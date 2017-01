CINCI JUCĂTORI DE LA ACADEMIA HAGI LA NAŢIONALA UNDER 18

Echipa naţională de fotbal Under 18 a României va disputa două partide amicale cu selecţionata similară a Macedoniei la Centrul de Fotbal al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) de la Buftea, a anunțat, ieri, site-ul oficial al FRF. Cele două partide de verificare sunt programate vineri, de la ora 18.00, şi duminică, de la ora 10.00, intrarea spectatorilor fiind liberă. Din lotul convocat pentru aceste întâlniri fac parte și cinci jucători de la Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi”: fundaşii Victor Rogoza, Robert Hasnaş și Dan Panait, precum și mijlocașii Alexandru Cicâldău și Alexandru Stoica. Selecţionerul Andrei Spier, instalat în funcţie la 16 iulie, va debuta, vineri, la conducerea reprezentativei Under 18 a României.

DINAMO ZAGREB SE ÎNTĂREȘTE PENTRU CONFRUNTAREA CU PETROLUL

Echipa Dinamo Zagreb se întăreşte înaintea dublei manşe cu Petrolul Ploieşti, din play-off-ul UEFA Europa League, croaţii reuşind să-i împrumute pe atacantul Angelo Henriquez (de la Manchester United) şi pe mijlocaşul Ognjen Vukojevic (de la Dinamo Kiev). Chilianul Angelo Jose Henriquez Iturra are 20 de ani şi se afla la Manchester din vara anului 2012, venind de la Universidad de Chile. În ianuarie 2013, el a fost împrumutat o jumătate de sezon la Wigan, apoi la Real Zaragoza, în ediţia 2013-2014. Tânărul fotbalist are trei selecţii în naţionala ţării sale natale. Sosit la Kiev în urmă cu şase ani, mijlocaşul defensiv Vukojevic (30 de ani şi 55 de selecţii în naţionala Croaţiei) a revenit la echipa la care a evoluat în perioada 2006-2008 şi va juca la Zagreb tot un sezon. Formaţia Petrolul Ploieşti va întâlni echipa Dinamo Zagreb în play-off-ul UEL, gruparea prahoveană urmând să joace turul pe teren propriu, la 21 august. Manşa secundă va avea loc la 28 august, la Zagreb, câştigătoare urmând să se califice în grupele UEL.

LEGIA VARŞOVIA A FĂCUT APEL LA ELIMINAREA DIN LIGA CAMPIONILOR

Clubul Legia Varşovia, eliminat din Liga Campionilor după ce a folosit un jucător în stare de suspendare la meciul retur cu Celtic Glasgow, din al treilea tur preliminar, a făcut apel la decizie, a anunţat, ieri, UEFA. Comisia de Apel a UEFA va lua în discuţie astăzi acest caz. Potrivit articolului 18 al regulamentului Ligii Campionilor şi articolului 21 al Codului disciplinar al UEFA, clubul polonez a fost sancţionat cu înfrângere la ”masa verde”, scor 0-3, pentru că l-a folosit miercurea trecută pe Bartosz Bereszynski, suspendat, în returul cu Celtic. Polonezii câştigaseră ambele manşe, 4-1 pe teren propriu şi 2-0 la Glasgow, dar rezultatul stabilit la ”masa verde” în meciul retur i-a eliminat în urma aplicării criteriului numărului de goluri marcate în deplasare. Promovarea formaţiei Celtic în play-off a produs mai multe permutări în urnele de la tragerea la sorţi. Scoţienii au devenit cap de serie şi i-au ”împins” de pe lista favoritelor pe bulgarii de la Ludogorets, care vor întâlni pe Steaua București. Celtic va juca împotriva formaţiei slovene Maribor. Legia Varşovia a fost inclusă în play-off-ul UEFA Europa League şi va înfrunta fosta adversară a Stelei din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, FK Aktobe.

AS ROMA, PRIMUL CLUB DIN SERIE A CU ACŢIONARIAT STRĂIN SUTĂ LA SUTĂ

Banca italiană UniCredit şi-a vândut participarea de 31% la clubul AS Roma grupului de investitori americani condus de preşedintele James Pallotta, astfel că gruparea capitolină a devenit prima din Serie A cu acţionar străin sută la sută, informează marca.com. Suma tranzacţiei s-a ridicat la 33 de milioane de euro. La 16 aprilie 2011, DiBenedetto AS Roma LLC, societate cu sediul în Delaware (SUA), din care omul de afaceri Thomas R. DiBenedetto deţinea 25% şi Palotta, actualul preşedinte al AS Roma, 25%, şi banca Unicredit au preluat 67,1% din acţiunile clubului de la familia Sensi, pentru suma de 70,3 milioane de euro. Cele două companii care au cumpărat clubul au format un joint venture şi au achiziţionat ulterior în totalitate gruparea. Acum, banca Unicredit s-a retras şi AS Roma a rămas în proprietate americană, deşi oamenii de afaceri care formează grupul de investitori au rădăcini italiene. La AS Roma evoluează portarul Bogdan Lobonţ şi fundaşul Mihai Bălaşa.

DIEGO LOPEZ VA APĂRA LA AC MILAN

AC Milan a anunţat, ieri, achiziţionarea portarului Diego Lopez de la Real Madrid, precizând că jucătorul va efectua în aceste zile vizita medicală. AC Milan nu a anunţat suma de transfer şi nici perioada pe care va semna Diego Lopez, dar a asigurat că jucătorul are deja simpatia fanilor. Potrivit Gazzetta dello Sport, suma de transfer ar fi de 13 milioane de euro.

DAVID SILVA A SEMNAT UN NOU CONTRACT PE CINCI ANI CU MANCHESTER CITY

Mijlocaşul spaniol al echipei Manchester City, David Silva, a semnat un nou contract pe cinci ani cu campioana Angliei, noua înţelegere urmând să expire în vara anului 2019, informează site-ul oficial al clubului. „Din momentul în care m-am alăturat clubului acum patru ani, am simţit că aici este a doua mea casă. Sunt incredibil de încrezător şi împlinit profesional şi personal, atât pe teren, cât şi în afara lui, aşa că de ce nu aş fi vrut să continuu să câştig trofee cu această echipă fantastică? În ultimii patru ani am realizat atât de multe, am făcut pe City o forţă dominantă în Anglia, iar când mă uit în vestiar nu văd de ce nu am deveni una dintre echipele de top ale lumii”, a spus David Villa, pentru site-ul oficial al clubului. În vârstă de 28 de ani, David Silva a fost transferat de Manchester City în vara anului 2010, în schimbul a aproximativ 30 de milioane de lire sterline. Alături de Manchester City, David Silva a câştigat de două ori titlul în Anglia și câte o dată Cupa Angliei, Cupa Ligii şi Supercupa Angliei.

KOLO TOURE A AJUNS LA UN ACORD CU TRABZONSPOR

Fundaşul ivorian al echipei FC Liverpool, Kolo Toure, a ajuns la un acord cu gruparea turcă Trabzonspor, la care este legitimat şi mijlocaşul Alexandru Bourceanu, informează dailystar.co.uk. Gruparea turcă mai are nevoie să ajungă la un acord cu FC Liverpool pentru a perfecta transferul lui Toure, în vârstă de 33 de ani. „Am ajuns la o înţelegere cu Kolo Toure şi îl vom aduce la club”, a declarat preşedintele clubului turc, Ibrahim Haciosmanoglu, pentru cotidianul Hurriyet. Pentru înlocuirea lui Kolo Toure, FC Liverpool l-a transferat în această vară, de la Southampton, pe croatul în vârstă de 26 de ani Dejan Lovren. la liverpool, în lotul echipei pregătită de Brendan Rodgers se mai află slovacul Martin Skrtel, francezul Mamadou Sakho şi danezul Daniel Agger. Kolo Toure mai are un an de contract cu FC Liverpool, el evoluând în 24 de meciuri pentru ”cormorani” în sezonul trecut. Toure a fost inconstant în mai multe meciuri, care au costat pe FC Liverpool titlul de campioană. În cazul în care se va transfera în Turcia, Kolo Toure va pune capăt unei cariere de 12 sezoane în Anglia, unde a evoluat pentru Arsenal Londra, Manchester City şi FC Liverpool.

CARLO TAVECCHIO A FOST ALES PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI ITALIENE DE FOTBAL

Carlo Tavecchio a fost ales preşedinte al Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), obţinând 63,63 la sută din voturi, în ciuda scandalului iscat din cauza unor afirmaţii rasiste în timpul campaniei. „Voi fi preşedintele tuturor, în special al celor care nu au fost de acord cu mine”, a declarat Tavecchio, care a declarat, la 25 iulie, în timpul campaniei pentru şefia FIGC: „Opti Poba a venit aici şi înainte mânca banane, iar acum este titular la Lazio”. Aceste afirmaţii, care îl vizau pe mijlocaşul Paul Pogba de la Juventus, au provocat o polemică în Italia, iar Tavecchio, în vârstă de 71 de ani, şi-a cerut scuze, dar nu şi-a retras candidatura la conducerea FIGC.

ATLETICO MADRID L-A TRANSFERAT PE RAUL JIMENEZ

Atacantul mexican Raul Jimenez a semnat un contract pe şase sezoane cu Atletico Madrid, campioana Spaniei plătind 10,5 milioane de euro echipei America pentru acest transfer, informează marca.com. Jimenez are 23 de ani şi toată cariera a evoluat la America din Ciudad de Mexico, echipă la care a debutat în prima ligă în 2011. El este campion olimpic cu reprezentativa Mexicului, titlu cucerit în 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra. De asemenea, Raul Jimenez a făcut parte din lotul naţionalei mexicane care a participat la Cupa Mondială din Brazilia.

FUNDAŞUL SPANIOL MARCANO VA JUCA LA FC PORTO

Fundaşul spaniol Ivan Marcano a semnat un contract pe patru sezoane cu FC Porto, a anunţat clubul portughez într-un comunicat, fără a preciza valoarea transferului. În vârstă de 27 de ani, Marcano a evoluat în sezonul trecut la formația greacă Olympiacos Pireu, fiind împrumutat de la echipa rusă Rubin Kazan. Anunţul transferului lui Marcano a venit la puţin timp după confirmarea plecării de la FC Porto a fundaşului central Eliaquim Mangala, la Manchester City.

CONTENTO VA EVOLUA LA GIRONDINS BORDEAUX

Diego Contento, fundaşul stânga german al echipei Bayern Munchen, a semnat un contract pe patru sezoane cu Girondins Bordeaux, a anunţat clubul francez. În vârstă de 25 de ani, Contento (1,77 m, 74 kg), internaţional german de tineret, a fost prezentat, ieri, la Château du Haillan, centrul de antrenament al echipei franceze. De asemenea, Girondins Bordeaux a anunţat că l-a transferat pe argentinianul Lucas Orban la formația spaniolă Valencia.