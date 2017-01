HALEP A JUCAT NOAPTEA TRECUTĂ LA NEW HAVEN

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie nr. 1, şi-a început, în noaptea de marţi spre miercuri, apărarea titlului la New Haven (SUA), ea înfruntând-o pe slovaca Magdalena Rybarikova, în turul al doilea al turneului dotat cu premii de 710.000 de dolari. Meciul dintre Halep şi Rybarikova a început la ora 2.00. Rybarikova, locul 68 WTA, s-a calificat în turul secund după ce a trecut, cu scorul de 6-4, 6-3, de Silvia Soler-Espinosa (Spania), locul 71 WTA, jucătoare venită din calificări. Halep şi Rybarikova s-au mai întâlnit de două ori până acum, fiecare sportivă impunându-se câte o dată: slovaca - în turul al treilea al calificărilor la Hobart în 2011, iar Simona, în turul al doilea la Moscova, într-un meci în care Rybarikova a abandonat. Simona Halep a rămas singura româncă pe tabloul de simplu la New Haven, după ce Sorana Cîrstea şi Monica Niculescu au fost eliminate în calificări, iar Irina-Camelia Begu - în primul tur. Halep este principala favorită la New Haven, unde s-a impus anul trecut, învingând-o în finală pe sportiva cehă Petra Kvitova, scor 6-2, 6-2.

PREMIILE SPORTIVILOR MEDALIAŢI LA CM DE KAIAC-CANOE ŞI DE HANDBAL U18 AU FOST DUBLATE

Cuantumul premiilor acordate sportivilor Liviu Dumitrescu şi Victor Mihalachi, medaliaţi la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe, precum şi echipei naţionale de handbal feminin Under 18, campioană mondială, a fost dublat. Astfel, Dumitrescu şi Mihalachi au primit câte 55.600 lei, iar junioarele din naţionala de handbal a fost premiate cu câte 18.600 lei. Premiile majorate au fost anunţate în cadrul unei festivităţi care a avut loc ieri, la Palatul Victoria, ocazie cu care premierul Victor Ponta a primit de la campioni un tricou cu semnăturile acestora. Prezentă la ceremonie, ministrul Sportului, Gabriela Szabo, a anunţat că România va găzdui anul viitor, la Bascov, Campionatele Europene de kaiac-canoe, pentru desfăşurarea cărora au început deja pregătirile. Liviu Dumitrescu şi Victor Mihalachi au câştigat medalia de aur în proba de canoe dublu pe distanţa de 1.000 de metri, la CM de kaiac-canoe de la Moscova, iar echipa naţională de handbal feminin Under 18 a României a câştigat titlul mondial la competiţia desfăşurată în Macedonia.

SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL, FĂRĂ PRELUNGIRI

Federaţia Română de Handbal a anunţat că meciurile din Supercupa României, la feminin şi masculin, care se vor disputa în cuplaj, la Braşov, la 26 august, nu vor avea prelungiri în caz de egalitate, ci se vor executa aruncări de la 7 metri pentru desemnarea câştigătoarei. Conform regulamentului, în caz de egalitate după 60 de minute, se va proceda direct la executarea aruncărilor de la 7 metri, cu o serie de cinci lovituri, urmată, dacă va fi cazul, de execuții alternative, câte una de fiecare echipă, până când o formație va rata. Meciul masculin se va disputa de la ora 17.00, între campioana HCM Constanţa şi vicecampioana Ştiinţa Bacău. HCM Constanţa a cucerit în 2014 atât titlul de campioană, cât şi Cupa României, astfel încât va juca în Supercupă cu vicecampioana Ştiinţa Bacău. Meciul feminin din Supercupă va avea loc de la ora 19.45, între campioana HCM Baia Mare şi HCM Roman. În sezonul trecut, la Bucureşti, Supercupa României la masculin a fost cucerită de HCM Constanţa, tot după o dispută cu Ştiinţa Bacău, iar la feminin, trofeul a revenit formaţiei HCM Baia Mare, care a învins echipa U. Jolidon Cluj.

VICTORIE PENTRU ROMÂNIA LA CE DE HANDBAL JUNIORI

Naţionala de handbal masculin juniori a României a învins, ieri, reprezentativa Cehiei, cu scorul de 30-25 (14-11), în prima partidă din turneul locurilor 9-16 la Campionatul European din Polonia. Aceasta este prima victorie pentru tricolorii mici la CE din Polonia. Anterior, în grupa preliminară C, tricolorii au pierdut toate cele trei partide: 24-43 (12-21) cu Franţa, 26-41 (13-19) cu Croaţia şi 30-43 (13-21) cu Ungaria. Astăzi, România va juca a doua partidă din turneul locurilor 9-16, în compania echipei Belarus.

NICULESCU - ÎN SFERTURI LA DUBLU, LA NEW HAVEN

Perechea formată din Monica Niculescu și Caroline Garcia (Franţa) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii totale de 710.000 de dolari. Niculescu şi Garcia au trecut, în primul tur, de cuplul Anna-Lena Groenefeld / Karolina Koukalova (Germania / Cehia), scor 6-0, 5-7, 14-12. În sferturi, Niculescu şi Garcia vor întâlni perechea câştigătoare din meciul dintre Cara Black / Sania Mirza (Zimbabwe / India - favorita 1) şi Karolina Pliskova / Kristyna Pliskova (Cehia). Pentru calificarea în sferturi, Niculescu şi Garcia vor primi 100 puncte WTA şi 5.600 de dolari.

BEGU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA NEW HAVEN

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 60 WTA, a fost eliminată, luni seară, în primul tur al turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Begu a fost învinsă în primul tur, cu scorul de 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), după două ore de joc, de Caroline Garcia (Franţa), poziţia 42 în ierarhia mondială, ajunsă pe tabloul principal din postura de „lucky loser“. Begu trecuse în ultimul tur al calificărilor chiar de Caroline Garcia şi ar fi trebuit să joace în primul tur cu sportiva spaniolă Carla Suarez Navarro (Spania), cap de serie nr. 8 şi locul 16 WTA. Însă aceasta a acuzat probleme de sănătate, astfel că a fost înlocuită pe tabloul principal de Caroline Garcia.

FLORIAN GHEORGHE, PREŞEDINTELE FR DE HOCHEI PE GHEAŢĂ ȘI FOST PREŞEDINTE AL ANS, A DECEDAT

Preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Florian Gheorghe, în vârstă de 61 de ani, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Sport (ANS), a decedat, ieri, la spitalul Elias din Bucureşti, unde era internat de aproximativ o lună. Florian Gheorghe suferea de cancer la pancreas. Florian Gheorghe fusese ales preşedinte al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă în toamna anului trecut. În perioada 2005-2007, Florian Gheorghe a ocupat funcţia de preşedinte al ANS. Florian Gheorghe a început să practice hocheiul pe gheaţă în 1964. A fost component al echipelor IPGG Bucureşti, Dinamo Bucureşti şi Sportul Studenţesc Bucureşti. Cu Dinamo Bucureşti a câştigat cinci titluri de campion naţional. A fost component de bază al echipei naţionale de hochei pe gheaţă a României în perioada 1972-1980, cu care a participat la opt ediţii consecutive ale Campionatului Mondial. În 1985, Florian Gheorghe a fost antrenor federal, funcţie pe care a deţinut-o până în 2002. Ca antrenor al echipei naţionale de tineret, Gheorghe a participat la cinci ediţii ale CM. Timp de şase ani a fost antrenorul naţionalei de seniori. I s-au acordat titlurile de Maestru Emerit al Sportului şi de Antrenor Emerit. Clubul Sportiv Farul Constanța (director general Ilie Floroiu), Elena Frîncu și Departamentul Sport al cotidianului „Telegraf” transmit sincere condoleanțe și sunt alături de familia îndoliată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

UN ALPINIST ROMÂN A MURIT DUPĂ CE A CĂZUT ÎN PRĂPASTIE, ÎN MASIVUL MONT BLANC

Un alpinist român a murit după ce a căzut pe versantul italian al masivului Mont Blanc, la frontiera dintre Franţa şi Italia, anunţă surse citate de site-ul AostaSera.it. Potrivit site-ului AostaSera.it, românul Iulian C., în vârstă de 34 de ani, a căzut în prăpastie după ce a escaladat vârful Punta Walker, care are altitudinea de 4.208 metri. Bărbatul a căzut în gol circa 200 de metri, lovindu-se de stânci. „Eu mergeam în faţa lui, l-am auzit ţipând, m-am uitat şi nu l-am mai văzut”, le-a spus autorităţilor un prieten al alpinistului, precizând că incidentul a avut loc în timp ce se aflau în zona refugiului montan Boccalatte, la altitudinea de 2.803 metri. Potrivit autorităţilor, alpinistul român a murit pe loc. Corpul său a fost preluat de salvamontişti şi transportat în Courmayeur, localitate italiană situată la frontiera cu Franţa.

ÎNTÂLNIREA DE CUPA DAVIS DINTRE UCRAINA ŞI BELGIA VA AVEA LOC ÎN ESTONIA

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) a anunţat că întâlnirea dintre Ucraina şi Belgia, din barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Davis, va avea loc la Tallinn, în Estonia, în perioada 12-14 septembrie, informează daviscup.com. Oraşul Tallinn a fost propus de federaţia ucraineană, care avea opţinea de a alege un teren neutru, neputând să găzduiască meciurile în Ucraina din cauza tensiunilor din zonă. În perioada 12-14 septembrie vor avea loc opt întâlniri de baraj pentru Grupa Mondială a Cupei Davis, India - Serbia, Brazilia - Spania, Israel - Argentina, Canada - Columbia, SUA - Slovacia, Australia - Uzbekistan, Croaţia - Olanda și Ucraina - Belgia, precum şi semifinalele Franţa - Cehia şi Elveţia - Italia.

MAX VERSTAPPEN, CEL MAI TÂNĂR PILOT DIN FORMULA 1

Pilotul olandez Max Verstappen, care va împlini 17 ani la 30 septembrie, a primit un loc de titular la echipa Toro Rosso, pentru sezonul 2015 al Campionatului Mondial de Formula 1, el urmând a deveni cel mai tânăr driver din istoria Marelui Circ, informează BBC. Max Verstappen, fiul fostului pilot de Formula 1 Jos Verstappen, îl va înlocui pe francezul Jean-Eric Vergne şi va fi coechipier cu rusul Danil Kviat. După ce a evoluat în karting până la finalul anului 2013, pilotul olandez concurează acum în campionatul european Formula 3, serie în care a câştigat opt curse. Săptămâna trecută, el a fost cooptat în programul Red Bull de dezvoltare a carierelor tinerilor piloţi, după ce şi Mercedes l-a dorit în programul său similar. Max Verstappen va fi, la Marele Premiu al Australiei din martie 2015, cel mai tânăr pilot din istoria F1, depăşind recordul deţinut de Jaime Alguersuari, care a debutat la 19 ani şi 125 de zile, tot la Toro Rosso, echipă ce are acelaşi patron ca Red Bull, cvadruplă campioană mondială, pe omul de afaceri austriac Dietrich Mateschitz.

CICLISTUL MICHAEL ROGERS ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU TINKOFF-SAXO

Ciclistul australian Michael Rogers şi-a prelungit contractul cu Tinkoff-Saxo pentru încă două sezoane, actuala înţelegere urmând să expire la finalul anului 2016, a anunţat, ieri, „L'Equipe“. Fostul triplu campion mondial la contratimp (2003, 2004, 2005) a câştigat în acest an două etape în Turul Italiei şi una în Turul Franţei. În vârstă de 34 de ani, Michael Rogers a fost depistat pozitiv cu clenbuterol în octombrie 2013, dar a scăpat de suspendare după ce a invocat o contaminare alimentară. Australianul a mai concurat în cariera sa pentru formaţiile Mapei-Quick Step, Quick Step-Davitamon, T-Mobile Team şi Team Sky. De asemenea, rutierul italian al echipei Cannondale, Ivan Basso, a semnat un contract pe doi ani cu formaţia Tinkoff-Saxo. În vârstă de 36 de ani, Basso a câştigat de două ori Turul Italiei (în 2006 și 2010) şi s-a clasat de două ori pe podium în Turul Franţei (locul 2 - 2005 şi locul 3 - 2004).