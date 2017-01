TENISMANUL ALEXANDER GIMA, SEMIFINALĂ ÎN SLOVENIA

Tenismanul constănţean Alexander Gima, cap de serie nr. 3, a ajuns până în semifinalele turneului internaţional de categoria a 3-a Krka Cup, desfăşurat săptămâna trecută în localitatea slovenă Krki şi rezervat juniorilor sub 14 ani. Sportivul legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa şi antrenat de Daniel Dragu a trecut de Jaka Hocevar (Slovenia), beneficiarul unui wild-card, cu 6-2, 6-2, de Blu Baker (Marea Britanie), cu 6-2, 6-4, de Moritz Hoffmann (Germania), cu 7-5, 1-6, 6-4, şi de Marin Jurkovic (Croaţia), cap de serie nr. 5, cu 6-3, 6-4, însă a ratat calificarea în ultimul act al competiţiei, după ce a fost învins de Lucas Krainer (Austria), cu 6-0, 6-1. Gima a jucat şi în proba de dublu, alături de Theodor Foia, cei doi pierzând în sferturile de finală în faţa favoriţilor nt. 2, rusul Evgeny Rubanenko şi ucraineanul Pavel Shumeiko.

IOANA LOREDANA ROŞCA, ÎN TURUL AL TREILEA LA CE DE TENIS JUNIORI

Jucătoarea Ioana Loredana Roşca, cap de serie nr. 6, s-a calificat, ieri, în turul al treilea la Campionatele Europene de tenis pentru juniori, care se dispută la Klosters-Serneus, din regiunea Davos (Elveţia). Roşca a acces direct în turul al doilea, unde a trecut de Fanny Ostlund (Suedia), scor 6-2, 6-3. În turul al treilea, Roşca o va întâlni pe Ayla Aksu (Turcia). În competiţia masculină, Nicolae Frunză, cap de serie nr. 14, s-a calificat în turul al treilea în urma victoriei, cu scorul de 6-3, 6-2, din confruntarea cu norvegianul Sebastian Hawken. Pentru un loc în optimile de finală ale competiţiei, Frunză va juca împotriva ucraineanului Vadim Ursu. În schimb, Bogdan Ionuţ Apostol, al 16-lea favorit al competiţiei, a fost învins în turul secund, cu scorul de 7-6 (7/5), 6-1, de francezul Corentin Denolly. În proba de dublu, perechea Bogdan Ionuţ Apostol / Nicolae Frunză, cap de serie nr. 4, va juca în turul secund împotriva învingătorilor din partida Joel Popov / Panu Virtanen (Finlanda) - Dragan Dumevski / David Micevski (Macedonia). În proba de dublu feminin, principalele favorite ale întrecerii, Ioana Ducu şi Ioana Loredana Roşca, vor juca în turul al doilea împotriva jucătoarelor din Cipru, Atlanta Patsali şi Maria Siopacha.

CÎRSTEA S-A CALIFICAT ÎN TURUL AL DOILEA LA BAKU

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 29 WTA şi cap de serie nr. 1, s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului de la Baku (Azerbaidjan), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Revenită după o accidentare la umăr, Cîrstea a învins-o în primul tur, cu scorul de 6-3, 6-3, după o oră şi 29 de minute, pe Ons Jabeur (Tunisia), beneficiara unui wild-card şi poziţia 153 WTA. În turul secund, Cîrstea o va întâlni pe Stefanie Voegele (Elveţia), locul 72 WTA, care a trecut, cu scorul de 6-1, 6-4, de Alexandra Cadanţu, poziţia 131 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul al doilea la Baku, Cîrstea va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.400 de dolari.

OLARU - ÎN SFERTURI LA DUBLU, LA BAKU

Perechea Raluca Olaru / Shahar Peer (Israel), cap de serie nr. 3, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Baku (Azerbaidjan), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Olaru şi Peer au trecut în runda inaugurală de cuplul Alexandra Cadanţu / Katarzyna Piter (Polonia), scor 3-6, 6-3, 10-4. În sferturi, Olaru şi Peer vor întâlni perechea franceză Amandine Hesse / Pauline Parmentier. Pentru accederea în sferturi, Olaru şi Peer vor primi un cec în valoare de 1.820 de euro şi 60 de puncte WTA.

ROMÂNIA, A DOUA VICTORIE LA CM DE HANDBAL FEMININ JUNIOARE

Naţionala de handbal feminin Under 18 a României a învins ieri, la Strumica, în Grupa C, reprezentativa Uzbekistanului, cu scorul de 42-22 (19-10), în a doua partidă de la Campionatul Mondial. În meciul de debut, România a învins reprezentativa Argentinei, cu scorul de 34-20 (16-9). Handbalistele tricolore vor juca următoarele partide în grupa C a Campionatului Mondial din Macedonia după cum urmează: cu Macedonia (23 iulie), cu Germania (25 iulie) şi cu Danemarca (26 iulie). Primele patru clasate din fiecare din cele patru grupe se vor califica în optimile de finală, meciurile fiind programate la Ohrid şi Strumica, în 28 iulie. Sferturile de finală ale CM sunt programate două zile mai târziu, la Ohrid, iar semifinalele vor avea loc în 1 august, pentru ca finalele pentru medalii să se dispute în 3 august, în acelaşi oraş. La ediţia din 2012, medalia de aur a fost câştigată de Danemarca, urmată de Rusia şi Norvegia. Echipa României s-a clasat pe locul 4, după ce a pierdut finala mică.

ADVERSARELE ECHIPELOR ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

Cele şapte echipe româneşti, patru feminine şi trei masculine, şi-au aflat adversarele din primele tururi ale Challenge Cup, Cupei Cupelor şi Cupei EHF, la tragerea la sorţi de ieri, de la Viena. Echipele româneşti angrenate în Cupele Europene în sezonul 2014-2015 vor evolua astfel în primele tururi ale competiţiilor - feminin, Cupa EHF, turul al treilea (15-16 noiembrie - turul şi 22-23 noiembrie - returul): Alavarium (Portugalia) - Dunărea Brăila, câştigătoarea dintre Iuventa Michalovce (Slovacia) şi KHF Kastrioti (Kosovo) - Corona Braşov; Cupa Cupelor, turul al treilea (15-16 noiembrie - turul şi 22-23 noiembrie - returul): HCM Roman - Skuru IK (Suedia), U. Jolidon Cluj - echipa de pe locul secund în grupa preliminară 2 din Liga Campionilor, din care fac parte FC Midtjylland, Byasen, Podravka şi Radnicki Kragujevac; masculin, Challenge Cup, turul al treilea (în 22-23 noiembrie şi 29-30 noiembrie): Cambridge HC (Marea Britanie) - HC Odorhei; Cupa EHF, primul tur (6-7 septembrie - turul şi 13-14 septembrie - returul): Maccabi Tel Aviv (Israel) - Potaissa Turda; turul al doilea (11-12 octombrie - turul şi 18-19 octombrie - returul): Ştiinţa Bacău - învingătoarea din primul tur dintre London HC (Marea Britanie) şi Oci-Lions (Olanda).

ADVERSARELE ROMÂNIEI DIN PRELIMINARIILE CE DE HANDBAL 2018

Echipa naţională de handbal masculin a României va evolua în Grupa C a primului tur preliminar al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorţi de ieri, de la Viena. Componenţa celor trei grupe preliminare este următoarea - Grupa A: Grecia, Belgia, Cipru; Grupa B: Estonia, Luxemburg, Georgia; Grupa C: România, Italia, Kosovo. Meciurile vor începe în luna octombrie, iar câştigătoarea fiecărei grupe din primul tur al preliminariilor se va califica în play-off-ul pentru accederea în faza a doua a preliminariilor CE din 2018. Partidele din play-off vor avea loc la 6-7 aprilie, respectiv 9-10 aprilie 2016. În acest an, echipa României a ratat calificarea la turneele finale ale Campionatului Mondial din 2015, respectiv Campionatului European din 2016. Naţionala nu are antrenor după ce Eliodor Voica a demisionat în aprilie, iar francezul Christian Gaudin a condus echipa doar în cele două meciuri cu Suedia, din play-off-ul CM din 2015.

VICTORII ROMÂNEŞTI LA CE DE BOX FEMININ

Trei românce au câştigat meciurile de luni şi s-au calificat în sferturile de finală ale Campionatelor Europene de box pentru junioare şi tineret din oraşul italian Assisi, toate la categoria tineret. Cristina Paula Cosma (categoria 54 kg) a dispus la puncte de Aysen Taskin (Turcia), decizie 3-0, iar în sferturi va boxa cu italianca Irma Testa. Angela Iordache (57 kg) s-a impus tot la puncte (2-1) în faţa Katharinei Wunschmann (Germania), urmând ca în sferturi să o înfrunte pe franţuzoaica Angelina Panza. Paraschiva Pascu (64 kg) o va avea ca adversară în sferturi pe Justiyna Walas (Polonia), după ce a învins-o la puncte pe croata Viktorija Kramaric (decizie 2-1). Toate cele trei sportive române vor boxa astăzi pentru calificarea în semifinale, ceea ce le-ar garanta un loc pe podium.

MICHAEL ROGERS A CÂŞTIGAT ETAPA A 16-A ÎN TURUL FRANŢEI

Desfăşurată ieri, între localităţile Carcassone şi Bagneres-de-Luchon, etapa a 16-a din Turul Franţei, cea mai lungă din acest an (237,5 km), s-a încheiat cu victoria americanului Michael Rogers, de la echipa Tinkoff-Saxo, urmat de francezul Thomas Voeckler (Team Europcar) şi de bielorusul Vasil Kiryienka (Team Sky). În clasamentul general, lider se menţine italianul Vincenzo Nibali (Astana).

RUTIERUL PORTUGHEZ RUI COSTA A ABANDONAT ÎN TURUL FRANŢEI

Rutierul portughez al echipei Lampre, Rui Costa, a abandonat în Turul Franţei înaintea etapei a 16-a, din cauza unui început de pneumonie, a anunţat, ieri, formaţia italiană Lampre. Campionul mondial a fost supus unor teste medicale luni, în ziua de pauză, iar acestea au relevat un început de pneumonie. Costa a avut bronşită săptămâna trecută şi a necesitat tratament antibiotic. La finalul etapei a 15-a din Turul Franţei, Rui Costa ocupa locul 13 în clasamentul general, la 12 minute şi 57 de secunde de lider, Vincenzo Nibali.

MARIA KIRILENKO A RUPT LOGODNA CU HOCHEISTUL OVECIKIN

Jucătoarea rusă de tenis Maria Kirilenko a rupt logodna cu hocheistul Aleksandr Ovecikin, jucător în liga profesionistă nord-americană (NHL), la Washington Capitals. „Am decis să rup logodna. Sunt mai multe motive, dar nu doresc să intru în detalii. Îl respect pe Saşa ca persoană şi ca sportiv şi îi urez mult succes în carieră”, a anunţat Kirilenko prin intermediul serviciului de presă al Federaţiei Ruse de Tenis. Rusoaica, învingătoare în şase turnee WTA până acum, l-a cunoscut pe Ovecikin în 2011, cei doi logodindu-se în 2012. Ruptura aceasta survine la doar două luni după altă despărţire de răsunet din lumea sportului, cea dintre jucătorul nord-irlandez de golf Rory McIlroy şi jucătoarea daneză de tenis Caroline Wozniacki.