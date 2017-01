SELECŢIE LA ACS PERFORMER

Asociaţia Club Sportiv Performer Constanţa organizează în fiecare sâmbătă, între orele 9.30 şi 11.00, la stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupele de copii născuţi în anul 1997, 2000, 2002, 2007 şi 2008. Antrenori sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Dorel Zaharia, fostul atacant al echipelor FC Farul Constanţa, Callatis Mangalia, Midia Năvodari şi Steaua Bucureşti.

UEFA EUROPA LEAGUE, TURUL AL DOILEA PRELIMINAR

Rezultatele înregistrate joi seară, în ultimele partide disputate în prima manşă a turului al doilea preliminar din UEFA Europa League: PFC Litex Loveci (Bulgaria) - Diosgyori VTK (Ungaria) 0-2, Gyori ETO FC (Ungaria) - IFK Goteborg (Suedia) 0-3, Vikingur (Insulele Feroe) - Tromso IL (Norvegia) 0-0, SV Zulte Waregem (Belgia) - Zawisza Bydgoszcz (Polonia) 2-1, Bursaspor (Turcia) - FC Chikhura Sachkhere (Georgia) 0-0, FK Metalurg Skopje (Macedonia) - FK Zeljeznicar (Bosnia & Herţegovina) 0-0, JK Sillamae Kalev (Estonia) - FC Krasnodar (Rusia) 0-4, Molde FK (Norvegia) - ND Gorica (Slovenia) 4-1, RNK Split (Croaţia) - Hapoel Beer Sheva FC (Israel) 2-1, HNK Rijeka (Croaţia) - Ferencvarosi TC (Ungaria) 1-0, Aberdeen FC (Scoţia) - FC Groningen (Olanda) 0-0, Derry City FC (Irlanda) - FC Şahtior Soligorsk (Belarus) 0-1, Dundalk FC (Irlanda) - HNK Hajduk Split (Croaţia) 0-2, Linfield FC (Irlanda de Nord) - AIK Solna (Suedia) 1-0, Motherwell FC (Scoţia) - Stjarnan (Islanda) 2-2, FK Sarajevo (Bosnia & Herţegovina) - FK Haugesund (Norvegia) 0-1, FK Cukaricki (Serbia) - SV Grodig (Austria) 0-4.

LAHM SE RETRAGE DIN NAŢIONALA GERMANIEI

Căpitanul campioanei mondiale Germania, Philipp Lahm, în vârstă de 30 de ani, a decis să se retragă din naţionala ţării sale, a declarat agentul jucătorului pentru agenţia DPA. Acest anunţ vine la mai puţin o săptămână de când Philipp Lahm a câştigat Campionatul Mondial din Brazilia. „Este momentul potrivit pentru mine. I-am spus încă de luni lui Joachim Low că nu voi mai juca pentru echipa Germaniei. M-am gândit la această decizie de-a lungul sezonului trecut. Atunci am hotărât că CM din Brazilia va fi ultimul meu turneu. Părăsesc echipa în armonie totală şi m-am bucurat pe deplin de cei zece ani în care am jucat pentru Germania”, a spus Lahm, care a debutat în prima reprezentativă cu zece ani în urmă şi a jucat până în prezent 113 meciuri pentru Germania. El îşi va continua cariera la echipa de club, Bayern Munchen, cu care are contract până în 2018.

DEL BOSQUE CONTINUĂ LA NAŢIONALA SPANIEI

Selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque, a anunţat că rămâne în funcţie, punând astfel capăt zvonurilor cu privire la plecarea sa de la naţională ca urmare a eliminării de la CM 2014 după faza grupelor. „La discuţiile pe care le-am avut cu preşedintele federaţiei (Angel Maria Villar) sau cu secretarul general (Jorge Perez), cei şase ani trecuţi au cântărit mai mult decât ultimele două meciuri de la CM din Brazilia”, a spus Del Bosque joi, în timpul unei vizite la Centrul de fotbal ce îi poartă numele, la Salamanca. „Federaţia este într-o situaţie de forţă. Oficialii forului au apreciat munca mea. Ne simţim puternici şi ne vom continua activitatea, ca întotdeauna”, a precizat Vicente del Bosque, aflat la conducerea tehnică a naţionalei Spaniei din anul 2008.

ROBBIE FOWLER, AMBASADOR AL CLUBULUI LIVERPOOL

Fostul atacant Robbie Fowler, în vârstă de 39 de ani, a fost desemnat, vineri, ambasador al clubului Liverpool, a anunţat gruparea engleză pe site-ul oficial. „Liverpool a avut un rol important în viaţa mea. A fost o onoare să joc pentru club şi mă simt privilegiat de faptul că am devenit ambasador. Voi face tot posibilul pentru a mă achita cât mai bine de această sarcină”, a declarat Fowler, autor a 183 de goluri în cele 369 de meciuri jucate pentru Liverpool. Robbie Fowler va fi reprezentantul clubului în întreaga lume, urmând să experimenteze noua funcţie în turneul echipei Liverpool din SUA.

VALDIVIA NU VA MAI JUCA PENTRU NAŢIONALA STATULUI CHILE

Jorge Valdivia a anunţat că se retrage din naţionala statului Chile, la câteva zile după ce a participat la CM din Brazilia. Mijlocaşul în vârstă de 30 de ani nu şi-a motivat decizia. „Am fost întrebat dacă mă retrag din echipa naţională şi răspunsul este da. Mulţumesc pentru tot şi îmi cer scuze pentru greşelile pe care le-am făcut. Începând de acum sunt pe aceeaşi parte cu voi, suporter, dorindu-le tot ce-i mai bun colegilor mei şi ţării”, a scris Valdivia pe Twitter. Jorge Valdivia a debutat în naţionala chiliană în urmă cu zece ani şi a jucat în 60 de meciuri pentru reprezentativa ţării sale. La CM 2014, el a înscris un gol împotriva Australiei, în faza grupelor.

RIO FERDINAND A SEMNAT PENTRU QUEENS PARK RANGERS

Fundaşul Rio Ferdinand, care a evoluat în ultimele 12 sezoane la Manchester United, a semnat un contract pe un an cu gruparea Queens Park Rangers, nou-promovată în Premier League. Ferdinand, în vârstă de 35 de ani, tocmai şi-a încheiat contractul cu Manchester United. El a câştigat cu echipa din Manchester de şase ori titlul în Anglia şi o dată Liga Campionilor. În total, a jucat 454 de meciuri pentru United.

ŞIROKOV S-A TRANSFERAT LA SPARTAK MOSCOVA

Căpitanul reprezentativei Rusiei, Roman Şirokov, în vârstă de 33 de ani, a semnat un contract pe două sezoane cu Spartak Moscova, a anunţat cotidianul „L’Equipe“. Mijlocaşul rus, care nu a participat la Cupa Mondială din cauza unei accidentări, vine la Spartak din postura de jucător liber de contract. Şirokov, fotbalistul rus al anului 2012 şi 2013, a evoluat la Zenit Sankt Petersburg în ultimele şase sezoane.

JANMAAT S-A TRANSFERAT LA NEWCASTLE

Fotbalistul olandez Daryl Janmaat, în vârstă de 24 de ani, a fost transferat de Feyenoord la Newcastle United. Janmaat a semnat un contract pe şase ani, iar transferul său este estimat la 7,5 milioane de euro. „Newcastle este un club extraordinar, cu istorie şi cu un mare stadion”, a declarat Janmaat, încântat de această mutare.

DEBUCHY VA JUCA PENTRU ARSENAL LONDRA

Internaţionalul francez Mathieu Debuchy, în vârstă de 28 de ani, a semnat un contract cu Arsenal, a anunţat clubul londonez, fără să precizeze termenii înţelegerii. Francezul a semnat un contract „pe termen lung”, el fiind dorit de mai mult timp la Arsenal de compatriotul său, antrenorul Arsene Wenger. Presa engleză a estimat transferul lui Debuchy de la Newcastle la aproximativ 15 milioane de euro.

DEMBA BA A SEMNAT UN CONTRACT CU BEŞIKTAŞ

Atacantul senegalez al echipei Chelsea, Demba Ba, a semnat un contract pe patru sezoane cu Beşiktaş Istanbul, au anunţat, vineri, cele două cluburi. Valoarea transferului este de şase milioane de euro, suma urmând să fie plătită în cinci tranşe până la mijlocul anului 2016. Demba Ba venise la Chelsea în ianuarie 2013, de la Newcastle, şi a semnat un contract pe trei ani şi jumătate. El a disputat 51 de meciuri pentru Chelsea şi a marcat 14 goluri.

FIFA A RIDICAT SUSPENDAREA FEDERAŢIEI DIN NIGERIA

FIFA a anunţat, vineri, că a ridicat suspendarea federaţiei de fotbal din Nigeria (NFF), impusă la 9 iulie, din cauza ingerinţei guvernamentale. „Forului mondial i-a fost adus la cunoştinţă că ordinea a fost restabilită în cadrul NFF, conducătorii au fost reinstalaţi, astfel că a decis să ridice suspendarea”, a anunţat FIFA. Decizia suspendării a venit după ce NFF a făcut obiectul unei acţiuni în justiţie, care îi împiedica pe preşedintele federaţiei, dar şi pe membrii Comitetului Executiv să conducă fotbalul nigerian. „Autorităţile au desemnat apoi o persoană care a decis să convoace adunarea generală extraordinară la 5 iulie. Aceasta a reprezentat o încălcare a statutului NFF. Suspendarea va fi ridicată după ce acţiunile în justiţie vor fi retrase şi conducerea NFF va putea lucra fără vreo altă ingerinţă”, anunţase FIFA la 9 iulie.

CLUBURILE ES SAHEL ŞI CS SFAXIEN, SANCŢIONATE PENTRU ACTE DE VIOLENŢĂ LA FINALA CUPEI TUNISIEI

Cluburile ES Sahel şi CS Sfaxien au fost sancţionate de Federaţia Tunisiană de Fotbal (FTF) pentru acte de violenţă la finala Cupei Tunisiei, disputată la 27 iunie. Comisia de Disciplină şi de Fair-play a forului a suspendat mai mulţi jucători şi oficiali ai celor două echipe, ca urmare a unei bătăi generale de la finalul meciului câştigat de Sahel cu scorul de 1-0. Preşedintele CS Sfaxien, Hassane Chaabane, a fost suspendat 12 luni şi va trebui să achite o amendă de 1286 de euro. De asemenea, comisia a decis ca fotbalistul echipei ES Sahel, Marouene Tej, să fie suspendat şase meciuri şi amendat cu 429 de euro pentru gesturi obscene. Fotbaliştii Hamdi Naguez, Ghazi Abderrazak, Aymen Trabelsi, Issam Jebali şi Alaya Brigui de la Sahel, respectiv jucătorii Ahmed Ammar şi Wissem Kammoun de la Sfaxien au fost suspendaţi patru meciuri şi amendaţi cu câte 429 de euro. Alţi doi jucători de la Sfaxien, Ali Maaloul şi Mohamed Hedi Gaaloul, au fost suspendaţi trei meciuri şi amendaţi cu câte 429 de euro pentru implicarea în scandal.