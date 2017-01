TRICOLORII AU URCAT PE LOCUL 28 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a urcat o poziţie şi se află pe locul 28, cu 733 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola dat publicităţii ieri, informează site-ul oficial al forului mondial. Adversarele României din preliminariile Campionatului European din 2016 ocupă următoarele poziţii: Grecia - 13 (1.091p), Ungaria - 38 (642p), Finlanda - 55 (508p), Irlanda de Nord - 89 (356p) şi Insulele Feroe - 184 (61p). Câştigătoarea Cupei Mondiale, selecţionata Germaniei, a urcat pe prima poziţie în această ierarhie, urmată de Argentina şi Olanda. Fosta deţinătoare a titlului mondial, Spania, a coborât şapte locuri până pe poziţia a opta, după eliminarea din faza grupelor la CM 2014. Primele zece poziţii în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Germania 1.724p, 2. Argentina 1.606p, 3. Olanda 1.496p, 4. Columbia 1.492p, 5. Belgia 1.401p, 6. Uruguay 1.330p, 7. Brazilia 1.241p, 8. Spain 1.229p, 9. Elveţia 1.216p, 10. Franţa 1.202p.

SELECŢIE LA ACS PERFORMER

Asociaţia Club Sportiv Performer Constanţa organizează în fiecare sâmbătă, între orele 9.30 şi 11.00, la stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupele de copii născuţi în anul 1997, 2000, 2002, 2007 şi 2008. Antrenori sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Dorel Zaharia, fostul atacant al echipelor FC Farul Constanţa, Callatis Mangalia, Midia Năvodari şi Steaua Bucureşti.

UN ATACANT DIN EL SALVADOR, LA FC VIITORUL

Atacantul Nelson Bonilla va evolua la echipa patronată de Gheorghe Hagi, FC Viitorul, informează presa din El Salvador. În vârstă de 23 de an, Bonilla a jucat în ultimii trei ani la formaţia FC Alianza din San Salvador, pentru care a înscris 20 de goluri în 70 de meciuri. De asemenea, fotbalistul este component al echipei naţionale a Salvadorului. Jucătorul nu vrut să-şi prelungească înţelegerea cu Alianza, spunând că doreşte să joace în străinătate. Potrivit unor surse din cadrul FC Viitorul, Bonilla urmează să efectueze vizita medicală la Bucureşti, după care va semna contractul cu gruparea patronată de Gică Hagi.

CHIRICHEŞ RATEAZĂ TURNEUL ECHIPEI TOTTENHAM DIN AMERICA DE NORD

Fundaşul echipei Tottenham Hotspur, Vlad Chiricheş, ratează turneul de pregătire din Statele Unite ale Americii şi Canada, din cauza unor probleme în zona lombară, informează site-ul oficial al grupării engleze. Chiricheş s-a plâns de dureri în zona lombară şi urmează să facă analize pentru a se determina amploarea problemei. De asemenea, mijlocaşul brazilian Sandro a rămas şi el la Londra, din cauza unui virus. În primăvară, Chiricheş a fost indisponibil timp de nouă săptămâni tot din cauza unor probleme la spate.

MARQUINHOS A SEMNAT CU FC QABALA

Mijlocaşul brazilian Marquinhos, în vârstă de 22 de ani, care în ultimul sezon a evoluat la Oţelul Galaţi, a semnat un contract pe doi ani cu gruparea FC Qabala (Azerbaidjan), pregătită de Dorinel Munteanu, informează site-ul oficial al echipei azere. La FC Qabala, Marquinhos va fi coechipier, printre alţii, cu Andrei Cristea şi Adrian Ropotan. Marquinhos este al şaptelea transfer al verii efectuat de Dorinel Munteanu la gruparea azeră, după Ruslan Amirjanov, Andrei Cristea (ex-FC Braşov), Adrian Ropotan (ex-Dinamo), Ruslan Abişov, Javid Huseinov şi Pavol Farkas (ex-FC Vaslui). „Sunt încântat că am semnat cu FC Qabala. Am adunat mai multe informaţii despre noua mea echipă. Faptul că echipa este pregătită de Dorinel Munteanu a reprezentat un factor important în alegerea mea. Prima ligă azeră este dificilă şi ştiu la ce să mă aştept, dar sunt încrezător. Cred că voi ajuta echipa să-şi atingă obiectivele”, a declarat Marquinhos.

TREI CAMPIONI MONDIALI PE LISTA PENTRU TITLUL DE CEL MAI BUN JUCĂTOR CARE EVOLUEAZĂ ÎN EUROPA

Trei componenţi ai campioanei mondiale Germania, Philipp Lahm, Thomas Muller şi Manuel Neuer, precum şi doi fotbalişti ai vicecampioanei Argentina, Angel Di Maria şi Lionel Messi, se află pe lista pentru titlul de cel mai bun jucător care evoluează în Europa, informează uefa.com. UEFA a anunţat, ieri, o listă de zece jucători pentru premiul 2013-14 UEFA Best Player in Europe. Fotbaliştii respectivi sunt următorii, în ordine alfabetică: Diego Costa (Spain, Atletico Madrid - acum Chelsea Londra), Angel Di Maria (Argentina, Real Madrid), James Rodriguez (Columbia, AS Monaco), Philipp Lahm (Germania, Bayern Munchen), Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona), Thomas Muller (Germania, Bayern Munchen), Manuel Neuer (Germania, Bayern Munchen), Arjen Robben (Olanda, Bayern Munchen), Cristiano Ronaldo (Portugalia, Real Madrid), Luis Suarez (Uruguay, Liverpool - acum FC Barcelona). Pe lista iniţială pentru premiu s-au aflat 35 de jucători. Dintre aceştia, au fost eliminaţi iniţial 25 în urma votului jurnaliştilor din ţările afiliate UEFA, iar după o nouă votare vor fi anunţaţi trei finalişti, la 14 august. Premiul pentru cel mai bun fotbalist va fi prezentat în data de 28 august, la Monte Carlo.

TONI KROOS VA JUCA LA REAL MADRID

Mijlocaşul echipei Bayern Munchen Toni Kroos, campion mondial cu reprezentativa Germaniei, a semnat un contract pe şase sezoane cu câştigătoarea Ligii Campionilor, Real Madrid, a anunţat, ieri, clubul spaniol. În vârstă de 24 de ani, Kroos s-a remarcat şi la ultima ediţie a Cupei Mondiale prin faptul că a marcat două goluri în două minute în meciul cu ţara gazdă, Brazilia, din semifinale, câştigat de Germania cu scorul de 7-1. Kroos a fost prezentat oficial, aseară, la stadionul “Santiago Bernabeu” din Madrid. Kroos a disputat 200 de meciuri oficiale pentru Bayern şi 51 pentru Germania. Toni Kroos s-a format ca fotbalist la Hansa Rostock, după care a trecut la Bayern Munchen. El a debutat în Bundesliga la 17 ani, în septembrie 2007, apărând culorile bavarezilor. Bayern Munchen i-a propus lui Kroos prelungirea contractului scadent vara viitoare, însă mijlocaşul a refuzat oferta. Potrivit presei spaniole, Real Madrid va plăti pentru internaţionalul german circa 25 de milioane de euro.

PORTRET AL LUI VAN GAAL ALCĂTUIT DIN 25.000 DE LALELE

Casa de pariuri William Hill a comandat un portret din lalele al tehnicianului olandez Louis Van Gaal, pentru a-l întâmpina pe noul antrenor al echipei Manchester United, informează „L’Equipe“. Portretul, înalt de 5,5 metri şi lat de 3,5 metri, a fost creat din 25.000 de lalele roşii, albe şi mov, fiind expus la National Football Museum din Manchester. Louis Van Gaal, supranumit “Laleaua de Fier”, a condus ca selecţioner echipa Olandei la Cupa Mondială din Brazilia, unde a ocupat locul 3. El a sosit, miercuri, la Manchester, pentru a-şi începe mandatul la formaţia engleză. Astăzi, lotul “diavolilor roşii” va pleca într-un turneu de pregătire în SUA.

TRICOU AL NAŢIONALEI ARGENTINEI, CU AUTOGRAFE, PENTRU PAPA FRANCISC

Jucătorii naţionalei Argentinei i-au trimis Papei Francisc un tricou al vicecampioanei mondiale cu semnăturile fotbaliştilor, a anunţat mijlocaşul Maxi Rodriguez, pe contul său de Twitter. Jucătorul echipei Newell’s Old Boys a publicat o fotografie în care apare alături de Lionel Messi, cei doi ţinând împreună un tricou. „Acesta este cadoul pe care jucătorii îl trimit Papei Francisc!”, se arată în explicaţia fotografiei. Suveranul Pontif, născut la Buenos Aires, este pasionat de fotbal. El este suporter declarat al echipei San Lorenzo.

ADRIANO ARE PROBLEME CARDIACE

Fundaşul brazilian Adriano va absenta între patru şi şase săptămâni din cauza unei anomalii cardiace, descoperită în urma efectuării controlului medical dinaintea sezonului, a anunţat clubul său, FC Barcelona. „Staff-ul medical ne-a informat că jucătorul Adriano Correia a fost supus unei electrocardiograme în urma unei anomalii cardiace, descoperită în timpul vizitei medicale dinaintea sezonului. Jucătorul va fi absent între patru şi şase săptămâni. El va participa la antrenamente fizice şi speciale în această perioadă”, a anunţat clubul catalan, într-un comunicat. Adriano se află printre jucătorii convocaţi de Barca pentru perioada de pregătire, deşi brazilianul este anunţat că va părăsi formaţia. Transferul său ar fi blocat din cauza acestor probleme de sănătate, crede presa spaniolă. Formaţia antrenată de Luis Enrique şi-a reluat pregătirile, marţi, cu zece fotbalişti de la prima echipă şi 13 de la cea de rezerve. Adriano nu a participat la şedinţa colectivă, rămânând în sală pentru a face exerciţii individuale. FC Barcelona va disputa, sâmbătă, primul meci amical, cu Recreativo Huelva (liga secundă), contând pentru Trofeul “Colombino”.

REAL MADRID RĂMÂNE CEL MAI VALOROS CLUB SPORTIV DIN LUME

Clubul de fotbal Real Madrid, actualul deţinător al Ligii Campionilor, este pentru al doilea an consecutiv cea mai valoroasă grupare sportivă din lume, fiind evaluat la 3,44 de miliarde de dolari (2,54 de miliarde de euro), potrivit unei estimări anuale realizate de revista „Forbes“. Primele trei poziţii în această ierarhie sunt ocupate de cluburi de fotbal. Pentru prima oară, FC Barcelona a depăşit pe Manchester United în clasament, fiind evaluată la 3,2 miliarde de dolari, faţă de 2,6 miliarde de dolari, anul trecut. United ocupă locul al treilea, cu 2,81 de miliarde de dolari, faţă de 3,17 miliarde de dolari în 2013. Pe locul 4 este o echipă din Major League Baseball, New York Yankees, cu o valoare de piaţă de 2,5 miliarde de dolari, în timp ce pe poziţia a cincea se află formaţia de fotbal american, Dallas Cowboys (2,3 miliarde de dolari). Dintre primele 50 de echipe ca valoare din lume, cele de fotbal american ocupă 30 de poziţii. Restul de 20 sunt reprezentate de fotbal (8), Major League Baseball (6), NBA (4), NHL şi Formula 1. Valoarea medie a primelor 50 de cluburi din lume este de 1,34 miliarde de dolari (990,6 milioane de euro), în creştere cu opt la sută faţă de anul trecut.

RIVIERE, TRANSFERAT DE LA AS MONACO LA NEWCASTLE

AS Monaco şi Newcastle United au ajuns la un acord pentru transferul atacantului Emmanuel Riviere la gruparea engleză, a anunţat clubul din Principat. „AS Monaco îi mulţumeşte lui Emmanuel Riviere pentru evoluţiile sale, încununate cu 17 goluri în 50 de meciuri. AS Monaco îi urează lui Manu multe reuşite în carieră”, se arată pe site-ul grupării din Monaco. „Atacantul francez de 24 de ani a acceptat un contract pe termen lung” cu Newcastle, a precizat clubul englez. Riviere, care a mai evoluat la Saint-Etienne şi Toulouse, este al doilea jucător francez transferat în această vară de Newcastle, după Remy Cabella, de la Montpellier. Colonia franceză de la Newcastle este mult mai numeroasă. În afară de cei doi amintiţi deja, pe „St. James Park“ mai evoluează fundaşii Mapou Yanga-Mbiwa, Mathieu Debuchy şi Massadio Haïdara, mijlocaşii Moussa Sissoko, Hatem Ben Arfa, Sylvain Marveaux şi Gabriel Obertan şi atacantul Yoan Gouffran. „Coţofenele” mai au nevoie de un portar pentru a putea alinia 11 jucători francezi în acelaşi timp pe teren!

ITURBE VA JUCA LA AS ROMA

Atacantul argentinian al echipei Hellas Verona, Juan Manuel Iturbe, a semnat un contract pe cinci ani cu AS Roma, suma transferului fiind de 22 de milioane de euro. „Acordul prevede plata unei sume suplimentare variabile, care poate ajunge până la 2,5 milioane de euro”, în funcţie de rezultatele echipei, a precizat AS Roma. Jucătorul în vârstă de 21 de ani, împrumutat sezonul trecut de la FC Porto, a fost cumpărat în luna mai de Verona, cu 15 milioane de euro. El a ajuns la Porto în 2011, de la clubul paraguayan Cerro Porteno. Atacantul a mai fost împrumutat în sezonul 2012-2013 la echipa argentiniană River Plate. Iturbe este al doilea transfer al vicecampioanei Italiei, după sosirea fundaşului englez Asley Cole, jucător lăsat liber de contract de Chelsea.

FC BARCELONA L-A ÎMPRUMUTAT PE TELLO LA FC PORTO

FC Barcelona l-a împrumutat pe atacantul spaniol Cristian Tello formaţiei FC Porto, pentru două sezoane, cu opţiune de cumpărare. Barcelona poate anula atât contractul de împrumut după un an, cât şi opţiunea de cumpărare. Tello (23 de ani) ar fi avut puţine ocazii să joace la Barcelona, odată cu venirea atacantului uruguayan Luis Suarez, de la Liverpool, şi a tânărului Gerard Deulofeu, de la Everton.

ENNER VALENCIA VA EVOLUA LA WEST HAM UNITED

Internaţionalul ecuadorian Enner Valencia a fost transferat de la Pachuca (Mexic) la West Ham United, transferul urmând să fie finalizat doar dacă jucătorul va primi permisul de muncă în Marea Britanie, informează presa engleză. Atacantul în vârstă de 25 de ani a semnat un contract pe cinci ani cu formaţia de pe “Upton Park” şi este cel de-al cincilea fotbalist transferat în această vară de managerul Sam Allardyce, după Aaron Cresswell, Cheikhou Kouyate, Mauro Zarate şi Diego Poyet. Enner Valencia a înscris toate cele trei goluri ale Ecuadorului de la Cupa Mondială din Brazilia, unul contra Elveţiei şi două contra Hondurasului. Cel mai probabil, Enner Valencia va juca în atac alături de Andy Carroll. Suma de transfer este evaluată la 15 milioane de lire sterline (aproximativ 19 milioane de euro).

MICHU A FOST ÎMPRUMUTAT DE SWANSEA GRUPĂRII NAPOLI

Fotbalistul spaniol al echipei Swansea, Michu, a fost împrumutat pentru un sezon grupării Napoli, a anunţat clubul galez. „Swansea confirmă că Michu a plecat la Napoli sub formă de împrumut pe un an, cu opţiune de cumpărare. Jucătorul în vârstă de 28 de ani a făcut mai devreme vizita medicală”, se arată într-un comunicat al grupării Swansea. Michu a fost achiziţionat de Swansea City în 2012.

FOSTĂ LOGODNICĂ A LUI MARADONA, REŢINUTĂ LA BUENOS AIRES PENTRU FURT

O fostă logodnică a lui Diego Maradona, acuzată de starul argentinain că i-a furat bijuterii la Dubai, a fost reţinută, miercuri, pe aeroportul din Buenos Aires. Justiţia din Dubai a emis un mandat de arestare internaţional pe numele lui Rocio Oliva, o argentiniancă de 22 de ani. Maradona, în vârstă de 53 de ani, a depus, la 10 martie, o plângere împotriva acesteia, acuzând-o că i-a furat bijuterii în valoare de câteva sute de mii de dolari. Cei doi au fost un timp împreună, înainte de a se separa, la Dubai, unde Maradona, numit ambasador al Consiliului Sportului din emirat, locuieşte într-o vilă luxoasă la Palm Jumeira, o insulă artificială în formă de palmier. Tânăra a respins acuzaţiile de furt, acuzându-l la rândul ei pe fostul fotbalist de lovituri cauzatoare de răni. La Dubai, furtul se pedepseşte cu închisoare între doi şi zece ani. „Tot ce vreau este să-mi recuperez lucrurile care îmi aparţin. Vreau înapoi toate ceasurile şi inelele cu diamante care au dispărut din acasa mea”, a declarat recent Maradona. Cei doi s-au întâlnit, în urmă cu două săptămâni, la Rio de Janeiro, unde el a încercat în zadar o împăcare, potrivit presei tabloide locale. Maradona s-a aflat în Brazilia pentru a comenta meciurile de la Cupa Mondială la postul TV public venezuelean Telesur.