VICTORII PENTRU ECHIPELE ROMÂNIEI LA OLIMPIADA DE ȘAH

Echipele României au debutat cu dreptul la Olimpiada de șah, de la Tromso (Norvegia), obținând două victorii categorice în prima rundă în fața unor formații fără pretenții în această competiție. Astfel, la masculin, România s-a impus în fața Maltei cu 4-0, iar la feminin, echipa noastră a câștigat cu scorul de 3,5 - 0,5 puncte în fața Paraguayului. Medaliile olimpice sunt disputate de 174 de echipe naționale masculine și 137 feminine. Actuala Olimpiadă de șah are loc în perioada 1-14 august, într-o localitate situată în apropierea cercului polar. Competiția se desfășoară de-a lungul a 11 runde, cu zile libere la 7 și 13 august.

PONTA - PREZENT LA TG. SECUIESC, LA CN DE KARTING

Premierul Victor Ponta s-a aflat, duminică, timp de câteva ore la Tg. Secuiesc, în judeţul Covasna, într-o vizită privată, el asistând la a patra etapă a Campionatului Naţional de Karting, în care a fost înscris şi fiul său, Andrei, legitimat la echipa Real Racing, clasa Mini. Victor Ponta a declarat jurnaliştilor că este mândru de copilul său, aşa cum sunt toţi părinţii mândri de copiii lor, şi că se bucură că fiul său are o pasiune. Premierul a subliniat că este important să fie cât mai mulţi copii care să facă sport. Întrebat dacă are timp şi pentru familie, Ponta a răspuns că întotdeauna îşi găseşte timp pentru aceasta. La evenimentul sportiv au fost prezenţi şi ministrul Apărării, Mircea Duşa, şi prefectul de Covasna, Marius Popica. Victor Ponta este pasionat de cursele de raliu, iar în ultimii ani a participat, ca şi copilot, la diverse competiţii.

MARELE PREMIU DE FORMULA 1 AL AUSTRALIEI, LA MELBOURNE PÂNĂ ÎN 2020

Marele Premiu de Formula 1 al Australiei va continua să se desfășoare la Melbourne până în 2020, a anunțat ieri Guvernul statului australian Victoria, după semnarea unui nou contract pe cinci ani cu conducerea Campionatului Mondial de Formula 1. Negocierile pentru noul acord valabil între 2016 și 2020 au durat aproximativ un an, înțelegerea fiind parafată zilele trecute, la Londra, de Bernie Ecclestone, conducătorul Formula One Management, și organizatorii cursei australiene. Marele Premiu de la Melbourne va rămâne, totodată, cursa de deschidere a sezonului 2015 din Formula 1, data probabilă de desfășurare fiind 15 martie. Cursa de pe circuitul Albert Park din Melbourne face parte din calendarul Formulei 1 începând din 1996, Marele Premiu al Australiei desfășurându-se anterior la Adelaide.

DAVID GOFFIN A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA KITZBUHEL

Jucătorul belgian David Goffin a câştigat, sâmbătă, primul său titlu în circuitul ATP, impunându-se în finala turneului de la Kitzbuhel în faţa austriacului Dominic Thiem, scor 4-6, 6-1, 6-3. Goffin, nr. 78 mondial, a câştigat finala cu Thiem (50 ATP) după o oră şi 58 de minute. „Este o zi foarte mare pentru mine. Este un sentiment incredibil. Nu îmi vine să cred că am câştigat un turneu ATP”, a declarat David Goffin.

ATLETUL USAIN BOLT VREA SĂ CONCUREZE PÂNĂ LA CM DIN 2017

Atletul jamaican Usain Bolt a declarat că vrea să concureze până la Campionatele Mondiale din 2017, de la Londra, informează „L'Equipe“. Medaliat cu aur în proba de ştafetă 4x100m cu Jamaica la Jocurile Commonwealth, de sâmbătă, de la Glasgow, Usain Bolt a afirmat că vrea să-şi continue cariera până la Campionatele Mondiale din 2017. „Am spus că mereu că vreau să mă retrag după Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, dar cred că pot să mă duc până la Campionatele Mondiale din 2017, de la Londra. Sunt foarte fericit că am făcut tot ce voiam în acest sport. L-am întrebat pe Michael Johnson de ce s-a retras când era în top. Mi-a răspuns că nu mai avea ce să câştige. După ce ai obţinut tot ce ţi-ai dorit, nu poţi face altceva decât să te retragi”, a declarat Bolt.

ATLETĂ DIN BOTSWANA, DEPISTATĂ POZITIV LA JOCURILE COMMONWEALTH-ULUI

Atleta Amantle Montsho (Botswana), fostă campioană mondială în proba de 400 de metri, a fost depistată pozitiv cu metilhexaneamină, la Jocurile Commonwealth-ului, competiţie ce se desfăşoară la Glasgow. Montsho, campioană mondială în 2011 şi deţinătoarea titlului la Jocurile Commonwealth-ului, a fost supusă unui control antidoping după ce s-a clasat a patra în finala probei de 400 m, câştigată marţi de sportiva jamaicană Stephanie McPherson. Eşantionul B al sportivei în vârstă de 31 de ani va fi analizat astăzi de un laborator londonez, la solicitarea sportivei. Acesta este al doilea caz de dopaj de la actuala ediţie a Jocurilor Commonwealth-ului. Vineri, halterofila nigeriană Chika Amalaha, în vârstă de 16 ani, a fost deposedată de medalia de aur, fiind depistată pozitiv cu diuretice şi cu agenţi care maschează prezenţa substanţelor dopante.

JUSTIŢIA ITALIANĂ A REDESCHIS ANCHETA PRIVIND MOARTEA LUI PANTANI

Justiţia italiană a redeschis ancheta legată de decesul rutierului Marco Pantani, găsit mort într-o cameră de hotel în 2004, pentru a determina dacă acestuia nu i s-a administrat o supradoză de cocaină. „Marco Pantani ar fi fost lovit şi obligat să bea cocaină (amestecată cu apă)”, scrie „Gazzetta dello Sport“, care titrează „Pantani a fost ucis” şi menţionează că Parchetul din Rimini a redeschis ancheta. Pentru „La Repubblica“, ipoteza crimei este „o lovitură de teatru”, dar care se prefigura într-o carte scrisă în 2007 de jurnalistul francez Philippe Brunel, intitulată „Viaţa şi moartea lui Marco Pantani”. „Singurătatea pe care o căuta pedalând cu atâta bucurie a fost o ultimă şi dificilă parteneră. Dar dacă a fost cineva care l-a împins să facă acest ultim pas, atunci trebuie să se ştie”, scrie cotidianul. Această nouă ipoteză este urmare a concluziilor unei noi expertize medico-legale a profesorului Francesco Maria Avato. Acesta susţine că „marea cantitate de drog găsită în corpul lui Pantani nu ar fi putut fi luată decât dacă era diluată în apă”. Mama lui Pantani, Tonina, care nu a crezut niciodată în ipoteza sinuciderii, a postat pe pagina de Facebook un mesaj în care confirmă redeschiderea anchetei. În data de 14 februarie 2004, Pantani, care avea 34 de ani, a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Rimini. Potrivit diagnosticului medicului legist Giuseppe Fortuni, el a murit din cauza unei supradoze de cocaină.

BOOM ŞI SANCHEZ VOR CONCURA PENTRU ASTANA ÎN 2015

Olandezul Lars Boom (28 de ani, Belkin) şi spaniolul Luis Leon Sanchez (30 de ani, Caja Rural) vor concura, începând cu sezonul 2015, pentru echipa kazahă Astana, la care este legitimat şi câştigătorul Turului Franţei din acest an, italianul Vicenzo Nibali. Boom, câştigător în acest an al etapei din Turul Franţei de la Arenberg, a semnat o înţelegere pe doi ani. „Boom este un rutier clasic. El a câştigat o etapă din Turul Franţei în nişte condiţii nemaivăzute de zece ani”, a declarat team-managerul echipei Astana, Aleksandr Vinokurov. Sanchez a câştigat patru etape în Turul Franţei, el semnând un contract valabil un an. În acest sezon, Sanchez concurează pentru o echipă din a doua divizie, după ce a fost forţat în octombrie 2013 să o părăsească pe Belkin, fiind suspectat de dopaj. Italienii Davide Malacarne (27 de ani, Europcar) şi Diego Rosa (25 de ani, Androni) au semnat şi ei contracte cu Astana.

RUTIERUL ROMAN KREUZIGER A FOST SUSPENDAT PROVIZORIU DE UCI

Rutierul Roman Kreuziger (Tinkoff-Saxo), care urma să participe la Turul Poloniei, duminică, în ciuda anomaliilor din paşaportul său biologic, a fost suspendat provizoriu de Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI). „Această decizie a fost luată după confirmarea primită în data de 1 august, conform căreia Roman Kreuziger a încercat să participe la Turul Poloniei şi la Turul Spaniei”, a anunţat UCI. Kreuziger nu a concurat la recenta ediţie a Turului Franţei. În paşaportul biologic al cehului în vârstă de 28 de ani s-au constatat anomalii în două perioade: martie - august 2011 şi aprilie - mai 2012. Roman Kreuziger concura în perioadele în cauză pentru Astana. Ciclistul şi-a prezentat apărarea în octombrie 2013, bazându-se pe explicaţiile a doi specialişti. La sfârşitul lunii mai, el a fost informat că UCI nu i-a acceptat explicaţiile. Ulterior, alt expert convocat de Kreuziger a întocmit un raport preliminar în care a susţinut că fluctuaţiile din profilul cehului nu sunt cauzate de dopaj.

TONY PARKER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU SAN ANTONIO SPURS

Baschetbalistul francez Tony Parker şi-a prelungit contractul cu San Antonio Spurs pentru „mai mulţi ani”, a anunţat clubul texan. Termenii contractului nu au fost dezvăluiţi, dar, conform presei, ar fi vorba de trei sezoane pentru o valoare de 45 milioane de dolari (33,5 milioane de euro). În vârstă de 32 de ani, Parker evoluează de 13 sezoane în NBA. Tony Parker, campion al Europei cu echipa Franţei anul trecut, a fost singurul jucător al San Antonio Spurs selecţionat în All Star Game sezonul trecut. San Antonio Spurs a fost campioana NBA în 1999, 2003, 2005, 2007 şi 2014. Parker a fost desemnat cel mai bun jucător al finalei (MVP) în 2007.

LATVALA A CÂȘTIGAT RALIUL FINLANDEI

Pilotul finlandez Jari-Matti Latvala (29 de ani) a câștigat duminică Raliul Finlandei, a opta etapă a Campionatului Mondial de raliuri (WRC), reușind să se impună cu un avans de 3,6 secunde în fața coechipierului său de la Volkswagen, francezul Sebastien Ogier, deținătorul titlului mondial. Latvala a înregistrat cu această ocazie cel de-al treilea succes din acest sezon, după cele din Raliurile Suediei și Argentinei, și al 11-lea din cariera sa în WRC, începută în 2002, la numai 17 ani. Grație acestei victorii, el s-a apropiat la 44 de puncte de Ogier, liderul clasamentului general al CM de raliuri, cu cinci etape înainte de finalul sezonului. Britanicul Kris Meeke (Citroen), autorul unei curse aproape perfecte în spatele celor doi piloți de la Volkswagen, a completat podiumul, la capătul celor 26 de probe speciale și 360 km cronometrați ai Raliului Finlandei.