CALLATIS, ELIMINATĂ DIN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL

Ieri s-au desfășurat meciurile din turul al doilea al fazei naţionale a Cupei României la fotbal, ediţia 2014-2015. ACS Callatis 2012 Mangalia, singura echipă din judeţul Constanţa care a evoluat în acest tur, a părăsit competiția în urma eșecului suferit la Babadag, 2-3 (1-1) cu formația tulceană Granitul, din Liga a IV-a. Calagi a deschis scorul pentru Callatis (min. 17), iar Dorel Zaharia, fostul atacant al Farului și al mai multor formații din județul Constanța, a restabilit egalitatea în min. 28, dintr-un penalty ușor acordat de arbitru. Gazdele au înscris pentru 2-1 în min. 72, prin Ștefan Sandu, Enis Cogali a egalat în min. 85, după care același Dorel Zaharia a stabilit scorul final cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar. Pentru Callatis, echipă de Liga a III-a antrenată de Cristian Petcu şi Aurel Chelu, au evoluat următorii jucători: Drumen - Soldat, Blăniţă, L. Florea, Eracai - Erdinci Cogali, D. Prodan - Calagi, Fl. Pătraşcu, P. Anghel - Enis Cogali.

FC BRAŞOV ŞI-A RETRAS CONTESTAŢIA ÎN CAZUL PECANHA

Gruparea FC Braşov a renunţat la contestarea dreptului de joc al portarului echipei Petrolul Ploieşti, Peterson Pecanha, astfel încât rezultatul meciului direct din prima etapă rămâne cel înregistrat pe teren: 0-1. Surse federale au declarat, ieri, că braşovenii au decis să nu mai conteste dreptul de joc al lui Pecanha, deoarece existau şanse mici de reuşită, având în vedere că plângerea a fost depusă la pauza meciului şi nu înainte, aşa cum prevede regulamentul. După înfrângerea cu Petrolul Ploieşti, scor 0-1, conducerea FC Braşov a anunţat că a contestat dreptul de joc al portarului echipei prahovene, Peterson Pecanha. Preşedintele Constantin Zotta susţinea că FC Braşov trebuie să câştige meciul la „masa verde“ deoarece Pecanha era în stare de suspendare la momentul jocului. El a afirmat că partidele din Cupa Ligii-Adeplast, competiţie nou-înfiinţată de LPF, nu sunt luate în calcul în executarea suspendărilor. Portarul Pecanha a fost suspendat pentru două meciuri în penultima etapă a sezonului 2013-2014 a Ligii 1. El nu a fost folosit de Petrolul Ploieşti în ultima etapă a sezonului şi în optimile de finală ale Cupei Ligii-Adeplast. În aceeaşi situaţie cu Pecanha s-a aflat şi atacantul formaţiei Astra Giurgiu, Denis Alibec. Eliminat în finala Cupei României-Timişoreana, Alibec nu a fost folosit în următoarele două meciuri ale echipei sale, cel din Supercupa României şi cel din optimile de finală ale Cupei Ligii-Adeplast. El a jucat însă pentru Astra în ultimele 20 de minute ale partidei din etapa 1 cu Concordia Chiajna. În cazul lui Alibec, Concordia Chiajna nu a depus nicio contestaţie. Deşi Supercupa României şi Cupa Ligii sunt organizate de către FRF, respectiv LPF, articolul 41 (Executarea suspendărilor) din Regulamentul Disciplinar nu le enumeră printre competiţiile oficiale: „Suspendarea persoanelor fizice, jucători sau oficiali (alta decât cea pentru cartonaşe galbene) se execută începând cu primul joc oficial desfăşurat după luarea hotărârii, respectiv după eliminarea din teren, în calcul intrând atât etapele de campionat, cât şi cele din cadrul Cupei României”.

INVESTIGAŢIE PRIVIND VÂNZAREA DREPTURILOR TV PENTRU LIGA 1

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie asupra modului în care Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a vândut drepturile de televizare ale meciurilor din cadrul competiţiei Liga 1, potrivit unui comunicat remis Mediafax. Potrivit sursei citate, „investigaţia a fost declanşată în urma unei plângeri”. „LPF a vândut drepturile de televizare ale meciurilor de fotbal ce se desfăşoară în cadrul competiţiei Liga 1 către compania Intel Sky Broadcast LTD, pentru o perioadă de cinci ani. Compania a decis să le valorifice prin intermediul a două posturi de televiziune în regim cu plată. Investigaţia nu vizează modalitatea în care compania Intel Sky Broadcast LTD valorifică aceste drepturi de televizare, ci comportamentul membrilor LPF”, spune Consiliul Concurenţei. Potrivit aceluiaşi comunicat, Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea de informaţii şi opinii referitoare la această investigaţie de la agenţii economici terţi, inclusiv concurenţi şi clienţi ai părţilor implicate. La 14 iulie, Look TV şi Look Plus au anunţat, într-un comunicat, că au încheiat „un număr semnificativ de contracte de retransmisie cu distribuitori de servicii de programe audiovizuale”.

SELECŢIONERUL ARGENTINEI NU ÎŞI VA PRELUNGI CONTRACTUL

Selecţionerul naţionalei Argentinei, Alejandro Sabella, nu îşi va prelungi contractul scadent în luna septembrie. Cotidianul „La Nacion“ a scris că preşedintele Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), Julio Grondona, nu îi va propune prelungirea înţelegerii. Cu două zile înainte de finala CM din Brazilia, pierdută cu scorul de 0-1, după prelungiri, în faţa Germaniei, impresarul lui Sabella a spus că acesta nu va continua la prima reprezentativă a Argentinei. Conform presei argentiniene, pe lista înlocuitorilor lui Sabella se află Gerardo Martino (fost la FC Barcelona), Jose Pekerman (selecţionerul Columbiei), Diego Simeone (Atletico Madrid) şi Ramon Diaz (fost la River Plate). Sabella, în vârstă de 59 de ani, a fost numit în 2011, în locul lui Sergio Batista.

JULIO GRONDONA A FOST SPITALIZAT LA BUENOS AIRES

Preşedintele Asociaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), Julio Grondona, a fost spitalizat de urgenţă la Buenos Aires după ce a acuzat probleme cardiace, a anunţat presa din Argentina. Potrivit cotidianului „Clarin“, Grondona este supus mai multor teste pentru un diagnostic precis. Grondona s-a simţit rău în cursul nopţii de marţi spre miercuri, iar fiul său Humberto a decis să-l ducă la spital. Grondona conduce federaţia argentiniană de 35 de ani şi are mandat până în octombrie 2015. El este şi vicepreşedinte al FIFA.

SCOLARI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI GREMIO PORTO ALEGRE

Fostul selecţioner al Braziliei, Luiz Felipe Scolari, va antrena formaţia Gremio Porto Alegre din sezonul viitor, a anunţat clubul brazilian pe Twitter. Scolari a mai antrenat Gremio în 1987 şi apoi între 1993 şi 1996. El a câştigat cu Gremio Copa Libertadores în 1995 şi campionatul Braziliei în 1996. Antrenorul în vârstă de 65 de ani a fost înlocuit de Carlos Dunga la naţionala Braziliei, după eşecul de la CM 2014, unde brazilienii s-au clasat pe locul 4.

EFECTIV COMPLET PENTRU ŞAHTIOR DONEŢK

Jucătorii brazilieni Dentinho, Douglas Costa şi Alex Teixeira au revenit luni seară la echipa lor de club, Şahtior Doneţk, după ce iniţial nu au dorit să se mai întoarcă în Ucraina din cauza situaţiei incerte din această ţară. Ei erau ultimii trei fotbalişti care nu se întorseseră la echipă, dintre cei şase care au refuzat să revină în Ucraina după stagiul de pregătire din Elveţia. Brazilienii Fred şi Ismaily şi argentinianul Facundo Ferreyra reveniseră la echipă în urmă cu câteva zile.

PERISIC, INDISPONIBIL MAI MULTE LUNI DUPĂ O ACCIDENTARE LA UMĂR

Ivan Perisic, mijlocaşul ofensiv croat al echipei VfL Wolfsburg, şi-a fracturat umărul stâng în timp meciului amical cu Bayern Munchen şi va fi indisponibil pentru mai multe luni, informează site-ul oficial al UEFA. Internaţionalul croat în vârstă de 25 de ani va fi supus unei intervenţii chirurgicale, după ce radiografiile au relevat necesitatea operaţiei. Perisic va rata astfel atât debutul din Bundesliga, cât şi primul meci din faza grupelor UEFA Europa League, care va avea loc la 18 septembrie, unde VfL Wolfsburg este calificată direct. Gruparea germană mai are probleme medicale în lot, Felipe Lopes, Patrich Ochs şi Christian Trasch urmând să stea mai mult timp pe margine. „Aceste accidentări sunt foarte ghinioniste pentru noi, dar avem un lot numeros, cu care putem compensa aceste absenţe. Cel mai important lucru este ca aceşti jucători să se recupereze rapid şi să revină cât mai curând în echipă”, a declarat managerul general, Klaus Allofs. De asemenea, Perisic va rata şi meciul Croaţiei din debutul preliminariilor pentru EURO 2016, contra Maltei, care va avea loc la 9 septembrie.

ORIGI A SEMNAT CU LIVERPOOL ŞI VA FI ÎMPRUMUTAT LA LILLE

Atacantul belgian al echipei OSC Lille, Divock Origi, a fost transferat la FC Liverpool, a anunţat clubul englez, care l-a împrumutat la formaţia franceză în sezonul viitor. Jucătorul în vârstă de 19 ani s-a alăturat echipei din Liverpool în SUA, unde aceasta se află într-un stadiu de pregătire, pentru a parafa noul său contract. Durata şi suma de transfer nu au fost comunicate. Origi este al cincilea jucător transferat de Liverpool în această vară, după Adam Lallana, Rickie Lambert, Dejan Lovren şi Emre Can.

TREZEGUET VA JUCA ÎN CAMPIONATUL INDIEI

Atacantul francez David Trezeguet va evolua în campionatul Indiei, la formaţia FC Pune City, a anunţat Liga Indiană de Fotbal (ISL). În vârstă de 36 de ani, Trezeguet va juca în campionatul Indiei alături de Robert Pires, 40 de ani, revenit în activitate după trei ani. Numele echipei la care va juca Pires nu a fost anunţat, însă, conform presei, ar putea fi vorba de Bombay. Trezeguet a evoluat în ultimele două sezoane în Argentina, la River Plate şi Newell's Old Boys. Antrenorul echipei FC Pune City va fi italianul Franco Colomba, fost la Napoli şi Parma. În campionatul indian participă opt cluburi, fiecare dispunând de un „jucător de marcă”, iar debutul sezonului va avea loc în luna octombrie.

TATĂL LUI CARLOS TEVEZ A FOST RĂPIT ŞI ELIBERAT DUPĂ CE S-A PLĂTIT O RĂSCUMPĂRARE

Tatăl fotbalistului argentinian Carlos Tevez a fost răpit marţi dimineaţă, în apropiere de Buenos Aires, iar răpitorii au contactat familia pentru răscumpărare, care a fost plătită, bărbatul fiind eliberat după aproximativ opt ore. Conform cotidianului „Clarin“, Segundo Tevez, tatăl adoptiv al atacantului de la Juventus Torino, a fost răpit din maşina sa, la Moron, lângă Buenos Aires. Maşina a fost găsită câteva ore mai târziu. „Familia este consternată. Trebuie să vedem cum evoluează lucrurile”, a declarat avocatul familiei, Gustavo Galasso, care apoi a confirmat eliberarea lui Segundo Tevez, precizând că bărbatul este într-o stare bună. Segundo Tevez şi soţia sa sa l-au crescut pe Carlos, după ce jucătorul a fost abandonat de mamă, iar tatăl său a murit. Născut într-un cartier sărac din Buenos Aires, Tevez a spus în dese rânduri că dacă nu ar fi jucat fotbal ar fi fost un infractor.