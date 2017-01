AMENDĂ DE 5.000 DE LEI PENTRU FC DINAMO

Fotbal Club Dinamo București a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal cu 5.000 de lei penalitate sportivă pentru incidentele provocate de suporterii proprii la meciul din deplasare cu Universitatea Cluj, prin introducerea şi aprinderea de materiale explozive, incendiare şi fumigene în incinta stadionului. În urma aceleiaşi partide, gruparea Universitatea Cluj a fost sancţionată cu avertisment, a anunțat, ieri, site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Gruparea Gaz Metan Mediaş a primit o penalitate de 2.000 lei, iar preşedintele CSMS Iaşi, Florin Prunea, a fost sancţionat cu 500 lei. Jucătorii eliminaţi în partidele din cadrul etapei a doua a Ligii 1 au fost sancţionaţi după cum urmează: Cojoc (Oţelul Galaţi) - 3 etape de suspendare şi 3.000 lei penalitate spotivă; Cârjan (Ceahlăul Piatra Neamţ) - 2 etape şi 3.000 de lei; Veselovsky (U. Cluj), Karlik (Oţelul Galaţi), Abraham (Oțelul Galați), Al. Mitriţă (FC Viitorul), Al. Vagner (FC Braşov) şi Marius Mihalache (CSMS Iaşi) - toţi câte o etapă şi 740 de lei.

REINA SE TRANSFERĂ LA BAYERN MUNCHEN

Jose Manuel Reina, portarul spaniol al echipei FC Liverpool, va juca din acest sezon la formaţia Bayern Munchen, a anunţat campioana Germaniei pe contul său de Twitter. „Reina este un jucător extrem de experimentat. El satisface exigenţele manageriale ale clubului nostru”, a declarat Karl-Heinz Rummenigge, preşedintele grupării bavareze. În vârstă de 31 de ani, Pepe Reina va veni în zilele următoare la Munchen pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu ultima câştigătoare a Bundesligii. Reina, care va fi rezerva lui Manuel Neuer la Bayern Munchen, a fost împrumutat sezonul trecut de FC Liverpool la echipa SSC Napoli. El a mai jucat în cariera sa la formaţiile FC Barcelona şi Villarreal.

LAMPARD VA JUCA LA MANCHESTER CITY

Mijlocaşul Frank Lampard a fost împrumutat oficial, ieri, de echipa New York City FC la formaţia Manchester City, până la sfârşitul anului. „Mulţumesc lui Manuel Pellegrini că s-a gândit la mine şi oficialilor de la New York că m-au lăsat să vin până la sfârşitul anului la Manchester City”, a declarat Lampard. În vârstă de 36 de ani, Lampard va purta tricoul cu numărul 18 la campioana Angliei. Lampard a evoluat 13 sezoane pentru Chelsea Londra, iar în această vară a semnat cu New York City FC din postura de jucător liber. Ediţia următoare a Campionatului Nord-American de Fotbal (MLS) va începe în martie 2015, iar Lampard se va alătura echipei New York City FC în luna ianuarie.

IBISEVIC CONTINUĂ LA VFB STUTTGART

Atacantul bosniac Vedad Ibisevic şi-a prelungit, ieri, contractul cu gruparea la care evoluează şi Alexandru Maxim, VfB Stuttgart, pentru încă un sezon, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2017, informează „L'Equipe“. Internaţionalul bosniac, care a participat la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, a marcat 33 de goluri în 72 de partide jucate la VfB Stuttgart. În vârstă de 30 de ani, Ibisevic a fost achiziţionat de VfB Stuttgart în 2012 de la TSG 1899 Hoffenheim, după ce, anterior, mai evoluase pentru echipele St. Louis Strikers, Chicago Fire, Paris Saint-Germain, Dijon şi Alemannia Aachen.

HOWARD WEBB A RENUNŢAT LA CARIERA DE ARBITRU

Centralul englez Howard Webb s-a retras din cariera de arbitru, el urmând să devină director tehnic al Asociaţiei Arbitrilor Profesionişti, a anunţat Premier League. „Sunt foarte încântat să încep acest capitol nou al carierei mele, după 25 de ani minunaţi pe gazon. Am petrecut peste un deceniu la meciurile din Premier League, fiind suficient de norocos să fiu implicat în nouă turnee FIFA şi UEFA, dar şi să arbitrez finale de Liga Campionilor sau Campionat Mondial”, a spus Webb. În vârstă de 43 de ani, Howard Webb a arbitrat meciuri în Premier League din 2003, iar în perioada 2005-2014 a fost arbitru FIFA. El a arbitrat finala Ligii Campionilor din 2010, dintre Internazionale Milano şi Bayern Munchen, dar şi ultimul act al Campionatului Mondial din acelaşi an, dintre Spania şi Olanda. În 2013, Webb a fost desemnat cel mai bun arbitru de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului. După ce a arbitrat finala CM, Webb a fost decorat de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu Ordinul Imperiului Britanic. Singurul meci al României pe care Webb l-a arbitrat a fost victoria din 2012 de la Istanbul, contra Turciei, scor 1-0.

FERREIRA-CARRASCO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AS MONACO

Mijlocaşul belgian Yannick Ferreira-Carrasco şi-a prelungit contractul cu echipa AS Monaco pentru încă patru sezoane, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2019. „Sunt foarte bucuros că voi continua să fac parte din proiectul lui AS Monaco. Prelungirea contractului este o dovadă de încredere din partea conducătorilor clubului şi a staff-ului tehnic. Sunt foarte mândru că voi avea ocazia să joc cu AS Monaco în Liga Campionilor”, a declarat Ferreira-Carrasco. Mijlocașul în vârstă de 20 de ani a fost dorit în această vară de vicecampioana Italiei, AS Roma.

TRABZONSPOR L-A ACHIZIȚIONAT PE KEVIN CONSTANT

Kevin Constant, fundaşul echipei AC Milan, a fost achiziţionat de gruparea Trabzonspor, unde va fi coleg cu mijlocaşul român Alexandru Bourceanu, a anunţat clubul turc. În vârstă de 27 de ani, Kevin Constant evolua la AC Milan din 2012. Achiziţionarea lui Constant vine a doua zi după transferul atacantului Oscar Cardozo, de la Benfica Lisabona.

RAY WHELAN, DIRECTORUL MATCH SERVICES, A FOST ELIBERAT

Britanicul Ray Whelan, directorul Match Services, furnizor exclusiv FIFA, suspectat de a fi liderul reţelei de revânzare ilegală a biletelor la meciurile de la Cupa Mondială, a fost eliberat în timpul procesului său. Reţinut în 14 iulie, după ce s-a predat Poliţiei braziliene, Whelan (64 de ani) a fost eliberat, dar nu va putea părăsi regiunea Rio de Janeiro. Poliţia susţine că Whelan distribuia bilete VIP, care erau gratuite şi destinate ONG-urilor, partenerilor şi jucătorilor, lui Mohamadou Lamine Fofan, care le revindea pe piaţa neagră, prin intermediul unor agenţii de turism, graţie numeroaselor sale legături cu lumea fotbalului. Potrivit anchetatorilor, această reţea era activă din 2002, acoperind ultimele patru ediţii ale Cupei Mondiale, şi a vândut ilegal aproximativ 1.000 de bilete pe meci, la un preţ de bază de 1.000 de euro. Operaţiunea Poliţiei a fost botezată „Jules Rimet”, ca omagiu adus preşedintelui francez al FIFA care a creat Cupa Mondială. Dacă va fi găsit vinovat, Ray Whelan riscă o pedeapsă de patru ani de închisoare.

SAMPAOLI RĂMÂNE SELECŢIONER AL NAŢIONALEI DIN CHILE

Selecţionerul argentinian al naţionalei statului Chile, Jorge Sampaoli, a anunţat că va rămâne în funcţie până la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. „Voi conduce echipa la Copa America din 2015 şi 2016 şi în preliminariile CM 2018”, a declarat Sampaoli. Antrenorul în vârstă de 54 de ani se află pe banca tehnică a reprezentativei chiliene din decembrie 2012, iar la turneul final al CM din Brazilia a calificat echipa până în optimile de finală, unde a fost învinsă la lovituri de departajare de formaţia ţării gazdă.

VAN WOLFSWINKEL VA JUCA LA AS SAINT-ETIENNE

Atacantul olandez al echipei Norwich City, Ricky van Wolfswinkel, a fost împrumutat pentru un sezon la formaţia AS Saint-Etienne. „Pot să spun doar că van Wolfswinkel este un profesionist, deşi primul său sezon în Premier League a fost dificil. Atitudinea lui a fost extraordinară, iar acest împrumut reprezintă o oportunitate pentru el. Va avea ocazia să joace constant şi să redevină golgheterul din trecut. Îi dorim mult succes!”, a declarat Neil Adams, tehnicianul formaţiei Norwich City. Ricky van Wolfswinkel, în vârstă de 25 de ani, a fost achiziţionat în vara trecută de Norwich City de la Sporting Lisabona, dar a marcat un singur gol în 27 de meciuri. El a mai jucat în cariera sa la echipele Vitesse Arnhem şi FC Utrecht. Norwich City a terminat sezonul trecut pe locul 18 şi a retrogradat în liga a doua engleză.

MANQUILLO, ÎMPRUMUTAT DE ATLETICO MADRID LA FC LIVERPOOL

Fundaşul dreapta spaniol al echipei Atletico Madrid, Javier Manquillo, a fost împrumutat pentru două sezoane la gruparea engleză FC Liverpool. Manquillo, în vârstă de 20 de ani, va fi concurentul englezului Glen Johnson pentru partea dreaptă a apărării. În 2007, Real Madrid a renunţat la serviciile jucătorului, care de atunci a evoluat pentru Atletico Madrid. De la vârsta de 14 de ani, Manquillo a evoluat pentru echipele de juniori ale Spaniei de la 16 până la 20 de ani. În sezonul trecut, el a fost rezerva lui Juanfran la Atletico.

TREI FOTBALIȘTI BULGARI AU FOST SUSPENDAȚI PENTRU IMPLICARE ÎN MECIURI TRUCATE

Federaţia Bulgară de Fotbal (BFU) a suspendat pe termen nelimitat trei jucători, printre care se numără și mijlocaşul Steven Petkov de la campioana Ludogoreţ Razgrad, pentru o presupusă implicare în meciuri trucate. Comunicatul BFU a precizat că acuzaţiile la adresa celor trei fotbalişti fac parte dintr-o anchetă în desfăşurare legată de încercarea de a truca meciurile selecţionatei Bulgariei care a participat la CE Under 19 din Ungaria. Portarul Daniel Ghiaurov, de la Lokomotiv Sofia, a fost reţinut timp de 24 de ore după ce a fost arestat în urma unui acţiuni comune a Ministerului bulgar de Interne şi a federaţiei, săptămâna trecută. Al treilea fostbalist suspectat este Grigor Grigorov. Ghiaurov a negat orice implicare în trucarea de meciuri, după ce a fost eliberat, sâmbătă. Echipa U19 a Bulgariei a pierdut toate cele trei meciuri şi a ocupat ultimul loc în Grupa B, fără a marca vreun gol la EURO 2014. Ludogoreţ, echipă la care evoluează şi fundaşul român Cosmin Moţi și care a câştigat titlul naţional la sud de Dunăre în ultimii trei ani, a reacţionat imediat şi a anunţat concedierea lui Petkov (19 ani). Considerat unul dintre cei mai talentaţi tineri jucători din Bulgaria, Petkov nu a evoluat la CE din Ungaria, după ce selecţionerul Aleksandr Dimitrov a decis să-l lase în afara lotului cu puţin timp înainte de plecarea spre Ungaria.