ARBITRI DIN ISRAEL LA MECIUL STEAUA - STROMSGODSET

Meciul dintre Steaua Bucureşti şi echipa norvegiană Stromsgodset, programat miercuri, de la ora 20.30, pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, va fi arbitrat de o brigadă din Israel. La centru va fi Eitan Shmuelevitz, aflat la prima partidă de Liga Campionilor din carieră, ajutat la cele două linii de Danny Krasikow şi Nissan Davidy, iar arbitru de rezervă va fi Alon Yefet. Delegatul UEFA pentru acest joc este englezul Andrew Shaw, iar arbitrii vor fi supervizaţi de portughezul Vitor Pereira. În meciul tur, disputat săptămâna trecută în Norvegia, Steaua s-a impus cu scorul de 1-0.

MARICA A SEMNAT UN CONTRACT PE DOI ANI CU TORKU KONYASPOR

Atacantul Ciprian Marica, component al echipei lui Cosmin Contra, Getafe, în sezonul 2013-2014, a semnat, ieri, un contract pe doi ani cu gruparea turcă Torku Konyaspor, la care a devenit coechipier cu Gabriel Torje, informează spor3.com. Tot ieri, echipa turcă a prelungit cu un an contractul fotbalistului Djalma Campos, împrumutat de la FC Porto. Cei doi au efectuat vizita medicală înainte de a semna contractele. La ceremonia ce a avut loc la un hotel din Konya au fost prezenţi preşedintele clubului, Ahmet Şan, precum şi mai mulţi oficiali. „Echipa noastră s-a înţeles cu fotbalistul român Ciprian Andrei Marica pentru doi ani. Astfel ne-am completat linia de atac. Sunt cunoscute performanţele lui Marica la echipele europene. Sperăm că va obţine succese şi la Torku Konyaspor”, a declarat Ahmet Şan. Marica a spus că îl bucură faptul că a ales Konyaspor şi speră ca echipa să joace în sezonul viitor în Cupele Europene, adăugând că va face tot ce va putea pentru a se realiza acest obiectiv. Marica s-a deplasat la Konya sâmbătă seară, cu un avion privat, el fiind primit la aeroport de numeroşi suporteri entuziasmaţi. „Am fost primit extraordinar ieri (n.r. - sâmbătă). M-am bucurat mult. Vreau să le mulţumesc suporterilor”, a afirmat fotbalistul român, conform „Milliyet“. Torku Konyaspor a terminat ediţia 2013-2014 a campionatului Turciei pe locul 11.

BĂLAŞA A DEBUTAT LA AS ROMA

Fotbalistul Mihai Bălaşa, împrumutat de Academia Hagi la AS Roma în urmă cu un an, a debutat la prima echipă a grupării italiene, la un meci amical cu selecţionata Indoneziei U23. Bălaşa a fost folosit de tehnicianul Rusi Garcia pe postul de fundaş dreapta, în amicalul câştigat de AS Roma cu scorul de 3-1. Meciul s-a disputat la Roma, iar Mihai Bălaşa, titular, a pasat decisiv la al doilea gol al gazdelor, marcat de Ucan, în min. 12. Celelalte goluri ale romanilor au fost înscrise de Florenzi (min. 8) şi Borriello (min. 43), pentru asiatici punctând Bakri (min. 56). Potrivit site-ului oficial al clubului din Roma, Bălaşa a fost înlocuit în min. 30 cu Golubovic. Portarul Bogdan Lobonţ a evoluat din min. 30, când a intrat în locul lui Skorupski, până în min. 60, când a fost schimbat cu Svedkauskas.

STOIAN, ÎMPRUMUTAT DE CHIEVO LA BARI

Clubul Chievo Verona a anunţat că l-a împrumutat pentru un an pe fotbalistul Adrian Stoian grupării de eşalon secund Bari. Stoian, jucător deţinut de veronezi în coproprietate cu AS Roma, a mai jucat la Bari în sezonul 2011-2012.

ANTAL VA JUCA ÎN TURCIA

Fostul fotbalist al FC Vaslui, Liviu Antal, a fost achiziţionat de gruparea turcă Genclerbirligi, la care este legitimat şi Bogdan Stancu. Antal a fost achiziţionat de Genclerbirligi ca urmare a unui raport întocmit de tehnicianul Mustafa Kaplan. Liviu Antal s-a deplasat deja cu echipa turcă la Bolu, pentru un stagiu de pregătire. Antal a jucat în ultimele două sezoane la FC Vaslui.

ŢUCUDEAN A MARCAT PENTRU CHARLTON

Atacantul George Ţucudean a înscris un gol pentru noua sa echipă, Charlton Athletic, într-un meci amical câştigat, sâmbătă, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei Atletico Clube de Portugal, în cadrul stagiului de pregătire din Spania al grupării engleze. Ţucudean, care a intrat pe teren în min. 60, a marcat în min. 89 golul de 2-0. Celălalt gol a fost înscris de Jackson (min. 25). Charlton a anunţat săptămâna trecută că l-a achiziţionat pe George Ţucudean, care a semnat un contract pe trei sezoane. La o zi după acest anunţ, fotbalistul român a înscris deja un gol pentru Charlton, într-un meci amical cu Gibraltar XI, scor 5-1.

SPARTA PRAGA A CÂŞTIGAT SUPERCUPA CEHIEI

Sparta Praga, campioana Cehiei, a câştigat Supercupa Cehiei după ce a învins, cu scorul de 3-0 (Lafata 10, Krejci 33, Breznanik 90), vicecampioana Viktoria Plzen, potenţială adversară a echipei Petrolul Ploieşti în preliminariile UEFA Europa League. Petrolul ar putea întâlni Viktoria Plzen în turul al treilea preliminar al UEL, fază în care va participa dacă va trece în turul secund preliminar de albanezii de la Flamurtari. Petrolul ar urma să joace primul meci pe teren propriu, la 31 iulie, returul fiind programat la 7 august. Viktoria Plzen este vicecampioana Cehiei şi finalistă a Cupei, fiind învinsă în ultimul act tot de Sparta Praga, după executarea loviturilor de departajare.

ŞASE JUCĂTORI AI ECHIPEI ŞAHTIOR DONEŢK AU REFUZAT SĂ REVINĂ ÎN UCRAINA

Şase jucători ai echipei Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, nu au urcat în avionul care a plecat duminică dimineaţă de la Geneva în Ucraina, a anunţat cotidianul „L’Equipe“, citând Info Sport+. Sursa citată a publicat numele a cinci dintre cei şase jucători, toţi sud-americani: Ferreyra (Argentina), Teixeira, Fred, Dentinho şi Douglas Costa (toţi Brazilia). Clubul ucrainean nu a confirmat informaţia, anunţând pe site-ul oficial doar că echipa va reveni astăzi, dar nu la Doneţk, ci la Lvov, în centrul Ucrainei. Şahtior a încheiat, sâmbătă seară, la Annecy, un turneu de pregătire, fiind învinsă în meciul amical cu Olympique Lyon, scor 1-4. Potrivit AFP, un alt jucător străin din Ucraina, argentinianul Sebastian Blanco, de la Metalist Harkov, a refuzat de asemenea să revină după stagiul din Austria, a anunţat agenţia E-Sport. „După prăbuşirea avionului Malaysia Airlines, nu am nicio intenţie să revin în Ucraina. Situaţia de acolo este anormală, astfel că am decis să rămân la Buenos Aires”, a declarat Blanco. Federaţia Ucraineană (FFU) a refuzat să amâne începutul campionatului, prevăzut la 25 iulie, în ciuda situaţiei din ţară. „Întreaga ţară deplânge tragedia. Este teribil. Dar nu va avea nicio legătură cu debutul campionatului. Insistăm asupra faptului că fotbalul trebuie să rămână în afara politicii”, a declarat responsabilul serviciului de presă al FFU, Pavel Ternovoi. Joi, un avion Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines s-a prăbuşit la 50 km de Doneţk, într-o zonă în care au loc confruntări între forţele ucrainene şi separatiştii pro-ruşi. Cursa MH17 zbura de la Amsterdam spre Kuala Lumpur şi avea la bord 298 de persoane, neexistând supravieţuitori.

LUIS ENRIQUE A DEBUTAT CU VICTORIE LA BARCELONA

Echipa FC Barcelona i-a oferit noului său tehnician, Luis Enrique, un prim succes, impunându-se sâmbătă, la Huelva, în faţa formaţiei Recreativo Huelva, într-un meci amical, scor 1-0. În absenţa vedetelor Lionel Messi, Neymar şi Luis Suarez, Enrique a folosit tineri jucători ca Joan Roman (21 de ani), care a şi înscris unicul gol al partidei, în min. 65. Luis Enrique a semnat în luna mai un contract pe două sezoane cu FC Barcelona.

ZANETTI, VICTIMA UNUI JAF ARMAT

Fostul fotbalist al echipei Internazionale Milano, Javier Zanetti, a fost victima unui jaf armat în localitatea Banfield, agresorii plecând cu maşina 4x4 a vedetei argentiniene, informează diarioveloz.com. Potrivit sursei citate, în momentul agresiunii, fostul fotbalist era împreună cu tatăl său. Jurnalul „La Nacion“ scrie că incidentul a avut loc vineri seară, în jurul orei 22.00, şi că agresorii au fost doi. Zanetti se afla la volanul automobilului său Toyota Hilux, în momentul în care i-a tăiat calea altă maşină. Două persoane înarmate l-au ameninţat pe fostul jucător că îl împuşcă şi i-au cerut să iasă din maşină. Zanetti s-a conformat, iar cei doi agresori s-au urcat în vehicul şi au demarat în trombă. Zanetti a sunat imediat la Poliţie. La câteva ore după incident, maşina lui Javier Zanetti a fost găsită abandonată. Poliţiştii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona în care s-a produs incidentul şi din zona unde a fost găsită maşina, pentru a găsi indicii cu privire la cei doi agresori.

MORATA VA JUCA LA JUVENTUS PÂNĂ ÎN 2019

Internaţionalul spaniol de tineret Alvaro Morata a fost transferat de Real Madrid la gruparea Juventus Torino, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro, fotbalistul semnând un contract pe cinci ani, informează site-ul oficial al clubului torinez. Juventus va plăti suma de transfer eşalonat, în trei ani. Conform înţelegerii dintre cele două cluburi, la finalul sezoanelor 2015/2016 şi 2017/2017, Real Madrid are opţiunea de a reobţine drepturile federative ale jucătorului în schimbul unor sume predeterminate, de până la 30 de milioane de euro. Sumele se vor baza pe numărul de meciuri jucate de Morata în sezonul respectiv. Alvaro Morata era legitimat la Real Madrid de la vârsta de 16 ani.

CASEMIRO A FOST ÎMPRUMUTAT LA FC PORTO

Mijlocaşul brazilian Casemiro a fost împrumutat pentru un sezon de la Real Madrid la FC Porto, a anunţat, sâmbătă, clubul madrilen, pe site-ul oficial. Fostul jucător de la Sao Paulo, în vârstă de 22 de ani, a disputat 25 de meciuri, din care patru ca titular, pentru clubul „Merengue“ în sezonul 2013-2014. FC Porto i-a mai achiziţionat pe olandezul Bruno Martins Indi şi pe spaniolul Cristian Tello.

PLETIKOSA ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN NAŢIONALĂ

Portarul Stipe Pletikosa, care a participat cu naţionala Croaţiei la Cupa Mondială din Brazilia, şi-a anunţat, sâmbătă, retragerea din reprezentativa ţării sale. „Luasem această decizie înainte să merg la Cupa Mondială. A sosit timpul jucătorilor mai tineri“, a declarat portarul în vârstă de 35 de ani pentru cotidianul „Sportske novosti“. Stipe Pletikosa, legitimat la FC Rostov, a jucat în 114 meciuri pentru naţionala Croaţiei. El era internaţional din 1999 şi a participat la trei turnee finale ale Cupei Mondiale (2002, 2006, 2014).

FILIPE LUIS A SEMNAT UN CONTRACT PE TREI SEZOANE CU CHELSEA

Fundaşul stânga brazilian al echipei Atletico Madrid, Filipe Luis, în vârstă de 28 de ani, a semnat un contract pe trei sezoane cu formaţia Chelsea Londra, unde va purta numărul 5. Conform presei britanice, Atletico va primi pentru transferul lui Filipe Luis suma de 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 25 de milioane de euro), reprezentând clauza de reziliere a contractului. Filipe Luis a evoluat în 32 de meciuri de campionat pentru Atletico în sezonul trecut, reuşind două pase de gol. El a mai evoluat la Figueirense, Rentistas, Real Madrid B şi Deportivo La Coruna.

CHRISTIAN GOURCUFF ESTE NOUL SELECŢIONER AL ALGERIEI

Tehnicianul francez Christian Gourcuff este noul selecţioner al Algeriei, el înlocuindu-l pe Vahid Halilhodzici, şi va avea ca obiectiv calificarea la Cupa Africii pe Naţiuni din 2015. El va prelua funcţia la 1 august şi va participa şi la „programul de formare şi dezvoltare al Direcţiei Tehnice Naţionale”, a precizat Federaţia Algeriană de Fotbal. Yazid Mansouri (36 de ani), fost jucător al lui Gourcuff la Lorient, în perioada 2006-2010, a fost numit manager al echipei naţionale.