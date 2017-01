VIOREL MOLDOVAN A CONVOCAT 21 DE JUCĂTORI PENTRU AMICALUL CU ITALIA

Selecţionerul echipei naţionale sub 21 de ani a României, Viorel Moldovan, a convocat 21 de jucători pentru partida amicală cu Italia, care se va disputa miercuri, 13 august, de la ora 19.30, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, a anunțat frf.ro. Printre cei 21 de jucători se află şi atacantul echipei Steaua, Gabriel Iancu, care nu mai fusese convocat de aproape un an, din cauza unui conflict cu fostul selecţioner, Bogdan Stelea. Reunirea echipei este prevăzută pentru duminică, 10 august, la ora 12.00, la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia. Lotul convocat pentru meciul cu Italia este următorul: Buzbuchi (FC Viitorul), V. Cojocaru (Steaua București) - portari; Cristi Manea, Ţîru și Puţanu (toți de la FC Viitorul), Boldor (Pescara), Neag (U. Cluj), S. Filip (Dinamo București), Toşca (Steaua), M. Bălaşa (AS Roma) - fundaşi; Dr. Nedelcu, Fl Tănase și Al. Mitriţă (toți de la FC Viitorul), I. Şerban și D. Rotariu (ambii de la Dinamo), Dru Popadiuc (Ceahlăul Piatra Neamț), Bumba (ASA Tg. Mureş), Al. Crețu (CSMS Iaşi) - mijlocaşi; G. Puşcaş (Internazionale Milano), G. Iancu (Steaua), A. Ivan (CS U. Craiova).

GRUPĂ SCHIMBATĂ PENTRU FC DEVA ÎN UEFA FUTSAL CUP

Echipa belgiană de futsal Charleroi va evolua împotriva formaţiei FC Deva, în timp ce gruparea ucraineană Lokomotiv Harkov o va întâlni pe Inter FS, potrivit unei trageri la sorţi speciale care a avut loc la Nyon, din cauza conflictului dintre Ucraina şi Rusia. La tragerea la sorţi din 3 iulie, Lokomotiv Harkov a fost extrasă în grupa a treia a UEFA Futsal Cup, echivalentul Ligii Campionilor, găzduită de ISK Dina Moscova (Rusia), din care mai făceau parte FC Deva şi o echipă care va fi desemnată după un turneu de calificare. Totuşi, în 17 iulie, în urma unei scrisori înaintată de Federaţia Rusă de Fotbal şi Federaţia Ucraineană de Fotbal, un comitet de urgenţă al UEFA a stabilit că echipele din Rusia şi Ucraina nu pot evolua una împotriva celeilalte. Astfel, UEFA a efectuat o tragere la sorţi specială prin care Lokomotiv Harkov era relocată în altă grupă. În urnă s-au mai aflat echipe cu un coeficient asemănător: Sporting Club de Paris, Futsal Team Charleroi şi Luparense C/5. În grupa a treia, alături de ISK Dina Moscova, Futsal Team Charleroi şi FC Deva, va evolua şi câştigătoarea grupei F preliminare (MNK Alumnus Zagreb, Copenhaga Futsal sau Balzan FC din Malta). Turul principal va avea loc în perioada 30 septembrie - 5 octombrie.

UEFA A AUTORIZAT FOLOSIREA SPRAY-ULUI LA MECIURILE DIN CUPELE EUROPENE ŞI PRELIMINARIILE EURO 2016

UEFA a anunţat, vineri, că arbitrii vor folosi în acest sezon spray-urile de genul celor utilizate la Cupa Mondială, pentru marcarea pe teren a amplasării zidului la loviturile libere. Acest spray a fost testat la Campionatul European Under 17 din Malta, fiind aprobat de comisia de arbitri a UEFA, şi va fi folosit încă de la Supercupa Europei, dintre Real Madrid şi FC Sevilla, din 12 august, de la Cardiff. De asemenea, va fi folosit la meciurile din Liga Campionilor, începând cu play-off-ul, la partidele din grupele UEFA Europa League şi în preliminariile EURO 2016. „Aşa cum am putut observa la Cupa Mondială, acest spray este foarte util arbitrilor la loviturile libere şi sunt sigur că vom avea rezultate similare la meciurile noastre din acest sezon”, a declarat preşedintele UEFA, Michel Platini. La CM din Brazilia, arbitrii au folosit acest spray cu spumă pentru a indica locul unde trebuia să stea apărarea adversă la loviturile libere. Spuma, biodegradabilă, dispare la un minut după aplicare. Înainte de UEFA, Federaţia Franceză și Engleză de Fotbal au anunţat că vor folosi acest spray în acest sezon.

PLAN APROBAT DE GUVERNUL RUS ÎN VEDEREA CM DIN 2018

Guvernul rus a aprobat, vineri, un plan pentru realizarea infrastructurilor în vederea Cupei Mondiale de fotbal din 2018, suma totală prevăzută în acest scop fiind de peste 5,5 miliarde de ruble (150 de milioane de dolari). Premierul Dmitri Medvedev a semnat un decret în care se precizează cum regiunile care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială pot obţine finanţare în cadrul programului guvernamental de dezvoltare. Rusia a transformat cu succes, cu 50 de miliarde de dolari, staţiunea Soci pentru Jocurile Olimpice de iarnă ce au avut loc în acest an, însă Cupa Mondială din 2018 reprezintă o provocare mai mare. Unele regiuni ale ţării sunt deja dezvoltate, dar în altele este necesară reconstrucţia totală a infrastructurilor turistice şi de transport. Programul guvernului rus a identificat 28 de proiecte de infrastructură. Responsabilii ruşi au estimat costurile pregătirilor pentru Cupa Mondială din 2018 la 20 de miliarde de dolari. Jumătate din această sumă va veni de la investitori privaţi şi cealaltă jumătate de la bugetul regiurilor.

GERARDO MARTINO NEGOCIAZĂ PENTRU A PRELUA POSTUL DE SELECŢIONER AL ARGENTINEI

Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) negociază cu fostul tehnician al echipei FC Barcelona, Gerardo Martino, pentru postul de selecţioner rămas vacant după plecarea lui Alejandro Sabella, a declarat preşedintele forului argentinian, Luis Segura. „Încă nu ne-am hotărât. Când vom avea un selecţioner, indiferent dacă acesta va fi Martino sau altcineva, vă vom anunţa”, a spus Segura, care a preluat conducerea AFA după decesul lui Julio Grondona, săptămâna trecută. Trei responsabili ai federaţiei - Segura, fiul lui Grondona, „Julito”, şi trezorierul Jose Lemme s-au întâlnit cu Martino, dar nu a fost făcut niciun anunţ. Potrivit presei argentiniene, negocierile sunt în desfăşurare. În vârstă de 51 de ani, Martino a antrenat ultima dată echipa FC Barcelona.

LANDON DONOVAN SE VA RETRAGE DIN ACTIVITATE LA FINALUL SEZONULUI

Atacantul Landon Donovan, cel mai bun marcator din istoria naţionalei SUA, a declarat că se va retrage din activitate în 2015, după un ultim sezon la Los Angeles Galaxy. „După ce m-am gândit bine, am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon”, a spus fotbalistul în vârstă de 32 de ani. Donovan, care a înscris 57 de goluri pentru naţionala Statelor Unite ale Americii, se află pe locul al doilea în topul jucătorilor americani cu cele mai multe selecţii - 156. El a participat la trei ediţii ale Cupei Mondiale, iar neselecţionarea sa de către Jurgen Klinsmann pentru CM din Brazilia a fost o surpriză. Landon Donovan este legitimat la Los Angeles Galaxy din 2005.

XABI ALONSO ESTE SUSPENDAT PENTRU SUPERCUPA EUROPEI

Comisia de Apel a UEFA a respins contestaţia clubului Real Madrid în cazul mijlocaşului Xabi Alonso, astfel că suspendarea fotbalistului pentru Supercupa Europei, meci programat în data de 12 august, rămâne valabilă. „Comisia de Apel a UEFA a respins apelul clubului Real Madrid împotriva suspendării jucătorului Xabi Alonso. Astfel, decizia Comisiei de Control şi Disciplină anunţată în 17 iulie a fost confirmată şi Alonso va fi suspendat pentru următorul meci pentru care va fi eligibil în cupele europene. Suspendarea va fi ispăşită la Supercupa Europei, dintre Real Madrid şi FC Sevilla, meci programat în 12 august”, este anunţul UEFA. Xabi Alonso a fost sancţionat pentru încălcarea principiilor generale de conduită în timpul finalei Ligii Campionilor, cu Atletico Madrid.

AC MILAN L-A ÎMPRUMUTAT PE ROBINHO LA FC SANTOS

Atacantul lui AC Milan, Robinho, a fost împrumutat pentru un sezon la FC Santos, a anunţat clubul brazilian. Împrumutul lui Robinho poate fi prelungit cu acordul părţilor pentru încă un sezon. Robinho, în vârstă de 30 de ani, şi-a început cariera la FC Santos, după care a mai evoluat la echipele Real Madrid şi Manchester City. Săptămâna aceasta s-a vorbit și despre un posibil transfer al brazilianului la Al Ahli, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu și campioană a Arabiei Saudite.

REINA A SEMNAT UN CONTRACT PE TREI ANI CU BAYERN MUNCHEN

Portarul spaniol Jose Manuel Reina a semnat un contract pe trei ani cu Bayern Munchen, a anunţat campioana Germaniei. „Sunt încântat că am venit la unul dintre cele mai mari cluburi din lume, este un moment important în viaţa mea”, a declarat Reina. Valoarea transferului ar fi de aproximativ trei milioane de euro. Pepe Reina, în vârstă de 31 de ani, va fi rezerva lui Manuel Neuer la Bayern. El a fost împrumutat în sezonul trecut de FC Liverpool la SSC Napoli. Spaniolul a mai jucat de-a lungul carierei la formaţiile FC Barcelona şi Villarreal.

SPAHIC ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN NAŢIONALA BOSNIEI & HERŢEGOVINA

Fotbalistul echipei Bayer Leverkusen, Emir Spahic, a anunţat că se retrage din naționala Bosniei & Herţegovina, cu o lună înainte de startul calificărilor pentru Campionatul European din 2016. „S-a terminat. Mă retrag din naţională. Nu mai sunt tânăr şi fac faţă eforturilor din ce în ce mai greu”, a spus jucătorul în vârstă de 34 de ani. Selecţionerul Safet Susic a declarat să respectă decizia lui Spahic, însă a menţionat că nu are „un înlocuitor veritabil” pentru fundaş. „După ce s-a gândit bine, a hotărât să se retragă din echipa naţională pentru a lăsa loc celor mai tineri şi pentru că este foarte ocupat la echipa sa de club”, a afirmat Susic. Spahic făcea parte din naţionala Bosniei & Herţegovina din 2003. El a jucat pentru reprezentativa ţării sale în 77 de meciuri şi a înscris trei goluri.

LUIS SUAREZ A FOST AUDIAT LA TAS ÎN CAZUL SANCŢIUNILOR DICTATE DE FIFA

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Luis Suarez, a fost audiat vineri la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), în apelul cu privire la sancţiunile dictate în cazul său de FIFA după ce a muşcat un adversar la CM 2014. Suarez s-a prezentat la sediul TAS alături de reprezentantul său, Pere Guardiola, de avocaţii grupării FC Barcelona, de avocatul jucătorului (Alejandro Balbi), precum şi de avocaţi angajaţi de federaţia uruguayană. „Am adus multe documente şi suntem încrezători că până la urmă sancţiunea va fi redusă”, a declarat Alejandro Balbi înainte de intrarea în sediul TAS. FIFA l-a suspendat pe Suarez nouă meciuri şi a dictat o interdicţie din fotbal de patru luni în cazul uruguayanului, după ce acesta l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini la un meci de la CM 2014. La 10 iulie, Comisia de Apel a FIFA a respins contestaţia federaţiei din Uruguay cu privire la sancţiunea primită de Suarez. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne va anunţa decizia în cazul fotbalistului uruguayan Luis Suarez „cât mai curând posibil, cel mai probabil înainte de finalul săptămânii viitoare”, adică înainte de 17 august, a anunţat TAS. Decizia va fi comunicată iniţial doar părţilor implicate. „Decizia completă a tribunalului va fi publicată de TAS pe site-ul oficial la o dată ulterioară”, se arată în comunicatul forului de la Lausanne.

„ALLIANZ ARENA” VA AVEA O CAPACITATE DE 75.000 DE LOCURI

Stadionul „Allianz Arena” al echipei Bayern Munchen va trece de la o capacitate de 71.000 de locuri la 75.000 pentru meciurile din campionat şi Cupa Germaniei, a anunţat, vineri, campioana Germaniei. Extinderea trebuie aprobabtă de Primărie, dar oficialii bavarezi sunt încrezători că vor obţine acordul în turul turului campionatului, pe care Bayern îl va începe la 22 august, pe teren propriu, cu VfL Wolfsburg. Pentru meciurile internaţionale, capacitatea trece la 69.344 locuri (67.800 în prezent), permiţând astfel să respecte criteriile UEFA privind o eventuală candidatură pentru organizarea de partide la EURO 2020.