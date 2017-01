LUCHIN VA JUCA LA STEAUA

Internaționalul român Srdjan Luchin, fundaşul echipei bulgare Botev Plovdiv, va evolua la campioana României, Steaua București, a anunţat ieri, pe site-ul oficial, gruparea bulgară. „După lungi negocieri între Botev şi Steaua, cele două cluburi au ajuns la un acord scris pentru transferul fundaşului Luchin. Fotbalistului i s-a permis să efectueze vizita medicală în capitala României, în următoarele zile. După ce testul medical va fi efectuat, transferul lui Luchin se va finaliza”, a anunţat gruparea bulgară, pe site-ul oficial. Conform unor surse din cadrul clubului stelist, Luchin a semnat un contract valabil două sezoane. Luchin a declarat ieri, pentru site-ul oficial al FC Steaua, că transferul la formaţia antrenată de Constantin Gâlcă reprezintă o mare oportunitate, el fiind că încrezător că se va adapta repede la noul colectiv. „Transferul la Steaua este o mare oportunitate pentru mine şi sper ca, prin evoluţiile pe care le voi avea, să răsplătesc încrederea celor care m-au dorit la echipă. Îmi doresc sa avem rezultate cât mai bune şi cred că mă voi adapta foarte repede la noul colectiv. Îi cunosc pe cei mai mulţi dintre băieţi de la echipa naţională. De asemenea, Iasmin Latovlevici îmi este foarte bun prieten şi ne cunoaştem de pe vremea când evoluam împreună pentru Politehnica Timişoara”, a spus Luchin, care a fost transferat de Botev Plovdiv, în iarnă, de la Dinamo Bucureşti. În vârstă de 28 de ani, Luchin a evoluat pentru FC Timişoara (2006-2011), Dinamo Bucureşti (2011-2014) şi Botev Plovdiv (2014). În cadrul conferinţei de presă de ieri, desfășurată înaintea meciului cu FK Aktobe, din returul turului al treilea al Ligii Campionilor, antrenorul Constantin Gâlcă a declarat că are nevoie de serviciile lui Luchin, deoarece acesta poate evolua pe două posturi, fundaş central şi fundaş dreapta. De asemenea, FC Steaua este interesată de atacantul Younes Hamza. Jucătorul îşi doreşte să vină la Bucureşti, însă clubul român şi Botev Plovdiv nu au ajuns încă la un acord pentru perfectarea transferului, a declarat impresarul fotbalistului tunisian, Mihai Joiţa.

OSCAR CARDOZO, COLEG CU BOURCEANU

Atacantul paraguayan al echipei Benfica Lisabona, Oscar Cardozo, va juca din noul sezon la formaţia Trabzonspor, unde va fi coleg cu mijlocaşul român Alexandru Bourceanu, a anunţat clubul portughez. Pentru cedarea lui Cardozo, Benfica va primi patru milioane de euro plus un bonus de până la 1,65 milioane de euro, în funcţie de realizarea obiectivelor sportive. În vârstă de 31 de ani, Oscar Cardozo a fost achiziţionat de Benfica Lisabona în 2007, de la Newell's Old Boys, după ce anterior mai jucase la formaţiile 3 Febrero şi Club Nacional.

ROBINHO, DORIT DE OLĂROIU LA FORMAȚIA AL AHLI DUBAI

Al Ahli, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu, este pe punctul de a realiza cel mai prestigios transfer din istoria clubului arab. Al Ahli a făcut o ofertă concretă pentru Robinho (30 de ani, AC Milan), un jucător care nu mai are viitor la gruparea de pe „San Siro“. Milan a încercat în ultima vreme să-i găsească o echipă lui Robinho, cei de la Santos ar fi dorit să-l transfere, dar nu și-au permis să-i achite salariul. Totuși, campionii Arabiei Saudite nu au probleme de acest gen și „Tuttosport“ notează că Al Ahli e dispusă să-i plătească 4,5 milioane de euro pe an lui Robinho, într-un angajament pe două sezoane. Conform ziarului italian, agentul lui Robinho, Marisa Ramos, s-a deplasat la Dubai pentru a trata mutarea cu șefii lui Olăroiu, apoi a revenit la Milano, unde le-a prezentat oferta lui Robinho și oficialilor de la AC Milan. De altfel, și echipa lui Olăroiu se află în Milano în aceste zile, iar contactele dintre cele două părți sunt foarte la îndemână. Robinho, fost jucător la Manchester City și Real Madrid, a semnat în 2013 un contract prin care accepta reducerea salariului de la AC Milan, iar noul angajament expiră în 2016. În 144 de meciuri jucate pentru AC Milan, sud-americanul a marcat 32 de goluri. Obiectivul italienilor este să-l vândă rapid pe Robinho, pentru a obține capital pentru transferuri. În cazul în care mutarea se va concretiza, Al Ahli ar trebui să elibereze un loc de extracomunitar în cadrul echipei, iar jucătorul care îi va părăsi pe arabi va fi un alt brazilian, Ciel. Atacantul este dorit de Al Wasl, dar și de câteva formații din țara natală.

FEDERAȚIA OLANDEZĂ VREA SĂ TESTEZE ARBITRAJUL VIDEO

Succesul tehnologiei de linia porții (goal-line) la turneul final al Campionatului Mondial din acest an, din Brazilia, a determinat Federația Olandeză de Fotbal (KNVB) să ceară FIFA autorizația de a experimenta arbitrajul video. KNVB dorește să instaleze un arbitru într-un studio al stadionului echipat cu ecrane de televiziune, așa cum se face la rugby. În cazul acordului FIFA, KNVB va fi prima care va recurge la arbitrajul video. Testele vor fi efectuate la meciurile din campionatul de tineret și vor fi extinse la Cupa Olandei, începând cu semifinalele. Federația Olandeză de Fotbal vrea să instaureze și un sistem „challenge”, precum cel din tenis, care să autorizeze antrenorii să ceară, la pauza meciului, un examen video la o fază de joc.

MANCHESTER UNITED A CÂŞTIGAT TURNEUL AMICAL CHAMPIONS CUP

Echipa Manchester United a câştigat turneul amical Champions Cup, după ce a învins în finala disputată la Miami, cu scorul de 3-1 (Rooney 55, Mata 57, Lingard 88 / Gerrard 14-pen.), formaţia FC Liverpool. United a reuşit în turneul american cinci victorii în tot atâtea meciuri, una singură după lovituri de departajare, în faţa echipei Internazionale Milano. Meciul s-a jucat pe stadionul „Sun Life“ din Miami, în fața a 51.104 spectatori. Rooney, căpitanul lui Manchester United, a fost desemnat cel mai valoros jucător al acestui turneu, la care au participat unele dintre cele mai importante echipe din fotbalul european. Gruparea de pe „Old Trafford“ îi succede în palmaresul Guinness International Champions Cup formației spaniole Real Madrid, câștigătoarea edițiilor 2012 și 2013. În finala de la Miami au evoluat următoarele formații - Manchester United (antrenor Louis van Gaal): De Gea (46 Blackett) - Evans, Smalling, Jones - Valencia (9 Shaw), Herrera (78 Lingard), Fletcher (46 Cleverley), Young, Mata (68 Kagawa) - Rooney, Hernandez (68 Nani); FC Liverpool (antrenor Brendan Rodgers): Mignolet - Kelly, Skrtel, Sakho (74 Toure), Johnson - Gerrard (62 Lucas), Allen (62 Ibe), Henderson - Coutinho (77 Peterson), Lambert (62 Can), Sterling.

MESSI, MASCHERANO, DANI ALVES ȘI NEYMAR REVIN LA ANTRENAMENTE

Finaliști sau semifinaliști ai Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia, Lionel Messi, Javier Mascherano, Daniel Alves și Neymar au revenit la Barcelona. Primii trei au participat la ședința colectivă de pregătire de marți dimineață, în timp ce ultimul a fost evaluat de medicii clubului ca urmare a accidentării la spate suferite în meciul cu Columbia, din sferturile de finală ale CM din Brazilia, și care l-a determinat să declare forfait pentru restul competiției. Cei patru sud-americani s-au antrenat din nou în cursul după-amiezii, în timp ce restul coechipierilor au beneficiat de o jumătate de zi de repaus. La rândul lor, Xavi Hernandez, accidentat la pulpa piciorului, și Jeremy Mathieu au efectuat o pregătire specifică.

XAVI HERNANDEZ SE RETRAGE DIN NAŢIONALA SPANIEI

Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, în vârstă de 34 de ani, şi-a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, retragerea din naţionala Spaniei. „Timpul meu a trecut. Am fost foarte dezamăgit de eşecul înregistrat la Cupa Mondială. Nu este o decizie pripită, vreau să mă concentrez pe munca la club. Am vrut să-mi închei întreaga carieră, dar Luis Enrique şi Andoni Zubizaretta m-au convins că mai pot fi util. Am fost foarte dezamăgit după eşecurile cu Barcelona şi cu naţionala. Doresc tot ce e mai bun naţionalei Spaniei”, a declarat Xavi, care a debutat la naţională în noiembrie 2000 şi a câştigat două titluri europene (2008 şi 2012) şi unul mondial (2010). Xavi a marcat 13 goluri în 133 de meciuri jucate pentru prima reprezentativă. Antrenorul Spaniei, Vicente del Bosque, a declarat, ieri, că mijlocaşul Xavi Hernandez era extrem de important pentru toată lumea, apreciind că acesta era chiar „mai important decât selecţionerul”, informează „Marca“. „A fost un sprijin foarte mare în mandatul meu. Este un jucător pe care l-am apreciat foarte mult din punct de vedere personal şi fotbalistic. Am rămas fără un jucător unic, va fi greu să găsim altul la fel. A fost un jucător-cheie pentru stilul nostru de joc şi extrem de important pentru succesele obţinute. Ne va fi tare dor de el, atât în teren, cât şi în afara lui. Era foarte important pentru noi, era chiar mai important decât selecţionerul. Va fi mereu o persoană foarte apreciată de federaţie, de staff-ul tehnic şi de către mine”, a declarat Del Bosque, care l-a avut pe Xavi în teren la echipa naţională în 70 meciuri.

ANTHONY HUDSON, SELECŢIONERUL NOII ZEELANDE

Tehnicianul englez Anthony Hudson a fost numit în funcţia de selecţioner al naţionalei Noii Zeelande, înlocuindu-l pe Ricki Herbert. În vârstă de 33 de ani, Hudson, care a mai pregătit naţionalele de seniori şi tineret ale Bahrainului, va avea ca obiectiv calificarea Noii Zeelande la turneul final al Cupei Mondiale din 2018, din Rusia. Ricki Herbert, care a pregătit timp de opt ani naţionala neo-zeelandeză, şi-a prezentat demisia după înfrângerea în faţa Mexicului, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din Brazilia. Noua Zeelandă a participat la două ediţii ale Cupei Mondiale, în Spania 1982 şi în Africa de Sud 2010.

CORINNE DIACRE, DEBUT CU ÎNFRÂNGERE LA CLERMONT FOOT

Fostul căpitan al naţionalei de fotbal feminin a Franţei, Corinne Diacre, a debutat cu o înfrângere pe banca tehnică a echipei Clermont Foot, scor 1-2 (Souleymane Sawadogo 8 / Bruno Grougi 51-pen., Alexandre Alphonse 67), în deplasare, în meciul cu Brest, din prima etapă a ligii secunde franceze. În vârstă de 39 de ani, Corinne Diacre a fost numită în funcţia de antrenor principal al echipei Clermont Foot la sfârşitul lunii iunie, după ce portugheza Helena Costa a renunţat la preluarea conducerii echipei de ligă secundă din Franţa. Diacre este prima femeie care ocupă funcţia de antrenor principal al unei echipe de fotbal profesionist din Franţa. Ea a fost căpitanul echipei feminine a Franţei, pentru care a evoluat în perioada 1993-2005 (121 de selecţii), și a fost apoi antrenoarea formaţiei ASJ Soyaux şi antrenor secund al echipei feminine a Franţei (2007-2013).

RAFA MARQUEZ S-A TRANSFERAT ÎN SERIE A

Fundaşul echipei Leon, Rafael Marquez, în vârstă de 35 de ani, va juca din noul sezon la formaţia Hellas Verona, a anunţat clubul mexican. „Rafael Marquez a fost transferat la clubul italian Hellas Verona. Îi urăm mult succes în noua sa etapă din carieră”, se arată într-o postare făcută pe contul de Twitter al grupării Leon. Rafael Marquez a fost căpitanul naţionalei Mexicului la Cupa Mondială din Brazilia, ajungând la 16 meciuri disputate în patru turnee finale. Marquez a câştigat două titluri de campion cu Leon, unde evolează din 2010, după ce a mai trecut pe la formaţiile Atlas, AS Monaco, FC Barcelona şi New York Red Bulls. Italienii l-au împrumutat pentru un sezon și pe fundaşul stânga spaniol al echipei Aston Villa, Antonio Luna. În vârstă de 23 de ani, Luna a fost achiziţionat de Aston Villa în 2013, după ce a jucat în debutul carierei la FC Sevilla. În vara viitoare, Hellas Verona va avea opţiune de cumpărare definitivă a lui Antonio Luna.

RENNES L-A ACHIZIŢIONAT PE GELSON FERNANDES

Mijlocaşul elveţian al echipei SC Freiburg, Gelson Fernandes, a semnat un contract pe patru sezoane cu formaţia franceză Rennes. În vârstă de 27 de ani, Fernandes a făcut parte din lotul Elveţiei pentru Cupa Mondială din Brazilia. Internaţionalul elveţian este al doilea transfer al verii pentru Rennes, după aducerea franco-bosniacului Sanjin Prcic, de la Sochaux. Gelson Fernandes a mai evoluat în cariera sa la echipele FC Sion, Manchester City, AS Saint-Etienne, Chievo Verona, Leicester City, Udinese şi Sporting Lisabona.

MARSEILLE VA RETRAGE TRICOUL CU NUMĂRUL 28 PURTAT DE VALBUENA

Oficialii clubului Olympique Marseille au decis să retragă tricoul cu numărul 28 purtat de Mathieu Valbuena. Mijlocaşul în vârstă de 29 de ani a evoluat opt ani la Marseille, după ce anterior jucase două sezoane la formaţia Libourne. Mathieu Valbuena, care a participat cu naţionala Franţei la turneul final al CM din Brazilia, a fost cedat în această vară echipei ruse Dinamo Moscova.

FERNANDO SANTOS, SUSPENDAT DE FIFA PENTRU OPT MECIURI

Comisia de Disciplină a FIFA a decis ca Fernando Santos, selecţionerul Greciei până la finalul CM din Brazilia, să fie suspendat pentru opt meciuri, ca urmare a eliminării de la partida naţionalei elene cu reprezentativa statului Costa Rica, disputată în data de 29 iunie 2014. Santos a fost eliminat din zona tehnică la finalul prelungirilor partidei câştigate de greci cu scorul de 6-4 după lovituri de departajare, în optimile de finală ale competiției. Santos îşi va ispăşi suspendarea la următoarele meciuri oficiale la nivel de naţională A la care se va afla în calitate oficială. El a primit şi o amendă din partea Comisiei de Disciplină a FIFA. De asemenea, FIFA a confirmat lista jucătorilor suspendaţi ca urmare a abaterilor comise la turneul final al CM din Brazilia: Luis Suarez (Uruguay) - opt meciuri rămase dintr-o suspendare de nouă partide şi o interdicţie din fotbal pe patru luni; Alex Song (Camerun) - două meciuri rămase dintr-o suspendare de trei partide; Ante Rebici (Croaţia) - un meci; Claudio Marchisio (Italia) - un meci; Antonio Valencia (Ecuador) - un meci.

JACK RODWELL, TRANSFERAT LA SUNDERLAND DE LA MANCHESTER CITY

Jack Rodwell, mijlocaşul echipei Manchester City, a fost transferat la gruparea Sunderland, unde va fi coechipier cu portarul Costel Pantilimon, valoarea tranzacţiei fiind estimată la zece milioane de lire sterline (aproximativ 12,5 milioane de euro), informează „The Telegraph“. În vârstă de 23 de ani, Jack Rodwell a evoluat la Manchester City în doar nouă partide în ultimii doi ani. El a fost transferat de la Everton, în 2012, în schimbul a 12 milioane de lire sterline. Rodwell a semnat un contract pe cinci ani cu Sunderland. Un alt jucător dorit de antrenorul Gustavo Poyet la Sunderland este atacantul italian al echipei FC Liverpool, Fabio Borini, care a evoluat sub formă de împrumut în sezonul trecut pentru „pisicile negre”.