TORJE A ÎNSCRIS DOUĂ GOLURI PENTRU KONYASPOR

Internaționalul român Gabriel Torje, fotbalistul echipei Torku Konyaspor, a înscris două goluri în meciul terminat la egalitate, scor 2-2, cu formaţia De Graafschap, în cadrul stagiului de pregătire din Olanda. Torje a marcat în min. 31 şi 75. Pentru De Graafschap au înscris Lazic (min. 14) şi Vermeij (min. 70). Torje a fost integralist în această partidă, iar Ciprian Marica nu a evoluat.

FALCAO A REVENIT PE TEREN

Radamel Falcao, atacantul echipei AS Monaco, a revenit pe teren după aproximativ şase luni de pauză, el jucând într-un meci amical cu Valencia, la Londra, încheiat cu scorul de 2-2. Falcao a fost aplaudat de publicul de pe „Emirates Stadium” în momentul în care a intrat pe teren, în min. 72, în locul bulgarului Dimităr Berbatov. El a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng la un meci cu Chasselay, din Cupa Franţei, jucat la 22 ianuarie.

PSG A CÂŞTIGAT SUPERCUPA FRANŢEI

Formaţia Paris Saint-Germain, campioana Franţei, a câştigat pentru a patra oară Trofeul Campionilor, sâmbătă, la Beijing, impunându-se cu scorul de 2-0 în meciul cu deţinătoarea Cupei Franţei, Guingamp. Ambele goluri din acest meci contând pentru Supercupa Franţei au fost înscrise de suedezul Zlatan Ibrahimovic, în min. 9 și 20, ultimul din penalty. Potrivit site-ului ligii franceze, datorită acestui succes, tehnicianul Laurent Blanc a devenit primul antrenor care îşi adjudecă de patru ori Supercupa Franţei, în 2008, 2009 (ambele cu Girondins Bordeaux), 2013 şi 2014 (ambele cu Paris Saint-Germain). PSG a mai câştigat trofeul în 1995 și 1998.

LAMPARD VA FI ÎMPRUMUTAT LA MANCHESTER CITY

Mijlocaşul englez Frank Lampard va fi împrumutat de noul său club, New York City FC, la Manchester City, în aşteptarea începerii sezonului MLS în 2015, a declarat, duminică, antrenorul Manuel Pellegrini. În vârstă de 36 de ani, Lampard a semnat recent cu gruparea din New York, după ce a petrecut 13 ani la Chelsea Londra. „Frank va începe treaba la New York în ianuarie, sezonul MLS urmând să debuteze în martie. Începând de miercuri, el va lucra cu echipa noastră şi va juca la noi. Va încerca să-şi câştige locul. Ştie că avem o echipă foarte bună şi mulţi jucători buni pe postul lui. Avem multe meciuri de disputat şi Lampard este foarte important pentru echipă”, a declarat antrenorul chilian. Manchester City se află în prezent în turneu de pregătire în SUA, iar primul meci în Premier League îl va disputa la 16 august, cu Newcastle.

VAN PERSIE NU VA EVOLUA ÎN PRIMUL MECI AL SEZONULUI PENTRU MANCHESTER UNITED

Atacantul Robin van Persie nu va evolua în primul meci al sezonului din Premier League pentru Manchester United, cu Swansea, programat la 16 august, a declarat antrenorul Louis van Gaal. În vârstă de 30 de ani, Van Persie a avut o vacanţă prelungită după ce a evoluat cu reprezentativa Olandei la Cupa Mondială din Brazilia. „Un jucător are nevoie de antrenament după ce a avut vacanţă trei săptămâni. Robin are nevoie de un regim complet de antrenament înainte de a juca din nou. Oamenii mă pot critica pentru această decizie, dar ştiu ce să fac cu jucătorii care au avut trei săptămâni de vacanţă. Să sperăm că Robin va ajunge foarte rapid la forma dorită, dar deocamdată nu va juca. El vrea să evolueze în fiecare meci, dar aşa vor şi ceilalţi 30 de jucători din lot”, a declarat Van Gaal.

BEHRAMI A SEMNAT CU HAMBURG

Valon Behrami, mijlocaşul elveţian al echipei SSC Napoli, a semnat un contract până în 2017 cu formaţia Hamburger SV, a anunţat, duminică, gruparea germană. În vârstă de 29 de ani, Behrami evolua în Italia din 2003. Conform presei italiene, SSC Napoli va încasa cinci milioane de euro pentru cedarea internaţionalului elveţian.

TRABZONSPOR ÎL VREA PE CARDOZO DE LA BENFICA

Clubul Trabzonspor, la care este legitimat și Alexandru Bourceanu, a anunţat că negociază transferul internaţionalului paraguayan Oscar Cardozo de la Benfica Lisabona. „Au început negocierile cu SL Benfica şi Oscar Rene Cardozo pentru transferul fotbalistului la clubul nostru, cu Karabukspor şi Ishak Dohan pentru transferul acestui jucător la clubul nostru şi cu fotbalistul liber de contract Fatih Atik”, este anunţul postat pe site-ul grupării din Trabzon. Cardozo este legitimat la Benfica din anul 2007.

OCHOA A SEMNAT CU MALAGA

Portarul mexican Guillermo Ochoa a semnat un contract pe trei sezoane cu Malaga, a anunţat clubul spaniol. Ochoa, în vârstă de 29 de ani, „a efectuat cu succes vizita medicală” şi a fost imediat prezentat oficial de Malaga, club care avea nevoie de un portar după plecarea lui Willy Caballero la Manchester City. Aflat la final de contract cu Ajaccio, portarul mexican era dorit de mai multe echipe după prestaţia bună de la CM 2014, în special de la meciul din grupe cu Brazilia, scor 0-0.

FACUNDO FERREYRA, ÎMPRUMUTAT DE ŞAHTIOR LA NEWCASTLE UNITED

Atacantul argentinian Facundo Ferreyra, în vârstă de 23 de ani, a fost împrumutat de gruparea antrenată de Mircea Lucescu, Şahtior Doneţk, la echipa engleză Newcastle United, „coţofenele” având opţiune de cumpărare definitivă în vara viitoare pentru opt milioane de euro. Ferreyra s-a aflat printre cei şase jucători ai echipei din Doneţk care au refuzat să revină în Ucraina după un cantonament efectuat în Elveţia, din cauza conflictului din estul ţării. Newcastle a mai dorit să-l transfere pe Ferreyra şi în urmă cu două sezoane, când jucătorul se afla sub contract cu gruparea argentiniană Velez Sarsfield. Şahtior a plătit 7,5 milioane de lire sterline (aproximativ 9 milioane de euro) pentru transferul lui Ferreyra în 2013. El a înscris şase goluri în cinci meciuri disputate pentru Şahtior. Ferreyra devine astfel al şaptelea jucător transferat de antrenorul Alan Pardew în această vară, după Remy Cabella, Emmanuel Riviere, Siem de Jong, Daryl Janmaat, Ayoze Perez şi Jack Colback.

SEFEROVIC VA JUCA LA EINTRACHT FRANKFURT

Atacantul elveţian Haris Seferovic, care evolua la Real Sociedad, a semnat un contract pe trei sezoane cu Eintracht Frankfurt, a anunţat clubul german. Seferovic este al treilea jucător ofensiv care a semnat cu Eintracht Frankfurt săptămâna trecută, după internaţionalul paraguayan Nelson Valdez şi brazilianul Lucas Piazon. Atacantul de origine bosniacă mai avea contract cu Real Sociedad până în 2017. Conform presei germane, suma de transfer ar fi de circa trei milioane de euro.

FOTOREPORTER DECEDAT LA BAZA DE PREGĂTIRE A ECHIPEI GALATASARAY

Erkan Koyuncu, un fotoreporter al jurnalului „Sabah“, care a suferit, sâmbătă dimineaţă, un accident grav la baza de pregătire a echipei Galatasaray Istanbul, a încetat din viaţă, a anunţat clubul turc, într-un comunicat postat pe site-ul oficial. Koyuncu a suferit un accident grav, după ce bărbatul nu a realizat că, în momentul în care intra în complex, poarta de fier tocmai se închidea. Erkan Koyuncu a fost prins de poartă. Angajaţii de la baza de pregătire au observat incidentul şi au redeschis imediat poarta, iar Koyuncu s-a prăbuşit la pământ, însângerat. Medicii echipei Galatasaray i-au acordat fotoreporterului primul ajutor, după care Koyuncu a fost transportat cu ambulanţa la spital. La intervenţia medicilor au asistat şi jucători ai echipei Galatasaray, precum şi antrenorul portarilor, Claudio Taffarel. Koyuncu a fost dus la secţia de terapie intensivă a spitalului din Istanbul, însă, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat. Antrenamentul formaţiei din Istanbul a fost anulat.

MANCHESTER UNITED - REAL MADRID 3-1, ÎNTR-UN MECI AMICAL

Formaţia Manchester United a învins sâmbătă, cu scorul de 3-1 (Young 21, 37, J. Hernandez 80 / Bale 27-pen.), echipa Real Madrid, într-un meci amical disputat la Ann Arbor (Michigan), în SUA, la care au asistat 109.318 de spectatori. Într-un alt meci amical disputat în SUA, FC Liverpool a învins pe AC Milan, scor 2-0 (Allen 17, Suso 90).