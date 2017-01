ION BARBU, ANTRENOR SECUND LA FC FARUL

Numit pe banca tehnică la FC Farul Constanţa în urmă cu trei zile, antrenorul Marian Pană a anunţat staff-ul tehnic cu care va colabora în actualul sezon al Ligii a II-a la fotbal. Astfel, noul antrenor i-a ales ca secunzi pe fostul căpitan al grupării de pe litoral, Ion Barbu, şi pe fostul secund al lui Ştefan Nanu, Gică Mina. Aceste numiri urmează să fie validate de patronul Giani Nedelcu.

LIGILE A II-A ŞI A III-A VOR FI ADAPTATE ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL DE ECHIPE

Preeşdintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că sistemele de desfăşurare din Ligile a II-a şi a III-a vor fi adaptate în funcţie de numărul de echipe înscrise. Până luni, la Liga a II-a se înscriseseră 10 echipe din 28, iar la Liga a III-a şi-au arătat intenţia de a participa la competiţie doar 30 de formaţii din 84. Comitetul Executiv al FRF a luat vineri decizia să prelungească termenul de depunere a dosarelor până la 20 iulie, din cauza numărului redus de echipe care şi-au arătat intenţia de a se înscrie în Ligile a II-a şi a III-a. În sezonul 2014-2015, Liga a II-a urma să fie formată din două serii a câte 14 echipe, în timp ce în Liga a III-a ar fi trebuit alcătuite şase serii a câte 14 echipe.

SELECŢIE LA ACS PERFORMER

Asociaţia Club Sportiv Performer Constanţa organizează în fiecare sâmbătă, între orele 9.30 şi 11.00, la stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupele de copii născuţi în anul 1997, 2000, 2002, 2007 şi 2008. Antrenori sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Dorel Zaharia, fostul atacant al echipelor FC Farul Constanţa, Callatis Mangalia, Midia Năvodari şi Steaua Bucureşti.

SELECŢIONERII ECHIPELOR NAŢIONALE DE JUNIORI AU CONTRACTE VALABILE UN AN

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a încheiat contracte valabile un an celor patru antrenori selectaţi pentru a pregăti naţionalele României de juniori, Under 15, Under 17, Under 18 şi Under 19, a anunţat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă. Oficialul FRF a avut numai cuvinte de laudă la adresa noilor selecţioneri ai echipelor naţionale de juniori, Gabriel Manolache (la U15), Gabriel Boingiu (la U16), Andrei Spier (la U18) şi Doru Isac (la U19). Directorul pentru dezvoltare sportivă din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, Zoltan Kovac, consideră că proiectul iniţiat de federaţie este cel mai mare din Europa. Campania pe care FRF a lansat-o pentru găsirea de noi selecţioneri s-a intitulat “4 The Future” şi lista tehnicienilor care şi-au dorit aceste funcţii a cuprins 131 de persoane. În urmă cu două săptămâni, Viorel Moldovan a fost numit selecţioner al reprezentativei de tineret, în locul lui Bogdan Stelea, care va antrena echipa lui Gheorghe Hagi, FC Viitorul.

FC RAPID L-A DAT ÎN JUDECATĂ PE GEORGE COPOS

FC Rapid Bucureşti l-a acţionat în instanţă pe fostul proprietar George Copos, care execută o pedeapsă de la 3 ani şi 8 luni la Penitenciarul Rahova, pentru recuperarea unui prejudiciu de 1,3 milioane de dolari din “Dosarul Transferurilor”, au declarat, pentru Mediafax, surse din cadrul grupării giuleştene. Clubul nu s-a constituit parte civilă în “Dosarul Transferurilor” deoarece, la momentul începerii procesului, FC Rapid se afla în proprietatea lui George Copos. Acum însă, gruparea al cărei acţionar majoritar este Adrian Zamfir se află în insolvenţă, iar conform procedurilor legale în vigoare, este obligată să încerce recuparea tuturor sumelor datorate. În procesul aflat pe rol la Secţia a VI-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, avocaţii lui George Copos au depus o întâmpinare, iar instanţa urmează să stabilească un prim termen de judecată.

LUPESCU, PRINTRE CEI CARE L-AU DESEMNAT PE MESSI CEL MAI BUN JUCĂTOR LA CM

Ioan Angelo Lupescu, director tehnic în cadrul UEFA, s-a numărat printre cei 13 membri ai Grupul de Studiu Tehnic al FIFA care au votat pentru desemnarea argentinianului Lionel Messi drept cel mai bun jucător de la Cupa Mondială din Brazilia, informează presa internaţională. Ceilalţi 12 membri care l-au văzut pe Messi cel mai bun jucător la Mondialul brazilian au fost Theodore Whitmore (Jamaica), Ricki Herbert (Noua Zeelandă), Sudan Ka Ming (China), Sunday Oliseh (Nigeria), Jaime Rodriguez (Salvador), Mixu Paatelainen (Finlanda), Gines Melendez (Spania), Humberto Calderon (Argentina), Raul Arias (Mexic), Gerard Houllier (Franţa), Tsuneyasu Miyamoto (Japonia) şi Abdel M. Hussein (Sudan). Desemnarea lui Messi drept cel mai bun jucător al Cupei Mondiale a fost extrem de criticată, inclusiv de preşedintele FIFA, Joseph Blatter, şi de fostul internaţional argentinian Diego Maradona. Titlul de cel mai bun jucător al Cupei Mondiale este decernat de Grupul de Studiu Tehnic al FIFA. Începând cu anul 1966, acesta a monitorizat toate meciurile de la turneele internaţionale şi a identificat ultimele tendinţe în fotbal. Analizele şi informaţiile membrilor Grupului de Studiu Tehnic al FIFA vor fi centralizate într-un raport ce va fi distribuit tuturor membrilor afiliaţi FIFA, care îl vor putea utiliza apoi pentru educaţie şi formare.

UN OFICIAL AL FEDERAŢIEI ARGENTINIENE A REVÂNDUT BILETE LA CM

Vicepreşedintele Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), Luis Segura, a recunoscut că a revândut bilete pentru meciurile de la CM 2014, primite de la FIFA, dar a negat faptul că le-a cedat la un preţ mai mare decât cel oficial. Segura şi alţi membri ai AFA au fost acuzaţi, în cadrul unei anchete jurnalistice efectuate în Brazilia, că au revândut ilegal bilete în timpul turneului final. Totodată, o anchetă a justiţiei braziliene este în curs şi vizează o vastă reţea de trafic de bilete VIP oferite de FIFA unor companii prestatoare de servicii, dintre care unele au fost revândute pentru sume foarte mari, ce au atins 1.000 de euro bucata. „Am comis o gravă greşeală şi îmi pare rău”, a declarat Segura la Radio del Plata. Regulamentul FIFA precizează că „titularul unui bilet nu îl poate vinde sau transfera în niciun fel fără acordul scris” al organziaţiei. Un alt repsonsabil AFA acuzat, Emiliano Vasquez, şeful administraţiei federaţiei, a negat orice ilegalitate în revânzarea biletelor. Potrivit acestuia, 175 de bilete nevândute la finala Argentina - Germania au fost cedate, fără a le mări preţul, pentru a se recupera contravaloarea lor. Humberto Grondona, fiul lui Julio Grondona, vicepreşedinte al FIFA şi preşedinte al AFA, a negat de asemenea că ar fi fost implicat într-un trafic de bilete, după ce şi numele său a fost vehiculat în această afacere. El a spus că a vândut „unui prieten foarte cunoscut în Argentina câteva intrări”. „La rândul său, acesta i le-a dat unui alt amic. Ce s-a întâmplat cu biletele respective? Nu ştiu”, s-a apărat el. Justiţia braziliană a pus sub acuzare 12 persoane bănuite că fac parte dintr-o vastă reţea de trafic de bilete VIP, care acţiona de la Campionatul Mondial din 2002. Principalul acuzat este britanicul Ray Whelan, directorul Match Services, furnizor exclusiv al FIFA, suspectat de a fi liderul reţelei de vânzare ilegală a biletelor la meciurile de la Cupa Mondială. El s-a predat justiţiei luni, după patru zile în care a fost declarat fugar. Poliţia susţine că Whelan distribuia bilete VIP, gratuite şi destinate ONG-urilor, partenerilor şi jucătorilor, unor intermediari, care le revindeau pe piaţa neagră, prin intermediul unor agenţii de turism.

CONTE ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU JUVENTUS

Tehnicianul Antonio Conte şi-a reziliat contractul cu Juventus Torino, a anunţat clubul italian. Potrivit „Gazzetta dello Sport“, Conte a decis să demisioneze din cauza divergenţelor cu oficialii torinezi în privinţa jucătorilor ce ar trebui aduşi pentru a întări echipa. Antonio Conte antrena pe Juventus din 2011, reuşind să câştige campionatul Italiei de trei ori, a fost finalist în Cupa Italiei şi a cîştigat de două ori Supercupa Italiei. Contractul lui Conte cu Juventus expira la finalul sezonului 2014-2015. Pe de altă parte, numele lui Conte este vehiculat la preluarea conducerea băncii tehnice a naţionalei Italiei.

ALLEGRI VA ANTRENA “BĂTRÂNA DOAMNĂ”

„Gazzetta dello Sport“ a anunţat că noul antrenor principal al formaţiei Juventus Torino este Massimiliano Allegri. Fostul tehnician al lui AC Milan a semnat un contract pe doi ani cu “Bătrâna Doamnă”, pentru suma de două milioane de euro pe sezon. Una dintre cele mai importante probleme pe care Allegri va trebui să le rezolve în mandatul său la Juventus este reprezentată de... mijlocaşul Andrea Pirlo. Cei doi au mai colaborat la AC Milan, însă Allegri a decis să nu-i prelungească înţelegerea lui Pirlo cu “Diavolul” milanez, internaţionalul italian plecând liber de contract la Juventus, în 2011.

VAN GAAL A SOSIT ÎN ANGLIA PENTRU A PRELUA MANCHESTER UNITED

Louis van Gaal a sosit, ieri, în Anglia, pentru a prelua echipa Manchester United şi s-a dus pentru prima oară la centrul de antrenament al grupării. Tehnicianul olandez s-a întâlnit aseară cu jucătorii şi a condus un prim antrenament. Într-o fotografie postată pe site-ul oficial al lui Manchester United, Van Gaal apare alături de secundul său Ryan Giggs şi de vicepreşedintele Ed Woodward. Van Gaal va susţine astăzi prima sa conferinţă de presă după preluarea lui Manchester United, iar mâine va pleca alături de echipă în stagiul de pregătire din SUA.

MARTINS INDI VA EVOLUA LA FC PORTO

Fundaşul olandez Bruno Martins Indi a semnat un contract pe patru sezoane cu FC Porto, care a plătit 7,7 milioane de euro clubului Feyenoord Rotterdam pentru achiziţionarea fotbalistului în vârstă de 22 de ani, a anunţat gruparea portugheză. Contractul lui Martins Indi cuprinde şi o clauză de reziliere de 40 de milioane de euro.

MARKOVIC A SEMNAT CU LIVERPOOL

Atacantul sârb Lazar Markovic a părăsit Benfica Lisabona şi a semnat cu Liverpool, a anunţat campioana Portugaliei, precizând că a cedat 50% din drepturile economice pentru suma de 12,5 milioane de euro. În vârstă de 20 de ani, Markovic a venit la Benfica în iunie 2013, câştigând sezonul trecut campionatul Portugaliei, Cupa Portugaliei şi Cupa Ligii Portugaliei. Markovic este cel de-al patrulea transfer al “cormoranilor” după Rickie Lambert, Adam Lallana şi Emre Can.

EDUARDO SPUNE CĂ NU VA MAI JUCA PENTRU NAŢIONALA CROAŢIEI

Atacantul croat de origine braziliană Eduardo Da Silva, în vârstă de 31 de ani, al doilea cel mai bun marcator al naţionalei Croaţiei, a anunţat, marţi, că nu va mai evolua pentru prima reprezentativă, din cauza tratamentului injust la care a fost supus, după ce a jucat numai 23 de minute la turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia. „Nu intenţionez să mai joc la echipa naţională”, a afirmat Eduardo într-o scrisoare adresată Federaţiei Croate de Fotbal (HNS), în care se plânge de “momente foarte amare şi dure” în ultimii ani la prima reprezentativă. „Impresia mea este că aceste momente amare sunt consecinţa unei munci în sânul federaţiei depuse de persoane care, formal, nu fac parte din această organizaţie, dar au o influenţă foarte importantă asupra conducătorilor”, a precizat jucătorul, fără a da nume. „Eu cred că am fost privat de un tratament corect şi just”, a adăugat atacantul pregătit de Mircea Lucescu la Şahtior Doneţk, care îşi negociază un transfer la formaţia braziliană Flamengo. Presa locală notează că Eduardo face referire la Zdravko Mamic, preşedintele executiv al clubului Dinamo Zagreb, cu care a avut litigii financiare ce au ajuns în faţa justiţiei croate. Eduardo a jucat 23 de minute la Cupa Mondială din Brazilia, în meciul cu reprezentativa Camerunului. Croaţia nu a trecut de faza grupelor. Selecţionerul Niko Kovac a refuzat să intre în polemică, precizând că este singurul care decide componenţa echipei. „Cât priveşte selecţia jucătorilor, eu spun mereu că adevărul vorbeşte pe teren”, a declarat tehnicianul. Sosit la Dinamo Zagreb în 2001, Eduardo Da Silva a obţinut naţionalitatea croată în 2002 şi a jucat primul meci la naţională doi ani mai târziu. După perioada Dinamo Zagreb (2001-2007), el a evoluat la Arsenal (2007-2010) şi apoi la Şahtior. Cu 29 de goluri înscrise în 64 de meciuri, Eduardo este al doilea cel mai bun marcator croat la naţională, după Davor Suker, actualul preşedinte al Federaţiei Croate de Fotbal marcând 45 de goluri în 69 de meciuri.

DEMBA BA ESTE APROAPE DE UN TRANSFER LA BEŞIKTAŞ

Clubul Beşiktaş Istanbul este în negocieri avansate cu Chelsea Londra pentru transferul atacantului senegalez Demba Ba, a anunţat gruparea turcă. Potrivit CNN Turk, internaţionalul senegalez în vârstă de 29 de ani, care nu a convins în Premier League, a sosit ieri la Istanbul, pentru a efectua vizita medicală. Oficialii clubului Beşiktaş nu au precizat dacă fotbalistul va fi împrumutat sau transferat definitiv la echipa antrenată de croatul Slaven Bilici, însă presa turcă a scris că jucătorul va fi achiziţionat definitiv pentru suma de zece milioane de euro.

FC LIVERPOOL L-A ÎMPRUMUTAT PE IAGO ASPAS LA FC SEVILLA

Atacantul spaniol Iago Aspas, în vârstă de 26 de ani, a fost împrumutat de FC Liverpool la FC Sevilla, ibericii având opţiune de cumpărare la finalul sezonului viitor. În cazul în care va confirma la Sevilla, Aspas va fi transferat în schimbul a cinci milioane de lire sterline (6,25 de milioane de euro). Aspas, care a fost cumpărat în 2013 de la Celta Vigo în schimbul a 7,7 milioane de lire sterline (9,5 milioane de euro), a înscris un singur gol în 15 meciuri jucate pentru FC Liverpool, şi acela în Cupa Angliei, contra formaţiei Oldham Athletic. Împrumutul lui Aspas la FC Sevilla face parte din planul grupării engleze de a-l achiziţiona pe Alberto Moreno, fundaşul stânga de 22 de ani al grupării pregătite de Unai Emery.

CHELSEA A FINALIZAT TRANSFERUL LUI DIEGO COSTA

Clubul englez Chelsea Londra a anunţat că l-a achiziţionat pe atacantul Diego Costa, cumpărat de la campioana Spaniei, Atletico Madrid. În schimbul jucătorului în vârstă de 25 de ani, londonezii au plătit 32 de milioane de lire sterline, aproximativ 40 de milioane de euro. Atacantul născut în Brazilia, dar care evoluează pentru echipa naţională a Spaniei, a semnat un contract pentru cinci sezoane cu gruparea antrenată de portughezul Jose Mourinho. Costa este al treilea jucător cumpărat de Chelsea în această vară, după Cesc Fabregas şi Mario Pasalic. Atacantul a marcat 36 de goluri pentru Atletico în 52 de meciuri jucate în sezonul precedent, contribuind la câştigarea titlului de campioană a Spaniei şi la calificarea în finala Ligii Campionilor. În schimb, Chelsea nu a avut un atacant care să înscrie multe goluri, Fernando Torres, Samuel Eto’o şi Demba Ba neavând realizări importante la acest capitol.

REAL MADRID L-A TRANSFERAT PE KEYLOR NAVAS

Real Madrid şi-a asigurat serviciile lui Keylor Navas, portarul titular al selecţionatei statului Costa Rica la CM 2014, după ce a achitat clauza de reziliere a contractului acestuia cu echipa spaniolă Levante, în valoare de 10 milioane euro. Navas (27 de ani, 1,88 m) joacă în Spania din vara anului 2011, când a fost achiziţionat de Albacete de la formaţia costaricană Deportivo Saprissa, în schimbul sumei de 600.000 euro. Un an mai târziu, el a fost revândut la Levante, cu 800.000 euro. În primul său sezon la gruparea valenciană el a fost rezerva uruguayanului Gustavo Munua, însă după plecarea acestuia a devenit titular. Conform ziarului „Marca“, sosirea lui Keylor Navas la Real Madrid ar putea coincide cu plecarea portarului spaniol Diego Lopez la Napoli sau la AS Monaco. Cotidianul „As“ precizează că Iker Casillas, căpitanul reprezentativei Spaniei, şi-ar fi dorit la rândul lui să plece de la gruparea de pe „Santiago Bernabeu“, după problemele pe care le-a avut în ultimele două sezoane, însă preşedintele Florentino Perez i-a cerut să-şi onoreze şi ultimul an de contract, urmând ca în vara lui 2015 să plece la un alt club, din postura de jucător liber.

FILIPE LUIS, DE LA ATLETICO LA CHELSEA

Campioana Spaniei, Atletico Madrid, şi-a dat acordul pentru transferul fundaşului stânga brazilian Filipe Luis, în vârstă de 28 de ani, la gruparea pregătită de Jose Mourinho, Chelsea Londra. Potrivit site-ului oficial al clubului englez, Filipe Luis trebuie să se înţeleagă cu Chelsea înainte ca transferul să fie perfectat. Conform presei britanice, Atletico va primi pentru transferul lui Filipe Luis suma de 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 25 de milioane de euro), reprezentând clauza de reziliere a contractului. Filipe Luis a evoluat în 32 de meciuri de campionat pentru Atletico în sezonul trecut, reuşind două pase de gol. El a mai evoluat la Figueirense, Rentistas, Real Madrid B şi Deportivo La Coruna.

OBLAK VA APĂRA LA ATLETICO MADRID

Portarul sloven Jan Oblak, în vârstă de 21 de ani, campion al Portugaliei cu Benfica Lisabona, a semnat un contract pe şase sezoane cu Atletico Madrid, a anunţat, ieri, campioana Spaniei. Atletico Madrid, care trebuie să-l înlocuiască pe Thibaut Courtois, revenit la Chelsea Londra, a mai transferat un portar în luna iunie, pe Miguel Angel Moya, de la Getafe.