ai societăţii civile”.

FIFA A RESPINS APELUL FC BARCELONA ÎN CAZUL TRANSFERURILOR DE MINORI

FIFA a respins, ieri, apelul FC Barcelona, grupare acuzată de infracţiuni cu privire la achiziţionarea unor jucători minori, şi a confirmat inderdicţia de a efectua transferuri de fotbalişti în două perioade consecutive de „mercato”, adoptată în aprilie, catalanii precizând că vor merge la TAS. La 2 aprilie, clubul spaniol FC Barcelona a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a FIFA cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri, pentru infracţiuni comise la achiziţionarea a zece jucători minori. De asemenea, FC Barcelona a primit o amendă de 450.000 de franci elveţieni şi i s-a acordat un termen 90 de zile pentru a rezolva problemele legate de jucătorii minori. Sancţiunile survin ca urmare a investigaţiei de anul trecut a Sistemului de Transferuri al FIFA şi a Comisiei de Disciplină a forului mondial. Federaţia Spaniolă de Fotbal şi FC Barcelona au fost găsite vinovate pentru încălcarea mai multor prevederi referitoare la transferul internaţional şi la prima înregistrare a minorilor non-spanioli la gruparea catalană, precum şi a altor reglementări relevante cu privire la înregistrarea şi participarea unor jucători în competiţiile naţionale. Investigațiile în cauză au vizat mai mulţi jucători minori care au fost înregistraţi şi au participat la diferite competiţii cu FC Barcelona în perioada 2009-2013. Comisia de Disciplină susţine că jucătorii tineri sunt vulnerabili la exploatare şi abuz în ţările străine, în cazul în care nu sunt controlaţi adecvat. De asemenea, FIFA a stabilit că Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) se face vinovată de încălcarea aceluiaşi articol, fiind amendată cu 500.000 de franci elveţieni, având însă un an la dispoziţie pentru îndreptarea problemelor privind legitimarea jucătorilor minori.

MODRIC ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU REAL MADRID

Mijlocaşul croat Luka Modric, sosit în 2012 la Real Madrid, şi-a prelungit contractul cu campioana Europei până în 2018, a anunţat, ieri, clubul spaniol. Jucătorul în vârstă de 28 de ani a disputat 106 meciuri în tricolul Realului, în două sezoane, şi a marcat şase goluri. În această perioadă, Modric a cucerit cu echipa Real Madrid Supercupa Spaniei, în 2012, Cupa Spaniei, în 2014, Liga Campionilor, în 2014, şi Supercupa Europei, tot în 2014. Modric este internaţional cu 78 de selecţii în naţionala Croaţiei din 2006 încoace, pentru care a marcat opt goluri.

MANCHESTER UNITED L-A ACHIZIŢIONAT PE FUNDAȘUL ROJO

Fundaşul argentinian al echipei Sporting Lisabona, Marcos Rojo, a fost achiziţionat de formaţia Manchester United, iar englezii l-au împrumutat pentru un sezon pe Nani la gruparea portugheză, a anunţat cotidianul „Record“. Pentru achiziţionarea lui Marcos Rojo, Manchester United va plăti suma de 20 de milioane de euro. Internaţionalul argentinian în vârstă de 24 de ani, vicecampion mondial, a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Estudiantes La Plata şi Spartak Moscova. În vârstă de 27 de ani, Nani va reveni la Sporting Lisabona după şapte sezoane petrecute la Manchester United. Sporting Lisabona l-a vândut pe internaţionalul portughez în 2007, pentru aproximativ 30 de milioane de euro.

PORTARUL JULIO CESAR VA JUCA LA BENFICA LISABONA

Clubul Benfica Lisabona a anunţat, pe site-ul oficial, că l-a achiziţionat pentru două sezoane pe portarul brazilian Julio Cesar, venit de la gruparea engleză Queens Park Rangers. „Julio Cesar a semnat un contract cu SL Benfica valabil două sezoane“, se arată pe site-ul clubului portughez. Internaţionalul brazilian, care era legitimat la Queens Park Rangers din 2012, a jucat ultima dată la Toronto FC, sub formă de împrumut. Julio Cesar a evoluat anterior la Flamengo (1998-2005) şi la Internazionale Milano (2005-2012).

FUNDAŞUL FEDERICO FERNANDEZ VA EVOLUA LA SWANSEA CITY

Federico Fernandez, fundaşul argentinian al echipei SSC Napoli, a semnat, ieri, un contract pe patru sezoane cu formaţia Swansea City, a anunţat site-ul oficial al FIFA. Oficialii clubului englez nu au dat publicităţii suma de transfer. În vârstă de 25 de ani, Federico Fernandez a fost achiziţionat de Napoli, în 2011, de la Estudiantes La Plata, iar în sezonul trecut a fost împrumutat la Getafe.

ANCHETĂ JUDICIARĂ CU PRIVIRE LA INCIDENTUL ÎN CARE AU FOST IMPLICAŢI BRANDAO ŞI MOTTA

Parchetul din Paris a deschis o anchetă preliminară cu privire la incidentul în care au fost implicaţi, sâmbătă seară, fotbalistul echipei Bastia, Brandao, şi jucătorul formaţiei Paris Saint-Germain, Thiago Motta, informează AFP, citând surse judiciare. Thiago Motta, care a fost lovit de Brandao cu capul în faţă, după meciul câştigat de PSG sâmbătă, scor 2-0, a fost audiat, marţi, de poliţia judiciară pariziană. Ancheta a fost deschisă pentru violenţă agravată de premeditare şi de faptul că a avut loc în incinta unui stadion. Din punct de vedere sportiv, Brandao riscă până la doi ani de suspendare pentru gestul său, surprins de camerele de supraveghere de la stadionul formaţiei PSG. Deschiderea unei anchete judiciare duce la posibilitatea unui proces penal. PSG a anunţat, duminică, faptul că Thiago Motta a suferit o fractură de piramidă nazală fără deplasare. Preşedintele clubului, Nasser Al-Khelaifi, a cerut suspendarea pe viaţă pentru Brandao, spunând că gestul acestui fotbalist este foarte grav şi afectează imaginea fotbalului.

BREDE HANGELAND ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN NAŢIONALA NORVEGIEI

Brede Hangeland, fundaşul echipei Crystal Palace, şi-a anunţat retragerea din echipa naţională a Norvegiei, al cărei căpitan este din 2008, informează „L'Equipe“. „Am 33 de ani şi era necesar să iau o astfel de decizie. Niciodată nu este un moment bun pentru o astfel de decizie, dar m-am gândit că este cel mai corect să mă retrag înaintea unei noi campanii de calificare”, a declarat Hangeland, care a debutat în naţionala Norvegiei la 20 noiembrie 2002, într-un meci cu Austria, şi a marcat patru goluri în 91 de partide.