SĂGEATA JOACĂ AZI LA BRAȘOV

Aflată într-un stagiu de pregătire la Bușteni, Săgeata Năvodari va disputa astăzi un prim meci amical. Echipa pregătită de Cătălin Anghel va întâlni de la ora 11.00, pe stadionul „Metrom” din Brașov, formația CSM Rm. Vâlcea, din Seria a 2-a a Ligii a II-a. Este prima partidă de verificare a năvodărenilor, care mai au stabilite trei meciuri, cu ACS Berceni (8 august), cu FC Voluntari (12 august) și cu Fortuna Câmpina (14 august), urmând ca, în funcție de tragerea la sorți a programului ligii secunde, să decidă dacă mai joacă, la 15 august, cu Academica Argeș.

AUREL ONIŢA, DELEGAT ÎN LIGA CAMPIONILOR

Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru partida dintre echipa rusă Zenit Sankt Petersburg şi formaţia cipriotă AEL Limassol, din a doua manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Tudor va fi ajutat de asistenţii Aurel Oniţa şi Octavian Şovre, arbitru de rezervă fiind Radu Petrescu. Partida se va disputa miercuri, de la ora 19.00. În tur, ciprioţii au câştigat cu scorul de 1-0. Joi, de la ora 20.00, în manşa secundă a turului al treilea preliminar din UEFA Europa League, Istvan Kovacs va conduce la centru partida dintre echipa norvegiană Rosenborg Trondheim şi formaţia din Turcia Karabukspor. Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Miklos Nagy şi Vasile Marinescu. Arbitru de rezervă va fi Adrian Comănescu. În partida tur, disputată săptămâna trecută în Turcia, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0.

ARBITRII ECHIPELOR ROMÂNEȘTI ÎN UEL

Partida Viktoria Plzen - Petrolul Ploieşti, din manşa secundă a turului al treilea preliminar al UEFA Europa League, care se va disputa joi, de la ora 21.00, în Cehia, va fi arbitrată de o brigadă din Franţa, avându-l la centru pe Benoît Millot, ajutat de asistenţii Stephan Luzi şi Hicham Zakrani, în timp ce arbitru de rezervă va fi Sebastien Moreira. În tur, la Ploieşti, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1. Întâlnirea CFR Cluj - Dinamo Minsk, programată tot joi, de la ora 20.30, la Cluj-Napoca, va fi arbitrată de o brigadă din Franţa avându-l la centru pe Antony Gautier, ajutat de asistenţii Michael Annonier şi Philippe Jeanne, în timp ce arbitru de rezervă va fi Wilfried Bien. În tur, CFR a fost învinsă, în deplasare, cu 1-0. Meciul Slovan Liberec - Astra Giurgiu, care va avea loc tot joi, de la ora 19.00, va fi arbitrat de o brigadă din Kazahstan, avându-l la centru pe Artiom Kuşin, ajutat de asistenţii Evgheni Belski şi Anatoli Hodin, în timp ce arbitru de rezervă va fi Anatoli Vişnişenko. În tur, Astra s-a impus, pe teren propriu, cu 3-0.

VASSARAS PROMITE CĂ ARBITRII VOR GREŞI MAI RAR

Noul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), grecul Kyros Vassaras, a declarat ieri, în cadrul conferinţei de presă în care a fost prezentat oficial, că nu poate promite că arbitri români nu vor mai face greşeli, însă poate promite că numărul erorilor comise de aceştia se va reduce. „Eu am o filosofie în ceea ce priveşte delegarea arbitrilor. Este la fel cu cea a antrenorilor. Cei mai buni arbitri vor oficia la mai multe meciuri decât ceilalţi. Deci cei mai buni jucători dintr-o echipă - în cazul nostru, cei mai buni arbitri din federaţie - vor juca. Cei mai buni jucători fac greşeli. Ne aşteptăm ca şi cei mai buni arbitri să facă greşeli. Nu pot să vă promit că nu vor fi greşeli, dar pot să vă promit că încercăm să reducem numărul greşelilor, iar arbitrii să facă mai puţine greşeli decât jucătorii”, a spus Vassaras, la Casa Fotbalului. Vassaras şi-a prezentat planul pentru dezvoltarea arbitrajului românesc, care cuprinde cinci direcţii importante: atragerea tinerilor către abitraj, identificarea şi promovarea talentelor din rândul actualilor arbitri, îmbunătăţirea calităţii arbitrajului, reprezentarea cu succes la nivel internaţional şi îmbunătăţirea colaborării şi dialogului la nivelul CCA. Comitetul Executiv al FRF a decis, la 11 iulie, numirea grecului Kyros Vassaras în funcţia de preşedinte al CCA. Vassaras îl înlocuieşte pe Alexandru Deaconu, care urmează să-şi continue activitatea în cadrul CCA. În vârstă de 48 de ani, Vassaras, de profesie agent de turism, a activat ca arbitru FIFA din 1998 până în 2009. După retragerea din activitate, Vassaras a activat în cadrul UEFA, ca instructor responsabil pentru arbitrajul românesc. Deaconu a ocupat funcţia de preşedinte al CCA din luna august a anului 2012.

FATAI SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ CETĂŢEAN ROMÂN

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că atacantul nigerian al echipei Astra Giurgiu, Kehinde Fatai, va susţine interviul pentru obţinerea cetăţeniei române până la meciul cu Grecia, din preliminariile EURO 2016, programat la 7 septembrie, astfel încât fotbalistul să fie apt de joc. „În ceea ce priveşte selecţia lui la echipa naţională, doar selecţionerul poate răspunde. În ceea ce priveşte dobândirea de către Fatai a cetăţeniei române, pot să vă asigur de tot sprijinul Ministerului de Justiţie să îl avem încă de la începutul lunii septembrie, pentru că avem meciul cu Grecia, pentru ca Fatai să îndeplinească procedurile administrative privind acel interviu pentru acordarea cetăţeniei române”, a spus Burleanu. Dosarul depus de Astra Giurgiu pentru obţinerea cetăţeniei române de către fotbalistul nigerian Kehinde Fatai va fi analizat în viitoarea şedinţă a Comisiei de Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei.

FLORIN MARIN L-A ÎNLOCUIT PE MARIN BARBU LA CEAHLĂUL

Tehnicianul Marin Barbu a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei Ceahlăul Piatra Neamţ, după înfrângerea din partida cu ASA Tg. Mureş, scor 1-4, din etapa a 2-a a Ligii 1 la fotbal, a anunţat, ieri, site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). LPF a precizat că Marin Barbu va fi înlocuit cu Florin Marin, care îndeplinea funcţia de manager general al grupării nemţene. Ceahlăul Piatra Neamţ a suferit trei înfrângeri în debutul sezonului, 0-4 cu CFR Cluj şi 1-4 cu ASA Tg. Mureş în Liga I, şi 2-3, după loviturile de departajare, cu Oţelul Galaţi, în Cupa Ligii-Adeplast. În vârstă de 55 de ani, Marin Barbu fusese numit în funcţie la sfârşitul lunii aprilie, în locul lui Marian Bondrea.

TURNEU INTERNAŢIONAL DE FUTSAL ÎN MEMORIA LUI SORIN ŢERBEA ŞI KISS ŞTEFAN

Vicecampioana României la futsal, City'us Târgu Mureş, a anunţat ieri, printr-un comunicat de presă, că la sfârşitul lunii august va organiza prima ediţie a turneului internaţional de futsal în memoria foştilor preşedinţi ai clubului, Kiss Ştefan şi Sorin Ţerbea. Potrivit sursei citate, vicecampioana României la futsal, City'us Tg. Mureş, va organiza în perioada 21-23 august prima ediţie a unui turneu internaţional de futsal, intitulat ”Trofeul Preşedinţilor”, în memoria foştilor preşedinţi ai clubului, Kiss Ştefan şi Sorin Țerbea - ultimul decedat în urmă cu un an, într-un accident de elicopter. „La prima ediţie vor lua startul, alături de City'us, campioana Ungariei, MVFC Berettyoujfalu, naţionala Moldovei şi FK Odorheiu Secuiesc. Partidele vor avea loc în Sala Sporturilor din Târgu Mureş, programul jocurilor urmând să fie stabilit în perioada următoare”, se arată în comunicat. City'us Tg. Mureş a reluat ieri pregătirile în vederea noului sezon competiţional, care va debuta în luna septembrie, dar şi pentru Supercupa României, unde City'us va întâlni pe Autobergamo Deva. Programul complet al sezonului va fi stabilit joi, la Adunarea Generală a reprezentanţilor echipelor de futsal, se mai arată în comunicat. Reamintim că cinci persoane şi-au pierdut viaţa, în urma prăbuşirii elicopterului în care se aflau, la 29 iulie 2013, în zona lacului Tăureni din judeţul Mureş, între acestea aflându-se şi omul de afaceri Sorin Ţerbea, la acea dată preşedintele City'us Tg. Mureş, preşedintele Federaţiei Române de Futsal şi membru în Comitetul Executiv al FRF. Potrivit site-ului oficial al City'us Tg. Mureş, profesorul Kiss Ştefan (Istvan) a fost primul preşedinte al clubului, fondat în 2004.

PEC ZWOLLE A CÂŞTIGAT, ÎN PREMIERĂ, SUPERCUPA OLANDEI

Echipa PEC Zwolle a câştigat în premieră Supercupa Olandei, după ce a învins, duminică seară, pe Amsterdam ArenA, cu scorul de 1-0 (Nijland), campioana Ajax Amsterdam. „A fost o victorie meritată. Avem o echipă incredibilă. Este fantastic că într-un timp scurt am reuşit să câştigăm Cupa şi Supercupa Olandei, după 104 ani în care nu a existat niciun trofeu în club”, a declarat Ron Jans, antrenorul formaţiei PEC Zwolle. Zwolle câştigase Cupa Olandei, după ce învinsese în finală pe Ajax Amsterdam, cu scorul de 5-1.

KEYLOR NAVAS A SEMNAT UN CONTRACT PE ŞASE ANI CU REAL MADRID

Portarul costarican Keylor Navas a semnat un contract pe şase ani cu clubul Real Madrid, a anunţat gruparea spaniolă, pe site-ul oficial. Real Madrid nu a precizat valoarea transferului lui Navas de la gruparea Levante, dar, conform cotidianului „Marca“, ar fi vorba de 10 milioane de euro. Keylor Navas a participat la Cupa Mondială din Brazilia, ajungând cu naţionala din Costa Rica până în sferturile de finală ale turneului final.

DEL PIERO ÎŞI DOREŞTE SĂ MAI JOACE UN AN

Atacantul Alessandro Del Piero intenţionează să-şi continue cariera şi a declarat că îşi doreşte să mai joace un an, deşi în acest moment nu are angajament cu nicio echipă. „Nu m-am decis la ce echipă voi juca, dar vreau să-mi continui cariera. Aceasta este dorinţa mea. Ştiu că nu pot rămâne pe teren până la 90 de ani, dar cred că mai pot juca un an”, a spus Del Piero. Italianul în vârstă de 39 de ani nu a ajuns la un acord cu gruparea australiană Sydney FC, unde a jucat în sezonul trecut, pentru prelungirea înţelegerii.

NASRI AR PUTEA SĂ SE RETRAGĂ DIN NAŢIONALA FRANŢEI

Samir Nasri, mijlocaşul echipei Manchester City, a lăsat să se înţeleagă, într-un interviu acordat pentru Skysports, că se va retrage din naţionala Franţei, după ce nu a fost convocat la turneul final al CM din Brazilia. „Am luat o decizie. Am luat-o de mai mult timp, dar o voi face publică la momentul potrivit. Cu echipa naţională nu am câştigat nimic, iar decizia a fost greu de luat. Dacă aş fi câştigat ceva, era mai uşor să iau această decizie”, a declarat Nasri. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a adunat 41 de selecţii în naţionala Franţei, pentru care a debutat în 2007.

SCHALKE L-A ÎMPRUMUTAT PE FUNDAŞUL PAPADOPOULOS LA LEVERKUSEN

Kyriakos Papadopoulos, fundaşul grec al echipei Schalke 04 Gelsenkirchen, a fost împrumutat pentru un sezon la formaţia Bayer Leverkusen. „Sunt extrem de fericit pentru acest transfer. Bayer, la fel ca Schalke, este un club cu ambiţii europene. Din păcate, sezonul trecut am suferit din cauza accidentărilor şi am ajuns la un acord cu Schalke pentru a fi împrumutat la o altă echipă şi astfel să revin la forma bună din trecut”, a declarat internaționalul elen în vârstă de 22 de ani, care a fost achiziţionat de Schalke de la Olympiacos Pireu, în 2010, şi a jucat 61 de meciuri în Bundesliga. Din cauza accidentărilor, Papadopoulos a evoluat doar în patru partide în sezonul trecut şi a ratat participarea cu naţionala Greciei la turneul final al CM din Brazilia.

ORIOL ROMEU, ÎMPRUMUTAT LA VFB STUTTGART

Mijlocaşul spaniol al echipei Chelsea Londra, Oriol Romeu, a fost împrumutat pentru un sezon la formaţia VfB Stuttgart, unde este legitimat şi românul Alexandru Maxim. Romeu, care este un produs al clubului FC Barcelona, a fost achiziţionat de Chelsea Londra, în 2011, şi a fost împrumutat în sezonul precedent la FC Valencia. În vârstă de 22 de ani, Oriol Romeu şi-a prelungit de curând înţelegerea cu Chelsea Londra până în vara anului 2017.

LEVSKI SOFIA L-A DEMIS PE ANTRENORUL PEPE MURCIA

Gruparea bulgară Levski Sofia l-a demis pe tehnicianul spaniol Jose ”Pepe” Murcia, în funcţie din luna iunie, la două zile după victoria din campionat în faţa rivalei Lokomotiv Sofia, informează site-ul oficial al clubului din Bulgaria. Tehnicianul în vârstă de 49 de ani, care a mai pregătit echipele Atletico Madrid și Celta Vigo, urmează să fie înlocuit de directorul sportiv Georgi Ivanov. Murcia este al 14-lea antrenor care părăseşte Levski Sofia începând cu 2008.

AS MONACO A REZILIAT CONTRACTUL LUI MEDJANI

Clubul AS Monaco a anunţat, ieri, că a reziliat contractul fundaşului algerian Carl Medjani, 29 de ani, sosit la echipă în ianuarie 2013. Medjani, care a venit în ianuarie 2013 la AS Monaco, formație aflată atunci în liga secundă, mai avea un an de contract. Sezonul trecut, Medjani a fost împrumutat la Olympiacos Pireu, iar apoi, în ianuarie 2014, la Valenciennes, în liga a doua franceză. Medjani a participat recent la Cupa Mondială din Brazilia, cu naţionala Algeriei.